Tek katlı rahat ve ferah modern bir sahil evi

Mutfak bölümü, modern ve şık bir şekilde dekore edilmiş. Mutfak tek bir alan olarak tek parça halinde düzenlenmiş, ön tarafı hem tezgah hem de servi alanı olarak fonksiyonel bir şekilde tasarlanarak yer darlığının olumsuzluğu ortadan kaldırılmış. Servis masasının bu şekilde tasarlanması ile bu ev, bir restoran bir yemek evi olarak düzenlenebilir hale getirilmiş. Hem yaşanabilir bir ev hem de yemek saatlerinde keyif alınabilir olan bu ev mükemmel bir şekilde dizayn edilmiştir.