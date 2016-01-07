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Tek katlı rahat ve ferah modern bir sahil evi

ümit atdağ ümit atdağ
西海岸な平屋, 株式会社スタジオ・チッタ Studio Citta 株式会社スタジオ・チッタ Studio Citta Kırsal Evler
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Barınma koşulları göz önüne alındığında, güvenli ve yaşanabilir bir evi inşa etmenin ne kadar zor olduğu yadsınamaz bir gerçektir. İnşa edilecek evin, etrafı çevrili, geniş boş alanların bulunduğu güvenli bir bahçeye sahip olan  geniş ev, bir tepenin eteklerine inşa edilmiş.  İçinde bulunduğunuz evler topluluğu arasında sınır olarak çizilmiş bir sınır çizgisi bulunmuyor. Inc. Stüdyo Citta, bu koşullar altında olan ev üzerinde çalışmış ve bütün koşulları maksimize edilerek büyüleyici bir ev ortaya çıkarılmış.

Sadelik ve modernlik

西海岸な平屋, 株式会社スタジオ・チッタ Studio Citta 株式会社スタジオ・チッタ Studio Citta Kırsal Evler
株式会社スタジオ・チッタ Studio Citta

株式会社スタジオ・チッタ Studio Citta
株式会社スタジオ・チッタ Studio Citta
株式会社スタジオ・チッタ Studio Citta

Ev, bu şeklinde tasarlanmış ve bahçeye bakan bölümde ahşap bir Kujukuri oluşturulmuş. Evin ön tarafında geniş ve yaygın bir bahçe bırakılmış. Tek katlı olacak şekilde tasarlanan bu bina bir tepenin eteğinde düz bir alanda inşa edilmiş. Dış duvarlar monoton bir çizgi formunda birleştirilmiş, mavi renkli dış duvarlar ile sade ve estetik bir dış cephe elde edilmiş. Bu şekilde modern bir görünüm yakalanmış ve evin önünde bulunan geniş, yaygın alan çim ekilerek modern bir ev haline getirilmiş.

Açık renk ahşaplar

西海岸な平屋, 株式会社スタジオ・チッタ Studio Citta 株式会社スタジオ・チッタ Studio Citta Kırsal Balkon, Veranda & Teras
株式会社スタジオ・チッタ Studio Citta

株式会社スタジオ・チッタ Studio Citta
株式会社スタジオ・チッタ Studio Citta
株式会社スタジオ・チッタ Studio Citta

Bu bina, U şeklinde tasarlanmış, evin iç kısmında kalan alana açık renkli ahşaplardan bir oturum alanı yapılmış. Bu ahşap alan, geniş ve çim ekilmiş olan bahçeye  bakıyor.  Bina U şeklinde tasarlandığı için rüzgar akımlarından etkilenmeyen ahşap kısım sayesinde keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Yağmur olmadığı zamanlarda, güneşin tadını çıkarmak için kullanacağınız bu ahşap alan bir veranda, bir akşam yemeği alanı, aileniz ile keyifli vakit geçirebileceğiniz bir oturum alanı olarak tasarlanmış.

Parlak giriş alanı

西海岸な平屋, 株式会社スタジオ・チッタ Studio Citta 株式会社スタジオ・チッタ Studio Citta Kırsal Koridor, Hol & Merdivenler
株式会社スタジオ・チッタ Studio Citta

株式会社スタジオ・チッタ Studio Citta
株式会社スタジオ・チッタ Studio Citta
株式会社スタジオ・チッタ Studio Citta

Evin dışı gibi içi de modern bir şekilde dekore edilmiş ve yenilenmiş. Parlak renklere sahip bir giriş alanı oluşturularak şık bir giriş holü ortaya çıkarılmış.  Koyu renkli sörf tahtası girişin sağ tarafına konularak süslenmiş,  zemin kaplaması girişten biraz geriye kadar yapılmıştır. Bu tasarım,  dışarıdan geldiğinizde  üzerinizde bulunan kum ve kiri burada bırakıp içeri taşımanızı önlemek  ve evin içini temiz tutmak için düşünülmüş. Kapını diğer tarafı ise güneşin verdiği parlaklık ile evin girişinin daha aydınlık olmasını sağlamış. İç mekan renkleri güneşin verdiği parlaklıkla uyumlu olacak şekilde tercih edilmiş  beyazın saf ve aydın rengi ile iç mekanın aydın, estetik ve şık olması sağlanmıştır.

Şık mutfak

西海岸な平屋, 株式会社スタジオ・チッタ Studio Citta 株式会社スタジオ・チッタ Studio Citta Kırsal Yemek Odası
株式会社スタジオ・チッタ Studio Citta

株式会社スタジオ・チッタ Studio Citta
株式会社スタジオ・チッタ Studio Citta
株式会社スタジオ・チッタ Studio Citta

Mutfak bölümü,  modern ve şık bir şekilde dekore edilmiş. Mutfak tek bir alan olarak tek parça halinde düzenlenmiş,  ön tarafı hem tezgah hem de servi alanı olarak fonksiyonel bir şekilde tasarlanarak yer darlığının olumsuzluğu ortadan kaldırılmış.  Servis masasının bu şekilde tasarlanması ile bu ev, bir restoran bir yemek evi olarak düzenlenebilir hale getirilmiş.  Hem yaşanabilir bir ev hem de  yemek saatlerinde keyif alınabilir olan bu ev mükemmel bir şekilde dizayn edilmiştir.

Geniş oturma odası

西海岸な平屋, 株式会社スタジオ・チッタ Studio Citta 株式会社スタジオ・チッタ Studio Citta Kırsal Oturma Odası
株式会社スタジオ・チッタ Studio Citta

株式会社スタジオ・チッタ Studio Citta
株式会社スタジオ・チッタ Studio Citta
株式会社スタジオ・チッタ Studio Citta

Evin en önemli odalarından biri olan oturma odası evin merkezi şeklinde düşünülmüş. Zemin, ahşap ile kaplanmış, evin dışındaki ahşap zemin ile uyumlu bir şekilde dizayn edilmiş. Dış cephe ile iç mekan arasına bir sürgü kapı konulmuş, geniş cam pencere ve açıklıklar ile gün ışığının içeri daha fazla girmesi sağlanmıştır. Hem geniş bir pencere hem de  cam sürgü kapı ile aydınlık, geniş ve parlak bir oturma odası ortaya çıkarılmış. Bu sayede iç mekanda modern bir dekorasyon yapılmış.

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