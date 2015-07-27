Salonunuzda görmek isteyeceğiniz 10 güzel fikir

Evlerimizi kendimize ait birer ülke olarak düşünecek olursak, bu ülkelerin başkentleri hiç şüphesiz salonlardır. Salonlar hem sosyallik anlamında misafirlerle, ailemizle ya da arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz yerlerdir hem de kişisel olarak bize ait olan ve kendimizi belki de en çok evimizde gibi hissettiğimiz yaşam alanlarımızdır. İşten eve geldiğimizde kendimizi salonumuza atarız, hafta sonları keyifle salonumuzda televizyon izleyip dinleniriz ve arkadaşlarımızla ev toplantılarında salonlar misafirlerimizi ağırlar. İşte bu yüzden salon dekorasyonu hayatımızdaki en önemli dekorasyon ve tasarımlardan biridir. Eskiden salonlar ve oturma odaları iki farklı yaşam alanı olarak tasarlanırdı, ancak modernleşen günümüzde evlerin oda sayısının ve metrekaresinin giderek küçülmesiyle birlikte aile arasında gündelik yaşam için kullanılan oturma odalarıyla misafir için daha şık ve estetik olarak dizayn edilen salonlar birleşti ve hem estetik hem dekoratif, hem konforlu, hem de işlevsel bir yaşam alanı yaratıldı. Sizin için birbirinden farklı, özgün ve estetik yapılarıyla göz kamaştıran örnek salon dekorasyonlarını derledik.
Sıradaki örnek salon dekorasyonu ise As Tasarım ve Mimarlık tasarımlarından biri. Beyazın her yaşam alanında nasıl zarif ve şık bir etkisi olduğunu hepimiz biliyoruz ama yine de salonlar dekore edilirken gerek temizlik kaygısı yüzünden, gerekse de daha hareketli ve renkli tasarımlar tercih edildiği için beyaz renk pek de yaygın bir seçim olmuyor. Oysa beyaz ağırlıklı salon tasarımları adeta büyüleyici bir zarafete sahip. Bu örnek salonda da beyaz ve modern tarzlı koltuklara siyah dokunuşlar eşlik ediyor.
Mahir Mobilya tarafından dizayn edilen bu göz alıcı ve modern salonda çağdaş bir dekorasyon tarzı öne çıkıyor. Kaliteli ve estetiğiyle dikkat çeken mobilyalarla donatılmış olan salon, eşya ve mobilya kalabalığı yaratmadan sade bir yerleşimle tasarlanmış. Yüksek tavanı sayesinde bir hayli ferah olan salonun mimari yapısı, bu geniş ve açık yerleşimle daha da ferah be huzurlu bir hale gelmiş. Duvarların ve tavanın beyazlığı ortama zarif, şık ve aydınlık bir hava katarken pencere, sehpa, duvardaki tablolar ve aksesuarlardaki siyah ve canlı mavi tonunun harmanlanması salonun modern karakterini güçlendiren tasarım detayları niteliği taşıyor. Salonun tasarımında fark yaratan en önemli unsur da elbette şık ve estetik tasarımıyla göz dolduran L şeklindeki köşe koltuk. Klasik kapitone estetiğini çağdaş bir dizaynla harmanlayan bu modelin, içinde bulunduğu her salona özgün ve fark yaratan bir hava katacağı kesin.
GKHNERDGN İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu salonun en dikkat çekici ve karakteristik özelliği ise elbette ilk bakışta hemen kendisini belli eden ahşap görünümlü hareketli duvar dekorasyonu. Duvarların evlerimizde ve yaşam alanlarımızın dekorasyonunda oldukça büyük bir önemi olduğu kesin. Bu tip hareketli uygulamalar oturma odalarını ve salonları hareketlendirip estetize etmenin yöntemlerinden biri, bir diğeri ise elbette duvar kağıtları. Salon ve oturma odası dekorasyonuna uygun duvar kağıdı örneklerine de bakmak isterseniz Duvar kağıdıyla renklenen oturma odaları isimli yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ederiz. Bu şahane salona geri dönecek olursak da elbette her ne kadar ilk dikkat çeken unsur olsa da salonun tek dahice dekorasyon öğesi duvarları değil. L koltuktaki modern tarz ve kırçıllı gri tonunun hem yemek alanında hem de koltukta tercih edilmesi, tavandan aşağı kadar uzanan aydınlatma ünitesi ve her ayrıntısıyla örnek bir salon dekorasyonu.
Sıradaki salon geniş alanın avantajını mükemmel bir estetik görünüme çevirmeyi başaran bir tasarım harikası. Salon genel olarak hem sade hem de yormayan bir gösterişe sahip. Köşeye yerleştirilmiş mat siyah chesterfield tarzı koltuk tüm asaleti ve şıklığıyla yaşam alanının ağırbaşlığını sağlayan unsur olma niteliği taşıyor. Kenardaki canlı tonuyla dikkat çeken sarı koltuklar ise mekânın modern dokusunu güçlendiriyor. Salonun bu dikkat çekici dekorasyonunda Bahadır Kul Architects imzası var.
İnternetten mobilya satın almak özellikle ülkemizde pek de yaygın bir şey değil. Ama bunu yaygınlaştıran firmalar da her gün çoğalıyor. Mobilyam İnegölden isimli internet sitesi de mobilya imalatının Türkiye'deki merkezlerinden biri olan İnegöl'deki imalatçı firmalarla iş birliği içinde Türkiye'nin her yerine internetten satış yapıyor. İşte bu internet sitesinin ürünlerinden olan bu koltuk takımı da içinde bulunduğu örnek salona kusursuz bir uyum sağlamış. Duvar dokusu ve zemin parkesiyle de ahenk içinde olan koltukların gri tonu salona ağırbaşlı bir hava katarken sarı şeritler ve yastıklar hem hareket sağlıyor hem de salonun modern ve şık bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.
Sade ve mat renkli koltuk ve aksesuarlar, klasik bir tarz ve sıra dışı duvar dekorasyonuyla dikkat çeken bu salonun dekorasyon, tasarım ve uygulaması ise Diva Yapı imzası taşıyor.
Yüksek tavanlı ve ferah
Amerika'nın Teksas eyaletinde konumlanan Specht Harpman isimli iç mimarlık firmasının dizayn ettiği resimdeki bu salon ise yüksek tavanlı ferah yapısı ve bu yapıya uygun dekorasyonu ile öne çıkıyor. Beyaz ve bordo renkli deri koltuklar farklı tasarımıyla dikkat çeken orta sehpa ile birleşerek modern bir manzara yaratıyor.
Sıradaki resimde yine uzaklara gidiyor ve Ukrayna'da yer alan bir salonu ziyaret ediyoruz. Klasik desen ve motiflerden vazgeçemeyenler için eşsiz bir dokuya sahip olan bu salonda sıra dışı tasarımlarıyla ve klasik desenleri ve renkleriyle dikkat çeken koltuklar yeşil bitkilerle canlandırılmış yaşam alanına kusursuz bir estetik sağlıyor ve bu klasik estetik yerdeki halının motifleriyle de daha da kuvvetli bir etkiye sahip oluyor.
Duvar dekorasyonunun salonlarda ve oturma odalarında nasıl da büyük farklar yarattığından daha önce de bahsetmiştik. Antalya'da bulunan iç mimarlık firması Akdeniz Tadilat Dekorasyon tarafından dizayn edilen ve uygulaması yapılan bu salon tasarımında da yaşam alanına inanılmaz bir ferahlık ve pozitif enerji katan manzaralı bir duvar kağıdıyla karşılaşıyoruz. Sade, beyaz ve modern tasarımlı bir ikili koltuk ve yerdeki sarı halıyla uyum içindeki sarı yastıkları ile gösterişsiz ama oldukça da şık bir tasarıma sahip olan bu oturma odası tasarımı aynı zamanda küçük alanlar için salon dekorasyonu için de bir örnek teşkil ediyor. Arka cephe duvarındaki manzara resimli duvar kağıdı ise odaya kattığı derinlik sayesinde salonun hem daha geniş görünmesine sebep oluyor hem de kendinizi duvar kağıdının manzarası sayesinde mis gibi bir şehir parkında ya da ormandaymış gibi hissediyorsunuz.
Sıradaki salon dekorasyonu Almanya'dan. Minimalliği ve zarifliğiyle dikkat çeken ve öne çıkan bu salon adeta beyaz bir küpü, bir sergi salonunu andırıyor. Sanatsal mimarisi ve dokusuna uygun olarak seçilmiş farklı, sıra dışı ve özgün tasarımıyla göz kamaştıran beyaz koltuk seçimi salonun karakterini kuvvetlendiren detaylardan biri. Mimari olarak da farklı ve ezber bozan bir yapıya sahip olan salonun dikkat çeken bir diğer özelliği ise yemyeşil bir doğaya bakan geniş pencereleri.