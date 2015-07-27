Salonunuzda görmek isteyeceğiniz 10 güzel fikir

Evlerimizi kendimize ait birer ülke olarak düşünecek olursak, bu ülkelerin başkentleri hiç şüphesiz salonlardır. Salonlar hem sosyallik anlamında misafirlerle, ailemizle ya da arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz yerlerdir hem de kişisel olarak bize ait olan ve kendimizi belki de en çok evimizde gibi hissettiğimiz yaşam alanlarımızdır. İşten eve geldiğimizde kendimizi salonumuza atarız, hafta sonları keyifle salonumuzda televizyon izleyip dinleniriz ve arkadaşlarımızla ev toplantılarında salonlar misafirlerimizi ağırlar. İşte bu yüzden salon dekorasyonu hayatımızdaki en önemli dekorasyon ve tasarımlardan biridir. Eskiden salonlar ve oturma odaları iki farklı yaşam alanı olarak tasarlanırdı, ancak modernleşen günümüzde evlerin oda sayısının ve metrekaresinin giderek küçülmesiyle birlikte aile arasında gündelik yaşam için kullanılan oturma odalarıyla misafir için daha şık ve estetik olarak dizayn edilen salonlar birleşti ve hem estetik hem dekoratif, hem konforlu, hem de işlevsel bir yaşam alanı yaratıldı. Sizin için birbirinden farklı, özgün ve estetik yapılarıyla göz kamaştıran örnek salon dekorasyonlarını derledik.