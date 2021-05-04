Göz kamaştıran modern salon dekorasyonu örnekleri

Sırada Trabcelona Design tarafından modern ve minimal bir tasarım anlayışıyla dizayn edilmiş olan bu sade ve şık salonu ziyaret ediyoruz. Tavandan zemine kadar uzanan eğimli pencere yapısıyla hem sıra dışı ve estetik bir görünüm oluşturulmuş hem de aydınlık ve canlı bir atmosfer sağlanmış. Duvarların renk ve desen seçimi de salonun genel yapısına uygun bir minimalist etkiye sahip. Gri renk duvarlar modern salon dekorasyonları için kullanılabilecek en iyi seçeneklerden biri çünkü gri duvarlar içinde bulunduğu ortama hem modern bir ağırbaşlılık sağlıyor hem de olabildiğine şık bir görünüm yaratıyor. Dekorasyonun merkezinde bulunan beyaz L koltuk ise hem rahat ve işlevsel hem de salonun baş rolünü üstlenecek kadar alımlı ve dikkat çekici. Yuvarlak ve şık orta sehpa ve renkli ve modern bir sanat eserini andıran halı deseni ise tasarımı kuvvetlendiren küçük detaylar olarak aklımıza kazınıyor.