Göz kamaştıran modern salon dekorasyonu örnekleri

Eğer evinizden yalnızca bir oda seçmeniz ve yalnızca o odayı tüm kalbinizi ve ruhunuzu katarak dekore etmeniz gerekseydi büyük ihtimalle oturma odanızı ya da salonunuzu seçerdiniz değil mi? Çünkü salonlar tüm evimizin merkezinde yer alan ve evimizin kalp atışlarını yaratan ana merkezi sayılır ve biz içinde yaşayanlar için bir hayli değerli ve çoğu zaman tüm kişisel zevklerimizi yansıttığımız yaşam alanı olarak evin genel dekorasyon tarzını ve stilini de belirliyor. Yani evlerimizi tasarlarken ya da evlerimiz için mobilya alırken düşünmeye ilk önce salonlardan ve oturma odalarından başlıyoruz. Modern mekân tasarımlarından hoşlanan bir yapıya sahipseniz evinizi ve salonunuzu modern bir tasarımla dizayn etmek istersiniz. Bir yaşam alanını dekore etmeden önce ilk yapmanız gereken şey istediğiniz dekorasyona benzer başka tasarımları incelemektir çünkü böylelikle kafanızda daha net bir fikir oluşur. İşte modern salon dekorasyon fikirleri ile ilgilenenler için modern tarzda tasarlanmış farklı salon tasarımı modellerinden örnek bir seçki.
Salon tasarım örnekleri derlememize bu modern açık plan oturma alanı ile başlayalım… Bugün çoğu salon modern yaşam alanları tasarımına uyum sağlayarak açık mutfaklı bir yapıya sahip. Açık mutfakların hayatımızdaki yeri giderek artarken de salon dekorasyonunun açık mutfaksız düşünülmesi mümkün değil. Bu fıstık yeşili açık mutfakla uyum içindeki salon dekorasyonu da açık mutfak ve salon uyumuna iyi bir örnek.
Bordo ve kirli beyazın birleşmesiyle harika bir doku yaratılan bu örnek salonda dikkat çeken ilk göz kamaştırıcı unsurlardan biri de tek cephede uzanan beyaz tuğla görünümlü duvar. Duvarın ortama kattığı çağdaş doku, üzerindeki büyük, renkli ve modern tasarımıyla dikkat çeken saatle harmanlanmış. Saatin tamamlayıcı aksesuarı ise beyaz tuğla görünümlü duvarın öteki tarafına asılmış olan yine hareketli tasarımlı ayna. Odanın zeminindeki sadelik ve parlaklık yerin üzerindeki hareketli ve koltuk takımına uygun renkleriyle öne çıkan halıyla şık bir kontrast oluşturuyor. Koltuklar her ne kadar modern bir tasarıma sahip olsalar da yine de döşemelerinde eski koltukları anımsatan klasik dokunuşlar var ve bu dokunuşlar sayesinde eklektik bir çağdaşlık sağlanıyor. Bu salon her detayıyla örnek bir modern salon dekorasyon fikirleri temsili.
Sayfalarımızdaki salon tasarım örnekleri arasında öne çıkan bu oturma odası dizaynında ise çağdaş oturma grubuna eşlik eden kırlent desenleri dikkat çekiyor. Onun dışında salona genel karakterini veren detaylardan biri de elbette görkemli mavi kapının iki yanında simetrik şekilde konumlandırılmış açık raflar. Yeni salon modelleri içinde bu tür açık raflara sıklıkla rastlıyoruz. açık raf ünitelerinde sergilenen aksesuarlar da salonun estetik dokusunu zenginleştiriyor.
Yeni salon modelleri söz konusu olduğunda asla es geçilmeyecek bir unsur da elbette duvar dekorasyonu. Modern oturma odası dizaynında duvarların çok önemli bir rolü var ve hem renk olarak cesur duvar renkleri tercih etmek, hem de duvarları şık ve çağdaş tablo ve görsellerle süslemek benzersiz salon tasarımı örnekleri yaratıyor.
Sırada Trabcelona Design tarafından modern ve minimal bir tasarım anlayışıyla dizayn edilmiş olan bu sade ve şık salonu ziyaret ediyoruz. Tavandan zemine kadar uzanan eğimli pencere yapısıyla hem sıra dışı ve estetik bir görünüm oluşturulmuş hem de aydınlık ve canlı bir atmosfer sağlanmış. Duvarların renk ve desen seçimi de salonun genel yapısına uygun bir minimalist etkiye sahip. Gri renk duvarlar modern salon dekorasyonları için kullanılabilecek en iyi seçeneklerden biri çünkü gri duvarlar içinde bulunduğu ortama hem modern bir ağırbaşlılık sağlıyor hem de olabildiğine şık bir görünüm yaratıyor. Dekorasyonun merkezinde bulunan beyaz L koltuk ise hem rahat ve işlevsel hem de salonun baş rolünü üstlenecek kadar alımlı ve dikkat çekici. Yuvarlak ve şık orta sehpa ve renkli ve modern bir sanat eserini andıran halı deseni ise tasarımı kuvvetlendiren küçük detaylar olarak aklımıza kazınıyor.
Modern salon dekorasyonu denilince aklımıza genellikle minimal ve çok renkli olmayan, beyaz ve gri ağırlıklı ya da renkli ve cıvıl cıvıl salonlar geliyor ama aslında bu pek de doğru olmayan bir ön kabul. Origami Mobilya tarafından dizayn edilen bu örnek salon dekorasyonunda ise ağırbaşlı bir şıklığın yalnızca klasik tasarımlarda görülebilen bir tarz olmadığını, modern bir anlayışla da ağırbaşlı, şık ve çağdaş bir salon yaratılabileceğini görüyoruz. Zeminden yemek masasına, oturma grubundan aydınlatma öğelerine, televizyon ünitesinden kitaplığa ve yaşam alanındaki diğer küçük aksesuarlara kadar her bir detayı hem sıra dışı hem de göz kamaştıran bir şıklık içindeki bu salon, ağırbaşlı karakteriyle de görenleri büyülemeyi başarıyor.
Eğer eviniz çok büyük değilse ve salonunuz metrekare açısından çok da zengin değilse bile, bu elbette ki dekorasyonunuzun da zengin olmayacağı ve geniş alanlı salonlara nazaran daha kısır kalacağı anlamına gelmiyor. İndeksa Mimarlık imzalı bu salon tasarım örneği ise nispeten daha küçük salonlarda ve oturma alanlarında da harikalar yaratılabileceğinin bir örneği olma niteliği taşıyor. Modern bir tarzla tasarlanmış bu salonda da, küçük alanların kurtarıcısı L koltuk modeli kullanılarak hem konforlu bir ortam yaratılmış hem de alandan tasarruf edilerek ferah bir oda yapısı oluşturulmuş. Tekli koltuk tasarımı ise tüm salonun atmosferini değiştiren şık bir unsur. Bu küçük ama etkili salonu göz alıcı bir hale getiren esas unsurlar ise aksesuar ve duvar detayları. Duvardaki hareketli ve üç parçalı tablo ve diğer cephedeki içeri doğru yaratılmış rafa benzer alan odanın karakteristik özelliklerini oluşturuyor ve onu benzersiz kılıyor.
Sırada bu defa da renklerle genişletilen ve yine renk ve desenler sayesinde eşsiz bir dokuya ve atmosfere sahip olan küçük metrekareli bir salonu ziyaret ediyoruz. Salon dekorasyonları için ihtiyaç duyduğumuz temel mobilyalar bellidir: Oturma grubu, ve orta sehpa. Bu iki öğeyi olabildiğine ilginç ve capcanlı bir hale getiren ve ortamı aksesuarlarla ve renkli bir pozitif enerjiyle süsleyen bu dekorasyon Meral Akçay'a ait.
Eski çağ kralları ya da kraliyet ailesi üyeleri zaman makinesine konup bugüne getirilse ve kendilerine bir salon seçmelerini istesek muhtemelen Osmanoğulları Mobilya tarafından dizayn edilmiş olan bu gösterişli ve ferah salonu seçerlerdi. Yüksek tavanın salonları ne kadar değiştirdiğini, genişlettiğini ve salonun atmosferinde ne büyük bir fark yarattığını zaten hepimiz biliyoruz. Bu salon da yüksek tavanın kusursuz bir tasarımla birleşmesinin bir örneği. Burada elbette yalnızca dekorasyon değil aynı zamanda bir cephe boyunca uzanan ve içinde oturanları şehrin manzarasıyla birleştiren büyük camlar, asma kat ve daha birçok unsuruyla bir iç mimari tasarım dehasıyla da karşılaşıyoruz.
Siyahın yaşam alanı dekorasyonlarında ortamı karartacağını, kasvetli bir hava yaratacağını falan düşünüyorsanız fena halde yanıldığınızı belirtmek zorundayız. Doğru kullanımla siyah bir salon için harikalar yaratabilir, resimde de bunun örneğini görüyoruz zaten. Dengeli bir siyah kullanımı ve doğru tarz siyah mobilyaların seçimi salonunuzu eşi benzeri görülmemiş cool ve karizmatik bir ortamla donatabilir. Bu örnek salonsa Mass Architects tarafından dizayn edilmiş.
Salonların olmazsa olmazlarından biri de elbette televizyon ve tabii ki televizyonla birlikte gelen televizyon üniteleridir. Farklı bir televizyon ünitesiyle salonunuza ya da oturma odanıza çok daha modern ve şık bir hava katabilirsiniz. Atadan Mühendislik imzalı bu dekorasyonda ise bunun bir örneğini görüyoruz. Sıra dışı televizyon ünitesi karizmatik ve hareketli duruşuyla odanın atmosferini değiştiriyor. Modern salonunuza uygun bir televizyon ünitesi fikri arıyorsanız daha önce sizin için derlediğimiz Modern televizyon üniteleri yazımızdan yaşam alanınıza uygun bir mobilya tarzı seçebilirsiniz.
Her bir metrekaresinde sıra dışı ve şaşırtıcı bir unsurla karşılaştığımız bu salon ise klasik bir yapı malzemesi olan ahşabın ne kadar modern bir kullanıma sahip olabileceğini göz önüne seriyor.
Mat ve parlak, pastel ve ışıltılı tonlar eskiden bir arada kullanılmazdı. Ancak çağdaş salon tasarımı örnekleri arasında artık bu kural geçerli değil. Mat ve pastel tonlara parlak ve ışıltılı aksesuarlar eşlik ediyor ve bundan doğan kontrast muhteşem bir modern karakter ortaya koyuyor.
Ayrıca kırık beyaz ve gri tonları da modern tasarımlarından vazgeçilmez renklerini oluşturuyor. Bkz: Kırık beyaz tonlarını ev dekorasyonlarında kullanmanın 10 şık örneği