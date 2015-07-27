Farklı hol dekorasyonu seçenekleri

Ev dekorasyon ve tasarımlarında ilk başta pek de önemsenmeyen ama aslında evin bütün tasarımını etkileyen ve yönlendiren, dolayısıyla da oldukça önemli bir tasarım ayrıntısı olan koridor ve hol dekorasyonu konusunda pek çok farklı tarz ve tasarım anlayışı mevcut. Hol ve koridorlar her ne kadar evlerin bir anlamda boş ve kullanılmayan alanları olsalar da aslında odalar arası geçişi sağlayan, yaşam alanlarını birbirlerine bağlayan ve dolayısıyla evin geneline yayılmış olan tasarım ve dekorasyon tarzına uygun ve hepsini kapsayan ve hepsinin genel özelliklerini barındıran bir dekorasyon ve görünüme sahip olan alanlardır. Evlerinizdeki hol ve koridorları dekore ederken dikkat etmeniz gereken en önemli şey de zaten evin genel tasarım tarzına uygun bir dekorasyon anlayışı tercih etmeniz, çok kalabalık olmayan ama estetik ve gösterişli unsurlar seçmeniz ve hol ve koridorları boş alanlardan birer yaşam alanına dönüştüren malzemeler kullanmak. Sizin için örnek hol dekorasyonlarını bu yazımızda derledik. (Hol ve koridorlar ile aynı özelliklere sahip olan bir diğer alan da birden fazla katlı evlerdeki merdiven alanlarıdır. Farklı merdiven stillerine meraklıysanız Türkiye’den sıradışı merdiven modelleri isimli yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.)