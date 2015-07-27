Farklı hol dekorasyonu seçenekleri

Ev dekorasyon ve tasarımlarında ilk başta pek de önemsenmeyen ama aslında evin bütün tasarımını etkileyen ve yönlendiren, dolayısıyla da oldukça önemli bir tasarım ayrıntısı olan koridor ve hol dekorasyonu konusunda pek çok farklı tarz ve tasarım anlayışı mevcut. Hol ve koridorlar her ne kadar evlerin bir anlamda boş ve kullanılmayan alanları olsalar da aslında odalar arası geçişi sağlayan, yaşam alanlarını birbirlerine bağlayan ve dolayısıyla evin geneline yayılmış olan tasarım ve dekorasyon tarzına uygun ve hepsini kapsayan ve hepsinin genel özelliklerini barındıran bir dekorasyon ve görünüme sahip olan alanlardır. Evlerinizdeki hol ve koridorları dekore ederken dikkat etmeniz gereken en önemli şey de zaten evin genel tasarım tarzına uygun bir dekorasyon anlayışı tercih etmeniz, çok kalabalık olmayan ama estetik ve gösterişli unsurlar seçmeniz ve hol ve koridorları boş alanlardan birer yaşam alanına dönüştüren malzemeler kullanmak. Sizin için örnek hol dekorasyonlarını bu yazımızda derledik. (Hol ve koridorlar ile aynı özelliklere sahip olan bir diğer alan da birden fazla katlı evlerdeki merdiven alanlarıdır. Farklı merdiven stillerine meraklıysanız Türkiye’den sıradışı merdiven modelleri isimli yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.)
Yücel Partners tarafından dizayn edilen bu hol dekorasyonu tam kararında bir hareketlilikle donatılmış. Ahşap yerlerin üzerine serilmiş siyah beyaz ve üçgen desenli, hareketli ama yorucu olmayan bir desene ve renklere sahip olan halı koridora karakterini veren en önemli tasarım öğesi olarak öne çıkıyor. Halının renkleri aynı zamanda holün kenarında sıralanan siyah ve beyaz kapılarla ve koridorun sonundaki duvarda asılı tabloya da uyumlu olarak tercih edilmiş. Tavandaki aydınlatma elementleri de sıra dışı yapıları ve tasarımıyla ve ışığı yayış tarzıyla da koridoru şık bir hale getiren ayrıntılardan biri.
İstanbul'da bulunan Kerim Çarmıklı İç Mimarlık tarafından dizayn edilen gösterişli ve şık evin koridor alanı da evin geneline hakim olan doku ve tasarıma uyumlu bir şekilde tasarlanmış ve ortaya adeta bir otelin lobisi kadar gösterişli ve heybetli bir yaşam alanı çıkmış. Koridorun sol tarafına yaslanmış olan altın heykellerle süslenmiş uzun tezgah, üzerindeki büyük saksılar ve kuru dallarla zeminden tavana kadar uzanan bir estetik ortam oluşturuyor. Sağ taraftaki uzun ayna da kalın ve yine altın işlemeli çerçevesiyle heybetli ve gösterişli bir yapıya sahip. Aynanın yanlarında konumlanan iki adet berjer ise koridora bir bekleme odası şıklığı ve estetiği katıyor ve holü işlevsel bir yaşam alanına dönüştürüyor.
Sıradaki koridor alanı ilk bakışta hemen siyah beyaz ve parlak karolarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu holde kullanılan karolar koridora sıra dışı ve çarpıcı bir hava katıyor. Salona, evin diğer iki odasına, banyo ve tuvalete açılan ve bu özelliğiyle evin tam merkezinde bulunan bu geçiş alanının dekorasyonunda kullanılan gizli ışıklandırmalar da koridorun modern ve çağdaş çizgisini kuvvetlendiren tasarım detaylarından yalnızca biri.
Escapefromsofa İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu koridorda ise mermer yerleriyle ağırbaşlı ve karizmatik bir tasarım anlayışı benimsenmiş. Bu ağırbaşlı tasarım büyük, yüksek ve köşeli şık saksılarla ve canlı bitkilerle hareketlendirilmiş ve neşelendirilmiş. Koridorun duvarındaki büyük ve zeminden tavana kadar uzanan duvar dekorasyonu ise bu harekete ekstra bir etki ve estetik sağlıyor.
Tasarımında BWorks imzası bulunan bir ev projesinin parçası olan bu koridor ise alışılmış koridor ve hol tasarımlarından çok daha farklı olmasıyla öne çıkıyor. Göz kamaştırıcı bir dizayna sahip olan bu holde hareketlilik ve canlılık sağlayan pek çok ayrı unsur var ama en çok dikkat çeken ve fark yaratan tasarım ayrıntısı ise koridoru salondan ayıran şeyin klasik bir duvar değil estetik bir parmaklıklı ve aksesuar ve bitkilerle süslenmiş ayrım ünitesi.
Son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan ve yeni bir tasarım uygulaması olan şık 3D duvar panelleri de hol ve koridorlarda kullanılabilecek şık duvar dekorasyonu tercihlerinden biri. 3D paneller hem içinde bulundukları yaşam alanını hareketlendiriyor hem de sıra dışı ve parlak yapılarıyla ortamı aydınlatıyor. Diva Yapı tarafından dizayn edilmiş bu koridorda da beyaz duvarların üzerinde aydınlatmalı 3D duvar paneli kullanılarak holün canlanması sağlanmış.
Sıradaki koridor alanı evin giriş kapısının önünde konumlanan giriş holü ve bunun için daha işlevli bir hale getirilerek tasarlanmış. Geniş bir girişe sahip olan ev projesinin genel havasına ve şıklığına uygun bir ahenkle tasarlanmış bu giriş canlı bitkilerle hareketlendirilirken merdiven alanından cam panelle ayrılması alanı daha da ferahlatıyor. Kenardaki puf ise girişin işlevli yapısına uygun şık bir mobilya. Ayakkabılarınızı giyerken en çok ihtiyaç duyduğumuz şeyin oturacak bir yer olduğunu hepimiz biliyoruz. Siz de buna benzer büyük ya da alanın genişliğine göre daha küçük puflarla hem bu ihtiyacı karşılayabilir hem de evinizin giriş koridorunu renklendirip daha şık ve gösterişli bir görünüme kavuşmasını saplayabilirsiniz.
Hol dekorasyonlarında atmosferi en çok değiştiren tasarım unsuru elbette duvarlardır çünkü zaten genellikle dar ve boş kalması gereken bir alanı mobilyalarla dolduramazsınız ve mekânı güzelleştirmek için en çok üzerinde çalışmanız gereken yer duvarlar ve zemindir. Bu örnekte ise farklı bir yöntem izlenerek koridorun bir cephesi boyunca kitaplık oluşturulmuş.
Sıradaki koridora girdiğinizde içinizi bir huzur ve mutluluk kaplayacağı çok açık çünkü çiçekli ve rengarenk duvar kağıtları sayesinde bahar gibi, mis gibi bir atmosfer yaratılmış. Pozitif enerjisi yüksek olan bu holde ortadaki camlı ve sıra dışı tasarımlı masa sayesinde holdeki boşluk hissinden de kurtulunmuş.
Çağdaş ve modern tasarımlı merdivenleriyle dikkat çeken bu hol alanında ise şıklık ve estetiğin sınırlarını zorlayan ve ezber bozan bir tasarım öne çıkıyor. Işıklı merdivenlerin yarattığı aydınlık ve modern atmosfer yan cephe boyunca uzanan ahşap panel ve raflarla kuvvetlendirilmiş. Raflara dizilmiş olan aksesuarlar da koridorun ve genel olarak evin tasarım anlayışına uyumlu bir estetik anlayışla özenle seçilmiş. Tavandan ve rafların üzerinden parlayan spot ışıklarsa ortamın aydınlık etkisini güçlendirerek tasarımın yapısını pekiştiriyor.
Giriş koridorlarının olmazsa olmaz unsurlarından biri de elbette vestiyer ya da askı üniteleridir. Evinizin dış kapısından içeri girdiğinizde ferah ve şık bir görüntüyle karşılaşmak için yapacağınız sıra dışı, farklı ve estetik askı üniteleri seçiminin etkisi çok büyük olacaktır. Bu aydınlık ve ferah giriş koridorunda da beyaz rengin hakimiyeti tercih edilen askı ünitesi ile kuvvetlendirilmiş ve pekiştirilmiş. Askı ünitesinin sıra dışı, minimal, modern ve estetik tasarımı holün en çok dikkat çeken öğesi olsa da koridorun tavanındaki işlemeli duvar yapısı da başarılı ve öne çıkan bir iç mimari örneği olma niteliği taşıyor.