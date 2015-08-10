Göz alıcı tasarımlarla Amerikan mutfak modelleri

Amerikan mutfaklar modern iç mimari tasarım ve dekorasyonların vazgeçilmez yaşam alanlarından biri olarak evlerimizde her geçen gün yaygınlığını ve popülerliğini arttırıyor. Açık mutfak olarak da bilinen Amerikan mutfak modelleri, bir iç mimari tarzı olarak ilk olarak Amerika'da uygulandığı için Amerikan mutfak olarak anılıyor. Mutfağın salon ya da oturma odası alanına dahil olarak tasarlanması sonucunda elde edilen bu tarz açık mutfaklar hem daha ferah, rahat ve geniş bir yaşam alanı sağlıyor hem de bu tarz mutfaklar sayesinde daha çağdaş ve modern bir görünüm elde ediliyor. Bu tarz mutfaklar Türkiye'de ilk olarak yazlık evlerde kullanılmaya başlanmıştı çünkü yazlıklar tüm sene yaşanılan evlere göre daha küçük metrekare ve alana sahiptiler. Ancak Türkiye'de de her geçen gün giderek konut sayısının artması ve buna bağlı olarak da evlerin oda sayısı ve metrekarelerinin düşmesiyle açık Amerikan mutfak modelleri çok daha fazla kullanılmaya başlandı ve bugün artık neredeyse her evde bu tarz açık mutfak modellerine rastlayabiliyoruz. Modern dekorasyonlarla birleşince samimi ve sıcak bir ortam yaratan Amerikan mutfak modellerinden göz kamaştırıcı örnekleri bu yazımızda sizin için derledik.
Sıradaki Amerikan mutfak örneği ise canlı ve renkli dokusuyla enerjik ve pozitif bir etki yaratmasıyla dikkat çekiyor. Mutfak adasının bir uzantısı olarak tasarlanan uzun ince yemek masası ve yemek masasının çevresindeki sarı ve beyaz sandalyeler yaşam alanının geneline hakim olan samimi havaya uyumlu bir ahenk yaratıyor. Salonun rengarenk karakteri ise mutfakta da görülen modern tasarım anlayışını yansıtıyor. Salonla mutfağın sınırlarını belirleyici özelliğe sahip olan beyaz raf ise dekorasyonun en dikkat çekici unsuru.
Voltaj tasarım tarafından dizayn edilen bu geniş ve şık mutfak ve yemek odası hemen ön tarafındaki geniş salonla birleşiyor. Bu örnek tasarımda yer tasarrufundan ziyade modern ve çağdaş bir stil yaratılmak isteniyor çünkü zaten yaşam alanları oldukça geniş. Ancak bu geniş alanlar yemek odası, mutfak ve salon olarak üç farklı oda halinde duvarlarla ayrılmamış ve bunun yerine şık ve gösterişli ayrım üniteleri kullanılarak hem açık bir mutfak ve yemek alanı yaratılmış, hem de mekanın genel bütünlüğü bozulmadan farklı ve birbirlerinden ayrılmış alanlar elde edilmiş.
Bir başka göz alıcı mutfak örneği ise dizaynında Natural Light Design Studio imzası taşıyan Amerikan mutfak ve salon tasarımlarından birine ait. Taş duvarları ve doğal mimarisiyle dikkat çeken bu modern yaşam alanında gri tonları ana renk olarak kullanılmış. Mutfak ve oturma odasındaki yumuşak geçiş renk tonları sayesinde belirleniyor. Mutfak tezgahı ve yemek masasının uyumu ise öne çıkan tasarım detaylarından yalnızca biri.
Sıradaki örnek resimde ise Bodrum'da yer alan göz kamaştırıcı bir villa projesinin iç içe geçen oturma odası, mutfak ve teras alanlarını görüyoruz. Sıcacık ve samimi bir dokuya sahip olan ve modern bir tasarım anlayışıyla dizayn edilen bu ferah ve etkileyici yaşam alanının mutfak kısmında ilk dikkat çeken ayrıntı ahşap ve beyazın mükemmel uyumunun kullanıldığı mutfak dolaplarının şık ve zarif görünümü tabii ki. Ayrıca yüksek sandalyeler sayesinde oturma alanı olarak da kullanılması amaçlanmış olan mutfak adası oturma odasının ve teras alanının çağdaş dekorasyonuna uyumlu bir tarza sahip. Bu şık Amerikan mutfak ve salon Arthur&Miller tarafından dizayn edilmiş.
Siyahın cazibesinin ve karizmasının iç dekorasyona uygulanmasının başarılı ve göz alıcı bir örneğini sergileyen bu şık ve modern yaşam alanında da yine büyüleyici ve sıra dışı bir Amerikan mutfak modeliyle karşı karşıyayız. Salondaki siyah duvar paneli ve siyah, modern ve karizmatik koltuk takımına hem renk hem de stil açısından uyumlu mutfak tezgahlarının sert ve keskin etkisi yemek masasının ahşap ve beyaz etkisiyle yumuşatılıyor. Tasarımda Mass Architects imzasını görüyoruz.
Hande Köksal Interiors tarafından dizayn edilen bu açık Amerikan mutfakta ise salonun tasarımında şık etkisiyle oldukça ferah, havadar ve zarif bir dekorasyon tarzı hakim. Beyaz mutfak tezgahı ve koyu renkli mutfak dolapları hoş bir kontrast yaratırken tüm yaşam alanının iki cephesinin boydan boya ve yerden tavana kadar cam pencerelerle kaplanmış olması tüm yaşam alanına göz kamaştırıcı bir ferahlık sağlıyor.
Derleme yazımızın başında da söylediğimiz gibi Amerikan mutfaklar özellikle küçük alanlarda ve oda sayısının az olduğu evlerde mekandan tasarruf sağlayarak hem şık bir görünüm yaratır hem de yaşam alanlarında ferahlık ve genişlik etkisi yaratır. Bu örnekte de küçük evlerin tasarımlarında kullanılabilecek bir Amerikan mutfak modeliyle karşı karşıyayız. Küçük evlerde ve dar alanlarda şık tasarımlar yaratmak istiyorsanız Farklı tasarımlara sahip küçük ev modelleri isimli yazımız da ilginizi çekebilir.
Bir başka sıra dışı Amerikan mutfak modeli ise resimdeki örnekte de görülen açılır kapanır pencereli açık mutfak tarzı. Bu mutfak modeli sayesinde açık mutfağın tüm şık ve modern görünümü yaşam alanınızın karakterini belirlerken kokusu ağır yemekler pişirirken de salona açılan pencereleri kapatarak kokunun oturma alanınıza yayılmasını engelleyebilirsiniz.
Küçük evler için mükemmel tasarım fikirlerinden biri de kapaklı, yani dolap gibi kapılara sahip ve açılıp kapanabilir bir mutfak. Bu kutu gibi küçük mutfak bembeyaz dolapları sayesinde şık bir görünüm yaratırken istenildiği takdirde de kapıları tamamen kapatılarak bir anda yok olabiliyor.
İç mimari tasarımında doğal malzemeler kullanılmasıyla öne çıkan bu modern ve dokusuyla büyüleyen açık mutfak ve salon alanı da henüz dekorasyonu yapılmamış olmasına rağmen görenleri etkilemeyi başarıyor. Ahşabın ve taşın bir arada uygulanmasıyla doğal bir tarz yakalayan yaşam alanında mutfak bölümü sade ve kullanışlı bir tasarım anlayışı ile dizayn edilmiş. Küçük bir alanda da olsa bol çekmeceli yapısıyla oldukça fonksiyonel bir tasarıma sahip olan mutfak ünitesi tezgah tasarımıyla da göz dolduruyor. Balkonun yan cephesinde ise muhteşem şehir manzaralı ve yine doğal malzemelerle dizayn edilmiş balkonu görüyoruz. Bu şık ve natürel balkon da mutfağı ferahlatan ve mutfakla iç içe geçen bir yaşam alanı olarak dikkat çekiyor.
Atadan Mühendislik tarafından dizayn edilen bu ilgi çekici ve sıra dışı Amerikan mutfakta ise sarı ve gri tonları hakim olmuş. Son derece çağdaş ve modern bir dokuya sahip olan bu şık ve sıra dışı tasarım yalnızca renkleriyle değil aynı zamanda da mutfakla oturma alanının ahenk içindeki çarpıcı dokusuyla da öne çeken tasarımlardan biri. L şeklinde konumlanan mutfak tezgahı sarı ve gri tonlarının iç içe geçtiği renk seçimiyle adeta büyüleyen bir etki yaratıyor ve oturma alanındaki gri koltuk ve çağdaş tasarımlı sıra dışı orta sehpa ile de uyumlu bir atmosfer sağlıyor. Mutfaktaki yemek masasının üzerinde yer alan tavandaki şarap kadehi ünitesi de ezber bozan ilgi çekici tasarım ve dekorasyon ayrıntılarından biri.