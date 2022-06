Göz alıcı tasarımlarla Amerikan mutfak modelleri

Amerikan mutfaklar modern iç mimari tasarım ve dekorasyonların vazgeçilmez yaşam alanlarından biri olarak evlerimizde her geçen gün yaygınlığını ve popülerliğini arttırıyor. Açık mutfak olarak da bilinen Amerikan mutfak modelleri, bir iç mimari tarzı olarak ilk olarak Amerika'da uygulandığı için Amerikan mutfak olarak anılıyor. Mutfağın salon ya da oturma odası alanına dahil olarak tasarlanması sonucunda elde edilen bu tarz açık mutfaklar hem daha ferah, rahat ve geniş bir yaşam alanı sağlıyor hem de bu tarz mutfaklar sayesinde daha çağdaş ve modern bir görünüm elde ediliyor. Bu tarz mutfaklar Türkiye'de ilk olarak yazlık evlerde kullanılmaya başlanmıştı çünkü yazlıklar tüm sene yaşanılan evlere göre daha küçük metrekare ve alana sahiptiler. Ancak Türkiye'de de her geçen gün giderek konut sayısının artması ve buna bağlı olarak da evlerin oda sayısı ve metrekarelerinin düşmesiyle açık Amerikan mutfak modelleri çok daha fazla kullanılmaya başlandı ve bugün artık neredeyse her evde bu tarz açık mutfak modellerine rastlayabiliyoruz. Modern dekorasyonlarla birleşince samimi ve sıcak bir ortam yaratan Amerikan mutfak modellerinden göz kamaştırıcı örnekleri bu yazımızda sizin için derledik.