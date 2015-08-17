Farklı zevklere hitap eden oturma odası dekorasyon örnekleri

Hayatımızda kendimizi en rahat, en huzurlu, en mutlu hissettiğimiz yer hiç şüphesiz ki evimizdir. Her ne kadar birbirinden çok farklı ve değişik tarzlara sahip olsalar da evlerimiz hepimiz için vazgeçilmez alanlardır tabii ki. “Evim güzel evim” lafı da tam da bu yüzden dillere pelesenk olacak noktaya gelmiş zaten. Dünyanın en lüks ve konforlu otellerinde bile kalsak, birkaç gün sonra mutlaka kendi evimizi, kendi oturma odamızı, kendi yatağımızı aramamızın, evimizi özlememizin sebebi de budur kuşkusuz. Yani aslında kısaca mutluluğu ve rahatlığı tepeden tırnağa bulduğumuz tek yer evimizdir desek yalan olmaz. Oturma odalarımız da işte bu mutluluğun ve konforun ana kaynaklarından biridir. İşten eve geldiğimizde ayaklarımızı uzatarak televizyon izlemek, Pazar günleri sabahlarında kahvaltıdan sonra yayılıp kitap ya da gazete okumak, tatil günlerinin gecelerinde arkadaşlarımız ya da ailemizle toplanıp saatlerce sohbet etmek hayatımızın en huzur dolu anlarını oluşturur. Oturma odalarının dekorasyonları da işte bu yüzden oldukça önemli. Evlerimizdeki huzur ve mutluluğu arttırmak için konforlu koltuklar, kullanışlı mobilyalar, görünce içimizi açacak zevklerimize uygun aksesuarlar ve yine tarzımıza uyumlu, bize özel ışıklandırma sağlayan orijinal aydınlatma öğeleri kullanarak oluşturduğumuz dekorasyonlar yaşam kalitemizi arttırır. Hem oldukça kişisel, hem de bir o kadar da sosyal yaşam alanları olan oturma odalarını kendi zevklerinize göre dekore etmek aslında gün geçtikçe artan seçenekler sayesinde hem kolaylaşıyor hem de zorlaşıyor. İşte oturma odanızı dizayn ederken ilham alabileceğiniz birbirinden farklı tarzlara hitap eden, her zevke uygun farklı oturma odası dekorasyon örnekleri.