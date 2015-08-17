Farklı zevklere hitap eden oturma odası dekorasyon örnekleri

Hayatımızda kendimizi en rahat, en huzurlu, en mutlu hissettiğimiz yer hiç şüphesiz ki evimizdir. Her ne kadar birbirinden çok farklı ve değişik tarzlara sahip olsalar da evlerimiz hepimiz için vazgeçilmez alanlardır tabii ki. “Evim güzel evim” lafı da tam da bu yüzden dillere pelesenk olacak noktaya gelmiş zaten. Dünyanın en lüks ve konforlu otellerinde bile kalsak, birkaç gün sonra mutlaka kendi evimizi, kendi oturma odamızı, kendi yatağımızı aramamızın, evimizi özlememizin sebebi de budur kuşkusuz. Yani aslında kısaca mutluluğu ve rahatlığı tepeden tırnağa bulduğumuz tek yer evimizdir desek yalan olmaz. Oturma odalarımız da işte bu mutluluğun ve konforun ana kaynaklarından biridir. İşten eve geldiğimizde ayaklarımızı uzatarak televizyon izlemek, Pazar günleri sabahlarında kahvaltıdan sonra yayılıp kitap ya da gazete okumak, tatil günlerinin gecelerinde arkadaşlarımız ya da ailemizle toplanıp saatlerce sohbet etmek hayatımızın en huzur dolu anlarını oluşturur. Oturma odalarının dekorasyonları da işte bu yüzden oldukça önemli. Evlerimizdeki huzur ve mutluluğu arttırmak için konforlu koltuklar, kullanışlı mobilyalar, görünce içimizi açacak zevklerimize uygun aksesuarlar ve yine tarzımıza uyumlu, bize özel ışıklandırma sağlayan orijinal aydınlatma öğeleri kullanarak oluşturduğumuz dekorasyonlar yaşam kalitemizi arttırır. Hem oldukça kişisel, hem de bir o kadar da sosyal yaşam alanları olan oturma odalarını kendi zevklerinize göre dekore etmek aslında gün geçtikçe artan seçenekler sayesinde hem kolaylaşıyor hem de zorlaşıyor. İşte oturma odanızı dizayn ederken ilham alabileceğiniz birbirinden farklı tarzlara hitap eden, her zevke uygun farklı oturma odası dekorasyon örnekleri.
Oturma odası dekorasyonlarında eşsiz bir atmosfer yaratmak için yapılması gereken en önemli şeylerden biri de elbette mobilya seçimine özen göstermektir. Chesterfield koltuk modelleri ise tarihten gelen klasik dokusuyla ve son yıllarda giderek çeşitlenen modern uyarlamalarıyla salon ve oturma odası dekorasyonlarında her zaman fark yaratmayı başarıyor. Tasarımında Mahir Mobilya imzası taşıyan bu göz kamaştırıcı oturma odasında da klasik chester koltuk modelleri çağdaş bir dekorasyonla bütünleşiyor. Bu tarz salonlar hoşunuza gidiyorsa Dekorasyona asalet katan model: Chesterfield koltuklar isimli yazımıza da mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ediyoruz.
Küçük ve dar bir oturma odası alanına sahipseniz ve enerjik ve renkli dekorasyonları seviyorsanız Origami Mobilya tarafından dizayn edilen bu oturma odası tam size göre. Mimari açıdan küçük bir alana sahip olduğu için konforlu bir L köşe koltuk kullanılarak hem alandan tasarruf ediliyor hem de şık ve minimal bir görünüm elde ediliyor. Mobilya tercihleri açık renklerden yana kullanılırken aksesuarlar olabildiğince renkli seçilerek odanın pozitif enerjisi arttırılıyor. Duvardaki rengarenk çerçeveli aynalar da alanın genişlemesini sağlıyor.
Sıra dışı ve ezber bozan kişiliğinizle öne çıkan bir insansanız elbette dekorasyon anlayışınız da bu yöndedir. O halde resimdeki dekorasyon örneği de tam size göre olmalı! Kalabalık olmayan ama bir hayli hareketli mobilya ve aksesuarlarla alışılmışın dışında ve enerjik bir yapıya sahip olan salonda kırmızı ve grinin pozitif enerjisi de tüm alana yayılıyor.
Cansel Bozkurt İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu örnek oturma odası dekorasyonunda ise sakinlik ve huzur ön planda tutulmuş. Beyaz, L şeklindeki köşe koltuğuyla, modern şömine modeliyle, şöminenin yanında yer alan sallanan sandalyesiyle, duvar dekorasyonuyla, perdeleri ve tavan aydınlatmasıyla dingin bir atmosferin yaratıldığı bu salon evinde öncelikli olarak huzur isteyenler için mükemmel bir model niteliğinde.
Sarı renk, dekorasyonda doğru kullanıldığında yaşam alanlarına hem seçkin hem de canlandırıcı bir etki katıyor. Resimdeki örnek ise bunun en başarılı örneklerinden biri. Mimoza Mimarlık tarafından tasarlanan oturma odasında çağdaş bir dekorasyon anlayışı benimsenmiş ve ölçülü renk kullanımıyla modern ve canlı bir görünüm elde edilmiş.
Oturma odası denildiğinde aklımıza hemen içinde bir üçlü koltuk olan oturma grupları ve oturma grubunun çevresine dizilmiş sehpa ve aksesuarlar geliyor değil mi? Ama sıradaki örnek oturma odası bu ezberimizi bozarak bizi şaşırtmayı başarıyor. Dört adet farklı tasarımlı berjerin yuvarlak bir sehpanın etrafına dizildiği bu tasarım klasik aksesuarlarla tamamlanmış.
Sıradaki resim klasik tarzdan vazgeçemeyenler için geliyor. Hakan Helvacıoğlu tarafından dizayn edilen oturma odasının her bir tasarım detayıyla büyüleyici bir klasik tarzı yansıttığı bir köşesine konuk oluyoruz. Tavandan sarkan bakır avize, duvarlardaki klasik tarzlı tablolar ve onların yine klasik tarzlı ve ortamdaki renklere uyumlu çerçeveleri ve sıra dışı şıklığıyla dikkat çeken küçük, yuvarlak sehpa oturma alanının öne çıkan başarılı tasarım ayrıntılarını oluşturuyor. Ama genel olarak tüm yaşam alanına esas ağırbaşlı karakterini kazandıran ana unsur elbette hardal renkli deri berjer ve önündeki puf. Düğmeli kolçaklarından ahşap ayaklarına kadar tam bir klasik olan bu koltuk oturma odasının baş rolünü oynarken kalorifer peteğindeki metal işlemeli kaplama da ilham verici ve başarılı bir tasarım fikri olma niteliği taşıyor.
Minimalist bir anlayışla dizayn edilen bu örnek salonda ise ilk göze çarpan tasarım ayrıntısı elbette salonu koridordan ayıran şık parmaklık panel. Son derece sakin bir dekorasyona sahip olan oturma alanı bu panel sayesinde hareketli bir enerjiye kavuşuyor.
Bir diğer göz alıcı klasik oturma odasını da bu resimde görüyoruz. Geniş bir salona özenle yayılmış ve yerleştirilmiş mobilyalar lüks görünümleriyle ve seçkin havalarıyla dikkat çekiyor. Şöminenin çevresindeki beyaz cam kapaklı kitaplık yaşam alanının ağırbaşlı dokusunu kuvvetlendirirken perdelerin şık ve elegan stili, avizenin gösterişli tasarımı ve aksesuarların özenle seçilmeleri eşsiz bir atmosfer yaratmış. Yer döşemelerinin zikzaklı ve ton farklarıyla hareketlendirilmiş parkeleri de gözden kaçmayacak ayrıntılardan sadece biri.
Sade tarzlı dekorasyonlar aynı zamanda klasik dokular taşıyarak oldukça sıra dışı tasarımlara dönüşebilirler. Farklı mobilyalar ve küçük dokunuşlarla sıradan bir oturma odasını ezber bozan ve göz kamaştırıcı bir yaşam alanına dönüştürmek aslında çok da zor değil. Mesela resimde gördüğümüz bu örnek oturma odası dekorasyonunun genelinde sade ve minimal bir tasarım anlayışı tercih edilmiş. Salonun genelinde beyaz ve açık renkler hakim ve pencerelerin ve duvarların bembeyaz görüntüsü yaşam alanında zarafeti ve masumiyeti temsil eden bir atmosfer yaratıyor. Öte yandan halının siyah beyaz deseni oturma odasının çağdaş etkisini arttırıyor. Sade ve konforlu koltuklara eşlik eden sevimli ve şık aydınlatma öğeleri de siyah beyaz renkleriyle ahenk yakalıyor. Ama oturma odasının tüm dokusunu değiştiren ve ona eşsiz bir klasik dokunuş katan mobilyaları hiç şüphesiz ki kapitone dikişli ve kadife döşemeli büyük puflar. Bu puflar hem renkleriyle, hem dokularıyla, hem de tarzlarıyla sıradan olarak nitelendirilebilecek bir oturma odasını ezber bozan ve sıra dışı bir yaşam alanına dönüştürmeyi başarabilen ilham verici birer mobilya örneği.