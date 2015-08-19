Modern ev dekorasyonu için 10 çarpıcı örnek

Modern ev dekorasyonu denilince her ne kadar aklımıza ilk olarak son yıllarda moda olan ve giderek yaygınlaşan dekorasyon ve tasarım modelleri geliyor olsa da, aslında gerçek modern tasarım anlayışıyla ev dekore etmek popüler trendlerin peşinden gitmek anlamına gelmiyor. Peki modern yaşam alanı tasarımları nasıl olmalı? Modern ev dekorasyonları temel olarak yapısal fonksiyonelliği ön plana çıkaran, konforlu, işlevsel ve estetik olarak da gösterişli ve kalabalık olmayan bir zarafeti tercih eden dekorasyon modelleridir. Modern tasarımlar minimal çizgilerle huzur dolu bir atmosfer yaratarak kurulabileceği gibi, hareketli ve renkli mobilya ve aksesuar tercihleriyle de mutluluk verici pozitif enerjili bir ortam da yaratılabilir. Genellikle fazla süslemelerden ve aşırı gösterişten kaçınarak ve sade ve yalın bir doku işlenerek oluşturulan modern yaşam alanı tasarımlarında basit ve etkili mobilyalar tercih edilmeli. Elbette modern bir tasarım yaratılırken tasarlanan yaşam alanının işlevi de göz önünde bulundurulmalı; mesela yatak odaları için huzurlu, sağlıklı ve dingin bir atmosfer yaratılmak ana hedef olmalı, oturma odalarını dizayn ederken de kişisel zevklere göre mobilyalar seçilirken pozitif enerjinin etrafa yayılmasına özen gösterilmeli. Modern dekorasyonların önemli unsurlarından biri de hiç şüphesiz ki ışıklandırmadır. Yani modern bir ev yaratmak için mobilya tercihleri, aksesuar seçimleri, dingin ama etkili bir doku ve aydınlatmaya özen göstermek gerekiyor. homify sayfalarında sizlerle sık sık farklı tarzlarda evlere konuk oluyor ve dekorasyon örneklerini inceliyoruz. Bu yazımızda da modern ev dekorasyonu örneklerinden farklı yaşam alanlarını ziyaret ettik ve her oda için ilham verici farklı modern tasarım fikirlerini derledik.