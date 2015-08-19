Modern ev dekorasyonu için 10 çarpıcı örnek

Modern ev dekorasyonu denilince her ne kadar aklımıza ilk olarak son yıllarda moda olan ve giderek yaygınlaşan dekorasyon ve tasarım modelleri geliyor olsa da, aslında gerçek modern tasarım anlayışıyla ev dekore etmek popüler trendlerin peşinden gitmek anlamına gelmiyor. Peki modern yaşam alanı tasarımları nasıl olmalı? Modern ev dekorasyonları temel olarak yapısal fonksiyonelliği ön plana çıkaran, konforlu, işlevsel ve estetik olarak da gösterişli ve kalabalık olmayan bir zarafeti tercih eden dekorasyon modelleridir. Modern tasarımlar minimal çizgilerle huzur dolu bir atmosfer yaratarak kurulabileceği gibi, hareketli ve renkli mobilya ve aksesuar tercihleriyle de mutluluk verici pozitif enerjili bir ortam da yaratılabilir. Genellikle fazla süslemelerden ve aşırı gösterişten kaçınarak ve sade ve yalın bir doku işlenerek oluşturulan modern yaşam alanı tasarımlarında basit ve etkili mobilyalar tercih edilmeli. Elbette modern bir tasarım yaratılırken tasarlanan yaşam alanının işlevi de göz önünde bulundurulmalı; mesela yatak odaları için huzurlu, sağlıklı ve dingin bir atmosfer yaratılmak ana hedef olmalı, oturma odalarını dizayn ederken de kişisel zevklere göre mobilyalar seçilirken pozitif enerjinin etrafa yayılmasına özen gösterilmeli. Modern dekorasyonların önemli unsurlarından biri de hiç şüphesiz ki ışıklandırmadır. Yani modern bir ev yaratmak için mobilya tercihleri, aksesuar seçimleri, dingin ama etkili bir doku ve aydınlatmaya özen göstermek gerekiyor. homify sayfalarında sizlerle sık sık farklı tarzlarda evlere konuk oluyor ve dekorasyon örneklerini inceliyoruz. Bu yazımızda da modern ev dekorasyonu örneklerinden farklı yaşam alanlarını ziyaret ettik ve her oda için ilham verici farklı modern tasarım fikirlerini derledik.
Modern ev dekorasyonu denilince akla çağdaş mobilyalar geliyor olsa da aslında klasik tarzlı mobilyalar modern stillere adapte edildiğinde ortaya muhteşeme sonuçlar çıkabiliyor. Mahir Mobilya ürünlerinden olan bu klasik chesterfield model koltuğun çağdaş bir tarzda yorumlanışı da söz konusu muhteşem sonuçların başarılı bir örneği olarak göz dolduruyor. Beyaz tuğla duvarlar, üç renkli modern koltuk tasarımı, zikzaklı ahşap dokulu parkeler ve sarı ağırlıklı sehpa ve aksesuarlar bu göz kamaştırıcı oturma odasını gerçek bir modern dekorasyon kategorisine sokuyor.
Modern yatak odası dekorasyonlarında ise elbette estetik görünüm kadar özen gösterilmesi gereken önemli özellikler var çünkü yatak odalarının, güne başladığımız ve günü sonlandırdığımız yaşam alanları olarak gündelik hayatımızda, yaşam kalitemizde ve sağlığımızda çok önemli ve büyük bir yeri var. İnan Aydoğan İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu yatak odasında ise hem işlevsel olarak, hem sağlık açısından, hem de estetik görünüm bakımından eşsiz bir tasarım uygulanmış. Geniş yatak odası gri ve sarı renklerin iç içe geçmesiyle mükemmel bir ahenk yakalarken, yatak başının sıra dışı tasarımı odanın karakterini belirleyen temel mobilyalardan biri olma özelliğini taşıyor. Gümüş rengi heykel aksesuarlar yaşam alanını kalabalıklaştırmadan odaya sanatsal dokunuşlarla estetik katkıda bulunuyor. Boydan boya ve zeminden tavana kadar uzanan cam pencerelerden görünen şehir manzarası ise binanın konumunun getirilerinden biri ve güne enerjik ve mutlu başlamak için mükemmel bir görüntü sağlıyor.
Banyolarda modern bir atmosfer yaratmak aslında diğer yaşam alanlarına göre daha kolay. Sade duvarlar, keskin ve belirli renk geçişleri, olabildiğince yalın bir dekorasyon ve kullanışlı banyo üniteleriyle birlikte fonksiyonel bir yerleşim hem modern hem de tertemiz görünümlü bir banyo yaratmak için yeterli. Bu örnek banyo dekorasyonunda da siyaha yakın koyu gri ve beyaz fayanslar hem yerde hem duvarda kullanılarak hoş bir kontrast oluşturulmuş.
Söylediğimiz gibi modern dekorasyonlarda önemli ve yaygın olan şeylerden biri de sadelik ve yalın bir şıklığı ön plana çıkarmaktır. Ancak bu mobilya, duvar ya da aksesuarlarda desensiz ve düz renkler kullanılması gerektiği anlamına da gelmiyor. Özellikle son yıllarda oldukça yaygınlaşan koltuk desenlerinden biri de hoş ve zarif tasarımlarla çiçek desenli döşemeler. Genellikle tek renk koltuk takımlarının berjerlerinde kullanılan ve ortama bahar havası getiren bu tarz çiçek desenleri bu dekorasyon modelinde oturma grubunun ikili koltuklarından birinde kullanılarak fark yaratılmış. Mahir Mobilya tarafından tasarlanan bu salonun tek dikkat çekici özelliği koltukları değil elbette. Yüksek tavanlı mimariler modern dekorasyonlar için her zaman çok elverişli oluyor, bu yaşam alanında da bunu açıkça görebiliyoruz. Pencerelerin parmaklıklı yapısı da salonun genel atmosferine uyum sağlayan hoş bir ayrıntı niteliği taşırken, duvarların eskitilmiş görünümlü boyası da yaşam alanını eşsiz kılan iç mimari detaylardan birini oluşturuyor.
Modern bir ev dekorasyonu oluşturmak için gerekli olan şeylerden biri de hiç şüphesiz mobilya ve aksesuarların çağdaş görünümlü ve sıra dışı olmasıdır. Mesela resimde gördüğümüz alışılmışın dışında tasarımıyla göz dolduran orta sehpa oturma odalarına eşsiz bir doku katarak yaşam alanının karakterini kuvvetlendirebilir.
Televizyon ünitelerinin salon ve oturma odası dekorasyonlarında ne kadar etkili mobilyalar olduğunu özellikle son yıllarda giderek çeşitlenen ve gelişen televizyon ünitesi tasarımlarıyla da her geçen gün biraz daha farkına varıyoruz. Teknoloji çağında yaşadığımız için oturma odalarımızın dekorasyonu da doğal olarak televizyonun çevresinde şekilleniyor. Böylelikle de son derece sıradan mobilya ve yerleşimlerle oluşturulan tasarımlar sıra dışı ve dikkat çekici televizyon üniteleriyle hem yalın ve sade hem de modern, çağdaş ve göz alıcı bir görünüme kavuşabiliyor. Tasarımında Atadan Mühendislik imzası taşıyan bu salonda da çapraz şekliyle dikkat çeken televizyon ünitesi ve televizyon ünitesinin arkasındaki hoş aydınlatmalı tuğla duvar odanın karakterini belirleyen unsurlar olarak öne çıkıyor.
Bahçeli, geniş bir terasa sahip ya da balkonlu bir evde oturuyorsanız özellikle bahar ve yaz aylarında evinizde en çok vakit geçirdiğiniz yaşam alanları tabii ki bahçe ya da teraslarınızdır. Modern dekorasyon tarzına sahip bir eviniz varsa, güneşin, güzel ve temiz havaların tadını çıkartırken bahçenizin de modern bir tarza sahip olması, evinizin iç mekanlarıyla uyum içinde olması gerekir. Mesela bu bahçedeki gibi gölgelik için kullanılan farklı tasarımlı bahçe tenteleri bahçenizin sıra dışı bir görünüme kavuşması için mükemmel bir seçenek.
Alışılmışın dışında ve şaşırtıcı dekorasyonlar her zaman ev dekorasyonlarında büyüleyici farklar yaratıyor. Almanya'da bulunan bir tasarım firmasının yarattığı bu yatak odası dekorasyonu da sadeliğin sıra dışılık ve marjinallikle birleştiği göz kamaştırıcı bir görünümüyle öne çıkıyor. Boydan boya cam ve eşsiz manzara ise odanın yalınlığına doğal bir etki katıyor.
Doğal malzeme kullanımı da modern ev dekorasyonları yaratmak için oldukça elverişli ve sıra dışı yöntemlerden biri. Konforlu tekli koltuklarıyla rahatlığın ön plana çıktığı bu salon dekorasyonunda iç mimari tasarımda, özellikle de tavan döşemesinde kullanılan masif ahşaplar dikkat çekiyor.
Dediğimiz gibi modern tasarımların en önemli özelliği konfor, şıklık ve işlevselliğin bir arada uygulanmasıdır. Bu banyoda da alışılmışın dışında bir yöntemle tamamen şeffaf duşakabin mekanın ortasına yerleştirilmiş. Siz de bu tür sıra dışı banyolardan hoşlanıyorsanız Sıradışı bir banyo sahibi olmak için 17 çılgın fikir isimli yazımız da ilginizi çekebilir.