Sıradışı ve modern ev aksesuarları

Her insan zaman zaman hayatında ve yaşam alanlarında değişiklik ister; oturma odasını, mutfağını, yatak odasını, hatta bazen de bütün evi yenilemek, yaşam alanlarına yepyeni bir görünüm kazandırmak ister. Bu değişim ve dönüşüm ihtiyacı insan olmanın getirdiği temel ihtiyaçlardan biridir aslında. Sürekli gelişen ve değişen dünyada tabii ki biz de insan olarak değişiyoruz; zevklerimiz, dünya görüşlerimiz, gündelik yaşantımız, hatta bazen de tüm hayatımız değişiyor ve aslında her geçen gün farklı bir insan olma yolunda ilerliyoruz. Çünkü milattan önce yaşamış olan Efesli filozof Heraklitos'un da dediği gibi; “değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.” Durağanlık insana has bir özellik olmadığı için de milattan önceden bu yana tarih boyunca hep bir değişim arzusu içindeydik zaten. Hele ki günümüzde, sürekli gelişen teknoloji ve hızlı ilerleyen telaşlı hayatlarımızın içinde belki de en çok değişime ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda yaşıyoruz. İşte bu yüzden bazen hiç yoktan durup dururken bir anda yaşadığımız yerin görünümünden sıkılıyor ve hiç olmazsa mobilyaların yerlerini değiştirerek hayatımızın geçtiği yerlere yeni bir görünüm kazandırıyoruz. Siz de eğer yeni bir dekorasyon ihtiyacı hissediyor ve bu yüzden de evinizi yeniden dekore etmek istiyorsanız ama tüm mobilyaları yenilemek için yeterli bütçeniz yoksa, zaten yeni bir dekorasyon için ihtiyacınız olan şeyin tüm mobilyaları değiştirmek olmadığını hatırlatalım. Aslında tüm ihtiyacınız olan yeni ve şık aksesuarlarla evinize yepyeni bir görünüm kazandırmak. Küçük aksesuarlar bir yaşam alanını ne kadar değiştirebilir ki diye şüpheye düşüyorsanız doğru seçilmiş aksesuarların tüm atmosferi dönüştürebilecek kadar kuvvetli dekorasyon unsurları olduğunu unutmayın. Klasik tarzlı evlerde aksesuar seçimleri nispeten daha kolaydır: Gösterişli çerçeveler, heybetli avizeler, şık vazolar, elegan tasarımlı biblolar… Oysa modern tarzlı evlerde ve yaşam alanlarında modernin tanımı oldukça geniş bir stil yelpazesini kapsadığı için ve bazen minimal bazen renkli ve hareketli mekanlar anlamına geldiği için modern ev aksesuarları tercihleri nispeten biraz daha zor oluyor haliyle. İşte biz de bu yazımızda sizler için evinizin havasını değiştirecek şık ve modern ev aksesuarlarını derlerdik.