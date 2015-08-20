Sıradışı ve modern ev aksesuarları

Her insan zaman zaman hayatında ve yaşam alanlarında değişiklik ister; oturma odasını, mutfağını, yatak odasını, hatta bazen de bütün evi yenilemek, yaşam alanlarına yepyeni bir görünüm kazandırmak ister. Bu değişim ve dönüşüm ihtiyacı insan olmanın getirdiği temel ihtiyaçlardan biridir aslında. Sürekli gelişen ve değişen dünyada tabii ki biz de insan olarak değişiyoruz; zevklerimiz, dünya görüşlerimiz, gündelik yaşantımız, hatta bazen de tüm hayatımız değişiyor ve aslında her geçen gün farklı bir insan olma yolunda ilerliyoruz. Çünkü milattan önce yaşamış olan Efesli filozof Heraklitos'un da dediği gibi; “değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.” Durağanlık insana has bir özellik olmadığı için de milattan önceden bu yana tarih boyunca hep bir değişim arzusu içindeydik zaten. Hele ki günümüzde, sürekli gelişen teknoloji ve hızlı ilerleyen telaşlı hayatlarımızın içinde belki de en çok değişime ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda yaşıyoruz. İşte bu yüzden bazen hiç yoktan durup dururken bir anda yaşadığımız yerin görünümünden sıkılıyor ve hiç olmazsa mobilyaların yerlerini değiştirerek hayatımızın geçtiği yerlere yeni bir görünüm kazandırıyoruz. Siz de eğer yeni bir dekorasyon ihtiyacı hissediyor ve bu yüzden de evinizi yeniden dekore etmek istiyorsanız ama tüm mobilyaları yenilemek için yeterli bütçeniz yoksa, zaten yeni bir dekorasyon için ihtiyacınız olan şeyin tüm mobilyaları değiştirmek olmadığını hatırlatalım. Aslında tüm ihtiyacınız olan yeni ve şık aksesuarlarla evinize yepyeni bir görünüm kazandırmak. Küçük aksesuarlar bir yaşam alanını ne kadar değiştirebilir ki diye şüpheye düşüyorsanız doğru seçilmiş aksesuarların tüm atmosferi dönüştürebilecek kadar kuvvetli dekorasyon unsurları olduğunu unutmayın. Klasik tarzlı evlerde aksesuar seçimleri nispeten daha kolaydır: Gösterişli çerçeveler, heybetli avizeler, şık vazolar, elegan tasarımlı biblolar… Oysa modern tarzlı evlerde ve yaşam alanlarında modernin tanımı oldukça geniş bir stil yelpazesini kapsadığı için ve bazen minimal bazen renkli ve hareketli mekanlar anlamına geldiği için modern ev aksesuarları tercihleri nispeten biraz daha zor oluyor haliyle. İşte biz de bu yazımızda sizler için evinizin havasını değiştirecek şık ve modern ev aksesuarlarını derlerdik.
Aslında kitap tutacakları, ya da başka bir deyişle kitap dayanakları özellikle Türkiye'de pek yaygın kullanılan bir aksesuar değil çünkü genellikle çalışma odası ya da oturma odası dekorasyonlarımızda kitaplık, kütüphane ya da raf kullanmaya alışkınız. Ancak son yıllarda giderek yaygınlaşmaya başlayan ve kitapları yalnızca kütüphane ve kitaplıklarda değil aynı zamanda ucu açık raflarda ve çalışma masalarımızda da barındırmamızı sağlayan kitap dayanakları hem farklı tasarımlarla oldukça şık bir görünüm sağlıyor hem de bir hayli işlevli. Bu dayanaklar sayesinde “baş ucu kitabı” dediğimiz, okumaktan asla bıkmayacağımız ve sürekli yanı başımızda bulundurmak istediğimiz kitapları çalışma odalarımızdaki masalarımızda ya da hatta yatak odalarımızda gerçekten baş ucumuzda tutabiliyoruz. Gökmen Ahşap Oyuncak ve Tasarım tarafından tasarlanan bu örnekteki ahşap kitap dayanakları ise kedi severler okurlar için mükemmel bir aksesuar olma niteliği taşıyor.
Mumluklar da yaşam alanlarına estetik açıdan oldukça büyük katkılar sağlayan aksesuarlar, üstelik romantik akşam yemeklerinin de vazgeçilmez unsurları pek tabii ki. Chic Town Deco Bebek tarafından tasarlanan ürünlerden biri olan bu şık mumluk da içinde yer aldığı salonun en dikkat çeken ve hemen göze çarpan nesnelerinden biri olacak kadar kuvvetli bir etki yayıyor etrafına.
Modern dekorasyonlarda özellikle son yıllarda her geçen gün yaygınlaşan büyüleyici tarzlardan biri de retro mobilya ve aksesuarlar kullanılarak yapılan tasarımlar. Yeni ve etkileyici trendlerden biri olan bu dekorasyon akımı tüm yaşam alanlarını retro tarzı döşemek şeklinde uygulanabildiği gibi, aynı zamanda modern yaşam alanı tasarımlarına retro aksesuarlar eklenerek de nostaljik bir hava yaratılabiliyor. Ayrıca evlerinizi kalabalık ve yorucu bir atmosfer yaratmadan daha şık bir hale getirmenin en iyi yollarından biri de duvar dekorasyonunda kullanabileceğiniz aksesuarlardır. Suave İnternet Mağazası'nın ürünlerinden biri olan ve 50'li yılları anımsatan retro tarzı bu metal ve kabartmalı duvar panosu da eviniz için mükemmel bir duvar aksesuarı olabilir. Siz de bu örnekteki panolarla ya da başka yöntemlerle duvarlarınızı hareketlendirmek istiyorsanız Tasarımı kuvvetlendiren duvar dekorasyonu tercihleri başlıklı derleme yazımız da ilginizi çekebilir.
Seramik ürünlerin her ne kadar tarihsel dokularından ötürü klasik dekorasyonlara daha çok yakışacağı düşünülse de aslında modern tarzlı seramik uygulamalar da her geçen gün artıyor ve yaygınlaşıyor. 203 Çini ve Seramik Atölyesi'nin tasarımlarından biri olan bu seramik tabak da sıraltı tekniği uygulanarak yapılmış el üretimi bir aksesuar. Modern ev dekorasyonları için kusursuz bir aksesuar olma özelliği taşıyan tabakta, son yıllarda trend olan ve giderek daha da fazla popülerleşen bir tür portre resmi uygulanmış. Portre resimlere özellikle çağdaş tasarımlı dekorasyonlarda tablolar halinde rastlamaya alışkınız ama böyle bir sanatsal dokunuş sıra dışılığıyla da dikkat çekiyor.
Yastıklar genelde oturma odalarında konfor sağlayıcı nesneler olarak kullanılsa artık dekoratif birer aksesuar olma niteliği taşıyan zengin ve şık tasarımlı yastık ürünler de çoğalmaya başladı. Resimde bunun örneklerinden birini görüyoruz. Güzel ve estetik bir çizime sahip sinek desenli bu dekoratif yastık da merkezi Uşak'ta bulunan Cotton Hands isimli firma tarafından tasarlanmış ve üretilmiş. Her yaşam alanına göz alıcı bir aksesuar olarak uyum sağlayabilecek olan yastık el nakışıyla işlenmiş.
Aydınlatma unsurları da işlevsel oldukları kadar dekoratif aksesuarlar olarak da dikkat çeken ürünler. Lampbada Design Lamp tarafından tasarlanan ve üretilen bu gece masa lambası da hem oturma odaları hem de yatak odaları için modern bir aksesuar arayanlara ilham verecek bir ürün. Özel bir cam işçiliğiyle üretilmiş olan bu gece lambası tasarımı ve kırmızı ışığıyla içinde bulunduğu ortamda fark yaratıyor.
Dekoratif aksesuarlar denilince aklınıza işlevi olmayan ve sadece süs amaçlı kullanılan biblo tarzı nesneler geliyorsa yanılıyorsunuz demektir çünkü dekorasyona estetik açıdan çok büyük katkılar sağlayan bazı ürünler aynı zamanda gündelik hayatta sık kullandığımız mobilyalar da olabilir. Mesela oturma odalarının vazgeçilmez mobilyalarından biri olan orta sehpalar farklı tasarımlarla aynı zamanda sıra dışı ve göz alıcı birer dekoratif aksesuara da dönüşebilir. Modern görünümüyle dikkat çeken bu orta sehpa da bunun en başarılı örneklerinden biri.
Çiçek yetiştirmeyi sevenler bilirler ki evinizin ve yaşam alanlarınızın tarzı ister modern ister klasik, ister minimal isterse de hareketli olsun saksı çiçekleri iç mekanlar için aslında en güzel aksesuarlardır. Buna bir de eski tip sıradan saksılar değil de modern tasarımlı farklı ve dikkat çekici saksılar eklenirse işte o zaman çiçekleriniz evlerinizde mükemmel dekorasyon unsurları haline gelmiş oluyor.
Çiçekler mükemmel birer aksesuar olur da ağaçlar olmaz mı? Evde ağaç da nasıl olur diye soracak olursanız, resimdeki örnekle şüphelerinizin yok olacağına eminiz. Sade ve şık bir saksı ve mükemmel görünümüyle baharı ve doğayı evinize getirecek bir ağaçla teraslarınızı, balkonlarınızı hatta salonlarınızı canlandırabilirsiniz.
Çiçeklerden bahsederken bu yaratıcı ve şahane tasarımı atlamak mümkün değildi. Geri dönüşüm açısından oldukça parlak bir fikir olan bu tasarımda eski ayakkabı ya da botlarınızı atmak yerine böyle şahane saksılara dönüştürebilir ve evinizde son derece yenilikçi ve dikkat çeken aksesuarlar yaratabilirsiniz.