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Ev duvar dekorasyonu seçenekleri

Gül Korkmaz Gül Korkmaz
Exclusive Mirrors, Mirror Fabbrica Mirror Fabbrica Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
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Diyelim ki yeni bir eve taşınıyorsunuz; ilk yapacağınız şey nedir diye sorsak hepinizin “pek tabii ki duvar boyasını yaptırmak” diye cevap vereceğinden eminiz. Çünkü bir evi en temiz ve düzenli gösteren şey duvarların tertemiz görünümü; evdeki dekorasyonu belli eden de yine duvarların estetik dokusudur elbette. Bunun böyle olması da pek tabii ki gayet doğal çünkü yaşam alanlarımızın temel yapıları duvarlar, aslında özünde hangi odada olursak olalım, dört duvar arasında yaşıyoruz. Ama her ne kadar pürüzsüz ve tek renk, taze boyalı tertemiz duvarlar bir hayli cezbedici ve tertipli bir görüntü oluştursa da duvarlarınızı daha da estetik ve şık hale getirmenin farklı yolları da var ve bu yollar her gün gelişen dekorasyon fikirleriyle birlikte zenginleşiyor ve çeşitleniyor. Duvar dekorasyonları evin estetiğini ortaya çıkarmanın dışında aynı zamanda evinize yeni bir görünüm kazandırmak için de pratik bir tasarım yöntemi olarak öne çıkıyor. Yaşam alanlarınızda yenilik yapmak istediğinizde mobilyaları ve iç mekan tasarımlarını değiştirmek oldukça maliyetli bir işlem haline dönüşebilir, oysa duvarlarınızı çok daha düşük bir bütçeyle dekore edebilir ve böylelikle evinize yepyeni bir görünüm kazandırabilirsiniz. Büyük ve penceresiz boş duvarlar dekoratif açıdan yaratıcı fikirler için harika birer zemindir aslında. Eğer siz de evlerinizdeki yaşam alanlarınızda boş duvarlara bakmaktan sıkıldıysanız ve evinizi mobilyalarınızı değiştirmeden yenilemek ve yeniden düzenlemek istiyorsanız farklı duvar dekorasyonu seçeneklerini gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. İşte bu yazımızda da sizin için bu seçeneklerin en öne çıkan ve dikkat çekenlerini derledik.

​Sanat eseri gibi duvar kağıtları

KARTELL 5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK Yemek OdasıSandalye & Banklar
5EL DEKORASYON VE MİMARLIK – CHIC TOWN DECO BEBEK

KARTELL

5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK
5EL DEKORASYON VE MİMARLIK – CHIC TOWN DECO BEBEK
5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK

Duvar kağıtları da evlerinizde kullanabileceğiniz şık ve model seçeneği fazla olan duvar dekorasyonu tercihlerinden biri. Duvar kağıtları bildiğiniz gibi aslında eskiden beri kullanılan bir dekorasyon uygulaması ancak eskiden duvar kağıtlarının kullanım amacı daha pratik bir seçenek ve temizliğinin kolay olmasından kaynaklanıyordu ve dekorasyon açısından da genellikle tek tip desenler ve sıradan modeller kendini tekrar ediyordu. Ama gelişen dekorasyon fikirleriyle duvar kağıtları modelleri de her geçen gün biraz daha zenginleşmeye başladı. Artık sıradan desenlerin yerini tablo gibi, sanatsal ve estetik resimli duvar kağıtları almaya başladı. Chic Town Bebek ürünlerinden biri olan bu duvar kağıdı da bunun başarılı örneklerinden biri olma niteliği taşıyor.

​Doğal ahşap duvar kaplama panelleri

WoodMyWall Kendinden Yapışkanlı Duvar Kaplama Panelleri, WoodMyWall WoodMyWall Modern Duvar & Zemin
WoodMyWall

WoodMyWall Kendinden Yapışkanlı Duvar Kaplama Panelleri

WoodMyWall
WoodMyWall
WoodMyWall

Duvar dekorasyonlarında harikalar yaratan seçeneklerden biri WoodMyWall kendinden yapışkanlı doğal ahşap duvar kaplama panelleri. Bu ahşap paneller farklı renklerdeki ve değişik stillerdeki çeşitli modelleri sayesinde yaşam alanlarına dekoratif olarak eşsiz bir katkıda bulunuyor. Mesela resimde örneğini gördüğümüz sarı ve turuncu tonlarından oluşan model sıradan ve modern bir oturma odasını hareketli ve yüksek enerjili cıvıl cıvıl bir odaya dönüştürebilecek kadar kuvvetli bir tasarım. Panellerin kendiliğinden yapışkanlı olması da herhangi bir ustaya gerek duymadan kendi kendinize uygulayabileceğiniz bir alt yapı sağlıyor. Bu açıdan da hem dakikalar içinde duvarınızı renklendirebiliyor hem de bunu bir hayli kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken yaşam alanınıza uygun renk ve desenleri seçmek ve kolayca duvarınıza uygulamak.

Canlı tablolar

Doğal Canlı Tablolar Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları Ev İçiBitki & Aksesuarlar
Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları

Doğal Canlı Tablolar

Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları
Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları
Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları

Merkezi İzmir'de bulunan Butik Bahçe isimli firma Türkiye'de daha önce hiç rastlamadığımız bir duvar dekorasyonu seçeneği sunuyor bizlere. Stabilize yani korunmuş bitki ve yosunlarla yapılan canlı ve doğal tablolar hem evleriniz hem de ofisleriniz için mükemmel ve sıra dışı bir dekoratif ürün olma özelliği taşıyor. Bu tamamen doğal ve canlı tablolar doğanın gücünü yaşam alanlarımıza taşırken aynı zamanda su, güneş ışığı, gübre, toprak ya da başka herhangi bir bakım istemiyor.

​Duvarlarınıza sanatçı dokunuşu

​'Healing The World' mural for "HEXAGON Ortho", Gamze Yalçın Studio Gamze Yalçın Studio Modern Çalışma Odası
Gamze Yalçın Studio

​'Healing The World' mural for HEXAGON Ortho

Gamze Yalçın Studio
Gamze Yalçın Studio
Gamze Yalçın Studio

Yazının başında da söylediğimiz gibi büyük ve boş duvarlar dekoratif açıdan yaratıcı fikirler için harika birer zemindir, ama aynı zamanda da sanatçılar için de harika birer tuval niteliği de taşırlar. Üstelik eğer resim tutkunu bir sanat severseniz, duvarlarınızın boş kalmasındansa sanatsal bir değer taşımasını mutlaka büyük bir hevesle tercih edersiniz. Mesela resimdeki örnekte gördüğümüz gibi genç bir sanatçının elinden çıkmış ilham verici bir sanat eseri yaşam alanınızın duvarlarını kapladığında tüm evin atmosferi de muhakkak değişecektir. Örnekteki resim ise Gamze Yalçın'ın eserlerinden.

Boydan boya kütüphane

Loft Conversion in Nisantasi, FLAT C/ ARCHITECTURE FLAT C/ ARCHITECTURE Modern Evler
FLAT C/ ARCHITECTURE

Loft Conversion in Nisantasi

FLAT C/ ARCHITECTURE
FLAT C/ ARCHITECTURE
FLAT C/ ARCHITECTURE

Kitap okumaktan asla bıkmayan ve vazgeçmeyen okurlar bilirler ki kitaplar hayatımızın ve gündelik yaşantımızın her anında etrafımızda görmek isteyeceğimiz nesnelerdir. Elbette kitaplar birer dekoratif eşya değiller ama doğaları itibariyle ruhumuza ve aklımıza olduğu kadar göz zevkimize de hitap ediyorlar. Kitap okumayı sevenler ve kitapları hayatının büyük bir parçası haline getirmiş olanlar için evlerin salonları ya da çalışma odalarında bir duvarı boydan boya kaplayan bir kütüphaneden daha iyi bir duvar dekorasyonu tercihi düşünülemez tabii ki.

​Duvar kaplama panelleri

3D GOLD PANEL, Diva Yapı Diva Yapı Endüstriyel Yatak Odası
Diva Yapı

3D GOLD PANEL

Diva Yapı
Diva Yapı
Diva Yapı

Malatya'da bulunan Diva Yapı tarafından tasarlanan 3D duvar panelleri de son yıllarda yaygınlaşan yenilikçi ve modern duvar dekorasyonu uygulamalarından biri. Hareketli görüntüsü ve ışıltılı ve pırıl pırıl yapısı ile uygulandığı duvarın bulunduğu odaları canlandıran ve sıra dışı bir manzara yaratan bir uygulama.

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​Hareketli ahşap kaplama

Oturma Grubu GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Modern Oturma Odası
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Oturma Grubu

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Tasarım ve dekorasyon uygulamasında GKHNERDGN İç Mimarlık imzası taşıyan bu şık ve gösterişli salonda gördüğümüz duvar dekorasyonu uygulaması ise alışılmışın dışında ve yenilikçi bir duvar modeli olma niteliği taşıyor. Birbirinin üzerine geçen hareketli ahşap paneller, salonun genel yapısıyla da ahenk içinde.

​Aile fotoğraflarıyla duvar dekorasyonu

Durmaz Dekorasyon, durmaz dekarasyon durmaz dekarasyon Modern Koridor, Hol & Merdivenler
durmaz dekarasyon

Durmaz Dekorasyon

durmaz dekarasyon
durmaz dekarasyon
durmaz dekarasyon

Ailemizle geçirdiğimiz mutlu anlardan daha güzel ve daha mutluluk verici bir aksesuar olabilir mi? Elbette hayır. Evinizin dekorasyonu da size neşe ve pozitif enerji versin, birlikte yaşamadığınız aile üyeleriniz de görüşemediğiniz zamanlarda her zaman sizinle birlikte olsun istiyorsanız mutlu aile fotoğraflarını duvar dekorasyonlarınızda kullanabilirsiniz. Durmaz Dekorasyon tarafından dizayn edilen ve uygulanan bu örnek duvar dekorasyonunda ise aile ağacı motifi kullanılarak çerçeveli fotoğraflar aile ağacının birer meyvesiymiş gibi yerleştirilmiş.

​Büyük ve şık aynalar

Circle Mirror Fabbrica Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
Mirror Fabbrica

Circle

Mirror Fabbrica
Mirror Fabbrica
Mirror Fabbrica

Aynaların her zaman ev dekorasyonlarında etkisi çok büyük ve çarpıcı olmuştur. Daha önce yine homify sayfalarında Tarihten gelen tasarım sırrı: Ayna isimli yazımızda da bu konuya değinmiştik. Sade, gösterişsiz ama etkili bir duvar dekorasyonu yaratmak ve aynı zamanda da odanızı daha geniş ve ferah görünüme kavuşturmak istiyorsanız büyük ve şık tasarımlı aynaları tercih etmelisiniz.

​Manzarayı evinize getiren duvar kağıtları

DUVAR KAĞIDI AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON Akdeniz Oturma Odası
AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON

DUVAR KAĞIDI

AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON
AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON
AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON

Evinizin şahane manzaralara bakan bir cephesi yoksa bunu dert etmenize gerek yok çünkü manzaralı duvar kağıtları sayesinde şahane bir manzaraya sahip olabilir hatta o manzaranın içinde yaşayabilirsiniz. Akdeniz Tadilat Dekorasyon tarafından tasarlanan bu oturma odasında da yemyeşil ağaçlarla düzenli bir şehir parkının içinde oturuyorsunuz sanki.

Standart bir evin rüya gibi dönüşümü
Bu yazıdaki ev duvar dekorasyonu örneklerini siz nasıl buldunuz?

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