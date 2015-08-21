Ev duvar dekorasyonu seçenekleri

Diyelim ki yeni bir eve taşınıyorsunuz; ilk yapacağınız şey nedir diye sorsak hepinizin “pek tabii ki duvar boyasını yaptırmak” diye cevap vereceğinden eminiz. Çünkü bir evi en temiz ve düzenli gösteren şey duvarların tertemiz görünümü; evdeki dekorasyonu belli eden de yine duvarların estetik dokusudur elbette. Bunun böyle olması da pek tabii ki gayet doğal çünkü yaşam alanlarımızın temel yapıları duvarlar, aslında özünde hangi odada olursak olalım, dört duvar arasında yaşıyoruz. Ama her ne kadar pürüzsüz ve tek renk, taze boyalı tertemiz duvarlar bir hayli cezbedici ve tertipli bir görüntü oluştursa da duvarlarınızı daha da estetik ve şık hale getirmenin farklı yolları da var ve bu yollar her gün gelişen dekorasyon fikirleriyle birlikte zenginleşiyor ve çeşitleniyor. Duvar dekorasyonları evin estetiğini ortaya çıkarmanın dışında aynı zamanda evinize yeni bir görünüm kazandırmak için de pratik bir tasarım yöntemi olarak öne çıkıyor. Yaşam alanlarınızda yenilik yapmak istediğinizde mobilyaları ve iç mekan tasarımlarını değiştirmek oldukça maliyetli bir işlem haline dönüşebilir, oysa duvarlarınızı çok daha düşük bir bütçeyle dekore edebilir ve böylelikle evinize yepyeni bir görünüm kazandırabilirsiniz. Büyük ve penceresiz boş duvarlar dekoratif açıdan yaratıcı fikirler için harika birer zemindir aslında. Eğer siz de evlerinizdeki yaşam alanlarınızda boş duvarlara bakmaktan sıkıldıysanız ve evinizi mobilyalarınızı değiştirmeden yenilemek ve yeniden düzenlemek istiyorsanız farklı duvar dekorasyonu seçeneklerini gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. İşte bu yazımızda da sizin için bu seçeneklerin en öne çıkan ve dikkat çekenlerini derledik.