Ev duvar dekorasyonu seçenekleri

Diyelim ki yeni bir eve taşınıyorsunuz; ilk yapacağınız şey nedir diye sorsak hepinizin “pek tabii ki duvar boyasını yaptırmak” diye cevap vereceğinden eminiz. Çünkü bir evi en temiz ve düzenli gösteren şey duvarların tertemiz görünümü; evdeki dekorasyonu belli eden de yine duvarların estetik dokusudur elbette. Bunun böyle olması da pek tabii ki gayet doğal çünkü yaşam alanlarımızın temel yapıları duvarlar, aslında özünde hangi odada olursak olalım, dört duvar arasında yaşıyoruz. Ama her ne kadar pürüzsüz ve tek renk, taze boyalı tertemiz duvarlar bir hayli cezbedici ve tertipli bir görüntü oluştursa da duvarlarınızı daha da estetik ve şık hale getirmenin farklı yolları da var ve bu yollar her gün gelişen dekorasyon fikirleriyle birlikte zenginleşiyor ve çeşitleniyor. Duvar dekorasyonları evin estetiğini ortaya çıkarmanın dışında aynı zamanda evinize yeni bir görünüm kazandırmak için de pratik bir tasarım yöntemi olarak öne çıkıyor. Yaşam alanlarınızda yenilik yapmak istediğinizde mobilyaları ve iç mekan tasarımlarını değiştirmek oldukça maliyetli bir işlem haline dönüşebilir, oysa duvarlarınızı çok daha düşük bir bütçeyle dekore edebilir ve böylelikle evinize yepyeni bir görünüm kazandırabilirsiniz. Büyük ve penceresiz boş duvarlar dekoratif açıdan yaratıcı fikirler için harika birer zemindir aslında. Eğer siz de evlerinizdeki yaşam alanlarınızda boş duvarlara bakmaktan sıkıldıysanız ve evinizi mobilyalarınızı değiştirmeden yenilemek ve yeniden düzenlemek istiyorsanız farklı duvar dekorasyonu seçeneklerini gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. İşte bu yazımızda da sizin için bu seçeneklerin en öne çıkan ve dikkat çekenlerini derledik.
Duvar kağıtları da evlerinizde kullanabileceğiniz şık ve model seçeneği fazla olan duvar dekorasyonu tercihlerinden biri. Duvar kağıtları bildiğiniz gibi aslında eskiden beri kullanılan bir dekorasyon uygulaması ancak eskiden duvar kağıtlarının kullanım amacı daha pratik bir seçenek ve temizliğinin kolay olmasından kaynaklanıyordu ve dekorasyon açısından da genellikle tek tip desenler ve sıradan modeller kendini tekrar ediyordu. Ama gelişen dekorasyon fikirleriyle duvar kağıtları modelleri de her geçen gün biraz daha zenginleşmeye başladı. Artık sıradan desenlerin yerini tablo gibi, sanatsal ve estetik resimli duvar kağıtları almaya başladı. Chic Town Bebek ürünlerinden biri olan bu duvar kağıdı da bunun başarılı örneklerinden biri olma niteliği taşıyor.
Duvar dekorasyonlarında harikalar yaratan seçeneklerden biri WoodMyWall kendinden yapışkanlı doğal ahşap duvar kaplama panelleri. Bu ahşap paneller farklı renklerdeki ve değişik stillerdeki çeşitli modelleri sayesinde yaşam alanlarına dekoratif olarak eşsiz bir katkıda bulunuyor. Mesela resimde örneğini gördüğümüz sarı ve turuncu tonlarından oluşan model sıradan ve modern bir oturma odasını hareketli ve yüksek enerjili cıvıl cıvıl bir odaya dönüştürebilecek kadar kuvvetli bir tasarım. Panellerin kendiliğinden yapışkanlı olması da herhangi bir ustaya gerek duymadan kendi kendinize uygulayabileceğiniz bir alt yapı sağlıyor. Bu açıdan da hem dakikalar içinde duvarınızı renklendirebiliyor hem de bunu bir hayli kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken yaşam alanınıza uygun renk ve desenleri seçmek ve kolayca duvarınıza uygulamak.
Merkezi İzmir'de bulunan Butik Bahçe isimli firma Türkiye'de daha önce hiç rastlamadığımız bir duvar dekorasyonu seçeneği sunuyor bizlere. Stabilize yani korunmuş bitki ve yosunlarla yapılan canlı ve doğal tablolar hem evleriniz hem de ofisleriniz için mükemmel ve sıra dışı bir dekoratif ürün olma özelliği taşıyor. Bu tamamen doğal ve canlı tablolar doğanın gücünü yaşam alanlarımıza taşırken aynı zamanda su, güneş ışığı, gübre, toprak ya da başka herhangi bir bakım istemiyor.
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Yazının başında da söylediğimiz gibi büyük ve boş duvarlar dekoratif açıdan yaratıcı fikirler için harika birer zemindir, ama aynı zamanda da sanatçılar için de harika birer tuval niteliği de taşırlar. Üstelik eğer resim tutkunu bir sanat severseniz, duvarlarınızın boş kalmasındansa sanatsal bir değer taşımasını mutlaka büyük bir hevesle tercih edersiniz. Mesela resimdeki örnekte gördüğümüz gibi genç bir sanatçının elinden çıkmış ilham verici bir sanat eseri yaşam alanınızın duvarlarını kapladığında tüm evin atmosferi de muhakkak değişecektir. Örnekteki resim ise Gamze Yalçın'ın eserlerinden.
Kitap okumaktan asla bıkmayan ve vazgeçmeyen okurlar bilirler ki kitaplar hayatımızın ve gündelik yaşantımızın her anında etrafımızda görmek isteyeceğimiz nesnelerdir. Elbette kitaplar birer dekoratif eşya değiller ama doğaları itibariyle ruhumuza ve aklımıza olduğu kadar göz zevkimize de hitap ediyorlar. Kitap okumayı sevenler ve kitapları hayatının büyük bir parçası haline getirmiş olanlar için evlerin salonları ya da çalışma odalarında bir duvarı boydan boya kaplayan bir kütüphaneden daha iyi bir duvar dekorasyonu tercihi düşünülemez tabii ki.
Malatya'da bulunan Diva Yapı tarafından tasarlanan 3D duvar panelleri de son yıllarda yaygınlaşan yenilikçi ve modern duvar dekorasyonu uygulamalarından biri. Hareketli görüntüsü ve ışıltılı ve pırıl pırıl yapısı ile uygulandığı duvarın bulunduğu odaları canlandıran ve sıra dışı bir manzara yaratan bir uygulama.
Tasarım ve dekorasyon uygulamasında GKHNERDGN İç Mimarlık imzası taşıyan bu şık ve gösterişli salonda gördüğümüz duvar dekorasyonu uygulaması ise alışılmışın dışında ve yenilikçi bir duvar modeli olma niteliği taşıyor. Birbirinin üzerine geçen hareketli ahşap paneller, salonun genel yapısıyla da ahenk içinde.
Ailemizle geçirdiğimiz mutlu anlardan daha güzel ve daha mutluluk verici bir aksesuar olabilir mi? Elbette hayır. Evinizin dekorasyonu da size neşe ve pozitif enerji versin, birlikte yaşamadığınız aile üyeleriniz de görüşemediğiniz zamanlarda her zaman sizinle birlikte olsun istiyorsanız mutlu aile fotoğraflarını duvar dekorasyonlarınızda kullanabilirsiniz. Durmaz Dekorasyon tarafından dizayn edilen ve uygulanan bu örnek duvar dekorasyonunda ise aile ağacı motifi kullanılarak çerçeveli fotoğraflar aile ağacının birer meyvesiymiş gibi yerleştirilmiş.
Aynaların her zaman ev dekorasyonlarında etkisi çok büyük ve çarpıcı olmuştur. Daha önce yine homify sayfalarında Tarihten gelen tasarım sırrı: Ayna isimli yazımızda da bu konuya değinmiştik. Sade, gösterişsiz ama etkili bir duvar dekorasyonu yaratmak ve aynı zamanda da odanızı daha geniş ve ferah görünüme kavuşturmak istiyorsanız büyük ve şık tasarımlı aynaları tercih etmelisiniz.
Evinizin şahane manzaralara bakan bir cephesi yoksa bunu dert etmenize gerek yok çünkü manzaralı duvar kağıtları sayesinde şahane bir manzaraya sahip olabilir hatta o manzaranın içinde yaşayabilirsiniz. Akdeniz Tadilat Dekorasyon tarafından tasarlanan bu oturma odasında da yemyeşil ağaçlarla düzenli bir şehir parkının içinde oturuyorsunuz sanki.