Hayatı kolaylaştıran mutfak dolabı aksesuarları

Mutfakların bir evin kalbi olduğunu söylemek mümkün. En temel ihtiyaçlarımızdan biri olan beslenme evlerimizde bu mekandaki eylemler, aygıtlar ve depolama alanları sayesinde gideriliyor. Tarih boyunca besinleri saklamak ve pişirmek için kullanılan bu mekanlar evrim geçirerek güncel mutfak anlayışını ortaya çıkardı. Sosyal yaşam ve evdeki yaşam tarzı elbette bu gelişmeler üzerinde etkisi bulunan olgular, örneğin geçmişte küçük ve çok kullanışlı olmayan yerlere sıkışan mutfaklar büyüdü, genişledi hatta yemek pişirmenin sosyal de bir eylem olmasıyla açık mutfaklar popülerleşti.
Tasarım tarihi de teknolojik gelişmelerle paralel olarak mutfağı şekillendirmede etkili oldu. Günümüzde tezgah genişliği, yüksekliği, dolap derinlikleri gibi bir çok ölçü istisnai uygulamalar dışında tüm mutfaklar için standart. Bu standardizasyonun üretim ve montaj kolaylığı dışında getirdiği bir avantaj daha oldu. Dolap içine malzemeleri daha randımanlı yerleştirmemizi sağlayan mutfak dolabı aksesuarları gün geçtikçe gelişti, çeşitlendi. Bugün evlere yapılan mutfaklarda yalnızca dolap kapakları ve raflar düşünülmüyor. Aynı zamanda bu alanların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayan dolap içi aksesuarlar da pek çok seçenek ve kolaylığı beraberinde getiriyor. Bu aksesuarlar sayesinde dolap içini daha düzenli tutmak, daha az alana daha çok şey koyabilmek mümkün. Gelin mutfak dolabı aksesuarları çeşitleri arasında biraz göz gezdirelim, bize sağladıkları kolaylıkları birlikte görelim.
Çatal, kaşık ve bıçaklar için her zaman özel depolama birimleri kullanılıyordu ancak bunlar eskiden yalnızca dolaplardan bağımsız satın alınan, ahşap, plastik ya da metal gibi çeşitli malzemelerden yapılan aksesuarlardı. Hala da mutfaklarımız için bu aksesuarları kendi çekmecelerimizin boyutuna göre seçip alabiliyoruz. Yine de en ideali artık dolapları seçerken, kendine ait aksesuarlarla birlikte seçerek organize etmek. Örneğin bu geniş çekmece kendi ölçülerine bire bir uyan çatal kaşıklık ile birlikte kullanılmış. Çekmecenin boyutu da bütün malzemeleri alacak kadar geniş olduğu için birkaç çekmecede malzeme aramanız gerekmiyor, hepsi elinizin altında ve hepsinin yeri belli. Böylece zaman da kaybetmiyorsunuz. Mutfak dolabı aksesuarları en çok da bu pratiklikleri sayesinde tercih ediliyor.
Kaliteli, keskin bıçaklar iyi bir aşçının vazgeçilmezleri arasında. Bu yüzden yemek yapmaya özel merakı olanlar bu konuda son derece bilinçli tercihler yapıyorlar. İyi bir bıçakla her şeyi daha rahat ve düzgün, hem de hızlı kesebiliyorsunuz. Bıçakların nereye yerleştiğiyse ayrı bir mesele. Kimi bıçak setleri kendi yuvalarıyla satılıyor ve şık aksesuarlar olarak tezgahlarda yerlerini alabiliyor. Duvara monte edilmiş mıknatıs özelliği olan kayıtlar da bıçaklar için tasarlanan enteresan aksesuarlardan. Buradaki bıçaklıksa dolaba ve ev sahibinin bıçaklarına uygun özel tasarlanmış bir göz. Hatta üzerine
Babamın bıçakları anlamında bir yazı oyulmuş. Bu kişiye özel tasarım mutfakla birlikte tasarlanıp üretilmiş çok şık mutfak mobilyası aksesuarları arasında.
Çekmece aksamlarının ve malzemelerinin daha çok yük taşıyabilmesini ve yüke rağmen kolayca açılıp kapanmalarını sağlayan teknolojik gelişmeler sayesinde artık yalnızca tezgah üstündeki dolaplara değil, çekmecelere de tabakları yerleştirebiliyoruz. Mutfak dolabı aksesuarları tabakları yerleştirme konusunda da çeşitliliğe sahip. Kimi çekmecelerde delikli bir taban bulunuyor ve silindirik çıtaları tabak pozisyonu ve boyutuna göre dilediğiniz deliklere takarak tabakları düzenleyebiliyorsunuz. Böylece hem tabaklar sabit kalıyor hem de alan verimli kullanılmış oluyor. Bu örnekteyse bağımsız tabaklıkların derince çekmecelere yerleştirildiği bir seçenek kullanım kolaylığı ve şıklık sunuyor.
Kasap tezgahından esinlenmiş kalınlıktaki bu tezgahta çok özgün bir tasarım görüyoruz. Tezgah üstündeki yuvaya takılan rende aparatı kullanıldığında tezgahın içindeki çekmece şeklindeki kap rendelenen malzemeyi kolay ve temiz bir şekilde almamızı sağlıyor. Çok özel bir tasarım olan bu rende belki herkes için çok kullanışlı olmayabilir ama meraklısı için oldukça ilginç ve pratik bir aksesuar.
Bu çekmecede de yine sıradışı bir tasarım bizi bekliyor. Çekmece kapalıyken yatay olarak içine girebilen tost makinesi çekmece açıldıktan sonra doksan derece döndürülerek dikey haline getirilip kullanılabiliyor. Tezgahta yer tutmasını istemeyeceğiniz tost makinesi için muhteşem bir çözüm. Elektrik bağlantısı da dolabın içinden yapılarak kablo dağınıklığı sorunu ortadan kaldırılmış. Mutfak dolabı aksesuarları arasında görebileceğiniz en ilginç ve yaratıcı tasarımlardan olan bu tost makinesi çekmecesi içinde bir de bıçaklık bulunuyor. Hem kalan yer boş bırakılmamış, böylece alan verimli kullanılmış hem de tost makinesinin yanına koyulabilecek en uygun aksesuarlardan biri yerleştirilerek kullanım kolaylığı sağlanmış durumda.
Mutfak dolabı aksesuarları belki de ilk kez köşe dolaplarının verimli kullanılmasına dair arayışla ortaya çıktı. Köşe dolapların temel sorunu birbirine 90 derece duran iki kapağın arkasında, köşede kalan bölümün kullanılmasının zor olmasıdır. Bu yüzden tasarımcılar bir silindir etrafında dönen ya da hareket eden bir aksamla arkada kalan kısmı da kolay alınabilecek şekilde dolabın dışına çıkaran sistemler geliştirdiler. Bu pek çok dolap aksesuarı gibi pratiklik ve alan kazanılması açısından son derece iyi bir tasarım ve hemen hemen her köşeye uygulanması mümkün.
Çekmeceler mutfak dolabı aksesuarları arasında yukarıda bahsettiğimiz tabaklar dışında da çok kullanılır oldu. İçlerin koyulacak aksesuarlar kullanıma göre seçilerek istenen işlevi karşılayabiliyorlar. Daha önce de söylediğimiz gibi bu kolaylığın temel sebebi malzeme ve aksamların yük taşımaya uygun hale gelmesi. Bu durum söz konusu olmasaydı bugün derin çekmeceler kullanmak konusunda zorlanırdık, yapılsalar da kolaylıkla bozulurlardı. Şimdiyse buzdolabında bulunması gerekmeyen sebze ve meyveleri bile uygun kaplar kullanarak çekmece içlerinde saklamak mümkün oluyor. Bunların çekmecelere fazla ağırlık bindirmesinden çekinmiyoruz. Bu da özellikle soğan patates gibi malzemelerin ortalıktan kaldırılabilmesini sağlıyor. Daha az dağınıklık isteyen herkesin derin çekmece kullanması oldukça akılcı bir tercih olacaktır.
Derin çekmeceleri farklı aksesuarla kullanmak mümkün. Bunlardan bir de aynı çekmece içinde ikinci bir çekmece. Bu çözüm dolap ve çekmece kapaklarındaki tasarımsal oranı bozmamak için tercih edilebilir. Yani bütün çekmeceler aynı derinlikte görünse de kimileri iki katmanlı olarak içeriden çalışıyor; daha az derinliğe ihtiyaç duyan malzemeler için kullanılarak görsellikten ödün vermeden alanı verimli kullanmak bu şekilde mümkün olabiliyor. Bu iç çekmeceler de yine kullanıma göre bölünmüş olarak tasarlandıklarında malzemeleri sınıflandırararak yerleştirmeye imkan tanıyorlar.
Bazen mutfağın ölçüleri öyledir ki bu örnekteki gibi dar dolaplar kullanmak durumunda kalabilir ya da böyle bir yerleşimi tercih edebilirsiniz. Çünkü bu örnekte görüldüğü gibi dar dolapları kullanmak artık çok basit bi çözümle ideal bir çözüm olabilir. Pek çok mutfak malzemesi geniş alana ihtiyaç duymaz ancak dolap derinliği boyunca bunları yerleştirebilmek büyük avantaj sağlar. İşte bu yatay olarak çekilen dolap rafları o derinliği en ideal şekilde kullanmamızı sağlıyor. Böylece dar dolapta tek ya da en fazla iki sıra boyunca dizilmiş malzemeler kullanım açısından büyük kolaylık sağlamakta.
Dolap kapağı deyince aklınıza standart açılan kapaklar geliyor olmalı. Elbette hepimizin alışık olduğu yöntem bu. Ancak mutfak dolabı aksesuarları aynı zamanda kapak mekanizmalarını da kapsıyor ve bizlere farklı kapak açılımları arasından tercih yapacak alternatifler ortaya koyuyor. Örneğin tezgah üstünde kapakları açık kalan dolaplara başınızı çarpma ihtimalini tamamen ortadan kaldıracak yöntemler var. O yöntemlerden biri yukarı doğru açılan kapak. Bu mutfak dolabında yukarı katlanarak açılan dolap kapağı yukarı açılan kapak modellerinin yalnızca bir çeşidi. Mutfak dolabı yaptırırken çeşit çeşit dolap kapağı mekanizması olduğunu unutmamak ve size en uygun olanı seçmek için iyice incelemekte fayda var.