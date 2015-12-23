Ev kiralarken nelere dikkat etmeliyim?

Bugüne kadar yayınladığımız yeni fikir yazılarında ev dekorasyonu, bakımı ve inşası üzerine yüzlerce örnek ve öneri sunduk. Ancak en az ev dekorasyonu ve bakımı kadar önemli olan bir konu hakkında çok az konuşmuş olabiliriz. Ev kiralamak! Ev kiralamak öğrencilerden yeni evli çiftlere, yalnız bireylerden evini yenileyen çiftlere kadar hemen herkes için işkence gibi bir süreç demektir. Büyük bir koşuşturmacanın, günlerce sürecek ev bakma ritüelinin ve yanlış seçim yapma korkusunun birleştiği bu sancılı dönemi daha kolay atlatabilmek için size bazı tavsiyelerimiz var. Bu yazımızda sizlere ev kiralarken dikkat etmeniz gereken bazı detayları hatırlatmak istiyoruz. Birbirinden güzel örnek dekorasyonlarla sunacağımız öneriler ev kiralama sürecinize biraz olsun yardımcı olabilir.

Ev kiralamak için çıkacağınız yolculukta size verebileceğimiz ilk ve en önemli tavsiye ne istediğinizi net olarak belirlemeniz olacaktır. Evi paylaşacağınız kişilerle ya da yalnızsanız bu konuda tecrübesi olan birileriyle oturup ihtiyaçlarınız hakkında konuşup, bunları not etmeniz işinize yarayacaktır. Nasıl bir ev ya da daire kiralamak istiyorsunuz? Şehrin hangi bölgelerinde oturmayı tercih edersiniz? İhtiyaçlarınız neler? Ve bunun için ne kadar bütçe ayırabilirsiniz? Bütün bu soruların cevabını belirledikten sonra ev bakmaya başlayabilirsiniz. İnternet üzerinden veya emlak ofisleri yardımıyla ev bakabilirsiniz. Kafanızdaki eve uygun olduğunu düşündüğünüz alternatifleri not ederek en uygun zamanda görmeye gitmelisiniz. Peki alternatif olarak belirlediğimiz evleri ziyarete giderken nelere dikkat etmek gerekir? İşte bu sorunun cevabını size bu yazımızda detaylı olarak anlatacağız.

Evi kiraladıktan sonra içinde ufak tefek değişiklikler yapmanız gerekirse veya bakıma ihtiyacı olan odalar varsa bu konuda öneriler bulmak için diğer fikir yazılarımız arasında arama yapabilirsiniz veya banyo dekorasyonunu ilgilendiren “Kiraladığım evde banyoyu güzelleştirmek için neler yapabilirim?” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye edeceğiz.