Ev kiralarken nelere dikkat etmeliyim?

Bugüne kadar yayınladığımız yeni fikir yazılarında ev dekorasyonu, bakımı ve inşası üzerine yüzlerce örnek ve öneri sunduk. Ancak en az ev dekorasyonu ve bakımı kadar önemli olan bir konu hakkında çok az konuşmuş olabiliriz. Ev kiralamak! Ev kiralamak öğrencilerden yeni evli çiftlere, yalnız bireylerden evini yenileyen çiftlere kadar hemen herkes için işkence gibi bir süreç demektir. Büyük bir koşuşturmacanın, günlerce sürecek ev bakma ritüelinin ve yanlış seçim yapma korkusunun birleştiği bu sancılı dönemi daha kolay atlatabilmek için size bazı tavsiyelerimiz var. Bu yazımızda sizlere ev kiralarken dikkat etmeniz gereken bazı detayları hatırlatmak istiyoruz. Birbirinden güzel örnek dekorasyonlarla sunacağımız öneriler ev kiralama sürecinize biraz olsun yardımcı olabilir.
Ev kiralamak için çıkacağınız yolculukta size verebileceğimiz ilk ve en önemli tavsiye ne istediğinizi net olarak belirlemeniz olacaktır. Evi paylaşacağınız kişilerle ya da yalnızsanız bu konuda tecrübesi olan birileriyle oturup ihtiyaçlarınız hakkında konuşup, bunları not etmeniz işinize yarayacaktır. Nasıl bir ev ya da daire kiralamak istiyorsunuz? Şehrin hangi bölgelerinde oturmayı tercih edersiniz? İhtiyaçlarınız neler? Ve bunun için ne kadar bütçe ayırabilirsiniz? Bütün bu soruların cevabını belirledikten sonra ev bakmaya başlayabilirsiniz. İnternet üzerinden veya emlak ofisleri yardımıyla ev bakabilirsiniz. Kafanızdaki eve uygun olduğunu düşündüğünüz alternatifleri not ederek en uygun zamanda görmeye gitmelisiniz. Peki alternatif olarak belirlediğimiz evleri ziyarete giderken nelere dikkat etmek gerekir? İşte bu sorunun cevabını size bu yazımızda detaylı olarak anlatacağız.
Evi kiraladıktan sonra içinde ufak tefek değişiklikler yapmanız gerekirse veya bakıma ihtiyacı olan odalar varsa bu konuda öneriler bulmak için diğer fikir yazılarımız arasında arama yapabilirsiniz veya banyo dekorasyonunu ilgilendiren “Kiraladığım evde banyoyu güzelleştirmek için neler yapabilirim?” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye edeceğiz.
Bu tavsiyenin ne kadar önemli olduğunu kararmaya yüz tutmuş bir havada ev gezmeye çalışırken çok daha iyi anlayabilirsiniz. Ev kiralamak, uzun yıllar yaşayacağınız evi seçmek öyle aceleye ya da dikkatsizliğe gelecek bir iş değildir. Yanlış bir karar verip sonradan pişman olmamak için evin her detayını özenle incelemeniz gerekecek. Bunun sıkıcı ve aynı zamanda yorucu bir iş olduğunu kabul ediyoruz ancak sonradan bir problemle karşılaşıp evi tekrar değiştirmekle yüz yüze kalırsanız çok daha yorulacağınız aşikar. Bu yüzden, henüz yolun başındayken hiç üşenmeden bütün detaylar üzerinden tekrar tekrar geçmenizi önemle tavsiye ediyoruz. Evin duvarlarındaki lekeleri, tesisatında bir sorun olup olmadığını, bahçesinin tam olarak nasıl göründüğünü, dekorasyonunun tam olarak nasıl göründüğünü ancak gün ışığında net olarak görebilirsiniz. Ayrıca unutmayın boş bir evin elektrikleri de olmayacaktır. Dolayısıyla ışıklara güvenerek akşam saatlerinde ev bakmaya çıkmayın.
Hemen herkesin çevresinde düşündüğünü çekinmeden söyleyen birileri vardır değil mi? İşte o insanla ev bakmaya çıkabilirsiniz. Evi size kiraya vermek isteyen kişi evin eksiklerinden pek bahsetmeyebilir hatta dekorasyonunda oldukça uyumsuz görünen birçok detayı size harikaymış gibi anlatabilir bunun için yanınızda birinin bulunması fikirlerinizi netleyebilmek için yardımcı olacaktır. Size gördüğü olumsuzlukları açıkça söyleyen veya en azından ikinci bir fikir sahibi olmanızı sağlayan biriyle ev bakmakta yarar var. Eğer tutacağınız evde birileriyle yaşayacaksanız ev bakmaya hep birlikte gitmelisiniz böylece herkes kendisi için önemli olan detaylara göz atabilir. Ayrıca ev gezmeye yalnız gitmemek kişisel güvenliğiniz için de faydalı olabilir.
Eğer gezeceğiniz çok sayıda ev varsa günün sonunda hangi oda hangi evdeydi, hangisinin bahçesinde mobilya vardı karıştırabilirsiniz. Bunun için en etkili yöntem kameralardır. Teknolojinin bize sunduklarını bu alanda da kullanmaktan çekinmeyin. Eve döndüğünüzde baktığınız bütün evler arasında bir kıyaslamaya gidebilmek için elinizde kendi çektiğiniz fotoğrafların bulunması çok işinize yarayacaktır. Ayrıca sizinle çıkamayan yakınlarınıza da fikir sorma şansınız olur.
Terry Design imzası taşıyan bu tasarım ferah ve aydınlık alanı, modern mobilyaları ve bakımlı görüntüsüyle herkesi etkileyebilecek bir daire gibi görünüyor. Eğer eşyalı bir daire tutacaksanız eşyaların bakımlı ve yeni görünmelerine de dikkat etmelisiniz.
Ev bakmaya çıkmadan önce alternatif olarak seçtiğiniz evin bulunduğu çevrede rayiç bedelinin ne olduğunu araştırmanızda yarar var. Bu bilgiye doğru olarak ulaşmak her zaman pek kolay olmayabilir hatta bunun için birkaç farklı kaynaktan aynı evi soruşturmak durumunda bile kalabilirsiniz ama üşenmeyin. Yeterince iyi araştırmadığınız için aynı eve daha fazla kira ödemek zorunda kalmak istemezsiniz öyle değil mi? Ayrıca fiyat metrekare oranlarını da yine birçok kaynaktan araştırarak fiyat sağlaması yapabilirsiniz.
Ev bakarken genelde metrekare, oda sayısı, dekorasyonu gibi özelliklerinden bahsederler ancak bunların dışında dikkat edilmesi gereken çok daha önemli konular vardır. Tutmayı düşündüğünüz evde bilmeniz gereken ve sonradan uğraşmanızı gerektirebilecek detayları şöyle sıralayabiliriz; ısıtma sistemi, elektrik şebeke ve sigorta bakımı, su tesisat bakımı, varsa kalorifer bakımı, duvarların nem alıp almadığı, boya badana eksiği olup olmadığı, ısı ve ses yalıtımı olup olmadığı, pencere ve kapıların ısı izolasyonu sağlayıp sağlamadığı, kanalizasyon tesisatında sorun olup olmadığı, kaç yıllık bina olduğu, depreme dayanıklı olup olmadığı, herhangi bir kusur raporu bulunup bulunmadığı, eski kiracılara ait elektrik veya su borcu ya da davası olup olmadığı gibi. Bütün bu konuları eve girmeden araştırıp öğrenirseniz sonradan uğraşmak zorunda kalmazsınız.
Evin kira bedeli kadar ekstra masraflar da bütçenize külfet getirecektir. Bu nedenle eve girmeden önce her ne tam olarak ne kadar ödeme yapmanız gerektiğini tam bilmelisiniz. Bunun için evin herhangi bir ekstra bakım ve onarım masrafı olup olmadığını iyi araştırmalısınız. Ayrıca aidat, havuz bakımı, merdiven dairesi temizliği, bahçe bakımı gibi düzenli yapılması gereken bakımların masraflarını da öğrenip kira bedeline ekleyerek hesaplama yapmanızda yarar var.
Ev alırken veya kiralarken evin dekorasyonuna ve iç mekan özelliklerine o kadar kaptırıyoruz ki manzarasıyla ilgilenmeyi unutuyoruz. Aslında bir evin en yaşanılası alanının teras, balkon, veranda gibi alanlar olduğu düşünüldüğünde, ilk bakmamız gereken yer manzarası ve çevresi olmalı öyle değil mi? Bu nedenle ev kiralarken şöyle bir balkona çıkıp manzarasına göz atmakta yarar var. böylece evin etrafında ne olduğunu da az çok gözlemleyebilirsiniz. Market, sağlık ocağı, okul gibi önemli yerlere olan mesafesini de kestirmiş olursunuz. Ayrıca bu inceleme size evin cephesi hakkında da fikir verir. Böylece evin yeterince gün ışığı veya rüzgar alıp almadığını da daha iyi görebilirsiniz.