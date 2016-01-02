Evinizi fonksiyonel olarak organize etmenin ipuçları

Barınma alanı olarak kullandığımız, zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz evlerimizi düzenlerken önceliğimiz sadece rahat bir şekilde hareket edebileceğimiz, dekoratif bir dizayna sahip olması ve iç mekanlarda bulunan bütün alanların, bütün yüzeylerin kullanılarak fonksiyonel bir şekilde organize edilmesi ve dekore edilmesidir. Bu fikirlere ve düşüncelere göre yapılacak olan iç mekan dekorasyonları, organizasyonları evimizin daha kullanışlı olmasına, bütün ölü alanlar ve yüzeylerin kullanılması ile odaların fazla eşya, mobilya ile dolmasını ve kalabalık bir görüntü vermesini önlemiş oluruz. Oda içinde eşyaların fazla görünmesi yaptığınız dekorasyonun bütün estetiğini ve görselliğini gölgeleyecek, yaptığınız harcamalar ve verdiğiniz emek karşılıksız kalmış olacaktır. Bu nedenle evinizi düzenlerken, odalarınızı organize ederken bütün alanların kullanılmasına özen gösterip ölü alanların da dekorasyon içerisinde olmasını sağlamalı, düzenlemelerinizi bu plan çerçevesinde yapmalısınız. Bu sayede eviniz hem daha estetik bir dekorasyona sahip olacak, hem odalarınız sade ve düzenli olacak, hem de ihtiyaç duyduğunuz alanları yaratacağınız ve kullanacağınız için mobilyalarınız, eşyalarınızı daha sağlıklı bir şekilde muhafaza edebilir hatta giyinme odası olarak kullanabileceğiniz alanlar oluşturabilirsiniz.
Bir evin fonksiyonel olarak organize etmek, düzenlemek için öncelikle ev içerisinde kullanmadığınız veya ölü alan olarak bıraktığınız alanları kullanıma açmalı ve bu alanlar için özel bir düzenleme çalışması yaparak kullanım alanlarınızı genişletmelisiniz. Evinizde bulunan çatı katını kullanmak için düzenlemeli, çatı katı büyüklüğüne göre giyinme odası, fazla eşya depolama alanı, genç odası, çalışma odası, kütüphane okuma odası gibi bir ihtiyacınızı karşılayacağınız hale getirmelisiniz. Bu şekilde yapacağınız düzenleme ile hem odalarınızda ki eşya fazlalığından kurtulacak hem de çatı katını da evin bir bölümü olarak kullanabileceksiniz. Evinizi fonksiyonel olarak düzenlemeniz için uygulamanız gereken bir diğer ip ucu da evinizde raf sistemlerini kullanmaktır. Ev içerisinde, duvar yüzeylerinde, yatak altlarında, ölü alanlar olan köşeler için modern ve dekoratif raf sistemleri kullanarak hem düzenli bir şekilde muhafaza alanı oluşturacak hem de evinizin içindeki düzeni bozmadan evinizi süsleyebilecek ve şık bir hale getireceksiniz. Modern raf sistemleri kullanacaksanız, fazla eşyalarınızı özel saklama kutuları içine koymalı ve raf sistemlerinde kutular içinde muhafaza etmelisiniz. Bu sayede saklamanız gereken eşyalarınızı yine şık bir şekilde saklamış olacaksınız.
Evinizi fonksiyonel olarak düzenlemek için mobilya seçimlerinizde de titiz davranmalı ve size kolaylık sağlayacak, fazla yer kaplamayacak, fonksiyonel özellikleri bulunan mobilyaları tercih etmeli, odalarımızda bulunan köşeler, kolonlar veya çıkıntıların şekline göre mobilya tasarımları yaparak evimizde bulunan ölü alanların hem kullanılmasını sağlayacak hem de dekorasyon içerisinde kötü görünmesini engellemiş olacaksınız. Ölü alanları canlı bitkileri teşhir etmek, oda dekorasyonlarına doğallık ve canlılık kazandırmak için yeşil bitkiler, sarmaşıklar ile doldurabilir ve bu alanları daha dekoratif olarak gösterebilirsiniz. Evinizin içinde yer alan merdiven altı bölümlerini yeşil alanlar için dekore edebilir, kış bahçesi şeklinde süsleyebilir ve salonunuz açısından özel bir alan haline getirerek doğal bir salon oluşturabilirsiniz. Merdiven altlarına küçük süs havuzları yerleştirerek etrafına doğal taşlar ile süslemeler yapabilir, doğal bir kış bahçesi ile evinize görsellik ve doğallık kazandırabilirsiniz.
Oturma odalarınızda fonksiyonel bir dekorasyon yapmak için duvar raflarını kullanabilir, tv ünitesi yerine tv yi duvara monte ederek alan kazanmış olursunuz. Duvar raflarını kullanarak hem evinizin iç mahallerinin geniş, sade ve dekoratif olmasını sağlamış olacaksınız hem de duvar süslemeleri ile odalarınıza görsellik kazandırmış olacaksınız. Sizlerde evlerinizi fonksiyonel, işlevsel ve dekoratif bir şekilde organize etmek ve düzenlemek istiyorsanız homify oda dekorasyonları sayfalarını ziyaret etmeli ve dekorasyon örneklerini inceleyerek zevkinize uygun, kişiliğinizi yansıtan dekorasyon örneklerini evlerinize uygulayabilirsiniz.
Evlerimizde üst kata ulaşım sağlayan merdivenlerin alt kısımları genellikle bakımsız ve kötü göründüğü için ahşap bir yüzey ile kapatılır ve atıl bir depo alanı gibi kullanılır. Bu durum evimizin içinde kocaman bir kapalı alan görüntüsü oluşturur. Bu durumun önüne geçmek için bu tür alanları estetik bir şekilde dekore etmeli ve görsel hale getirmeliyiz. Merdiven altlarını kitaplık, çekmeceli ayakkabılık, veya örnek resimdeki gibi bir yeşil alan şeklinde tasarlayarak gizli ve saklı alanları görsel ve estetik hale getirebiliriz. Örnek resimde yıllık odunsu bitkiler ile görsel bir iç bahçe haline getirilmiş olan merdiven altı eve şıklık ve doğallık kazandırmıştır.
Evimizde bulunan çatı katları, genellikle boş olarak duran, atıl veya depo alanı olarak kullanılan,i dekore edilmeyen ve bakımsız olan alanlardır. Benzer bir çatı katınız var ise, bu alanı bir giyinme odası, çalışma ofisi, fazla eşyalarınızı ve kutularınızı saklama alanı olarak kullanabilir ve özel bir depolama alanı haline getirebilirsiniz. Örnek resimde çatı katı hem giyinme odası hem de ayakkabıların düzenli bir şekilde saklandığı bir ayakkabılık halinde dekore edilmiş ve görsel hale getirilmiş. Aydınlatması ve gün ışığından yararlanması için pencersi de düzenlenmiş ve fonksiyonel bir kullanım alanı haline getirilmiş.
Evlerimizde bulunan kullanmadığımız fazla eşyalarımızı saklamak için yatak altlarını veya çatı katlarını kullanırız. Ancak arada bir kullanmamız gereken eşyalarımızı çatı katına saklamak yerine yatak altlarına özel kutu veya çekmeceler içinde saklarız. Yatağımızın altında yer alan bölmeler için özel olarak tasarlanmış olan kutu çekmeceleri tercih ederek istediğimiz zaman ulaşabileceğimiz şekilde eşyalarımız saklamış oluruz. Örnek resimde yer alan kutu çekmecelerin ve yatağın benzer bir tasarımını evimize yapabilir ve odalarımızda eşyalarımızı düzenli bir şekilde saklayabiliriz.
Yatak odalarımızda, giyinme odalarımızda yer alan giysi muhafaza alanı olarak kullandığımız dolaplar, genellikle tek renk veya desende üretilmiş olan yapılardır. Bu dolapları daha estetik ve şık hale getirmek için kapak yüzeyleri,ne resim çerçeveleri asabilir, yüzey için özel üretim olan büyük resimler yapıştırabilir veya yapışkanlı folyolar ile kaplayarak bu alanları daha estetik ve renkli alanlar haline getirerek dolaplarımızı hem görsel hem de zarif bir saklama alanı haline getirebiliriz.
Düzenleme yapılırken odanın geniş veya daha sade görünmesini istiyorsanız kullanacağınız renkleri özenle seçmelisiniz. Açık tonlardaki renkler oda içini daha aydınlık ve daha ferah gösterdiği gibi oda içinde ki eşya kalabalıklığını da göz ardı eder. Örnek resimde duvar renkleri ve mobilyalar açık renkli tercih edilmiş ve odanın daha ferah görünmesi sağlanmıştır. Ayrıca modern duvar rafları kullanılarak odaya fonksiyonel bir dekorasyon yapılmış ve raflar da duvar ve mobilyalar ile aynı renklerde seçilmiştir.
Evlerimizde bulunan odalar küçük hacimlere sahipse yapmamız gereken oda içinde bulunan bütün alanları ve yüzeyleri kullanmaktır. Bu sayede fazla eşya derdinden kurtulmuş oluruz. Örnek resimde yer alan küçük yatak odası kapaksız dolap sistemi ile giysi muhafaza alanı ile yataktan meydana geliyor. Oda içinde yer alan kapının arka yüzeyine bir boy aynası yapıştırarak yatak odası içinde olması gereken bir eşyayı fonlsiyonel bir şekilde yer kaplamadan yerleştirmiş oluruz. Veya kapı arkası yüzeyine farklı cepleri bulunan bir askı asabilir ve fonksiyonel olarak kullanabiliriz.