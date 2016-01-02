Evinizi fonksiyonel olarak organize etmenin ipuçları

Barınma alanı olarak kullandığımız, zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz evlerimizi düzenlerken önceliğimiz sadece rahat bir şekilde hareket edebileceğimiz, dekoratif bir dizayna sahip olması ve iç mekanlarda bulunan bütün alanların, bütün yüzeylerin kullanılarak fonksiyonel bir şekilde organize edilmesi ve dekore edilmesidir. Bu fikirlere ve düşüncelere göre yapılacak olan iç mekan dekorasyonları, organizasyonları evimizin daha kullanışlı olmasına, bütün ölü alanlar ve yüzeylerin kullanılması ile odaların fazla eşya, mobilya ile dolmasını ve kalabalık bir görüntü vermesini önlemiş oluruz. Oda içinde eşyaların fazla görünmesi yaptığınız dekorasyonun bütün estetiğini ve görselliğini gölgeleyecek, yaptığınız harcamalar ve verdiğiniz emek karşılıksız kalmış olacaktır. Bu nedenle evinizi düzenlerken, odalarınızı organize ederken bütün alanların kullanılmasına özen gösterip ölü alanların da dekorasyon içerisinde olmasını sağlamalı, düzenlemelerinizi bu plan çerçevesinde yapmalısınız. Bu sayede eviniz hem daha estetik bir dekorasyona sahip olacak, hem odalarınız sade ve düzenli olacak, hem de ihtiyaç duyduğunuz alanları yaratacağınız ve kullanacağınız için mobilyalarınız, eşyalarınızı daha sağlıklı bir şekilde muhafaza edebilir hatta giyinme odası olarak kullanabileceğiniz alanlar oluşturabilirsiniz.

Bir evin fonksiyonel olarak organize etmek, düzenlemek için öncelikle ev içerisinde kullanmadığınız veya ölü alan olarak bıraktığınız alanları kullanıma açmalı ve bu alanlar için özel bir düzenleme çalışması yaparak kullanım alanlarınızı genişletmelisiniz. Evinizde bulunan çatı katını kullanmak için düzenlemeli, çatı katı büyüklüğüne göre giyinme odası, fazla eşya depolama alanı, genç odası, çalışma odası, kütüphane okuma odası gibi bir ihtiyacınızı karşılayacağınız hale getirmelisiniz. Bu şekilde yapacağınız düzenleme ile hem odalarınızda ki eşya fazlalığından kurtulacak hem de çatı katını da evin bir bölümü olarak kullanabileceksiniz. Evinizi fonksiyonel olarak düzenlemeniz için uygulamanız gereken bir diğer ip ucu da evinizde raf sistemlerini kullanmaktır. Ev içerisinde, duvar yüzeylerinde, yatak altlarında, ölü alanlar olan köşeler için modern ve dekoratif raf sistemleri kullanarak hem düzenli bir şekilde muhafaza alanı oluşturacak hem de evinizin içindeki düzeni bozmadan evinizi süsleyebilecek ve şık bir hale getireceksiniz. Modern raf sistemleri kullanacaksanız, fazla eşyalarınızı özel saklama kutuları içine koymalı ve raf sistemlerinde kutular içinde muhafaza etmelisiniz. Bu sayede saklamanız gereken eşyalarınızı yine şık bir şekilde saklamış olacaksınız.

Evinizi fonksiyonel olarak düzenlemek için mobilya seçimlerinizde de titiz davranmalı ve size kolaylık sağlayacak, fazla yer kaplamayacak, fonksiyonel özellikleri bulunan mobilyaları tercih etmeli, odalarımızda bulunan köşeler, kolonlar veya çıkıntıların şekline göre mobilya tasarımları yaparak evimizde bulunan ölü alanların hem kullanılmasını sağlayacak hem de dekorasyon içerisinde kötü görünmesini engellemiş olacaksınız. Ölü alanları canlı bitkileri teşhir etmek, oda dekorasyonlarına doğallık ve canlılık kazandırmak için yeşil bitkiler, sarmaşıklar ile doldurabilir ve bu alanları daha dekoratif olarak gösterebilirsiniz. Evinizin içinde yer alan merdiven altı bölümlerini yeşil alanlar için dekore edebilir, kış bahçesi şeklinde süsleyebilir ve salonunuz açısından özel bir alan haline getirerek doğal bir salon oluşturabilirsiniz. Merdiven altlarına küçük süs havuzları yerleştirerek etrafına doğal taşlar ile süslemeler yapabilir, doğal bir kış bahçesi ile evinize görsellik ve doğallık kazandırabilirsiniz.

Oturma odalarınızda fonksiyonel bir dekorasyon yapmak için duvar raflarını kullanabilir, tv ünitesi yerine tv yi duvara monte ederek alan kazanmış olursunuz. Duvar raflarını kullanarak hem evinizin iç mahallerinin geniş, sade ve dekoratif olmasını sağlamış olacaksınız hem de duvar süslemeleri ile odalarınıza görsellik kazandırmış olacaksınız. Sizlerde evlerinizi fonksiyonel, işlevsel ve dekoratif bir şekilde organize etmek ve düzenlemek istiyorsanız homify oda dekorasyonları sayfalarını ziyaret etmeli ve dekorasyon örneklerini inceleyerek zevkinize uygun, kişiliğinizi yansıtan dekorasyon örneklerini evlerinize uygulayabilirsiniz.