Herkesin istediği bir yazlık

660 metrekarelik bu evin çalışmalarına başlamak için ev sahiplerinin beklentileri dinlenmiş, ihtiyaçlara beklentilere göre karar verilmiş. Evin her köşesi gelecekteki kullanıcıların estetik duyarlılıklarını göz önüne alarak yenilenmiş ve ön avluda her odadan görülen bir orta avlu bırakılmış. İtalyan mimarisinin etkileri dış cephenin her alanında hissedilir bir şekilde yenileme çalışması yapılmış. Sıcak renkler ile rustik bir görünüm kazandırılmış olan ev, teraslar ve bahçeleri ile rüya gibi bir dış cepheye sahip olmuş.