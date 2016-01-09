Herkesin istediği bir yazlık

Hafta sonu dinlenmek, taze hava solumak ve ruhunuzu dinlendirmek için ağaçlar ve derelerin içinde bulunan, serin bir hava da sabah yürüyüşü yapabileceğiniz bir yazlığı hepimiz isteriz. Şehrin gürültüsünden uzak, kuş cıvıltısı içinde uyanmak, gün doğumunu ve gün batımını izlemek, yeşillikler içinde zaman geçirmek isteyenler için homifyda bu gün kır evi olarak tasarlanmış olan yazlık ev yer almaktadır. Bu proje hem bir yazlık hem de bir köy evi projesi olarak düşünülmüş ve hayata geçirilmiş.
Arjantin'de bulunan bu müstakil evin sahipleri İtalyan vatandaşı olduğundan ev mimarisinde İtalyan etkileri oldukça çok görünüyor. Bu proje, Arjantin'li mimar Junor Arquitectos tarafından hayata geçirilmiş.
660 metrekarelik bu evin çalışmalarına başlamak için ev sahiplerinin beklentileri dinlenmiş, ihtiyaçlara beklentilere göre karar verilmiş. Evin her köşesi gelecekteki kullanıcıların estetik duyarlılıklarını göz önüne alarak yenilenmiş ve ön avluda her odadan görülen bir orta avlu bırakılmış. İtalyan mimarisinin etkileri dış cephenin her alanında hissedilir bir şekilde yenileme çalışması yapılmış. Sıcak renkler ile rustik bir görünüm kazandırılmış olan ev, teraslar ve bahçeleri ile rüya gibi bir dış cepheye sahip olmuş.
Evin içi de dışı gibi sıcak renkler, ahşaplar ve yumuşak hatları ile sizi içine çekiyor. Kırmızı ve turuncu renklere sahip mobilyalar ve ahşap masa evin ana yemek salonu şeklinde dekore edilmesini sağlamış. Ana yemek salonu ortasında masayı ortadan aydınlatması için kolye avize düşünülmüş ve odaya maksimum zarafet kazandırılmış. Yemek salonunun tavanı ahşap tavan şeklinde yapılarak hem doğal hem de görsel bir yemek salonu ortaya çıkarılmış.
Yemek salonuna bitişik olan oda, görsel ve altı sırlı bir baca ve bacanın bağlantılı olduğu estetik bir şömine ile dekore edilmiş. Evin ısıtma sistemi olarak radyant sistemler kullanılmış. Açıklıklar, büyük pencereler iç ortam konforunu artırmakla kalmamış, gün ışığının odaya daha fazla girmesini sağlamış ve aydınlık bir iç ortam oluşturmuş.
Mutfak, yemek yapmayı sevenler için özel olarak tasarlanmış, L şeklinde bir mutfak tezgahı ve bir mutfak adası ile yemek hazırlama ve servi alanı yapılarak mutfağın şıklığı artırılmış. Mutfak içerisinde açık renkler olan bej ve beyaz renk tonlarında fayanslar kullanılarak mutfak penceresinden gelen gün ışığının oda içine yayılması ve aydınlık bir mutfak oluşması sağlanmış. Zemin karoları da beyaz renklerde tercih edilmiş ve estetik bir mutfak ortaya çıkarılmış.
Yatak odasında İtalyan mimari etkisini daha çok hissediyorsunuz. Basit bir şömine ve bir yataktan oluşan yatak odası zemini koyu renk ahşap döşemeler ile kaplanmış, duvar ve tavan açık sarı renge boyanarak aydınlık ve ferah bir iç mekan dekorasyonu oluşturulmuş. Yatak odasında her alanda ahşap kullanılarak ahşabın sıcaklığı ve doğallığı yatak odasına yansıtılmış.
Yazlık evin dış cephesinde olduğu gibi iç cephesinde de canlı ve pastel renklerin açık tonları kullanılmış, iç mekanın tamamında birbirinden farklı renkler tercih edilerek renk cümbüşü ortaya çıkarılmış. Tuvalette etkili bir iç mekan dekorasyonu için canlı turuncu renk tercih edilmiş, banyo da aynı şekilde dekore edilerek turuncu renge boyanmıştır. Canlı renklerin kullanıldığı tuvalet ve banyo da; ziyaretçilerin dikkatini ve beğenisi kazanmak amaçlanmış ve başarılmış.