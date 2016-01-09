Herkesin istediği bir yazlık

Hafta sonu dinlenmek, taze hava solumak ve ruhunuzu dinlendirmek için ağaçlar ve derelerin içinde bulunan, serin bir hava da sabah yürüyüşü yapabileceğiniz bir yazlığı hepimiz isteriz. Şehrin gürültüsünden uzak, kuş cıvıltısı içinde uyanmak, gün doğumunu ve gün batımını izlemek, yeşillikler içinde zaman geçirmek isteyenler için homifyda bu gün kır evi olarak tasarlanmış olan yazlık ev yer almaktadır. Bu proje hem bir yazlık hem de bir köy evi projesi olarak düşünülmüş ve hayata geçirilmiş.

Arjantin'de bulunan bu müstakil evin sahipleri İtalyan vatandaşı olduğundan ev mimarisinde İtalyan etkileri oldukça çok görünüyor. Bu proje, Arjantin'li mimar Junor Arquitectos tarafından hayata geçirilmiş.