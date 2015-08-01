Mutfağınıza yenilik katmak için püf noktaları

Mutfak dekorasyonu hususunda uygulayacağınız her türlü yenileme seçeneği, sadece mutfaktaki işlevsellik ve akışı artırmakla kalmayacak, evin değerini ve estetik görünümünü artırmayı sağlayacaktır. İlk adım, mutfağınızı nasıl bir yerleşim düzeninde kullanacağınızı belirlemektir. Mutfak dekore etmek, üzerinde dikkatli bir şekilde durularak yapılması gereken, detay, estetik ve işlevsellik bilgisi gerektiren önemli bir iştir. Mutfak mobilya tercihleriniz modern, eski veya klasik olabilir. Doğru ve ölçülü kullanıldığı takdirde, mekanlarda harika etkiler yaratan dekorasyon seçenekleri oluşturmak kaçınılmazdır. Bazen mutfağınızın tek bir duvarını canlandırarak dekore ederken, bazen kullanılan aksesuar ve mobilya tercihlerinizle dinamik bir görüntü yakalayabilirsiniz. Çok sık detay vererek, kullanım hataları veren, sıkıcı alanlar yaratmaktan kaçınmanız gerekir. Mühim olan, yoğunluğu, hareketi ve işlevi hissetmek istediğimiz alanları doğru tayin edebilmemizdir, estetiği ve belli bir tarzı ya da tarzların ahengini yakalayabilmemizdir. Düzen, hijyen ve ferahlık timsali olan mutfaklarınızda, elbette estetik kaygı gözetecek, işleyişi ihtiyacınıza göre yönlendirebileceksiniz. Zemin kaplamaları, tavan dekorları, mutfak duvarları veya tezgahın değiştirmeye gerek olup olmadığına, işleyiş kolaylığına ve estetik kaygıya göre bakacağız. Mutfağınızda yapacağınız küçük değişiklerle iç açıcı, fonksiyonel ve insanı ferahlatan bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Mutfakta kullanılan eşyalar, mutfağı kalabalık ve karmaşık göstermeye yeter de artar. Tüm bu karmaşık düzeni yönetmek, mutfağınıza çeki düzen vermek ve gereken noktalarda yenilikler katmak üzere, dilerseniz mutfak örneklerimizi inceleyelim.
Mutfağınızın hareket alanını göz önüne alarak düşünün, mutfak gereçlerinin kullanım kolaylığı açısından bu hareketlilik hattına yakın olması gerektiğini hatırlatalım. Elinizin altında hemen ve kolaylıkla bulabileceğiniz mutfak gereçlerinin, oluşturabileceği gözü yoran ve karmaşık görüntüsünden kurtulabilirsiniz. Hem de yerlerini değiştirmeden, dilediğinizce mutfak eşyalarınızı o hareket hattı üzerinde taşıyarak. Örneğin tezgah, mutfak için önemli bir hareket alanıdır. Bu alanın karmaşık görüntüsünü ve gözü yoran mutfak gereçlerinin kalabalığından kurtulmak, sadece canlı renklerde bir tezgah duvarı dekoru ile mümkün.
Hareket hattından sonra, keyif ve yeme alanına dönüyoruz. Mutfağın tezgahını hareket alanı odak aldık. Şimdi ise, belki dingin bir akşam yemeği yiyeceğiniz naif bir yemek ortamı. Bu alanı dingin tutmak ve mümkün olduğunca pencereden aldığı doğal ışıktan faydalanmak mümkün. Beyazın yaratacağı göz yormayan görsellik, şeffaf sandalyeler, kahvaltılarınıza da dinlendirici, sakin bir ortam hazırlıyor. Tezgahın o yoğun hareketliliğinden sonra, oturup keyif almak için göz yormayan hoş bir yemek masası.
Son yıllarda mutfak dekorasyonunun trend renkleri önemli bir hızla değişikliğe uğruyor. Özellikle mutfak dekorasyonu söz konusu olduğu zaman. Yıllardır alıştığımız beyaz ya da kahverengi mutfak dolapları yerini, artık daha renkli, canlı ve oldukça çarpıcı renk ve modellere bırakıyor. Yeni tip mutfak dekorasyonlarında sık sık rastlayabileceğiniz bir mutfak dolabı rengi de kırmızı oluyor. Doğru ve ölçülü kullanıldığı takdirde, mekana enerji veren, canlı tutan bir etkisi olacaktır. Kırmızı ve kütleler mutfak dolaplarında, doluluklar ve boşlukları öne çıkararak kullanılmış. Siz de mutfağınızın belirginleştirmek isteğiniz bir alanını, bir dolap grubunu, uyumlu renk kütleleri dilini kullanarak fonksiyonel bir hale getirebilirsiniz.
Modern mutfaklarda hızla değişikliğe uğrayan trend renkleri söyledikten sonra, mutfak mobilyalarındaki çeşitlilik ve esneklikte de aynı hareketliliği gözlemek mümkün. Geleneksel mutfak kullanmaya alışanların pek cesaret edemediği esnek dekorasyon dilini yakalamak, sadece farklı mobilya ve aksesuarları uyumla kullanmak ile mümkün. Tabii, eğer çok farklı ve dikkat çekici mobilyalar kullanacaksanız, duvar ve zemin renklerinin açık tonlarda olmasına, karmaşık ve göz yoran desenler kullanılmamış olmasına özen gösterin. Böylelikle mutfağınızda dilediğiniz kadar farklı tasarımlarda mobilya ve objeler kullanabilirsiniz.
Pencereden doğal ışık alabiliyorsanız muazzam bir mutfağa sahip olabilirsiniz fakat yine de ince dokunuşlarla estetik bir mutfak dekorasyonu yakalamak mümkün. Kullanım alanlarındaki tezgah altlarına açılan raflar, hem fonksiyonellik hem estetik açıdan göze hitap ediyor. Dolular ve boşluklardan faydalanmak üzere, mutfağınızın mümkün olan masa ve tezgah altlarını değerlendirmeye hemen başlayın. Kullanışlılığı ve oluşturacağı pratik düzen ile pişman olmayacaksınız.
Mesken ihtiyacını gidermek, her zaman için var olagelmiştir, belli bir noktasal duruş ve yönelim bilinci gerektirir. İlk çağlardan beri, güneş odaklı durmuş, güneşi içeri alan yapılarda yaşamışızdır. Güneş ışığının ve aydınlatmanın önem kazandığı mahallerden biri de mutfak. Açık renk tonlarında mutfak dolapları ve açık duvar rengi ile aydınlık bir mutfak kazanılmaya çalışılmış. Işığı içeri aldığı gibi, yaymak da mümkün, bunu parlak kaplama malzemeleri ve dolap kapakları ile sağlayabilir, daha aydınlık ve ferah bir mutfak dekorasyonuna sahip olabilirsiniz.
Materyallerin kullanımı söz konusu olduğunda, birden fazla tarzı kullanabileceğiniz gibi, yine farklı malzemeleri bir arada kullanabilirsiniz. Tezgahta kullanılan ahşap detay ile, karmaşık olmayan mutfak dekorasyonunuza sıcak bir hava getirebilirsiniz. Tezgah altı fonksiyonunu değerlendirmek ve statik bir görüntü yaratmak da mümkün. Son zamanlarda kullanımı yaygınlaşan, pratik ve değiştirilebilir, kaldırılabilir mutfak tezgahlarının yanı sıra; statik materyaller süreklilik ve ekstra alan kazandırmanıza sağlayacaktır. Mutfağınızda yer açabileceğiniz, işleyişe katkıda bulunabilecek ekstra bir köşeniz ya da tezgah altınız var mı diye bir bakın, isterseniz değerlendirmeye hemen şimdiden başlayın.
Mutfaklarda genellikle tek renk kullanımına rastlıyoruz. Ancak bu tekdüzeliği kırmak için mutfağınıza renkli formlarda dokunuşlarda bulunabilir, mutfağınızı eğlenceli hale getirebilirsiniz. Tıpkı bu mutfakta 3 ayrı renk ile yapıldığı gibi; kırmızı, siyah ve beyaz. En çarpıcı ve canlı renk olan kırmızıyı oturma grubunda tercih ederken, siyah tezgah ve mutfaklar geri planda tutulmaya özen gösterilmiş. Beyaz ve kırmızının hareketli formları adeta konuşuyor. Hem minimal yaklaşım, hem estetik fonksiyonellik.
Dış mekanla kısmen bütünleşen, cam yüzeylerin daha fazla kullanılabileceği bir mutfak örneği. Karo yer döşemesi, açık tonlarda kullanılan mutfak dekorasyonu için, estetik cazibesi olan eğlenceli bir tercih. Ayrıca dikdörtgensel, uzun bir mutfak planının nasıl işlevsel kullanıldığını da görmeniz mümkün. Özellikle arka kısımdaki oturma alanına kurulup, manzara eşliğinde keyifli sohbetler etmek, yeşilin içinde bir şeyler içmek müthiş bir zevk olmalı. Form olarak diktörtgen ve uzun bir mutfak için açık renkler, beyaza yakın tonlarda duvar rengi seçimi, ferahlık katması açısından akıllıca bir çözüm olacaktır.
Mutfağınıza yepyeni bir tarz, yepyeni bir görünüm kazandırmak için yapabileceklerinizin sınırı yok. Yeni ve modern tarzlar, klasik ile minimalin harmanlanması ve bunu bilirkişilik ile yapmak, mutfağınıza ufak dokunuşlarla çeki düzen vermek aslında hiç de zor değil. Eğer kış bahçesi veya yeşile bakan manzaralı bir mutfağa halihazırda sahip değilseniz üzülmeyin. Yeşile yer açmak için bulabileceğiniz en küçük alanı bile değerlendirmek, mutfağınıza şahane bir hava katmanıza yarar sağlayacak, sıcak ve naif bir mutfak dekorasyonu yaratmanız mümkün olacak. Tekdüzeliği yeşil ile kırın, mutfağınızın havasını bir anda değiştirdiğinizi göreceksiniz, yepyeni bir görünüm kazandırmaya şimdiden başlamak için izlemeniz gereken yollardan sadece biri.