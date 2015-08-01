Mutfağınıza yenilik katmak için püf noktaları

Mutfak dekorasyonu hususunda uygulayacağınız her türlü yenileme seçeneği, sadece mutfaktaki işlevsellik ve akışı artırmakla kalmayacak, evin değerini ve estetik görünümünü artırmayı sağlayacaktır. İlk adım, mutfağınızı nasıl bir yerleşim düzeninde kullanacağınızı belirlemektir. Mutfak dekore etmek, üzerinde dikkatli bir şekilde durularak yapılması gereken, detay, estetik ve işlevsellik bilgisi gerektiren önemli bir iştir. Mutfak mobilya tercihleriniz modern, eski veya klasik olabilir. Doğru ve ölçülü kullanıldığı takdirde, mekanlarda harika etkiler yaratan dekorasyon seçenekleri oluşturmak kaçınılmazdır. Bazen mutfağınızın tek bir duvarını canlandırarak dekore ederken, bazen kullanılan aksesuar ve mobilya tercihlerinizle dinamik bir görüntü yakalayabilirsiniz. Çok sık detay vererek, kullanım hataları veren, sıkıcı alanlar yaratmaktan kaçınmanız gerekir. Mühim olan, yoğunluğu, hareketi ve işlevi hissetmek istediğimiz alanları doğru tayin edebilmemizdir, estetiği ve belli bir tarzı ya da tarzların ahengini yakalayabilmemizdir. Düzen, hijyen ve ferahlık timsali olan mutfaklarınızda, elbette estetik kaygı gözetecek, işleyişi ihtiyacınıza göre yönlendirebileceksiniz. Zemin kaplamaları, tavan dekorları, mutfak duvarları veya tezgahın değiştirmeye gerek olup olmadığına, işleyiş kolaylığına ve estetik kaygıya göre bakacağız. Mutfağınızda yapacağınız küçük değişiklerle iç açıcı, fonksiyonel ve insanı ferahlatan bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Mutfakta kullanılan eşyalar, mutfağı kalabalık ve karmaşık göstermeye yeter de artar. Tüm bu karmaşık düzeni yönetmek, mutfağınıza çeki düzen vermek ve gereken noktalarda yenilikler katmak üzere, dilerseniz mutfak örneklerimizi inceleyelim.