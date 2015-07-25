Kusursuz oturma odası dekorasyonu için 12 parlak fikir

Dekorasyonun en önemli öğelerinden biri olan renk seçimine gelmiş bulunuyoruz, evinizde kullanacağınız renkleri seçerken, her zaman öncelikle oda alanı göz önünde bulundurulmalıdır. Açık renkler oturma odanızı daha geniş gösterirken, koyu renkler daha daraltacak ve algıyı değiiştirecektir. İhtiyaca ve zevke göre, renkler aracılığıyla oturma odanıza bu tür renk hareketleri katarken, derinlik veya hacim kazandırmanız bu kadar kolay. Bir diğer dikkat edilmesi gereken konulardan biri ise, zemin ve diğer yapı elemanları renkleri ile mobilya, duvar renkleri uyumu. Mavi koltuk takımı, halı ve diğer aksesuarlarla uyumlu seçilmiş, canlı renklerde kullanımı ile renk tercihlerinde aynı dili kullanılması sağlanmış. Tüm renkleri sunacak arka zemin platformu da duvar rengi oluşturuyor, bunun için gri doğru bir tercih, diğer tüm canlı renkleri öne çıkarmak için gri duvar.