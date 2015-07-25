Kusursuz oturma odası dekorasyonu için 12 parlak fikir

Oturma odanıza estetik ve modern, aynı zamanda daha davetkar bir görünüm katmak mı istiyorsunuz? Evde geçirdiğimiz zamanın çoğunu, oturma odası ve diğer yaşam alanlarında geçiriyoruz. Belki de aile fertleri veya misafirleriniz ile çay ve kahve sohbetleri yapabileceğiniz oturma odanız, kişisel kullanım alanından farklı olarak mutlaka göze hitap etmeli, estetik ve konfor kaygı gözetilmelidir. En sık kullandığımız odanın dekorasyonu da elbette ki önemlidir. Daha davetkar ve cazibeli bir oturma odasına sahip olmak istiyorsanız, aşağıdaki parlak fikirleri mutlaka inceleyin.
Evinizde keyifle kitap okuyabileceğiniz bir köşe var mı? Neden bu dinlence ve keyif alanı, oturma odanızda, kitaplıklarınızın arasında bir oturma köşesinde olmasın, keyifli saatler geçirebilir, dostlarınıza enfes bir dinlenme alanı açabilirsiniz. Kot farkı ile ayrışan okuma köşesi için; sadece kitaplık, rahat bir koltuk, sehpa ve doğru açıda bir aydınlatma ürünü yeterli olabilir.
Dekorasyonun en önemli öğelerinden biri olan renk seçimine gelmiş bulunuyoruz, evinizde kullanacağınız renkleri seçerken, her zaman öncelikle oda alanı göz önünde bulundurulmalıdır. Açık renkler oturma odanızı daha geniş gösterirken, koyu renkler daha daraltacak ve algıyı değiiştirecektir. İhtiyaca ve zevke göre, renkler aracılığıyla oturma odanıza bu tür renk hareketleri katarken, derinlik veya hacim kazandırmanız bu kadar kolay. Bir diğer dikkat edilmesi gereken konulardan biri ise, zemin ve diğer yapı elemanları renkleri ile mobilya, duvar renkleri uyumu. Mavi koltuk takımı, halı ve diğer aksesuarlarla uyumlu seçilmiş, canlı renklerde kullanımı ile renk tercihlerinde aynı dili kullanılması sağlanmış. Tüm renkleri sunacak arka zemin platformu da duvar rengi oluşturuyor, bunun için gri doğru bir tercih, diğer tüm canlı renkleri öne çıkarmak için gri duvar.
Evin, şüphesiz ki en sık kullanım alanlarından biri, fonsiyonellik ve konfor aradığımız odası oturma odasıdır, yaşam alanıdır. Mobilya tercihleri canlı renkler olurken, arka plan ve duvar yine soluk renklerde, mobilyaları öne çıkarıyor. Rahatlık veren ve fonksiyoneli estetik ile buluşturan bir örnek. Duvarda açılan nişler ile aksesuar, tablo veya kitaplarınızı sergileyebilir, koltuk takımı ile uyumlu modern bir tasarım örneği olan tekli koltuk ile odanızın havasını değiştirmek mümkün.
Oturma odanızda kullanacağınız renkler daha iç açıcı, canlı renkler olabilir. Ya dostlarla sohbet olur, ya aile fertleri oturur, veya televizyon izlenir, sohbet edilir. Oturma odamızı dekore ederken odanın kullanım kolaylığı olması diğer misafirlerinizi de olumlu yönde etkiler. Dekorasyonu çok abartarak fazla karmaşıklaştırarak bir oda tasarlanmamalı. Çayınızı, kahvenizi koyabileceğiniz yerler bir el uzanımı yakınlığında olmalı. Oturma gruplarınızda rahatlık ve konfor tercih edilmeli, belki uzanabileceğiniz koltuklar seçersiniz. Gördüğünüz üzere sıcaklık ve rahatlık sunduğunuz sürece, sehpa üzerinde uyumlu renkli aksesuar ve çiçeklerle oturma odası dekorasyonuna estetik bir görünüm katabilirsiniz.
Tüm o iç açıcı, cıvıl cıvıl renkler dururken, soğuk gri renk dekorasyonun sofistikten öte zarafeti. Grinin içinde bulundurduğu asalet, nezih ve modern bir oturma odası dekorasyonu yapmanızı sağlarken; üzerine yerleştireceğiniz sarı gibi sıcak renkler ve orjinal aksesuarlar için zemin hazırlıyor. Soğuk renklerin, grinin oturma odası dekorasyonunda kayda değer bir yeri olduğunu unutmayın ve zamanın ruhu modern ve minimal tasarımları yansıtmak için rahatlıkla griyi kullanın. Oturma odanızı yenilemek veya diğer yaşam alanlarında griyi doğru şekilde kullanmak için, diğer Ne siyah ne beyaz, şimdi trend gri oturma grupları yazımızda griyi nasıl kullanmanız gerektiği ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.
Açık kahverengi klasik bir köşe takımı ile mobilyalarının odanın akışına, yaşanış biçimine yön vermesi kaçınılmazdır. Oturma odanızda seçeceğiniz pratik ve kullanışlı köşe koltukları, belki de tüm oda dekorasyonunu oluşturmada etkili olabilir. Soft renkler, ferahlık ve rahatlığın görsel ifadesi olarak görülebilir. Beyaz duvarlar, alanın ışık alımı ve ferah görüntüsünü dolduruyor.
Eğer geçmişten günümüze izler taşıyan parçalar kullanmaktan hoşlanıyorsanız, retro stilinde bir oturma odası dekorasyonu tam da sizin için uygun olabilir. Retro stilde dekorasyon için ufak püf noktalarında biri, zemini ve tavanı, mümkünse duvarı beyaz ve açık renklere boyamanız. Bu size orijinal retro parçaları kullanmanız için, muntazam bir zemin hazırlar. Gerisi farklı mobilya parçaları bulup yerleştirmenize bakar.
Beyaz ve açık renkli oturma odalarının dekorasyonlarında, minik dokunuşlarla etkileyici bir oturma odası dekorasyonu oluşturabilirsiniz. Örneğin sarı ile beyazın uyumu. Ayrıca beyaz zemin hazırlayan duvar, hoş bir tablo seçimine izin veriyor. Beyazı tek başına soğuk bulanlar olduğu gibi, siyah ile kullananlar çoğunlukta. Fakat sarı ile beyaz mobilya ve aksesuarları, daha farklı ve minimal bir duruş sergiliyor.
Eski bir Çin öğretisi olan Feng Shui ile odanızı dekore etmek, odanızı pozitif bir enerji ile doldurmak ve negatiften arınmak mümkün. Feng Shui sadece pozitif enerji ile ilgilenmez, birbirine zıt enerjilerin dengeli bir biçimde bir arada kullanılmasını sağlar, dolayısıyla estetik ve zarafeti bir arada bulabilirsiniz. Zıt renkleri bir arada kullanmak ve ünlü sembol yin-yang da bu öğretinin unsurlarından biridir. Daha fazla bilgi edinmek için Feng Shui ile ev dekorasyonu yazımıza bakabilirsiniz.
En çok kullandığımız odanın dekorasyonu önemlidir. Oturma odamızı dekore ederken odanın kullanım kolaylığı olması gerekir. Koltuklarınız rahat olmalı, belki uzanabileceğiniz koltuklar seçebilirsiniz. Eğer asma tavan var ise, yaşam alanını genişleten ve ferahlatan bir görüntü olur. Dinleneceğiniz, arkadaşlarınızla veya ailenizle sohbet edeceğiniz, televizyon izleyeceğiniz bu ortamda, rahatı ve konforu aramanız kaçınılmaz olacaktır.
Dekorasyonu çok abartarak, çok sayıda mobilya ve aksesuar kullanarak ya da fazla karmaşıklaştırarak bir oda tasarlanmamalı. Daha az eşya ile rahatlık verirken, hoş bir zemin görseli üzerine sade siyah deri koltuklar, dekorasyonu doldurmaya yeter. Modern görünüm sağlamak içi keyif ve şık oturma odaları için mutlaka aksesuarlarla tüm boşlukları doldurmanıza gerek yok. Bilakis, boşluklar dolulukları vurgular, zemin dilinde daha rahat detaylar kullanmanıza olanak verir.
Dekorasyon objelerinin sadeliği ve beyazın asaleti ile minimal bir anlatım dilini görüyoruz. Yapı elemanlarında ve mobilyalarda sade bir görünüm ile göz yormayan bir dinginlik söz konusu. Oturma odanızı dekore ederken, televizyon taşıyıcıları gibi büyük yer kaplayan aparatları, yerden yukarıda monte ederek hem odanıza ferahlık katabilir hem de yerden kazanabilirsiniz. Oturma odası dekorasyonu için, minimal tasarımlar, objeler ve fazla renk kullanmadan modern bir çizgi yakalamanız hiç zor olmayacaktır.