İlham veren yatak odası dekoru fikirleri

Güne güzel başlamanın yolunun hiç yatak odanızın dekoru ile bağı olabileceğini düşündünüz mü? Peki ya günü güzel bitirmek için ihtiyacınız olan atmosfer nasıl olmalı? Özellikle şehir yaşamı ve iş stresinin ardından, günü dinlenerek sonlandırmak isteriz. Rahatlık ve dinginlik hissi ile uyanmak için ise yatak odasının rolü oldukça önemlidir. Yorucu bir günün ardından tertemiz çarşaf ve yastıklara gömülüp uykuya dalmanın keyfi bambaşkadır. Gözlerinizi açtığınızda ya görmek istediğiniz başka türlü bir şey olabilir ise, belki de. Nasıl bir yatak odası dekoru istediğinizi cevaplamak kolay değil. Şimdi size sunacağımız örnekleri birlikte inceleyelim, aradığınız yatak odası dekorasyonunun kafanızda nasıl şekilleneceği ile ilgili hemen fikirleriniz olsun.
Mobilya ve yatakta kullanılan renklere, duvar ve zemin malzemelerine dikkat edelim. Siyah ile beyaz ve açık tonlarda ahşap renginden fazlası kullanılmayarak sade bir mimari dil kullanımına dikkat edilmiş. Dolayısıyla, tavan lambasında renkli fırça darbelerine yer ve imkan yaratılmış. Düş kurmadan önce, yatak göz hizasına gelen renkli fırça darbeleri ile aydınlatma, uyumadan önce hoş bir atmosfer yaratıyor. Yatakla muntazam paralel uyumlu bir tablo. Ahşap renginin, özellikle açık tonlarda seçimi, dinlence mekanı olan yatak odası dekorasyonuna hafiflik katıyor. Aksi takdirde, zaten mobilya ve zeminde kullanılan koyu renkli ahşap tonları, yatak odasına ağır bir hava katacaktı. Yatak odası dekorunda dinginliği ve rahatlığı bozmak istemeyiz.
Yatak odanızda gönül rahatlığıyla uyumadan önce, günün sonunda aynaya baktığınızda nasıl bir çerçeve içinde kendinizi görmek istersiniz? Gün içinde, belki de defalarca aynada kendinize baktınız. Her bir mekanda farklı bir etki yarattığını görüyor musunuz? Peki ya, yatak odası dekorunun etkisi, tabii ki yadsınamaz. Ayna ile uyumlu metalik materyal kullanılan görselde, siz de zevkinize uygun materyalleri sürdürerek, göz yormayabilirsiniz. Aynalı şifonyer ve komodin, yatağa geçmeden önce ve sonra son durak.
Dönemsel dekorasyonlarda koyu renkli ahşap mobilyalar, çoğunlukla yaşam alanlarına ağır bir hava katmıştır. Ahşabın ağırlığı, yatak odasını daha kasvetli ve ağır bir havaya büründürebilirdi. Dolayısıyla modern dekorasyonlarda, ahşaptan çoğunlukla kaçılmıştır. En azından klasik bir yatak odası dekoru oluşturulmak istenmiyorsa. Siyah duvar zemini ve füme halının yoğun renklerine ahşap, bir materyal olarak nasıl eşlik edebilirdi? Olabildiğince açık ahşap tonları, artık modern ve minimal yatak odası mobilyalarında yerini buluyor. Yerden sadece 20 cm. kadar yükseltilmiş, açık tonlarda ahşap yatak ve başlığı, döşeme malzemesi ile aynı dili kullanıyor.
Renklerin dramatik etki ve neşeli etki yaratamadaki rolünü hatırlatmakla başlayalım. Genel olarak gençlerin barındırdığı enerjiyi seçtikleri renklerde gözlemleyebilirsiniz. Daha canlı, daha renkli, enerji veren sıcak renk tonları. Duvardaki bir aksesuar veya komodindeki bir obje bile tasarımı başlı başına değiştirebilir. ANA RİTA SOARES- DESİGN DE INTERİORES tarafından GİRLY ROOM olarak tasarlanan, yatak odası dekorunda canlı renklerin kullanıldığı diğer görselleri mutlaka görmelisiniz. Perde ve duvar, ve hatta zemin açık ve sade tonlarda tutularak, yatak duvarı ve yatak etrafında canlı ve sıcak renklere yer açılmış.
Beyaz yatak odası dekoru, sizi sakinleştirirken hiç şüphesiz odaya da ferahlık katar, huzurlu bir uyku almanızı sağlar. Mobilyaların, duvarların aslında beyaz olması bir avantaj. Sizi dingin bir uykuya hazırlarken, cesur bir aydınlatma aracı kullanmanıza da yer açar. Beyaz zemini oluşturursanız, isteğe göre çarpıcı ya da cesur bir aksesuar, tablo, ya da mobilya parçasına rahatlıkla yer açabilirsiniz.
Modern ve fonksiyonel dekorasyonların yaşamımızdaki önemi öyle vazgeçilmez hale geldi ki, bu durumdan etkilenmemek, eksiklikliğini hissetmemek mümkün değil. Ama eski dönemlerin romantik, kişilikli ve hikayesi olan dekorasyonlarını görünce iç çekiyorsanız, belki de yatak odası dekorunda nostaljik parçalar kullanmak size göredir. Yatak odanıza dilerseniz, böyle bir avize, ayna, tablo ve aksesuarlarla donatabilirsiniz. Modern görüntüyü bozmamak için, tek duvar giydirilmiş, diğer duvarlar ve zemini sade ve acık renk tonlarında tutarsanız estetiği yakalayabilirsiniz. Mobilyalar ve özellikle aksesuarlar belki ağır bir görüntü sağlardı, fakat bu sade duvar dilini yakalarsanız, nostaljinin ruhunuza verdiği enerjiyi de hissedersiniz. Kişilik taşıyan, modern ve nostaljik doneler barındıran bir yatak odası dekorasyonu.
Yaratıcılığınızı konuşturun. Bir düşünün, yatak odanızın dekoruna katkı yapabileceğiniz, yeteneğinizi değerlendirebileceğiniz bir alan açın. Eğer yeteneğiniz yok ise, bir sanat ürünü, fırça darbeleri, ya da yaratıcı aksesuarlar odanızın havasını değiştirmede anlamlı bir dokunuş olacaktır. Eğer çok göze çarpan ve dikkatleri toplayan objeler tercih edecek olursanız, duvar zeminin ve hatta yatak örtüsünün gösterişsiz ve çarpıcı tonlarda olmamasına dikkat edin. Çünkü yansıtmak istediğiniz bir karmaşa ve arada kaybolan aksesuarlar olmamalı. Çoğunlukla, sadeliği onaylayan ve bunu başaramayan örnekleri de mevcuttur, yaşantınızda da rastlayabileceğiniz benzeri hatalara düşmeyin.
Mavi renginin dinlendiren, huzur veren, yatıştıran etkisini söylemeden geçmeyelim. Yatak odası dekoru için bire bir etki yaratacağından, dilerseniz mavi detayları yatak örtüleri, duvar veya aksesuarlarda bilinçli olarak kullanabilirsiniz. Yatak odanızın bu rengi kullanmaya müsait olduğunu nasıl anlayacaksınız? Zıt ya da uyumlu renkler, sadece soft renkler, ya da sade zemin açık renkler ile maviyi birlikte değerlendirebilirsiniz. Örnek yatak odası dekorumuza bakarsanız, sadece mavi dokunuşları tablo içi renkler, yatak örtüsü, aksesuar ve mobilyalarda sürdürülmüştür. Sadece bir rengi seçip, diğer tüm objelerde bu dokunuşları sürdürebileceğinizi de eklemek isteriz. Tek rengin hakimiyeti.
Bir diğer önemli unsur, ortamdaki duvar renklerinin yatak odası dekoruna uyma zorunluluğunun olmasıdır. Örneğin bazı mobilyalar, canlı renkteki duvar boyalarını kaldıramazlar. Eğer yatak odanızda nostaljik bir hava yaratmak isterseniz, kesinlikle canlı renkler kullanmamalısınız. Aksi halde ne kadar uğraşmış ve ne kadar kaliteli mobilyalar almış olursanız olun, canlı renkler kullandığınızda o büyü ortadan kalkacaktır. Bu yüzden size tavsiye edebileceğimiz renkler, bir diğer seçenek olarak; gül kurusu, beyaz ve bej tonları gibi açık pastel tonlarda renkler olacaktır. Önemli olan hayal gücünüzü keşfederek, içinizdeki renkli ruhu ortaya çıkarmanızdır. Eğer çocuklu bir evde yaşıyorsanız, duvar kağıdını bölgesel kullanma imkanınız da var. Hem yatak odası dekoruna kişisel bir dokunuş ve mobilya tercihleriniz ile dönemsel etki de yaratabilirsiniz. İngiliz Tarzı Dekorasyon Ev gibi.
Evde yatak odası dekorunu oluştururken, ürünleri kombinlerken genellikle renk ve materyal tercihi uyumlarına odaklanırız. Ancak renklerle birlikte yaratıcı mobilya ve aksesuar örneklerine de bakabiliriz. Gördüğünüz örnekte, yatak odası dekorunda tamamen dairesel formlar kullanılmıştır. Aynı geometrik formlar, devamında da sürdürülmüştür. Aydınlatma gereçleri, aksesuarlar, dairesel komodin ve yatak. Dilerseniz sadece yatağınızın bulunduğu alana, kot farkı vererek kendisine ait bir hacim oluşturabilirsiniz. Bu, diğer alanlardan ayrıştırıcı ve işlevsel bir anlam katmanıza yardım olacaktır. Görselde, geçiş alanlarını kuşbakışı anlatımda görebilirsiniz. Yatak alanı ile sehpaların olduğu alanı ayrıştıran duvarlarda olduğu gibi, kot farkı ile yükseltilen döşeme ile de alan geçişi farkına ayrı bir etki yapılabilirmiş. Geometrik formlara eklemek gerekirse, çok fazla karmaşa yaratmayacak, gözü yormayacak, hareketli formları birbiriyle uyumlu şekilde kullanmanız kabildir.