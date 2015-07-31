İlham veren yatak odası dekoru fikirleri

Bir diğer önemli unsur, ortamdaki duvar renklerinin yatak odası dekoruna uyma zorunluluğunun olmasıdır. Örneğin bazı mobilyalar, canlı renkteki duvar boyalarını kaldıramazlar. Eğer yatak odanızda nostaljik bir hava yaratmak isterseniz, kesinlikle canlı renkler kullanmamalısınız. Aksi halde ne kadar uğraşmış ve ne kadar kaliteli mobilyalar almış olursanız olun, canlı renkler kullandığınızda o büyü ortadan kalkacaktır. Bu yüzden size tavsiye edebileceğimiz renkler, bir diğer seçenek olarak; gül kurusu, beyaz ve bej tonları gibi açık pastel tonlarda renkler olacaktır. Önemli olan hayal gücünüzü keşfederek, içinizdeki renkli ruhu ortaya çıkarmanızdır. Eğer çocuklu bir evde yaşıyorsanız, duvar kağıdını bölgesel kullanma imkanınız da var. Hem yatak odası dekoruna kişisel bir dokunuş ve mobilya tercihleriniz ile dönemsel etki de yaratabilirsiniz. İngiliz Tarzı Dekorasyon Ev gibi.