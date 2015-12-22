Duvar dekorasyonunda nelere dikkat etmeliyim?

Ev dekorasyonuna başlarken ilk değerlendirilen alanlardan biri olmasa da duvar dekorasyonları en çok aksesuar ve dekoratif ürün taşıyan alandır. Duvarlarda kullanılan aksesuar ve dekoratif ürünlerin ev dekorasyonuna kattığı özellikler oldukça fazla olduğundan duvar dekorasyonunda daha özenli davranmak gerektiğini hatırlatalım. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızda sizlere duvar dekorasyonu sırasında kafanızı karıştıracak, doğrusunu nasıl yapacağınızı bilemediğiniz düzenlemeler hakkında fikir ve öneriler sunacağız. Uzman tasarımcıların başarılı tasarımları eşliğinde bahsedeceğimiz ipuçları duvar dekorasyonlarınıza rehberlik edebilir.

Dekore edeceğiniz odanın genel stili, renk dengesi, yerleşimi ve temasını belirlediyseniz geriye sadece birkaç küçük aksesuar ve dekoratif öge ile duvarlarınızı canlandırmak kalıyor. Bunun için kullanabileceğiniz birçok çözüm var. Bu çözümlerden bazılarına kısaca göz atmak gerekirse, duvarlarınızı desenli duvar kağıtlarıyla dekore edebilirsiniz, ahşap, metal veya sticker bordürler kullanabilirsiniz, taş veya beton duvar dekorasyonları uygulayabilirsiniz, farklı görünümlere sahip duvar panelleri kullanabilirsiniz, dikey bahçe uygulaması ile duvarlarınızı bitkilendirebilirsiniz, ayna veya camlarla süsleyebilirsiniz, tablo veya çerçevelerle dekore edebilirsiniz, mozaik veya seramik duvar uygulamaları kullanabilirsiniz, çeşitli sanat ögeleri ile zenginleştirebilirsiniz, duvar nişleri ile fonksiyonel hale getirebilirsiniz veya led ve spotlarla ışıklandırabilirsiniz. Bütün bu çözümler dekorasyonunuza uygun renk ve modellerde uygulandığı zaman ortaya muhteşem tasarımlar çıkaracaktır. Eğer siz de duvarlarınız için farklı dekorasyon yöntemleri arıyorsanız bunlardan birini ya da birkaçını duvarlarınızda uygulayarak dekorasyonlarınızı zenginleştirebilirsiniz. Uygulama sırasında nelere dikkat edeceğiniz hakkında ise yazının devamına göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

Duvar dekorasyonları hakkında daha fazla örnek tasarım bulmak için sitemizde arama yapabilirsiniz ya da duvar resimleri hakkında fikirler için “Oturma odasına en iyi duvar resimlerini seçmek için 6 ipucu” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.