Duvar dekorasyonunda nelere dikkat etmeliyim?

Ev dekorasyonuna başlarken ilk değerlendirilen alanlardan biri olmasa da duvar dekorasyonları en çok aksesuar ve dekoratif ürün taşıyan alandır. Duvarlarda kullanılan aksesuar ve dekoratif ürünlerin ev dekorasyonuna kattığı özellikler oldukça fazla olduğundan duvar dekorasyonunda daha özenli davranmak gerektiğini hatırlatalım. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızda sizlere duvar dekorasyonu sırasında kafanızı karıştıracak, doğrusunu nasıl yapacağınızı bilemediğiniz düzenlemeler hakkında fikir ve öneriler sunacağız. Uzman tasarımcıların başarılı tasarımları eşliğinde bahsedeceğimiz ipuçları duvar dekorasyonlarınıza rehberlik edebilir.
Dekore edeceğiniz odanın genel stili, renk dengesi, yerleşimi ve temasını belirlediyseniz geriye sadece birkaç küçük aksesuar ve dekoratif öge ile duvarlarınızı canlandırmak kalıyor. Bunun için kullanabileceğiniz birçok çözüm var. Bu çözümlerden bazılarına kısaca göz atmak gerekirse, duvarlarınızı desenli duvar kağıtlarıyla dekore edebilirsiniz, ahşap, metal veya sticker bordürler kullanabilirsiniz, taş veya beton duvar dekorasyonları uygulayabilirsiniz, farklı görünümlere sahip duvar panelleri kullanabilirsiniz, dikey bahçe uygulaması ile duvarlarınızı bitkilendirebilirsiniz, ayna veya camlarla süsleyebilirsiniz, tablo veya çerçevelerle dekore edebilirsiniz, mozaik veya seramik duvar uygulamaları kullanabilirsiniz, çeşitli sanat ögeleri ile zenginleştirebilirsiniz, duvar nişleri ile fonksiyonel hale getirebilirsiniz veya led ve spotlarla ışıklandırabilirsiniz. Bütün bu çözümler dekorasyonunuza uygun renk ve modellerde uygulandığı zaman ortaya muhteşem tasarımlar çıkaracaktır. Eğer siz de duvarlarınız için farklı dekorasyon yöntemleri arıyorsanız bunlardan birini ya da birkaçını duvarlarınızda uygulayarak dekorasyonlarınızı zenginleştirebilirsiniz. Uygulama sırasında nelere dikkat edeceğiniz hakkında ise yazının devamına göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Duvar dekorasyonları hakkında daha fazla örnek tasarım bulmak için sitemizde arama yapabilirsiniz ya da duvar resimleri hakkında fikirler için “Oturma odasına en iyi duvar resimlerini seçmek için 6 ipucu” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Özellikle rustik ve eklektik stilde bir dekorasyon yapıyorsanız çini, mozaik ve seramikler dekorasyonlarınızı mükemmelleştirebilir. Rustik stilin en güçlü ögesi olan çini, mozaik ve seramikler, koruyucu ve suya dayanıklı yapıları nedeniyle genelde banyo ve mutfak dekorasyonlarında kullanılıyor. Ancak diğer odaların dekorasyonlarında da oldukça başarılı armoniler oluşturabiliyorlar. Bahçe, veranda, balkon, açık hava mutfağı gibi alanlarda da dekorasyonlara canlılık katıyorlar. Creativespace imzası taşıyan bu dekorasyonda duvar dekorasyonu için karo seramikler tercih edilmiş. Odanın eklektik stiline güçlü bir canlılık katan duvar dekorasyonu sakin renk dengesini de bozmamış. Tekstil ürünlerinin natürel dokusuna sanatsal bir çizgi kazandıran duvar dekorasyonu odanın havasını tamamen değiştirmiş.
Resim yapmaya yeteneği veya ilgisi olanların oldukça şanslı olduğu bir konu duvar resimleridir. Birçok dekorasyonda sanatsal ögeler kazandıran resimli duvarlar aynı zamanda ekonomik bir dekorasyon yöntemidir de. Eğer siz de resim yapmaya ilgi duyuyorsanız uygun boya ve fırçaları edinerek duvarlarınızı istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Duvarlarınızı bir tuval gibi kullanarak muhteşem dekorlar yaratmak mümkün. Üstelik bu yöntemle duvarlardaki kusurları da kapatma şansınız olabilir. Bu dekorasyonda duvara uygulanan resim dizaynın en büyük eksiğini mükemmel bir şekilde tamamlamış. Kullanılan mobilya ve tekstil ürünlerinin renkleriyle başarılı bir renk uyumu oluşturan duvar dekorasyonu oldukça dikkat çekici. Ayrıca lamba anahtarının etrafına yapılan desene de dikkat çekmek istiyoruz.
Kalabalık ve gözü yoran bir duvar dekorasyonuna dönüştürmeden çok sayıda çerçeve kullanmak dekoratör uzmanlığı gerektiren bir iş olabilir. Kullanılacak çerçevelerin birbirleri ile olan uyumları veya stilin tamamına olan uyumu oldukça ince bir dengedir. Dekorasyonunuzda çok sayıda aksesuar ve çerçeve kullanmak istiyorsanız renk ve modellerini dikkatle seçmelisiniz. Bu dekorasyon aksesuar seçimi konusunda oldukça iyi bir örnek olabilir. Duvarda kullanılan çerçevelerden aynaya, avizeden lambadere, duvar kağıtlarından kırlentlere kadar bütün aksesuarlar abartılı fakat birbirleriyle uyum içinde olacak şekilde seçilmiş. Dekorasyonlarınızda bu tarz kalabalık aksesuarlardan hoşlanıyorsanız bu dizayndan ilham alabilirsiniz.
Genelde belli bir tema ile hazırlanan dekorasyonlarda temaya uygun ögeleri birçok detayda kullanabilirsiniz ancak dekorasyonunuzda bu öge ile ilişkili bir tema yoksa, onu birden fazla detayda kullanmak boğucu bir dekor yaratabilir. Bu dekorasyonda zebra figürünün sıkça kullanıldığını görebilirsiniz. Duvar kağıtları, duvar süsü ve süs tabağında zebra figürünün kullanılması dekorasyonda yorucu bir görüntüye neden olmuş. Eğer bu ögelerin hepsini dekorasyonunuzda kullanmak istiyorsunuz yerleşiminde biraz daha farklı bir yol izleyebilirsiniz.
Duvar dekorasyonlarında kullanacağınız aksesuarların modeli ve rengi kadar yerleşimi de önem taşır. Tabloları hangi yükseklikte ve nasıl hizaladığınız bile dekorasyonu etkileyebiliyor. Bu nedenle kullanacağınız aksesuarların yerleşimine de ayrıca özen göstermeniz gerekebilir. Örneğin asacağınız tablonun yüksekliğini belirlemek oldukça önemlidir. Genelde tablolar göz hizasına asılmalıdır gibi bir kurala göre hareket edilse de aksine hiç asmadan kullanıldığı birçok dekorasyon da vardır. Tabloların hangi yükseklikte asılı olduğundan çok daha önemli olan şey nasıl hizalandığı ve dekorasyondaki diğer aksesuarlarla simetri oluşturup oluşturmadığıdır. Dekorasyonlarınızda simetri oluşturmak her zaman daha düzenli bir görünüm kazanmanızı sağlar. Bu dekorasyonda duvara asılan tablonun abajurlar ve mumluklarla oluşturduğu simetrik dekor odaya çok şık bir köşe kazandırmış.
Yanlış bilinen dekorasyon mitlerinden en önemlisidir diyebiliriz. Farklı desen ve renkleri bir arada kullanma konusunda oldukça çekingen davranılabiliyor oysa ki bu şekilde de farklı ve göz alıcı uyumlar sağlamak mümkün. Hatta duvar dekorasyonunu da bu renk ve desen cümbüşüne dahil ederek capcanlı alanlar yaratabilirsiniz. Çizgili duvar kağıtlarını desenli perdelerle veya renkli aksesuarlarla birlikte kullanarak dekorasyonlarınıza kişilik kazandırabilirsiniz. Özellikle tek rengin farklı tonlarından oluşan çizgi ve desenler muhteşem monokromatik dizaynlar oluşturabiliyor. Bu dekorasyonda renkli ve çizgili duvar kağıdının, renkli ve desenli perdelerle ve yine aynı özellikte bir sandalye ile birlikte kullanıldığını görebilirsiniz. Duvar dekorasyonlarınızda renk ve desenleri kullanmaktan ve bunları diğer aksesuarlarla kombin yapmaktan çekinmeyin.
Duvar dekorasyonunu nasıl yapmamız gerektiği bir yana neden yapmamız gerektiğine de kısaca değinelim istedik. Bir odanın dekorasyonunu ne kadar özenli yaparsanız yapın atlayacağınız ufak bir detay göze hoş olmayan görüntüler sunabilir. Odanın tam merkezine bakan geniş ve açık bir duvarın boş bırakılması dekoratif anlamda pek doğru değildir. Bir tablo, çerçeve, ayna veya basit bir aksesuar ile boş kalan duvarları canlandırabilirsiniz. Hatta tadilat yapmaktan çekinmezseniz duvar nişleri açarak raf ve vitrin amaçlı fonksiyonel bir alan da yaratmış olabilirsiniz.