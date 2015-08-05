Mobilyaları tamamlayan dekoratif parçalar

Zevklerimizi en iyi ifade eden, evlerimizi sıra dışı bir hale getiren, bir bakıma kişiliğimizi yansıtan eşyalardır dekoratif ürünler. Birçok insanla bire bir aynı mobilyaları kullansak bile seçtiğimiz aksesuarlarla kişilik veririz evlerimize. Kırlentten aydınlatmaya, değişik bir sehpa ayağından çılgın bir TV ünitesine ya da tabak çanağımıza, nevresime ve hatta ev bitkilerimize kadar kullandığımız her eşya evlerimizin atmosferini etkiler. Hepimiz evlerimizi monotonluktan kurtarıp ona cıvıl cıvıl, tekdüze olmayan bir hava katmak için uğraşırız. Bazılarımız daha klasik objelerden hoşlanırken bazılarımız yeniliklere açıktır ve daha enteresan aksesuarlar kullanmayı severler. Zevkimiz her ne olursa olsun, evlerimizi eşsiz kılan işte bu aksesuarlardır.
Üstelik koltuklar, masa sandalyeler gibi büyük ve pahalı mobilya parçalarımızı değiştirmeden, yalnızca aksesuar değişikliğine giderek, az maliyetle evimize taze bir hava kazandırabiliriz. Özellikle sade tasarımlara sahip mobilyalar kullanıyorsak, her sıkıldığımızda evimizin aksesuarlarını ve dekoratif objelerini kısmen ya da tamamen değiştirerek az uğraşı ve masraf ile yepyeni bir dekorasyona sahip olmak mümkün.
Salonlarımızda televizyonlarımız hep baş köşede, koltuk takımlarımız hep ona yönlenmiş şekilde, değil mi? O halde neden böyle çılgın bir dört parçalı set ile televizyonumuzun olduğu kısmı eğlenceli bir hale getirmiyoruz? Füme Mobilya tarafından tasarlanıp üretilen bu hem işlevsel hem dekoratif setin farklı renkleri de bulunmakta.
Düz renkli desenli bir kanepe düşünün. Ve sonra, üzerine diyelim ki mavi ağırlıklı tonlarda çeşit çeşit kırtlentler attığınızı hayal edin. Harika bir Ege havası! Onları kaldırın, zıt renklerde geometrik desenli kırtlentler koyun. İşte 60'lı yıllar! Kırlentler evimizin havasını değiştirmek için bire bir dekoratif parçalardır. Milyonlarca çeşit desen ve renk seçeneğiyle, her tarza ve zevke uygun kırlent bulmak mümkün.
Yalnızca sıra dışı bir aydınlatma kullanarak bile evinizin havasını bir hayli değiştirebilirsiniz. Mobilyalarınızla uyum sağlayacak birbirinden şık ve enteresan avize çeşitleri evinize karakter katacaktır. Rustik görünümlü bu altılı set yemek masası aydınlatması için ideal. Sıradan bir takımı dahi çağdaş bir tasarım haline sokacak böyle bir avize evinize şık bir hava katacaktır.
Duvarları dekorasyonun bir parçası haline getirmek yapılabilecek en basit ve akıllıca işlerden biri. Beyaza boyanmış, harman tuğla görünümlü bir duvar, sıra dışı bir duvar kağıdı, son yıllarda moda olan farklı renkli ve desenli üç boyutlu duvar kaplamaları, ya da alışık olduğumuzun dışında cüretkar renkli bir badana çalışması ile duvarlarımızı dekorasyonun göz alıcı bir parçası haline getirebiliriz.
Oldukça sade ve klasik tarzda döşenmiş bir odaya gösterişli tek bir parça eşya koymak, o eşyayı odanın yıldız parçası yapar, odaya elegant ve tarz sahibi bir hava verir. Bu tip eşyalarında kesinlikle takım oluşturmamalı, o parçayı tek ve biricik olarak kullanmalıyız, zira takım oluşturduğumuz takdirde parça göz alıcılığını yitirir ve sıradanlaşır, hatta göz yoran bir hale bile gelebilir. Bu tür cüretkar tasarımlar kesinlikle tek olarak kullanılmalıdır.
Yemek masasının çevresini sandalyelerle boğmak yerine, tek ya da iki tarafa döşemeli, modern bir iç mekan bankı koymak da odaya hem çağdaş bir hava katacak hem de o bölgeyi ferah gösterecektir. Fotoğrafta açık renk bir yemek odası takımı kırmızı döşemeli bir bank ile tamamlanmış. Bu göz alıcı parça sayesinde, takım sıradanlıktan uzaklaşmış ve çok daha keyifli bir görüntü elde edilmiş.
Evinizi soba ile ısıtıyorsanız bu antika görünümlü şömine sobalar ufak bir yenilik yapmak için harika. Sevimsiz kahverengi sobalar yerine, üstü desenli, onlarca farklı renge sahip, müthiş derecede şık görünümlü bir soba hem içinizi ısıtacak hem de eve harika bir dekor olacak. Kimi modelleri kalorifer sistemi ile entegre olarak yapılan bu şık ve gösterişli sobalarla tüm evinizi bile ısıtabilirsiniz.
Sonbahar temalı bu tabak takımı günlük kullanımda da davetlerde de sofranızda göz alıcı bir dekorasyon olacak. Kendi zevkinize göre deniz temalı, cupcake temalı, kuş temalı ya da fotoğraftaki gibi Kancaev tarafından satılan sonbahar temalı bir set seçebilirsiniz.
Rustik ya da klasik bir mutfak dizaynına en yakışacak şey ona uyumlu, ahşap detayları olan bir davlumbaz olacaktır. Mutfağa girer girmez dikkatleri üzerine çekecek bir davlumbaz değişikliği ile mutfağınıza yepyeni bir hava katabilirsiniz.
Öyle her istediğimizde yatak odası takımımızı değiştiremeyeceğimize göre, yenilik yapmak için en kolay ve en az maliyete sahip yöntem tabi ki yeni nevresim almak olacaktır. Tasarımı ve üretimi Home Sweet Home firması tarafından yapılan Shabby nevresim takımı yatak odamızda bahar havası estirecek sevimliliğe sahip.
Kendi zevkimize uygun yüzlerce renk ve desende nevresim takımları bulmak mümkün.
Daha rafine zevklere sahip bir insansanız, evinizde fark yaratacak en benzersiz şeyler orijinal sanat eserleri olacaktır. Alanınız ister büyük ister küçük olsun, size hitap edecek, dekorasyonunuzu tamamlayacak ve hatta belki de bir yatırım olacak orijinal bir heykelden daha eşsiz bir parça düşünülemez.
Tıpkı heykeller gibi orijinal tablolar da hem dekorasyonunuzu tamamlayacak hem de beğenilerinizi en iyi şekilde ifade edecek parçalar arasındadır. Bulunduğu mekana elit bir havayı orijinal bir sanat eserinden daha fazla hiçbir şey veremez.
Son yıllarda dekorasyon dergilerinde en sık gördüğümüz ürünlerden biri de terrariumlar. Ev içleri için mini bir sera olarak nitelendirebileceğimiz bu sıra dışı saksılar kendileri için uygun ev bitkileri yetiştirmek için bire bir. Onlarca farklı modele sahip terrariumları kendi zevkinize göre özel olarak da yaptırabilirsiniz.
Bitkileri çok seviyor ancak bakımında zorlanıyorsanız size en uygun bitkiler kaktüs ve sukulentler. Bakımı oldukça kolay olan, çok az su isteyen ve müthiş derecede dekoratif olan bu bitkilerin yüzlerce çeşidi bulunmakta. Evinize ve zevkinizi uygun, birbiriyle uyumlu saksılarda sergileyebileceğiniz kaktüs ve sukulentlerinizi evinizin her odasına koyabilirsiniz.