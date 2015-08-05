현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Mobilyaları tamamlayan dekoratif parçalar

Özlem K. Özlem K.
homify Ev İçiBitki & Aksesuarlar
Loading admin actions …

Zevklerimizi en iyi ifade eden, evlerimizi sıra dışı bir hale getiren, bir bakıma kişiliğimizi yansıtan eşyalardır dekoratif ürünler. Birçok insanla bire bir aynı mobilyaları kullansak bile seçtiğimiz aksesuarlarla kişilik veririz evlerimize. Kırlentten aydınlatmaya, değişik bir sehpa ayağından çılgın bir TV ünitesine ya da tabak çanağımıza, nevresime ve hatta ev bitkilerimize kadar kullandığımız her eşya evlerimizin atmosferini etkiler. Hepimiz evlerimizi monotonluktan kurtarıp ona cıvıl cıvıl, tekdüze olmayan bir hava katmak için uğraşırız. Bazılarımız daha klasik objelerden hoşlanırken bazılarımız yeniliklere açıktır ve daha enteresan aksesuarlar kullanmayı severler. Zevkimiz her ne olursa olsun, evlerimizi eşsiz kılan işte bu aksesuarlardır. 

Üstelik koltuklar, masa sandalyeler gibi büyük ve pahalı mobilya parçalarımızı değiştirmeden, yalnızca aksesuar değişikliğine giderek, az maliyetle evimize taze bir hava kazandırabiliriz. Özellikle sade tasarımlara sahip mobilyalar kullanıyorsak, her sıkıldığımızda evimizin aksesuarlarını ve dekoratif objelerini kısmen ya da tamamen değiştirerek az uğraşı ve masraf ile yepyeni bir dekorasyona sahip olmak mümkün.

Hem dekoratif hem işlevsel

Kelebek Tv hardal Füme Mobilya Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Füme Mobilya

Kelebek Tv hardal

Füme Mobilya
Füme Mobilya
Füme Mobilya

Salonlarımızda televizyonlarımız hep baş köşede, koltuk takımlarımız hep ona yönlenmiş şekilde, değil mi? O halde neden böyle çılgın bir dört parçalı set ile televizyonumuzun olduğu kısmı eğlenceli bir hale getirmiyoruz? Füme Mobilya tarafından tasarlanıp üretilen bu hem işlevsel hem dekoratif setin farklı renkleri de bulunmakta. 

Koltuklarımızın baş tacı kırlentler

SUZANİ DEKORATİF YASTIK THE GROOVE Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
THE GROOVE

SUZANİ DEKORATİF YASTIK

THE GROOVE
THE GROOVE
THE GROOVE

Düz renkli desenli bir kanepe düşünün. Ve sonra, üzerine diyelim ki mavi ağırlıklı tonlarda çeşit çeşit kırtlentler attığınızı hayal edin. Harika bir Ege havası! Onları kaldırın, zıt renklerde geometrik desenli kırtlentler koyun. İşte 60'lı yıllar! Kırlentler evimizin havasını değiştirmek için bire bir dekoratif parçalardır. Milyonlarca çeşit desen ve renk seçeneğiyle, her tarza ve zevke uygun kırlent bulmak mümkün.

Aydınlatmayla gelen şık dokunuşlar

Altılı Avize Atölye Butka Oturma OdasıIşıklandırma
Atölye Butka

Altılı Avize

Atölye Butka
Atölye Butka
Atölye Butka

Yalnızca sıra dışı bir aydınlatma kullanarak bile evinizin havasını bir hayli değiştirebilirsiniz. Mobilyalarınızla uyum sağlayacak birbirinden şık ve enteresan avize çeşitleri evinize karakter katacaktır. Rustik görünümlü bu altılı set yemek masası aydınlatması için ideal. Sıradan bir takımı dahi çağdaş bir tasarım haline sokacak böyle bir avize evinize şık bir hava katacaktır.

Duvarlara sıra dışı bir doku

Ancona Renkli Kanepe Mahir Mobilya Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Mahir Mobilya

Ancona Renkli Kanepe

Mahir Mobilya
Mahir Mobilya
Mahir Mobilya

Duvarları dekorasyonun bir parçası haline getirmek yapılabilecek en basit ve akıllıca işlerden biri. Beyaza boyanmış, harman tuğla görünümlü bir duvar, sıra dışı bir duvar kağıdı, son yıllarda moda olan farklı renkli ve desenli üç boyutlu duvar kaplamaları, ya da alışık olduğumuzun dışında cüretkar renkli bir badana çalışması ile duvarlarımızı dekorasyonun göz alıcı bir parçası haline getirebiliriz.

Farklı bir sehpa ayağı

homify Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
homify

homify
homify
homify

Oldukça sade ve klasik tarzda döşenmiş bir odaya gösterişli tek bir parça eşya koymak, o eşyayı odanın yıldız parçası yapar, odaya elegant ve tarz sahibi bir hava verir. Bu tip eşyalarında kesinlikle takım oluşturmamalı, o parçayı tek ve biricik olarak kullanmalıyız, zira takım oluşturduğumuz takdirde parça göz alıcılığını yitirir ve sıradanlaşır, hatta göz yoran bir hale bile gelebilir. Bu tür cüretkar tasarımlar kesinlikle tek olarak kullanılmalıdır.

Yemek odasında bank

lake mobilyalar, Montemo Montemo Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
Montemo

lake mobilyalar

Montemo
Montemo
Montemo

Yemek masasının çevresini sandalyelerle boğmak yerine, tek ya da iki tarafa döşemeli, modern bir iç mekan bankı koymak da odaya hem çağdaş bir hava katacak hem de o bölgeyi ferah gösterecektir. Fotoğrafta açık renk bir yemek odası takımı kırmızı döşemeli bir bank ile tamamlanmış. Bu göz alıcı parça sayesinde, takım sıradanlıktan uzaklaşmış ve çok daha keyifli bir görüntü elde edilmiş.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Renkli sobalar

Vendome Şömine Soba 1001Keyif.com Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
1001Keyif.com

Vendome Şömine Soba

1001Keyif.com
1001Keyif.com
1001Keyif.com

Evinizi soba ile ısıtıyorsanız bu antika görünümlü şömine sobalar ufak bir yenilik yapmak için harika. Sevimsiz kahverengi sobalar yerine, üstü desenli, onlarca farklı renge sahip, müthiş derecede şık görünümlü bir soba hem içinizi ısıtacak hem de eve harika bir dekor olacak. Kimi modelleri kalorifer sistemi ile entegre olarak yapılan bu şık ve gösterişli sobalarla tüm evinizi bile ısıtabilirsiniz.

Tabak takımında konsept

SEDEF GRUPLAR KANCAEV A.Ş MutfakMutfak Malzemeleri
KANCAEV A.Ş

SEDEF GRUPLAR

KANCAEV A.Ş
KANCAEV A.Ş
KANCAEV A.Ş

Sonbahar temalı bu tabak takımı günlük kullanımda da davetlerde de sofranızda göz alıcı bir dekorasyon olacak. Kendi zevkinize göre deniz temalı, cupcake temalı, kuş temalı ya da fotoğraftaki gibi Kancaev tarafından satılan sonbahar temalı bir set seçebilirsiniz.

Şık bir davlumbaz

istanbul mutfakart, istanbul mutfakart istanbul mutfakart MutfakMutfak Malzemeleri
istanbul mutfakart

istanbul mutfakart

istanbul mutfakart
istanbul mutfakart
istanbul mutfakart

Rustik ya da klasik bir mutfak dizaynına en yakışacak şey ona uyumlu, ahşap detayları olan bir davlumbaz olacaktır. Mutfağa girer girmez dikkatleri üzerine çekecek bir davlumbaz değişikliği ile mutfağınıza yepyeni bir hava katabilirsiniz.

Yatak odasında neşeli nevresimler

Shabby Nevresim Takimi Home Sweet Home Yatak OdasıTekstil Ürünleri
Home Sweet Home

Shabby Nevresim Takimi

Home Sweet Home
Home Sweet Home
Home Sweet Home

Öyle her istediğimizde yatak odası takımımızı değiştiremeyeceğimize göre, yenilik yapmak için en kolay ve en az maliyete sahip yöntem tabi ki yeni nevresim almak olacaktır. Tasarımı ve üretimi Home Sweet Home firması tarafından yapılan Shabby nevresim takımı yatak odamızda bahar havası estirecek sevimliliğe sahip.

Kendi zevkimize uygun yüzlerce renk ve desende nevresim takımları bulmak mümkün. 

Sanat eserleri ile fark yaratın – orjinal heykel

İdol Gibi Yaşamak Abdülkadir Öztürk - Heykeltraş & Ressam SanatHeykeller
Abdülkadir Öztürk – Heykeltraş &amp; Ressam

İdol Gibi Yaşamak

Abdülkadir Öztürk - Heykeltraş & Ressam
Abdülkadir Öztürk – Heykeltraş &amp; Ressam
Abdülkadir Öztürk - Heykeltraş & Ressam

Daha rafine zevklere sahip bir insansanız, evinizde fark yaratacak en benzersiz şeyler orijinal sanat eserleri olacaktır. Alanınız ister büyük ister küçük olsun, size hitap edecek, dekorasyonunuzu tamamlayacak ve hatta belki de bir yatırım olacak orijinal bir heykelden daha eşsiz bir parça düşünülemez.

Sanat eserleri ile fark yaratın – orijinal tablo

ABSRACTION RESSAM SanatResim & Tablolar
RESSAM

ABSRACTION

RESSAM
RESSAM
RESSAM

Tıpkı heykeller gibi orijinal tablolar da hem dekorasyonunuzu tamamlayacak hem de beğenilerinizi en iyi şekilde ifade edecek parçalar arasındadır. Bulunduğu mekana elit bir havayı orijinal bir sanat eserinden daha fazla hiçbir şey veremez.

Terrariumlar ve ev bitkileri

Bijoux, Terrarium House Terrarium House Ev İçiBitki & Aksesuarlar
Terrarium House

Bijoux

Terrarium House
Terrarium House
Terrarium House

Son yıllarda dekorasyon dergilerinde en sık gördüğümüz ürünlerden biri de terrariumlar. Ev içleri için mini bir sera olarak nitelendirebileceğimiz bu sıra dışı saksılar kendileri için uygun ev bitkileri yetiştirmek için bire bir. Onlarca farklı modele sahip terrariumları kendi zevkinize göre özel olarak da yaptırabilirsiniz. 

Bakımı kolay kaktüsler

Black Love homify Ev İçiBitki & Aksesuarlar
homify

Black Love

homify
homify
homify

Bitkileri çok seviyor ancak bakımında zorlanıyorsanız size en uygun bitkiler kaktüs ve sukulentler. Bakımı oldukça kolay olan, çok az su isteyen ve müthiş derecede dekoratif olan bu bitkilerin yüzlerce çeşidi bulunmakta. Evinize ve zevkinizi uygun, birbiriyle uyumlu saksılarda sergileyebileceğiniz kaktüs ve sukulentlerinizi evinizin her odasına koyabilirsiniz. 

Dubleks ev dekorasyonu için öneriler
Bu dekoratif parçaları siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler