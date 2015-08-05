Mobilyaları tamamlayan dekoratif parçalar

Zevklerimizi en iyi ifade eden, evlerimizi sıra dışı bir hale getiren, bir bakıma kişiliğimizi yansıtan eşyalardır dekoratif ürünler. Birçok insanla bire bir aynı mobilyaları kullansak bile seçtiğimiz aksesuarlarla kişilik veririz evlerimize. Kırlentten aydınlatmaya, değişik bir sehpa ayağından çılgın bir TV ünitesine ya da tabak çanağımıza, nevresime ve hatta ev bitkilerimize kadar kullandığımız her eşya evlerimizin atmosferini etkiler. Hepimiz evlerimizi monotonluktan kurtarıp ona cıvıl cıvıl, tekdüze olmayan bir hava katmak için uğraşırız. Bazılarımız daha klasik objelerden hoşlanırken bazılarımız yeniliklere açıktır ve daha enteresan aksesuarlar kullanmayı severler. Zevkimiz her ne olursa olsun, evlerimizi eşsiz kılan işte bu aksesuarlardır.

Üstelik koltuklar, masa sandalyeler gibi büyük ve pahalı mobilya parçalarımızı değiştirmeden, yalnızca aksesuar değişikliğine giderek, az maliyetle evimize taze bir hava kazandırabiliriz. Özellikle sade tasarımlara sahip mobilyalar kullanıyorsak, her sıkıldığımızda evimizin aksesuarlarını ve dekoratif objelerini kısmen ya da tamamen değiştirerek az uğraşı ve masraf ile yepyeni bir dekorasyona sahip olmak mümkün.