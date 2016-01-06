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Harika bir manzaraya sahip özel bir mutfak

Gülen Duran Gülen Duran
homify Modern Pencere & Kapılar
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Evinizdeki yaşam alanlarının hacmi konusunda bir takım sıkıntılarınız oluşmaya mı başladı? Evin var olan alanları size yeterli gelmiyorsa bu durum bir süre sonra bir sıkışma hissine ve yaşadığınız evden memnun olmamanıza doğru giden bir süreci başlatabilir. Bu durumu çözümlemek için daha büyük bir eve taşınmak akla gelen ilk ve en basit yöntem olarak görülebilir. Ancak mevcut durumunuz bu çözüme her zaman olanak tanımayabilir. Daha büyük bir eve taşınma imkanınız yoksa kendinizi sıkışmış ve çözümsüz hissetmeyin, eğer bir köşeye ayırdığınız birikiminiz varsa evinizi biraz daha büyütme şansınız da var. Evinize elemlenecek seraya benzer bir oda ya da evinize bir kat daha ekleyebilirsiniz. Bu evin sakinleri evlerine bir uzantı, ek bir alan eklemeyi seçerek hem mutfak hem de küçük bir depolama alanı olarak kullanabilecekleri bir yere sahip oldular. 2ARCHİTECTEN mimarlık firmasının gerçekleştirdiği bu güzel projeyi inceleyelim. 

Stil

homify Modern Pencere & Kapılar
homify

homify
homify
homify

Bu tasarım bir vagon gibi görünen sade bir yapı. Eve eklemlenen bu uzantı evin duvarından fırlamış gibi kopuk durmuyor. Bu tür eklemlemeleri yaparken iyi düşünerek doğru kararlar vermek iyi sonuçları getirir. Burada evin görünümünü olumlu yönde etkileyen bu ek yapının, evin dış cephesinden farklı bir şekilde tasarlanmasının getirdiği etki. Bu ek bölümde malzeme ve ışık kaynakları daha farklı. Evin dış cephesinde bulunan ateş tuğla ile de bu uzantı tasarlanabilirdi ancak o zaman bu konstrüksiyon bu etkiyi oluşturmazdı. 

Modern mutfak

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Bu yapıda dışarıdan bakıldığında tasavvur edemeyeceğiniz özellikler bulunmakta. Bu sebeple yapıya içeriden de bakmak gerekli. Bu yapının mutfağı modern stil mutfağı belirleyen unsurlar ile bağdaşır özellikleri barındırıyor. Mutfakta oldukça uzun bir tezgah bulunuyor. Tezgahın altında oldukça işlevsel ve bir çok ürünü depolayabilecek dolaplar yer almakta. Ankastre ocak ve lavabo da tezgaha sabitlenen diğer elemanlar. Tezgahın önünde dışarıya bakan güzel bir pencere olması da mutfağın daha ferah görünmesini sağlıyor. Geniş pencereler mutfağı kısmen de olsa seraya benzetmemize yol açıyor. Yemek yapmayı ve yemeyi sevenler için burası oldukça güzel bir mutfak. Yemek pişirmek ve büyük sofralar hazırlamak için geniş bir tezgahı ve alanı bulunuyor.

Muhteşem manzarası ile yemek alanı

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Bu evin oldukça güzel bir konumu var. Sokak tarafına bakarsanız da, ayrıca güzel bir manzaraya sahip. İşte tam da bu yüzden cadde tarafında, zeminden yapının çatısına dek uzanan bir pencere bulunuyor. Burada güzel bir gün batımı eşliğinde ya da aynı güzellikte bulutlu bir gökyüzünü seyrederek akşam yemeklerinizi yiyebilirsiniz. Bu sağlam konstrüksiyonlu masa ve tasarım sandalyeler bu modern mutfağa retro ruhunu hissedebileceğimiz bir hareket katıyor. Kışın burada, karanlıkta yemek yediğinizde masanın üzerinde duran lambanın sıcak ışıkları oldukça güzel bir atmosfer oluşturacak.

Görünüm

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Burada bildiğimiz açık mutfak kriterleri dışında belirtiler göze çarpıyor. Evin bu yapı dışındaki alanı ile kıyasladığımızda burası bir açık mutfak değil ancak ışığın her yönden içeriye dahil olduğu bir alan. Buradan bakıldığında çift gözlü lavaboyu görülebiliyor. Bu lavabo ve arkadaki dolaplar bu evde yaşayanlar için mutfağın önemini ve ev sakinlerinin yemek yapmayı sevdiğini vurguluyor. Tabi bu mutfağa bakınca aksini düşünmek de pek mümkün değil!

Gün ışığıyla iç içe

homify Modern Pencere & Kapılar
homify

homify
homify
homify

Bu tasarımda kullanılan geniş camlar mutfağın sürekli dışarıyla temasını mümkün kılıyor. Bu mutfakta her mevsim günün her saatini doyasıya yaşamak mümkün.

Perdeler kapalıyken

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Eğer evin sakinleri geceleri mutfakta biraz mahremiyet isterlerse tek yapmaları gereken stor perdelerini aşağıya çekmek. Bu tür stor perdeler mutfağın atmosferini güçlendirirken hem daha ferah görünmesini sağlar hem de dışarıdan bakıldığında da güzel bir etki verir. Mutfak bu evdeki merkez işlevini de görüyor. Buradan direkt olarak evin içine girebiliyorsunuz. Kapınız arkadaşlarınız ve ailenize tamamen açık!

Bu tür bir mekanı tasarlamak için Aklınızı başınızdan alacak modern mutfak modelleri başlıklı yazımız da size ilham verebilir.

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