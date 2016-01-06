Harika bir manzaraya sahip özel bir mutfak

Eğer evin sakinleri geceleri mutfakta biraz mahremiyet isterlerse tek yapmaları gereken stor perdelerini aşağıya çekmek. Bu tür stor perdeler mutfağın atmosferini güçlendirirken hem daha ferah görünmesini sağlar hem de dışarıdan bakıldığında da güzel bir etki verir. Mutfak bu evdeki merkez işlevini de görüyor. Buradan direkt olarak evin içine girebiliyorsunuz. Kapınız arkadaşlarınız ve ailenize tamamen açık!

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