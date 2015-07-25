Şıklığıyla dikkat çeken iki farklı salon

Salonun bir diğer açısında televizyonun da yaşam alanının geniş ve uzun yapısına uygun bir şekilde tercih edildiğini fark ediyoruz. Bu uzun ve geniş alanın hangi bölgesinde oturduğunuza göre farklı yönlere döndürülebilen bir dizaynla konumlandırılmış televizyon. Resimde yemek alanına doğru çevrilmiş olan televizyon salonun öteki ucunda da, yemek masasında da, orta kısımda da otursanız görüş alanınızdan çıkmayacak akıllı bir çevirme ünitesine sahip. Bu tip ergonomik ve işlevsel ayrıntıların hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığından da bahsetmemize gerek yok tabii ki.