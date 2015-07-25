Şıklığıyla dikkat çeken iki farklı salon

homify sayfalarında sizlerle sık sık Türkiye'den farklı tasarımcı ve iç mimarların dizayn ettiği ve hayata geçirdiği örnek dekorasyonlarıyla göz dolduran yaşam alanlarını ziyaret ediyoruz. Bu yaşam alanları evlerin farklı odalarından ibaret oluyor ve farklı odalarla ilgili dekorasyon fikri almak isteyenlere de birer rehber olma niteliği taşıyorlar. Bugün de İstanbul'da bulunan iç mimarlık firması Teknogroup Design tarafından tasarlanan iki güzel villanın dekorasyon açısından ilham veren salon ve yemek odalarını ziyaret edeceğiz. (Farklı yaşam alanlarındaki farklı dekorasyon fikirleri için Güzel ev dekorasyonu için sıra dışı fikirler isimli yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.)
Aynı salonun bir başka cepheden, daha yakın bir görüntüsünde köşedeki L koltuk dikkatimizi çekiyor. Klasikle modern tarzın birleştiği eklektik stiliyle göz dolduran koltuk, televizyon alanının dışında daha sakin bir oturma alanı olarak tasarlanmış.
Şık bir yemek alanı dekore etmek için masanın, masa örtüsünün, sandalyelerin ve masanın üzerindeki her aksesuarın birbiriyle uyumlu bir zarafet ve estetik içinde olması gerekir. Bu örnek yemek odasında da böyle bir şık ahengin yakalandığını görüyoruz. Bej, gri ve beyazın uyumunun salonun genel havasına ve dokusuna da uygun bir tarzda harmanlandığı yemek alanında masanın üzerindeki aksesuarlardan ince uzun şamdanlar dikkat çekiyor.
Salonun bütününü görebildiğimiz bu resimde ise Teknogroup Design'ın tasarladığı bu yaşam alanının genel olarak her bir ayrıntısı için özenle çalışıldığı gözler önüne seriliyor. Yemek alanının renk tonları ve tasarım tarzıyla uyumlu bir yapıya sahip olan salonda tavandaki gömme aydınlatma üniteleri, perdelerin renkleri ve titiz yerleşimleri ve dikdörtgen şeklinde uzunlamasına genişleyen alanın mobilya konumlandırması dikkat çekiyor. Televizyon izleme alanıyla oturma alanının iki ayrı bölge şeklinde tasarlandığı oturma odası kısmında modern koltuklar kendini gösteriyor ve yanlardaki kolonlar estetiğiyle salona seçkin bir görünüm kazandırıyor.
Bir önceki örnektekine benzer şekilde dizayn edilmiş bu salonda ise daha koyu renklerin açık renklerle kontrastı hakim. Salonun geniş alanı yine farklı konseptlere bölünmüş ve bu defa ortadaki alan televizyon mekânı olarak konumlandırılmış. Televizyon ünitesinin camlı dolapları televizyonun olduğu bölüme farklı bir atmosfer ve karakter katıyor.
Salonun bir diğer açısında televizyonun da yaşam alanının geniş ve uzun yapısına uygun bir şekilde tercih edildiğini fark ediyoruz. Bu uzun ve geniş alanın hangi bölgesinde oturduğunuza göre farklı yönlere döndürülebilen bir dizaynla konumlandırılmış televizyon. Resimde yemek alanına doğru çevrilmiş olan televizyon salonun öteki ucunda da, yemek masasında da, orta kısımda da otursanız görüş alanınızdan çıkmayacak akıllı bir çevirme ünitesine sahip. Bu tip ergonomik ve işlevsel ayrıntıların hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığından da bahsetmemize gerek yok tabii ki.
Yine dikdörtgen şeklinde uzanan geniş salonun diğer köşesi ise yemek alanı olarak ayrılmış. Yemek masasındaki gümüş düğmeli ve beyaz ayaklı gri koltuklar tasarımlarıyla göz dolduruyor ve yine beyaz ayaklı ahşap masayla uyumlu bir estetik şıklık oluşturuyor. Klasik estetiğin modern tasarımla harmanlandığı bu yemek alanı tasarımında perdelerin sandalyelerin gövdeleri ile aynı renk olması alana ahenk kazandıran dikkat çeken ayrıntılardan biri. Bir diğer tasarım ayrıntısı ise küçük dikdörtgenlere bölünmüş aynanın kenarda konumlanışı.