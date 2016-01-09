Rüya gibi bir aile evi

Homifyda bu gün Brezilya'nın büyük şehirlerinden birinde manzaraya hakim, ağaç ve bitki örtüsü içinde yer alan doğal bir yaşam sürebileceğiniz bir eve gideceksiniz. Bu ev, sokaklarda ızgaraların yer aldığı bir mahalle de yer alıyor. Bu mahalledeki evler, genel olarak, kent ve şehir evlerinde bulunmayan güvenlik, konfor, ve rahatlığa tepki olarak yapılmış evlerdir. Bu mahalle de bulunan evler, genellikle bahçe duvarlarının koruduğu evler olarak tasarlanmış olsa da Daniel Cruz Stuido Mimarlık ofisi tarafından duvarsız olarak tasarlanmış ve uygulanmıştır. Güvenlik açısından duvarsız bir evi inşa etmek cesaret isteyen bir tasarımdır. Ev, duvarsız bir şekilde tasarlandığından sokaklar korunmuş ve kamusal alan ortadan kaldırılmamıştır. Bu sayede hem güvenli hem doğal yapısı korunmuş bir manzara hem de estetik bir ev ortaya çıkarılmış. Evin ön yüzeyi gibi arka cephesi de akıllıca planlanmış, mükemmel bir eğlence alanı yapılarak ev sakinlerinin isteği üzerine bu alanın gizlenmesi sağlanmıştır.