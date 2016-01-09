현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Rüya gibi bir aile evi

ümit atdağ ümit atdağ
Casa 1, ESTÚDIO danielcruz ESTÚDIO danielcruz Modern Yemek Odası
Loading admin actions …

Homifyda bu gün Brezilya'nın büyük şehirlerinden birinde   manzaraya hakim, ağaç ve bitki örtüsü içinde yer alan doğal bir yaşam sürebileceğiniz  bir eve gideceksiniz. Bu ev, sokaklarda ızgaraların yer aldığı bir mahalle de yer alıyor. Bu mahalledeki evler,  genel olarak,  kent ve şehir evlerinde bulunmayan güvenlik, konfor,  ve rahatlığa tepki olarak yapılmış evlerdir.  Bu mahalle de bulunan evler, genellikle bahçe duvarlarının koruduğu evler olarak tasarlanmış olsa da   Daniel Cruz Stuido Mimarlık ofisi tarafından duvarsız olarak tasarlanmış ve uygulanmıştır. Güvenlik açısından duvarsız bir evi inşa etmek cesaret isteyen bir tasarımdır.  Ev, duvarsız bir şekilde tasarlandığından sokaklar korunmuş ve kamusal alan ortadan kaldırılmamıştır.  Bu sayede hem güvenli hem doğal yapısı korunmuş bir manzara hem de estetik bir ev ortaya çıkarılmış. Evin ön yüzeyi gibi arka cephesi de akıllıca planlanmış, mükemmel bir eğlence alanı yapılarak ev sakinlerinin isteği üzerine  bu alanın gizlenmesi sağlanmıştır.

Ön cephe

Casa 1, ESTÚDIO danielcruz ESTÚDIO danielcruz Modern Evler
ESTÚDIO danielcruz

ESTÚDIO danielcruz
ESTÚDIO danielcruz
ESTÚDIO danielcruz

Daha önce belirttiğimiz gibi  bahçe duvarı veya ön duvar olmadan tasarımı yapılmış ve uygulanmış.  Bu sayede yoldan ve kaldırımdan geçenlerin dikkatini çekmesi sağlanmış. Kaldırım kenarına mükemmel bir bahçe tasarlanmış evin ön bahçesine uzanan teras ve balkon ile özgür bir dinlenme alanı oluşturulmuş.  Bahçe ile iç içe olan bu alan hiç bir rezidans ta veya şehir evinde olmayan bir özellik olarak bu eve has bir şekilde tasarlanmış.

Yürüyüş yolları

Casa 1, ESTÚDIO danielcruz ESTÚDIO danielcruz Modern Evler
ESTÚDIO danielcruz

ESTÚDIO danielcruz
ESTÚDIO danielcruz
ESTÚDIO danielcruz

 Evin bahçe dekorasyonu ve peyzajı mükemmel bir şekilde yapılmış ve bahçe içerisine doğal taşlardan yürüyüş yolları yapılarak estetik bir bahçe oluşturulmuş. Özel bir tasarım ile şiir gibi bir yürüyüş yolu yapılmış, planlı olarak yerleştirilen lambalar ile özel bir aydınlatma yapılarak bahçe peyzajı tamamlanmış. Palmiye ağaçları ile bahçenin dört mevsim yeşil olması sağlanmış.

Zarif koridor

Casa 1, ESTÚDIO danielcruz ESTÚDIO danielcruz Modern Koridor, Hol & Merdivenler
ESTÚDIO danielcruz

ESTÚDIO danielcruz
ESTÚDIO danielcruz
ESTÚDIO danielcruz

 Bahçe de yer alan yürüyüş yolunu takip ettiğinizde küçük bir koridora ulaşıyorsunuz.  Bu koridor dar ve çok uzun olmasına rağmen evin ön bahçesi ve dış çevresine ulaşımda önemli bir ulaşım yolu olarak görev yapıyor. Koridorun, duvarlarında küçük ama yoğun  dikey bir bahçe  ve yaprakların koridora sarktığı estetik sarmaşıklar ile zarif bir  hale gelmiş. Bir tarafı cam paneller ile ayna şeklinde tasarlandığından koridor boyunca kendinizi yeşil bir cennette hissediyorsunuz.

Saklı cennet

Casa 1, ESTÚDIO danielcruz ESTÚDIO danielcruz Modern Havuz
ESTÚDIO danielcruz

ESTÚDIO danielcruz
ESTÚDIO danielcruz
ESTÚDIO danielcruz

 Koridoru takip ettiğinizde evin arka bahçesinde yer alan saklı bir cennete ulaşıyorsunuz.  L şeklinde bir havuz ile bahçeye hem estetik açıdan hem de görsel açıdan şıklık kazandırmış ve bahçeyi bir cennet haline getirmiş.  Ev sakinleri  hem akşam yemeklerini havuz başında yemek hem de eğlenmek için havuz keyfi yapmak istediklerinde bu cennet içinde dilediklerini yapabilirler. Aydınlatması da özel bir çalışma ile  tasarlanmış olan havuz bu çalışmalar sonucunda yeşil ile mavinin bir araya geldiği bir cennet haline gelmiştir.

Entegre mutfak

Casa 1, ESTÚDIO danielcruz ESTÚDIO danielcruz Modern Yemek Odası
ESTÚDIO danielcruz

ESTÚDIO danielcruz
ESTÚDIO danielcruz
ESTÚDIO danielcruz

Mutfak da, diğer alanlar gibi özenli bir çalışma sonucu zarif ve modern bir hale getirilmiş.  Havuza atıfta bulunmak  için L şeklinde dizayn edilmiş,  yatak odası ve diğer odalar ile entegre bir şekilde uygulanarak  evin ruhuna uygun bir hale getirilmiş.  Mutfak içinde yapılan dekorasyon, basit ve etkili bir çalışma sonucu parlak renklere sahip bir mutfak haline getirilerek evin diğer alanları ile renk bütünlüğü sağlanmış. Özel bir aydınlatma ile mutfağın tamamı görsel bir şekilde aydınlatılmış.

Ahşabın doğallığı

Casa 1, ESTÚDIO danielcruz ESTÚDIO danielcruz Modern Yemek Odası
ESTÚDIO danielcruz

ESTÚDIO danielcruz
ESTÚDIO danielcruz
ESTÚDIO danielcruz

Ahşap, iç mekanda belirli ölçülerde kullanılarak konfor ve estetik bir dekorasyon oluşturulması sağlanmış, yemek odasında  yemek masası ve yemek masası üzerinde yer alan pervane ahşaptan tercih edilerek  doğallık kazandırılmıştır.  Bu sayede iç mekanda şaşırtıcı, harika bir tasarıma sahip aykırı bir tarz ortaya çıkarılmıştır.

Portekiz'in güneyinde rüya gibi bir ev
Bu rüya gibi aile evini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler