Rüya gibi bir aile evi

Homifyda bu gün Brezilya'nın büyük şehirlerinden birinde manzaraya hakim, ağaç ve bitki örtüsü içinde yer alan doğal bir yaşam sürebileceğiniz bir eve gideceksiniz. Bu ev, sokaklarda ızgaraların yer aldığı bir mahalle de yer alıyor. Bu mahalledeki evler, genel olarak, kent ve şehir evlerinde bulunmayan güvenlik, konfor, ve rahatlığa tepki olarak yapılmış evlerdir. Bu mahalle de bulunan evler, genellikle bahçe duvarlarının koruduğu evler olarak tasarlanmış olsa da Daniel Cruz Stuido Mimarlık ofisi tarafından duvarsız olarak tasarlanmış ve uygulanmıştır. Güvenlik açısından duvarsız bir evi inşa etmek cesaret isteyen bir tasarımdır. Ev, duvarsız bir şekilde tasarlandığından sokaklar korunmuş ve kamusal alan ortadan kaldırılmamıştır. Bu sayede hem güvenli hem doğal yapısı korunmuş bir manzara hem de estetik bir ev ortaya çıkarılmış. Evin ön yüzeyi gibi arka cephesi de akıllıca planlanmış, mükemmel bir eğlence alanı yapılarak ev sakinlerinin isteği üzerine bu alanın gizlenmesi sağlanmıştır.
Daha önce belirttiğimiz gibi bahçe duvarı veya ön duvar olmadan tasarımı yapılmış ve uygulanmış. Bu sayede yoldan ve kaldırımdan geçenlerin dikkatini çekmesi sağlanmış. Kaldırım kenarına mükemmel bir bahçe tasarlanmış evin ön bahçesine uzanan teras ve balkon ile özgür bir dinlenme alanı oluşturulmuş. Bahçe ile iç içe olan bu alan hiç bir rezidans ta veya şehir evinde olmayan bir özellik olarak bu eve has bir şekilde tasarlanmış.
Evin bahçe dekorasyonu ve peyzajı mükemmel bir şekilde yapılmış ve bahçe içerisine doğal taşlardan yürüyüş yolları yapılarak estetik bir bahçe oluşturulmuş. Özel bir tasarım ile şiir gibi bir yürüyüş yolu yapılmış, planlı olarak yerleştirilen lambalar ile özel bir aydınlatma yapılarak bahçe peyzajı tamamlanmış. Palmiye ağaçları ile bahçenin dört mevsim yeşil olması sağlanmış.
Bahçe de yer alan yürüyüş yolunu takip ettiğinizde küçük bir koridora ulaşıyorsunuz. Bu koridor dar ve çok uzun olmasına rağmen evin ön bahçesi ve dış çevresine ulaşımda önemli bir ulaşım yolu olarak görev yapıyor. Koridorun, duvarlarında küçük ama yoğun dikey bir bahçe ve yaprakların koridora sarktığı estetik sarmaşıklar ile zarif bir hale gelmiş. Bir tarafı cam paneller ile ayna şeklinde tasarlandığından koridor boyunca kendinizi yeşil bir cennette hissediyorsunuz.
Koridoru takip ettiğinizde evin arka bahçesinde yer alan saklı bir cennete ulaşıyorsunuz. L şeklinde bir havuz ile bahçeye hem estetik açıdan hem de görsel açıdan şıklık kazandırmış ve bahçeyi bir cennet haline getirmiş. Ev sakinleri hem akşam yemeklerini havuz başında yemek hem de eğlenmek için havuz keyfi yapmak istediklerinde bu cennet içinde dilediklerini yapabilirler. Aydınlatması da özel bir çalışma ile tasarlanmış olan havuz bu çalışmalar sonucunda yeşil ile mavinin bir araya geldiği bir cennet haline gelmiştir.
Mutfak da, diğer alanlar gibi özenli bir çalışma sonucu zarif ve modern bir hale getirilmiş. Havuza atıfta bulunmak için L şeklinde dizayn edilmiş, yatak odası ve diğer odalar ile entegre bir şekilde uygulanarak evin ruhuna uygun bir hale getirilmiş. Mutfak içinde yapılan dekorasyon, basit ve etkili bir çalışma sonucu parlak renklere sahip bir mutfak haline getirilerek evin diğer alanları ile renk bütünlüğü sağlanmış. Özel bir aydınlatma ile mutfağın tamamı görsel bir şekilde aydınlatılmış.
Ahşap, iç mekanda belirli ölçülerde kullanılarak konfor ve estetik bir dekorasyon oluşturulması sağlanmış, yemek odasında yemek masası ve yemek masası üzerinde yer alan pervane ahşaptan tercih edilerek doğallık kazandırılmıştır. Bu sayede iç mekanda şaşırtıcı, harika bir tasarıma sahip aykırı bir tarz ortaya çıkarılmıştır.