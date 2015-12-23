Bahçede sera düzenlemesi için nelere dikkat etmek gerekir?

Git gide bozulan doğal denge ve rant sayesinde ciddi yaralar alan tarım sektörü nedeniyle son yıllarda insanlar doğal tarıma daha çok ilgi duymaya başladı. Doğal tarıma duyulan ilgi bahçe ve tarlalarda ticari olmayan, bireysel seralar kurulmasına kadar vardı. Bahçeli ve müstakil evlerin kıymetinin çok daha iyi bilindiği günümüzde artık insanlar geniş bahçeleri yalnızca dinlenmek için değil bahçecilik ve seracılık için de tercih ediyorlar. İnsanların toprağın kıymetini daha iyi anlamasını sağlayacağı düşünüldüğünde bu sonucun son derece yararlı olduğu da söylenebilir. Eğer sizin de bahçenizde seracılık için ayırabileceğiniz bir alanınız varsa ve bu işe merak da duyuyorsanız bu yazı sizin ilk adımınız olabilir. Sera inşasına başlarken dikkat etmeniz gereken bazı detayları örnek bahçe dekorları eşliğinde sunacağız. Elbette seracılığa kolları sıvadığınızda çok daha detaylı bir araştırma yapmak zorunda kalacaksınız ama en azından sizi nelerin beklediğini bilmeniz açısından bu yazının faydalı olacağına inanıyoruz.

Seralar, tarım ürünlerinin yetişmesine uygun şartlar sağlanması amacıyla kurulan ve şartları kontrol edilebilen, cam, plastik ve fiberglas gibi ışığı geçiren malzemelerle örtülü yapılardır. Hava koşulları her mevsimde, her tarım ürünü için uygun olamaz bu nedenle tarım ürünlerini daha kolay ve güvenli yetiştirebilmek için seralar kurulur. Ticari tarımda seracılık oldukça yaygındır ancak günümüzde bireysel sera girişimlerine de sıkça rastlanıyor. Sera kurulumunda kontrol edilmesi gereken birçok değişken vardır. Basınç, nem, ısı, ışık, su gibi değerlerin üretilecek bitki türüne en uygun şekilde sağlanabilmesi için ciddi bir uğraş ve araştırma gerekecektir. O halde seracılığa başlarken dikkat etmeniz gereken detayları tek tek konuşalım.

Tarım merakı dışında bahçe dekorasyonunuz için de fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa sitemizde arama yapabilirsiniz veya “Nasıl zarif bir ön bahçe dekorasyonu yapabilirim?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.