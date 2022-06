Modern ve klasiğin ahengi: Ahşap ev dekorasyonu

İnsanlık tarihi alet edevat kullanmayı keşfedip, kendi araç gerecini ürettiği dönemlerden beri en sık kullandığı malzemelerden birisi hiç şüphesiz ahşaptır. Bu malzeme avlanmaktan savaşmaya, ekip biçmekten barınak yapmaya aklınıza gelebilecek her türlü amaç için kullanılmıştır. İnsanlık tarihi dediğimize bakmayın, on on beş yıl önce de büyük oranda yoğun ahşap kullanımı devam etmekteydi. Zira yaşamımızı idame ettirmek için ihtiyaç duyduğumuz pek çok malzeme hala büyük ölçüde ahşaptan yapılmaktadır. İstanbul’un tarihi semtlerinde eski mimari örnekleri incelediğinizde göreceğiniz ahşap evlerin çokluğu bu duruma güzel bir örnek. Çünkü zannedildiği gibi suyla teması halinde zarar gören, dokusu zedelenen, dayanıksız bir malzeme değil ahşap. Bundan dolayı sadece evlerin inşasında değil, bizzat ev dekorasyonunda vazgeçilemeyen bir unsur olmaya devam ediyor ahşap. Zira doğru yerde kullanıldığı takdirde uzun bir süre kullanılabilir özelliklerini korur, sadece doğru işlenmesi mühim. Ahşap ev dekorasyonu dizayn ederken göz önünde bulunduracağımız bir husus.

Günümüzde konut yapımındaki temel malzemeler, teknolojik gelişmelerle beraber ahşabın yerini beton ve çeliğe bıraktı. Ancak ahşap malzeme ev dekorasyonu kullanımında hala yoğun oranda mevcut. Bunun sebebi ahşap eşyaların gayet sağlam ve son derece dayanıklı olması hiç şüphesiz. Bununla birlikte bir o kadar da şık olması tahmin edeceğiniz gibi. Herkesin tercihi olmayabilir, lakin içinde bulunduğu ev dekorasyonuna sıcacık ve samimi bir atmosfer kattığını inkar edemezsiniz. Rengarenk boyanabildiği gibi klasik stilden hoşlananlara da hitap edebilen, geniş bir yelpazeye sahip ahşap mobilyalara gelin bir göz atalım. Ahşabın misafirlerinizde uyandıracağı huzur verici hisleri ve dekorasyonuna katacağı karakterize görüntüyü hayal etmeye başlayabilirsiniz.