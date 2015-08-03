Modern ve klasiğin ahengi: Ahşap ev dekorasyonu

İnsanlık tarihi alet edevat kullanmayı keşfedip, kendi araç gerecini ürettiği dönemlerden beri en sık kullandığı malzemelerden birisi hiç şüphesiz ahşaptır. Bu malzeme avlanmaktan savaşmaya, ekip biçmekten barınak yapmaya aklınıza gelebilecek her türlü amaç için kullanılmıştır. İnsanlık tarihi dediğimize bakmayın, on on beş yıl önce de büyük oranda yoğun ahşap kullanımı devam etmekteydi. Zira yaşamımızı idame ettirmek için ihtiyaç duyduğumuz pek çok malzeme hala büyük ölçüde ahşaptan yapılmaktadır. İstanbul’un tarihi semtlerinde eski mimari örnekleri incelediğinizde göreceğiniz ahşap evlerin çokluğu bu duruma güzel bir örnek. Çünkü zannedildiği gibi suyla teması halinde zarar gören, dokusu zedelenen, dayanıksız bir malzeme değil ahşap. Bundan dolayı sadece evlerin inşasında değil, bizzat ev dekorasyonunda vazgeçilemeyen bir unsur olmaya devam ediyor ahşap. Zira doğru yerde kullanıldığı takdirde uzun bir süre kullanılabilir özelliklerini korur, sadece doğru işlenmesi mühim. Ahşap ev dekorasyonu dizayn ederken göz önünde bulunduracağımız bir husus.
Günümüzde konut yapımındaki temel malzemeler, teknolojik gelişmelerle beraber ahşabın yerini beton ve çeliğe bıraktı. Ancak ahşap malzeme ev dekorasyonu kullanımında hala yoğun oranda mevcut. Bunun sebebi ahşap eşyaların gayet sağlam ve son derece dayanıklı olması hiç şüphesiz. Bununla birlikte bir o kadar da şık olması tahmin edeceğiniz gibi. Herkesin tercihi olmayabilir, lakin içinde bulunduğu ev dekorasyonuna sıcacık ve samimi bir atmosfer kattığını inkar edemezsiniz. Rengarenk boyanabildiği gibi klasik stilden hoşlananlara da hitap edebilen, geniş bir yelpazeye sahip ahşap mobilyalara gelin bir göz atalım. Ahşabın misafirlerinizde uyandıracağı huzur verici hisleri ve dekorasyonuna katacağı karakterize görüntüyü hayal etmeye başlayabilirsiniz.
Televizyon üniteleri, plazmanın yaygınlaşmasıyla beraber son teknoloji ürünlere paralel olarak genelde modern tasarım parçalarla karşımıza çıkmakta. Oysa televizyon ünitelerinin de pekala ahşap ev dekorasyonunda bir yeri var. Bu örnekte yine rustik stille karşı karşıyayız. Birbirine paralel ince oyuklardan ibaret tasarım sadeliğiyle oldukça iddialı. Plazmayı baş köşeye koymak yerine bir tarafa raflar yerleştirerek çeşitli aksesuarlarla süslemek için alan bırakılmış. Koltukların arasındaki iki küçük sehpa da ahşap malzemeden yapılarak dekorasyonda denge unsuru sağlanmış.
Ahşap ev dekorasyonunda ilk örneğimiz rustik stil bir mutfak. Bilmeyenler için kısaca rustik stilden bahsedelim evvela. Bu dekorasyon stili kırsal hayatı çağrıştıran ve doğal bir dokuya sahip endüstriyel bir kombinasyon. Rustik dekorasyonda zıtlık oluşturan dokular bir arada kullanılabildiği gibi tamamen doğal malzemeler de kullanabilmektedir. Bu stilin en vazgeçilmez öğelerinden birisi de kuşkusuz her tarz dekorasyonla uyum sağlayan ahşap malzemesi. Rustik stilin bir özelliği de doğallığı sebebiyle çarpıcı bir görünüme sahip olması.
Ahşap mutfak dolapları deyince gözünüzün önüne dümdüz ve tekdüze dolaplar gelmiş olabilir. İşte bu ön yargıyı kıracak eğlenceli ve şahane bir mutfak örneği. Carved Wood Design adlı bir şirkete ait bu özel tasarım mutfakta siparişe göre el yapımı olarak dolaplarınız üretilebiliyor. Başka hiçbir mutfakta bulunmayan bu çarpıcı dolaplara sahip olmak istemez miydiniz?
Her ne kadar birçoğumuz apartman dairelerinde banyo yerine küçük duşa kabinlerde ihtiyaçlarımızı gidersek de, özel tasarım banyo örnekleri de oldukça yaygın. Bu özel tasarımlar, banyoyu sadece hijyen ve temizlik ihtiyaçlarının giderildiği evin bir bölümü olmaktan çıkarıp adeta salonunuz, oturma odanız kadar şık hale getirebiliyor. Hakan Helvacıoğlu’na ait H2C firmasına ait bu özel yapım banyo da bahsettiğimiz özel tasarımın nadide bir örneği. Duvarda, zeminde ve lavabo kısmında yoğun oranda mermer kullanımı olsa da üzerindeki sedef işlemeleriyle kültürümüzdeki el işçiliğine göndermeler yapan ahşap dolap banyonun yıldızı. Dolap üzerindeki altın detaylar eski ve klasik görünümüyle doku olarak oldukça uyumlu. Ahşap ev dekorasyonu deyince banyolarınızı da elden geçirmeyi unutmayın.
Ahşap ev dekorasyonundan söz edince akla ilk gelen şüphesiz ahşap mobilyalar ve olmazsa olmaz yemek masası. Her ne kadar çarpıcı örnekler ve modern tasarımlar revaçta olsa da klasiğin modası hiçbir zaman geçmez bildiğiniz gibi. Bu ihtişamlı yemek masası tamamen ahşaptan yapılmış olup, cilalı dış yüzeyiyle klasik stili taçlandıran antika görünüme hayat veriyor. Salonun tamamında başarıyla uygulanmış lüks ve bir o kadar şık dekorasyonla oldukça uyumlu. Masanın koyu rengine tezat krem rengi sandalyeler masanın asaletini tamamlar nitelikte. Bu haşmetli yemek masasını resimde olduğu gibi şamdanlar ve çeşitli aksesuarlarla tamamlayabilirsiniz.
Şimdiye dek ahşap ev dekorasyonu için kullanabileceğiniz mobilya örneklerini sunduk. Oysa evinizin bir bölümünün tamamı da ahşaptan oluşabilir, tıpkı bu örnekte olduğu gibi. Tamamen ahşaptan oluşan bu koridorda var olan dokuyu bozmayacak şekilde herhangi bir boya veya cila işlemi uygulanmamış olup, doğal ahşap görünümünün korunmasına özen gösterilmiştir. Aynı zamanda koridor işlevi gören ahşap bölmeye açılmış irili ufaklı ve belli bir sıraya dizilmemiş delikler dolap işlevi sağlamaktadır. Bu gözeneklerin düzensiz oluşu ve şekillerinin benzemeyişi çiğ tahta dokunun yarattığı sertliği yıkmış, esprili bir imaj sağlamıştır.
Eviniz çift katlıysa merdiven tasarımında da ahşap vazgeçilmez bir alternatif. Bu çok şık ve zarif görünümlü merdivende basamaklar Amerikan ceviz ağcından imal edilmiş. Ahşap rengine uygun soluk yeşil, şeffaf korkuluklar hem modern bir görünüm sergilemiş hem de güvenliğiniz düşünülmüş. Merdiven altındaki ışıklandırma dizaynıyla tasarıma karizmatik bir hava katılmış. Ahşap merdiven deyince daha klasik bir imaj canlanırken, ahşabın nasıl kaliteli bir dekorasyon parçası olabileceğine dair çok başarılı bir örnek.
Yine enfes bir yemek masası örneği ile karşınızdayız. Dilerseniz mutfağınızda dilerseniz yemek odasında kullanabileceğiniz bir masa tasarımı. Piknik masası şeklindeki stiliyle ahşap dekorasyona modern bir görünüm katmış hem de kır havasını evinize taşımış. Masanın oturma grubu sandalyeleri de bir o kadar hoş. Bu estetik yemek masası evinizin tüm havasını değiştirebilir.
Ahşap ev dekorasyonun bir diğer olmazsa olmazı sehpaları unutmadık. İsterseniz çalışma odasında da kullanabilirsiniz. Çarpıcı bir tasarıma sahip bu sehpada iki adet çekmece bulunmakta. Çekmecelerin klasik şekline yeni bir yorum getirilmiş. Örneğin tutma kısmı yerine üçgen şekilli delik bırakılarak o şekilde açılıp kapanması sağlanmış. Modern kütleler içinde çekmeceler hem fonksiyonel hem doğal ve estetik.
Modern tasarıma sahip mobilyaların evinize kusursuz bir şıklık ve estetik katacağı şüphesiz. Son derece modern ve minimal çizgilerin ahşabın klasik dokusuyla olan uyumu oturma odanıza hem zarafet hem yenilik getirecek. Aksesuarlarınızda ahşabın sıcak renklerini ve formlarını evlerinizde rahatlıkla ev dekorasyonlarınızda kullanabilirsiniz. Resimdeki özel tasarım ürünü parça ahşaptan vazgeçemeyenler için ideal.
Manav kasasından devşirme görünümlü bu kitap rafları endüstriyel stil olup çalışma odalarınıza hareket katmak için birebir. Kasa görünümü sizi irkiltmesin oldukça sağlamlar. Hem kitaplarınızı hem de çeşitli araç gereçlerini muhafaza etmek için elverişli bir seçim. Ahşap dekorasyonun modern eşyalarla çarpıcı bir dansı. Yan yana dizilmiş raflar hem alandan yeterince istifade etmek için kullanışlı hem de duvarlarınızı süslemek, fotoğraflarınızı yapıştırmak için alan bırakmış. Çalışma odanızın düzenine göre farklı şekillerde dizebilirsiniz. Pratik ve modern tasarımları sevenler için.