Kitaplarımı en iyi şekilde muhafaza edebileceğim kitaplık ve raf sistemleri nelerdir?

Evlerimizin en özenle muhafaza edilmesi gereken gereçleri şüphesiz kitaplarımızdır. Hem koruma ve bakımını kolaylaştıracak hem de her aradığımızda kolayca ulaşmamızı sağlayacak raf ve kitaplık sistemleri olmadan kitap muhafaza etmek oldukça zordur. Bu nedenle dekorasyonlarımız sırasında kitaplık ve raf seçimine daha özenle yaklaşmalıyız. Peki kitaplık ve raf seçiminde alternatiflerimiz nelerdir? Hangi modellerle hem evimi daha dekoratif gösterip hem de kitaplarımı en iyi şekilde muhafaza ederim? Fonksiyonel kitaplık ve raflar nelerdir? Bu soruların hepsi için bu yazımızda muhteşem örnekler bulacaksınız. Yatak odası, çalışma odası, oturma odası hatta mutfak için raf ve kitaplık alış verişine çıkmadan önce bu modellere bir göz atmak size seçiminizde çok yardımcı olacaktır.
Bir dekorasyona raf ve kitaplık kazandırmanın tek yolu gidip bir mobilyacıdan kitaplık satın almak değildir elbette. Masa, eski dolap gibi eşyalarınızı ufak tadilatlarla kitaplık haline getirebilir veya duvarlarınıza nişler ya da raflar ekleyerek çok basit yöntemlerle kitaplık ve raflara sahip olabilirsiniz. Özellikle duvarlarınızda geniş ve çok sayıda niş varsa bunları basit raflarla muhteşem duvar kitaplıklarına dönüştürebilirsiniz. Hatta duvar nişleri içerisinde raf olarak cam malzeme kullanıp, basit bir de spot ışıklandırması yaparsanız odanızı parlatacak bir görsel hazırlamış olabilirsiniz. Işıklandırmalı, cam raflı nişler hem raf ve kitaplık olarak hem de vitrin olarak göz dolduran dekorasyonlar oluşturuyorlar. Bunun yanı sıra ahşap, lake, metal gibi malzemelerden üretilen klasik raflar da her odada ve her dekorasyonda rahatlıkla kullanılabiliyor. Eğer geniş olmayan bir eviniz varsa merdiven altı gibi kullanılmayan alanları birkaç lake levha ile şık bir kitaplığa dönüştürerek değerlendirebilirsiniz. Kitaplık ve raflar uygulaması en kolay yan mobilyalardır. Hiç aklınıza gelmeyecek detaylarda bile kendinize ufak bir kitaplık çıkarabilirsiniz. Bunun için ne kadar çok örnek tasarım görürseniz fikirleriniz o kadar gelişir. Daha fazla raf ve kitaplık tasarımı görmek için sitemizde arama yapabilirsiniz ya da minimal, portatif raflar için “Duvara monte ve portatif raf modelleri” başlıklı yazımıza bir göz atmanızı da tavsiye ediyoruz.
Çok fonksiyonlu raflı mobilyalar tasarım dünyasının mucizevi ürünlerinden biridir. Çok fonksiyonlu mobilya grubunda bulunan birçok mobilyanın raf veya kitaplık olarak kullanılabilen bir bölümü vardır. Raflı mobilyalara örnekler vermek gerekirse; kolçak altları dergilik veya kitaplık olarak kullanılabilen koltuklar, bir yüzü raflı tasarlanmış olan mutfak adaları, ayaklarının bir yüzü raflı olan çalışma masaları veya raflı tasarlanmış orta sehpaları sayabiliriz. Çok fonksiyonlu mobilyaların ana işlevinin yanı sıra raf ve kitaplık olarak kullanılabilen bir bölmesinin olması hem dekoratif hem de fonksiyonel anlamda önemli bir avantajdır.
Köşe duvar rafları genelde bütün duvarı raf ve kitaplık olarak kullanmayı planlayanların uyguladığı bir yöntemdir. İki duvarı tamamen raflarla kaplayarak dev bir kitaplık ortaya çıkarıyorlar. Kütüphane ve arşiv benzeri odalarda sıkça uygulanan bu yöntem evlerde de oldukça yaygın. Eğer kitaplara büyük bir ilgi duyuyorsanız ve elinizde çok sayıda varsa siz de bu köşe duvar raflarından yaptırabilirsiniz. Böylece kitaplarınızın hiçbiri açıkta kalmamış olur. Spot ya da led dışıklarla aydınlatabilir ve istediğiniz renkte uygulayabilirsiniz. Fifty Fifty Furniture imzası taşıyan tasarım ferah görüntüsü ve kullanışlı yapısıyla göz dolduruyor. Kitap dostu dekorasyonlar için muhteşem bir örnek.
Birkaç mobilyayı aynı set içerisinde ve oldukça modern bir yerleşimle entegre eden bu tasarımlar özellikle yatak odaları için oldukça popüler. Birleşik mobilyalarda raf ve kitaplık olarak kullanılabilecek birçok bölme bulunuyor. Bu sayede yalnızca kitaplarınız için değil dergileriniz, aksesuarlarınız ve kırtasiye eşyalarınız için de yer kazanmış olabiliyorsunuz. Bu dekorasyonda yatak odası, çalışma odası, dinlenme koltuğu ve kitaplığın aynı alanda muhteşem bir tasarımla birleştirildiğini görebilirsiniz.
Duvar nişleri depolama ve sergileme amacıyla kullanmak için duvarlara açılan küçük odacıklardır. Bu odacıklar birden fazla amaçla kullanılabileceği gibi çok farklı şekillerde de tasarlanabilir. Bu dekorasyonda duvara uygulanan ahşap kaplamanın duvar nişleriyle birleştirildiğini görebilirsiniz. Modern bir şöminenin etrafına açılan nişler hem odun depolamak hem de kitaplık ve raf amacıyla kullanılmış. Muhteşem bir görselliğe sahip olmasının yanı sıra oldukça kullanışlı da. Ahşap niş rafları hemen her stilde rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Kitaplık denince akla ilk olarak klasik stil ahşap kitaplık modelleri gelir. Duvara yaslanan ve ahşap raflı sistemi ile hepimizin evinde bir yeri vardır. Ahşap kitaplıklar kullanışlı ve şık olmalarının yanı sıra kolay bulunabilen ve her dekorasyona yakışan bir modeldir. Raf, kitaplık ve vitrin amacıyla kullanılan ahşap kitaplıklar vazgeçilmez mobilyalar arasındadır. Mobilyalarda, zeminde ve kapılarda ahşap malzemenin tercih edildiği bu şık dekorasyon çalışma odası ve oturma odaları için harika bir örnek olabilir.
Metal raflar, ahşap raflar gibi klasik değilse de en çok kullanılanlardan biridir. Sağlam yapıları ve endüstriyel görüntüleri nedeniyle tercih edilen metal raflar kitaplık ve vitrin amacıyla kullanmak için son derece uygun. Farklı yükseklik ve genişliklerde üretilen metal raflar hemen her dekorasyonda duvar hizasında kitaplık olarak kullanılabiliyor. Bu dekorasyonda eklektik bir tasarıma endüstriyel bir özellik katan metal raf tuğla duvar ile birlikte dikkat çeken bir dizayn oluşturmuş.
Klasik duvar rafları genelde lake malzemeden üretilen ve duvara monte edilen levhalardan oluşturulmuş raflardır. Kitaplık ve raf amacıyla kullanmak için oldukça uygun ve sağlamdır. Lake malzemenin doğallığı ve sağlamlığı sayesinde amacına uygun bir yapıdadır. Ahşap levhaların onlarca kat boyanması ve cilalanması ile üretilen lake malzeme parlaklığı ile de dekorasyonlara ferahlık kazandırır. Bu dekorasyonda modern ve şık bir çalışma odasının klasik duvar rafları ile oluşturulduğunu görebilirsiniz.
Sıradan modellerin aksine farklı çizgiler ve geometrik şekiller barındıran duvar rafları görüntüleriyle dekorasyonlara kişilik kazandırırken farklı kullanım alanları ile de alternatifler yaratıyor. Dilerseniz elinize bir kağıt kalem alıp, kitaplık ve raf uygulamak istediğiniz alanı canlandırarak, basit bir eskizle hayalinizdeki kitaplığı çizebilirsiniz. Marangozlar yardımı ile bu çiziminizi malzemeye döküp kendi kitaplığınızı yaratabilirsiniz. Üstelik çok daha ekonomik bir çözüm olacaktır.
Birçok mobilya ve yapı malzemeleri dükkanında bulabileceğiniz bu minimal kitaplıklar dar alanlara uygulamak için ideal. Binlerce farklı renk ve modelde bulabileceğiniz hazır kitaplık ve rafları istediğiniz dekorasyona kolayca uygulayabilirsiniz.