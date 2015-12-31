Kitaplarımı en iyi şekilde muhafaza edebileceğim kitaplık ve raf sistemleri nelerdir?

Evlerimizin en özenle muhafaza edilmesi gereken gereçleri şüphesiz kitaplarımızdır. Hem koruma ve bakımını kolaylaştıracak hem de her aradığımızda kolayca ulaşmamızı sağlayacak raf ve kitaplık sistemleri olmadan kitap muhafaza etmek oldukça zordur. Bu nedenle dekorasyonlarımız sırasında kitaplık ve raf seçimine daha özenle yaklaşmalıyız. Peki kitaplık ve raf seçiminde alternatiflerimiz nelerdir? Hangi modellerle hem evimi daha dekoratif gösterip hem de kitaplarımı en iyi şekilde muhafaza ederim? Fonksiyonel kitaplık ve raflar nelerdir? Bu soruların hepsi için bu yazımızda muhteşem örnekler bulacaksınız. Yatak odası, çalışma odası, oturma odası hatta mutfak için raf ve kitaplık alış verişine çıkmadan önce bu modellere bir göz atmak size seçiminizde çok yardımcı olacaktır.

Bir dekorasyona raf ve kitaplık kazandırmanın tek yolu gidip bir mobilyacıdan kitaplık satın almak değildir elbette. Masa, eski dolap gibi eşyalarınızı ufak tadilatlarla kitaplık haline getirebilir veya duvarlarınıza nişler ya da raflar ekleyerek çok basit yöntemlerle kitaplık ve raflara sahip olabilirsiniz. Özellikle duvarlarınızda geniş ve çok sayıda niş varsa bunları basit raflarla muhteşem duvar kitaplıklarına dönüştürebilirsiniz. Hatta duvar nişleri içerisinde raf olarak cam malzeme kullanıp, basit bir de spot ışıklandırması yaparsanız odanızı parlatacak bir görsel hazırlamış olabilirsiniz. Işıklandırmalı, cam raflı nişler hem raf ve kitaplık olarak hem de vitrin olarak göz dolduran dekorasyonlar oluşturuyorlar. Bunun yanı sıra ahşap, lake, metal gibi malzemelerden üretilen klasik raflar da her odada ve her dekorasyonda rahatlıkla kullanılabiliyor. Eğer geniş olmayan bir eviniz varsa merdiven altı gibi kullanılmayan alanları birkaç lake levha ile şık bir kitaplığa dönüştürerek değerlendirebilirsiniz. Kitaplık ve raflar uygulaması en kolay yan mobilyalardır. Hiç aklınıza gelmeyecek detaylarda bile kendinize ufak bir kitaplık çıkarabilirsiniz. Bunun için ne kadar çok örnek tasarım görürseniz fikirleriniz o kadar gelişir. Daha fazla raf ve kitaplık tasarımı görmek için sitemizde arama yapabilirsiniz ya da minimal, portatif raflar için “Duvara monte ve portatif raf modelleri” başlıklı yazımıza bir göz atmanızı da tavsiye ediyoruz.