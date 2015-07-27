Yatak odası dekorasyon örnekleri

Evinizdeki mekanları çeşitli seperatörlerle bölerek yenilikçi bir üslupla yaşamaya ne dersiniz? Şehirlerin ve yaşadığımız yerlerin gitgide benzer mekanlar olması her birimizin sıkılmasına yol açıyor. Öyleyse mekanlarımızı hem birleştirebilir hem de kendimize nefes alacak inşa edebiliriz. Bunu yapmak için evde çok büyük tadilatlar yapmak yerine, bir köşeyi sadece bir perde ya da bir dolapla yatak odanız haline getirebilirsiniz. Uykudan uyanınca pencere kenarında bir yeşillikle uyanmak bunun için yeterli bir sebep olabilir. Örnekte görüldüğü gibi yatağınızı zeminden bir kaç basamakla yükseltebilir, perdenizi çekip derin uykulara dalabilirsiniz!