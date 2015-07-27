Yatak odası, bir dinlenme ve şarj olma mekanı olarak hayatlarımızın merkezinde yer alıyor. Günlük rutinlerin ve iş yaşamının getirdiği yoğunluklardan sonra mekanımız yatak odaları ve eşsiz dostumuz yastıklardır tabi ki.. Kaotik şehir hayatından eve vardıktan sonra arzuladığımız salt sükunet ve huzurdur. Dinlenmek ve günün yorgunluğunu atmak yatak odalarının bize verdiği duyguyla mümkün olduğundan yatak odası dekorasyon örnekleri bu sakinliği uygulayabilmemiz için farklı seçenekler sunuyor. Yatak odaları çalışma odalarımızın, evlerimizin farklı odalarıyla birlikte organize edildiği gibi tek başına yatak odası tasarımları ve dekorasyon örnekleri görebilmek mümkün. Aşağıdaki örneklerle yatak odalarınızın duygusunu kolaylıkla değiştirebilir, uykunuzun kalitesini arttırabilirsiniz.
Akdeniz kültürünün sembol renkleri mavi ve beyaz renkleri kullanarak belki de o unutulmaz Akdeniz tatilinizde tattığınız hissi kendi mekanlarınızda kalıcı hale getirebilirsiniz. Örnek resimde, uzun bir çatı dairesinin pratik, uyumlu ve işlevsel bir yaklaşım çerçevesinde düzenlenişi size de ilham verebilir. Çatı katında oturmasanız da, yatak odanızla yaşam alanlarınız blok bir mekan şeklinde tasarlanmışsa siz de ince doğramalı camlardan oluşan duvarları seperatör olarak kullanabilirsiniz. Yaşam alanınızda kullanacağınız kontrast renkleri uyuduğunuz alanda pastelleştirerek ve fotoğrafta görüldüğü gibi mavi ile kontrast yaratacak turuncular kullanarak aynı alanda farklı mekan algısı yaratabilirsiniz. Pencerelerinizde kullanabileceğiniz geniş beyaz perdeleriniz de uçuştukça her gün yeni bir Akdeniz hissine uyanabilirsiniz.
Yataklar artık eski moda bazalardan ve karyolalardan oluşmuyor! Yatak odası dekorasyonunun en önemli öğesi kuşkusuz yataklar ve yataklarınızı dilediğiniz şekilde oluşturmak mümkün. Son yıllarda paletler yatak odalarında hem yatay ve minimal bir çizgi oluşturduğundan hem de ağır mobilyaların yerini aldığından işlevselliği açısından sıkça kullanılmaya başlandı. Paletlerin üstüne yatağınızı yerleştirdiğinizde kuzey mimarisinin yalın çizgisini rahatlıkla hissedebilirsiniz. Yine paletten oluşan yatak başı ise duvar ile bütünleşmiş eşsiz bir doku sunuyor. Örnekte görülen yatak odası dekorasyon örneğinde paletin beyaza boyanması, duvardaki yazıyla bir uyum oluşturarak renk kullanımını en aza indirgiyor. Böylelikle dekorasyonda kullanılan çeşitli aksesuarlar büyük alanların sadeliğinde göze hoş görünen renkli detaylar olarak gözüküyor.
Eğer yatağınız ve yatak odanız sizin bir çeşit sığınma alanınızsa beyaz rengi sizin baş yardımcınız. Yatak odası dekorasyon örneklerinde kullanılan monokrom denge, size ve sevdiklerinize bir arınma mekanı hissini yaşatabilir. Örnekte görülen beyaz duvarlı ve gereksiz detyalardan arındırılmış mekan ahşabın sıcaklığıyla bütünleştirilmiş, aydınlatma elemanlarının şık çizgisiyle neşeli bir hale getirilmiş. Aydınlatma elemanları da yatak odasının çizgisine uygun geometrik yapıda asılan ampullerle hareketlendirilmiş bir atmosferi de beraberinde getirmiş. Yalın çizgilerle yazı geçirmenin tam zamanı!
Yatak odası tasarımları size çok mu sıradan geliyor, ya da yatak odası dekorasyonundan mı sıkıldınız. Gördüğünüz yatak odası dekorasyon örneği çabuk sıkılanlar ve değişikliğe bayılanlar için sıradanlığa meydan okuyor. Ahşap zemine oturan ve köşeye yerleştirilmiş bu örnek, mobilya ve duvar uyumu açısından kullanışlı hale getirilmiş. İster yatak ister divan olarak kullanabileceğiniz köşe mobilyası rahatlığı kendi ilke edinmiş olanlar için ayrıcalığını koruyor. Aydınlatmanın da mobilyaya dahil edildiği bu köşe, saatlerinizi geçirebileceğiniz ve aksesurlarınızı yanı başınızda göreceğiniz şekilde dizayn edilmiş. Ahşabın ve konforun sıcaklığı her an yatak odanızda sizi bekliyor olacak.
Evinizdeki mekanları çeşitli seperatörlerle bölerek yenilikçi bir üslupla yaşamaya ne dersiniz? Şehirlerin ve yaşadığımız yerlerin gitgide benzer mekanlar olması her birimizin sıkılmasına yol açıyor. Öyleyse mekanlarımızı hem birleştirebilir hem de kendimize nefes alacak inşa edebiliriz. Bunu yapmak için evde çok büyük tadilatlar yapmak yerine, bir köşeyi sadece bir perde ya da bir dolapla yatak odanız haline getirebilirsiniz. Uykudan uyanınca pencere kenarında bir yeşillikle uyanmak bunun için yeterli bir sebep olabilir. Örnekte görüldüğü gibi yatağınızı zeminden bir kaç basamakla yükseltebilir, perdenizi çekip derin uykulara dalabilirsiniz!
Ev yaşantısında sadelikten vazgeçemeyenler için beyazın kusursuz zerafeti yatak odası dekorasyonunda düşsel bir atmosfer oluşturuyor. Özellikle çok ışık almayan odalar için çok işlevsel bir tasarıma sahip bu dekorasyon güne huzurlu başlamak için ideal. Dolapların, yatağın,karyolanın ve odada kullanılan tüm aksesuarların beyaz olması bize düş yalınlığında bir ortam sağlıyor. Eğer bu sadelik size fazla gelirse aydınlatma elemanlarınızla ve çeşitli objelerle ortamı hareketlendirmekte özgürsünüz.
Evlerimizin duvarları küçüklüğümüzden beri birçoğumuz için beyaz ya da tek renktir. Peki neden duvarları da sanata dönüştürmeyelim? Neden duvarları da tıpkı resimler gibi bir kompozisyon gibi düşünmeyelim? Mekanlarımızın bize verdiği hissin dörtte üçünü geniş duvarlar sağlıyor. Örnekte görüldüğü gibi, duvarlarınızı antik çağlardan kalma bir yapıya büründürebilir, eskitme tekniğiyle yapılan duvar boyasının mekanla birlikteki sıcaklığını görebilirsiniz. Ayna ve komodin gibi az sayıda yerleştirilmiş yatak odası dekorasyonuna dair aksesuarlar duvarların rengi ve dokusuyla bütünleşirken size farklı bir deneyim sunuyor. Sürpriz! Uyandığınızda kendinizi geçmiş çağlarda yaşıyor gibi hissedebilirsiniz.
Eski tarz yatak odalarından hoşlanıyorsanız ve geçmişe yönelik özlemleriniz varsa birkaç detayla bu deneyimi yaşamak artık çok kolay. Odanızın bir duvarını ya da yatak başınızın olduğu duvarı tuğlayla kaplayabilir, özlediğiniz nostaljiyi yaşayabilirsiniz. Sade bir ahşap karyola ve dolap bu görünümü sağlamanız için yerinde seçimler olabilir. Artık kullanmasanız da sobanızın verdiği sıcaklık dünyaya bedel! Küçük yatak odalarının dekorasyonu için çok basit ve estetik bir çözüm olarak bu örnek, kendinize dönmeniz için sizi çağırıyor!
Çocuklarınızın ya da ikizlerinizin aynı odada büyümesini istiyorsanız çok fazla renge ihtiyacınız var. Yatak odası yetişkinler için bir arınma mekanı olurken, çocuklar için bir haz mekanı olarak kendini gösteriyor. Onların eğlenmesi için dekorasyonda rengin çokça kullanılması onların dünyasını zenginleştirirken sizin de onların huzuruyla sakinleşmenizi sağlıyor. Örnekte gördüğünüz yatak odası dekorasyonunda kırmızı, zemin ve duvarın bir kısmında kullanılarak baskın ve çarpıcı bir konumda. Kırmızıya eşlik eden canlı renklerdeki akseuar tasarımları odayı adeta bir oyun alanı haline getirmiş. Siz de buna benzer bir dekorasyonu uygulamak isterseniz, duvara asılmış haritaların odaya kattığı ince estetiği görmezden gelmeyin.
Sağlıklı bir uyku için yatak odalarına doğayı taşıyacak renkler serpiştirerek, sıcak ve huzurlu bir atmosfer yaratabilirsiniz. Yatak odanızda kullandığınız dolabı masif ağaçtan imal edilmiş ve pastel yeşil renginde bir transparan koruyucu ile ağacın dokularının kaybolmadığı bir ürün tercih edebilirsiniz. Tebeşir rengine yakın mat bir beyaz uygulanmış duvarlardan yatak başınızın arkasında kalan duvarda ahşap dolabınız ile aynı rengi uygulayarak uyumu arttırabilirsiniz. Örnek resimdeki gibi yatak odası pencereniz yatağınızın tam karşısındaysa ve tatlı bir sabah güneşiyle uyanıyorsanız, yatağınızın ayak ucuna şık bir rustik ile asılan bir tül perde daha yumuşak bir gün ışığıyla temas etmesini sağlayacaktır. Bununla birlikte yatağınızı paylaştığınız kişiyle farklı saatlerde kitap okuyorsanız yatağın iki yanından uzanan rustik ile uyumlu lambalar ile işlevselliği de ön planda tutabilirsiniz.