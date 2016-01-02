2016 yılı klasik tarzda oturma odası dekorasyon önerileri

Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde her gün yeni bir dekorasyon örneği ile karşı karşıya kalıyor, yeni bir dekorasyon modasını evimize uyarlamak için araştırma içine giriyoruz. Evimizde uyguladığımız dekorasyon fikirleri gelişen mobilya ve ev endüstrisi ile her dönem farklılık gösterse de yıllardır değişmeyen ancak küçük farklılıklar gösteren klasik tarz dekorasyonlarına mutlaka evimizde yer veriyoruz. Klasik tarz dekorasyonlar, her odada farklı bir estetik ve zariflik sergilese de geçmişten günümüze ufak farklılıklar göstermiş ve evlerimizi özellikle oturma odalarımızı daha estetik bir görünüme kavuşturmuştur. Her yılın kendisine has modası olduğu gibi yine kendisine has klasik tarz dekorasyonları vardır. 2016 yılı tarzı ise; sade ve yalın klasik tarz bir oturma odası veya salon, ışıl ışıl, parlak ve aydınlık bir iç mekan, renklerin ve dokuların iç içe olduğu bir yatak odasının yer aldığı ev dekorasyonu şeklindedir. Klasik tarzın kendisine has; geçmiş dönem esintilerini içinde barındıran, her zaman çekici ve şık olan, oturma odası veya salona zarafet katan özellikleri 2016 yılında da korunmuş, oturma odası dekorasyonu can alıcı bir güzelliğe ve cezbedici bir görselliğe sahip hale getirilmiş.
Evlerinizde klasik tarz dekorasyonlar yaparken iyi bir araştırma içine girmeli, klasik tarz dekorasyonun kendine has özellikleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmalısınız. Bir oturma odası dekorasyonunda; göz önünde bulundurulması gereken dekorasyon unsurlarından mobilyalar; klasik tarz dekorasyonların birincil önceliğidir. Yapacağınız dekorasyonun klasik tarzda olmasını sağlamak için geçmişte kullanılan, günümüze göre demode olan oturma grupları, masalar, sandalyeler, duvar kağıtları, antika süs aksesuarları, perdeler, aydınlatma elemanları ve avizeler gibi mobilyaları dikkatli bir şekilde tedarik etmeli, dekorasyon içerisine dikkatli bir şekilde yerleştirmelisiniz. Ana dekorasyon unsurlarının seçimi ve dekorasyon planı içerisinde yerleştirilmesi işlemini yaparken tamamen klasik tarzda bir uygulama yapmamalısınız. Günümüze göre mutasyona uğramış olan klasik düşüncenin modern haline göre dekorasyon yapmalısınız. Modern klasik tarz olan ve 2016 yılı modası olan dekorasyon uygulaması, geçmiş dönem esintileri ile günümüzün modernizmini bir arada barındırıp, uyumlu bir şekilde dekore edilerek görsel ve dekoratif bir görselliğe sahip olmasını sağlar. Bu şekilde yapacağınız bir klasik tarz dekorasyonu ile oturma odanızın, salonunuzun hem geçmiş dönem dekorasyon modasından izler taşımasını sağlayacak hem de günümüz dekorasyon modasının bir arada zarif bir sentez oluşturmasını sağlayacaksınız. Peki bunu nasıl yapacaksınız ?
modern bir klasik oturma odası dekorasyonu için oturma grupları, perdeler, masa ve sandalyeleri klasik veya vintage mobilyalar şeklinde seçmeli, aydınlatma, duvar süslemesi, duvar dekorasyonu, tv ünitesi gibi yardımcı unsurları modern olanlardan seçerek uygun bir dekorasyon içinde dekoratif bir şekilde dekore etmelisiniz. Yapacağınız dekorasyon planını oluştururken çok dikkatli davranmalı, aydınlatmaların, süslemelerin ana mobilya gruplarının görselliğinin nüne geçmesine mani olmalı, ana mobilyaların da dekorasyon içinde göze batmasını veya sırıtmasını engelleyerek dekorasyonun zarifliğini bozmamalısınız. Bu ince çizgiyi dikkatli bir şekilde ayarladığınızda ortaya mükemmel bir 2016 klasik dekorasyon örneği çıkacaktır. Özellikle duvar süslemeleri ve aydınlatma tasarımlarını ideal oranlarda yapmalı, dekorasyonun sadece aydınlatma elemanlarının görselliği, duvar süslemelerinin zarifliğinden ibaret olduğu düşüncesi uyandırmaması için titiz bir çalışma yapmalısınız. Bu titizliği göstermediğiniz takdirde yapmaya çalışacağınız klasik tarz dekorasyon anlaşılmayacak ve emekleriniz boşa gidecektir.
2016 yılı için yapmak istediğiniz oturma odası dekorasyonu, çok emek isteyen, aşırı titizlik gösterilmesi gereken bir çalışma olacaktır. Bu nedenle dekorasyona başlamadan önce mutlaka güncel moda akımlarını araştırmalı, geçmiş dönem moda akımlarını günümüze göre dönüştürmeli dekorasyona bu şekilde başlamalısınız. Yapacağınız klasik tarz dekorasyon için homify klasik tarz oturma odası örneklerinin yer aldığı sayfaları ziyaret ederek her türlü klasik tarz oturma odası dekorasyonunu inceleyebilir ve zevkinize uygun olanı oturma odalarınızda uygulayabilirsiniz.
Klasik tarz bir oturma odası dekorasyonu yaparken kumaş seçimlerine de dikkat etmeniz ve özel bir doku oluşturmanız gereklidir. Kumaşlar, odaya ve mobilyaya renk veren, can veren ve dekorasyonun cazibesini oluşturan unsurlardır. Klasik dekorasyon içinde kullanacağınız mobilyaların kumaş renklerine dikkat ederek dekorasyon yapmanız oturma odanızı daha şık hale getirecektir. Örnek resimde bulunan oturma odası dekorasyonunda renk bütünlüğü oluşturulmuş, mobilyalar dekorasyon içinde sırıtmamış ve göze batmamıştır.
Antika mobilyalar, çok aranılan fakat kolay bulunamayan mobilyalardır. Bu mobilyalar estetik, zarafet ve tarihsel doku olarak klasik dekorasyon içerisinde kendini gösteren ve dekorasyonu daha estetik gösteren parçalardır. Bu nedenle elinizde bulunan antika mobilyalardan en fazla yararlanabileceğiniz dekorasyonu yapmalı ve oturma odanızı klasik bir şekilde dekore etmelisiniz. Örnek resimde görülen antika koltuk takımı ve orta masa tekil mobilyalar olarak zarafetini koruyan ve estetik duran mobilyalar olduğu için dekorasyona da zariflik katmış ve görsellik kazandırmıştır. Orta masa üzerine konulan antika vazolar ile süsleme yapılmış ve dekorasyonun görselliği artırılmıştır.
Oturma odalarının temek mobilyaları olan oturma grupları, kanepeleri seçerken klasik olanları tercih etmeniz oturma odanızda yapacağınız dekorasyonun klasik tarzda olmasına yardımcı olacaktır. Bu sayede doğal bir görsellik oluşturacağınız gibi oturma odanızı da zarif bir hale getirmek için ekstra çaba sarf etmenize gerek kalamayacaktır. Örnek resimde olduğu gibi klasik oturma grubu veya klasik kanepeleri kullanarak oturma odanızı daha zarif bir şekilde dekore edebilirsiniz. Tekil koltukları tekil olarak kullanabileceğiniz gibi klasik bir kanepenin yanında koyarak klasik bir takım şeklinde de kullanabilirsiniz. Ana mobilya gruplarını bu şekilde kullanmanız hem göze batmayacak hem de klasik bir dekorasyon yapmanıza yardımcı olacaktır.
Oturma odaları veya salonları dekore ederken zarif görünmesi kadar süs ve zarafeti ile de dekorasyona görsellik kazandırması gereklidir. Bu zarafeti, aydınlatma elemanlarını dekorasyon içinde bolca kullanarak veya, oda içerisinde görünebilecek alanlara yerleştirerek yapabilirsiniz. Örnek resimde oturma grubu arkasında bulunan konsol üzerine konulan süs ve aydınlatma aksesuarları ve özel tasarım klasik abajurlar ile oturma odası klasik bir şekilde dekore edilmiş. Ayrıca modern bir aydınlatma elemanı olan ledler kullanılmış ve tavanda özel bir aydınlatma sağlanarak oda içinde parıltı ve aydınlık oluşturulmuş.
Evinizde yapacağınız klasik tarzda bir dekorasyon için sadece mobilyaları kullanmanız yeterli olmayacaktır. Mobilyaların yanında ışıltılar oluşturma, ışık oyunları ile yansımalar yaratabilmek için aydınlatma elemanlarına ihtiyacınız vardır. Aydınlatma elemanları ile yapacağınız özel tasarımlar ile oturma odanızı herkesin beğeneceği, hayran kalacağı bir oturma odası haline getirebilirsiniz. Örnek resimde ışık tasarımları ile oluşturulan yansımalar oturma odası dekorasyonunu daha zarif hale getirmiştir.
Klasik dekorasyon süslemeleri, dekorasyonun tarzı ve zarafeti için çok önemlidir. Örnek resimde yer alan dekorasyon örneğinde olduğu gibi tablolar, çerçeveler, aydınlatma elemanları odanın daha farklı ve daha zarif olmasını sağlamış klasik tarz dekorasyonu daha çekici hale getirmiştir. Duvar renkleri ile uyumlu süs aksesuarları kullanılarak dekorasyon ruhu bozulmamış ve bütünlük sağlanmıştır.