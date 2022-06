2016 yılı klasik tarzda oturma odası dekorasyon önerileri

Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde her gün yeni bir dekorasyon örneği ile karşı karşıya kalıyor, yeni bir dekorasyon modasını evimize uyarlamak için araştırma içine giriyoruz. Evimizde uyguladığımız dekorasyon fikirleri gelişen mobilya ve ev endüstrisi ile her dönem farklılık gösterse de yıllardır değişmeyen ancak küçük farklılıklar gösteren klasik tarz dekorasyonlarına mutlaka evimizde yer veriyoruz. Klasik tarz dekorasyonlar, her odada farklı bir estetik ve zariflik sergilese de geçmişten günümüze ufak farklılıklar göstermiş ve evlerimizi özellikle oturma odalarımızı daha estetik bir görünüme kavuşturmuştur. Her yılın kendisine has modası olduğu gibi yine kendisine has klasik tarz dekorasyonları vardır. 2016 yılı tarzı ise; sade ve yalın klasik tarz bir oturma odası veya salon, ışıl ışıl, parlak ve aydınlık bir iç mekan, renklerin ve dokuların iç içe olduğu bir yatak odasının yer aldığı ev dekorasyonu şeklindedir. Klasik tarzın kendisine has; geçmiş dönem esintilerini içinde barındıran, her zaman çekici ve şık olan, oturma odası veya salona zarafet katan özellikleri 2016 yılında da korunmuş, oturma odası dekorasyonu can alıcı bir güzelliğe ve cezbedici bir görselliğe sahip hale getirilmiş.

Evlerinizde klasik tarz dekorasyonlar yaparken iyi bir araştırma içine girmeli, klasik tarz dekorasyonun kendine has özellikleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmalısınız. Bir oturma odası dekorasyonunda; göz önünde bulundurulması gereken dekorasyon unsurlarından mobilyalar; klasik tarz dekorasyonların birincil önceliğidir. Yapacağınız dekorasyonun klasik tarzda olmasını sağlamak için geçmişte kullanılan, günümüze göre demode olan oturma grupları, masalar, sandalyeler, duvar kağıtları, antika süs aksesuarları, perdeler, aydınlatma elemanları ve avizeler gibi mobilyaları dikkatli bir şekilde tedarik etmeli, dekorasyon içerisine dikkatli bir şekilde yerleştirmelisiniz. Ana dekorasyon unsurlarının seçimi ve dekorasyon planı içerisinde yerleştirilmesi işlemini yaparken tamamen klasik tarzda bir uygulama yapmamalısınız. Günümüze göre mutasyona uğramış olan klasik düşüncenin modern haline göre dekorasyon yapmalısınız. Modern klasik tarz olan ve 2016 yılı modası olan dekorasyon uygulaması, geçmiş dönem esintileri ile günümüzün modernizmini bir arada barındırıp, uyumlu bir şekilde dekore edilerek görsel ve dekoratif bir görselliğe sahip olmasını sağlar. Bu şekilde yapacağınız bir klasik tarz dekorasyonu ile oturma odanızın, salonunuzun hem geçmiş dönem dekorasyon modasından izler taşımasını sağlayacak hem de günümüz dekorasyon modasının bir arada zarif bir sentez oluşturmasını sağlayacaksınız. Peki bunu nasıl yapacaksınız ?

modern bir klasik oturma odası dekorasyonu için oturma grupları, perdeler, masa ve sandalyeleri klasik veya vintage mobilyalar şeklinde seçmeli, aydınlatma, duvar süslemesi, duvar dekorasyonu, tv ünitesi gibi yardımcı unsurları modern olanlardan seçerek uygun bir dekorasyon içinde dekoratif bir şekilde dekore etmelisiniz. Yapacağınız dekorasyon planını oluştururken çok dikkatli davranmalı, aydınlatmaların, süslemelerin ana mobilya gruplarının görselliğinin nüne geçmesine mani olmalı, ana mobilyaların da dekorasyon içinde göze batmasını veya sırıtmasını engelleyerek dekorasyonun zarifliğini bozmamalısınız. Bu ince çizgiyi dikkatli bir şekilde ayarladığınızda ortaya mükemmel bir 2016 klasik dekorasyon örneği çıkacaktır. Özellikle duvar süslemeleri ve aydınlatma tasarımlarını ideal oranlarda yapmalı, dekorasyonun sadece aydınlatma elemanlarının görselliği, duvar süslemelerinin zarifliğinden ibaret olduğu düşüncesi uyandırmaması için titiz bir çalışma yapmalısınız. Bu titizliği göstermediğiniz takdirde yapmaya çalışacağınız klasik tarz dekorasyon anlaşılmayacak ve emekleriniz boşa gidecektir.

2016 yılı için yapmak istediğiniz oturma odası dekorasyonu, çok emek isteyen, aşırı titizlik gösterilmesi gereken bir çalışma olacaktır. Bu nedenle dekorasyona başlamadan önce mutlaka güncel moda akımlarını araştırmalı, geçmiş dönem moda akımlarını günümüze göre dönüştürmeli dekorasyona bu şekilde başlamalısınız. Yapacağınız klasik tarz dekorasyon için homify klasik tarz oturma odası örneklerinin yer aldığı sayfaları ziyaret ederek her türlü klasik tarz oturma odası dekorasyonunu inceleyebilir ve zevkinize uygun olanı oturma odalarınızda uygulayabilirsiniz.