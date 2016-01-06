​Klasik ve kusursuz

Parrado Arquitectura tasarımı bir evi inceleyeceğimiz bu proje 220 metrekarelik bir alana sahip. Her ne kadar klasik ve basit çizgilerden oluşuyor gibi görünse de daireyi çevreleyen doğal güzelliğiyle birleşince ne kadar şahane bir ev olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Genel dekor olarak klasik stil ahşap kullanımının bol olduğu projenin dekorasyonunda ahşap ağırlığını hissediyorsunuz. Mobilyalarda da bolca kullanılan ahşap bu projenin ana malzemesi. Basit ve klasik çizgileri ahşabın sıcaklığıyla birleşince eve karakter katıyor.