İnsanın nefesini kesen dekorasyonuyla 1100 metrekarelik malikane

Meulen Architects projesi
Kloof Road House Johannesburg'da bir doğa rezervinin merkezinde inşa edilmiş bin yüz metrekarelik muhteşem bir başyapıttır.
Kuzey Johannesburg silutetini ayınlatan Kloof Road House hem iç hem de dış mekanı sonuna dek değerlendiren, içinde konforlu ve keyfi yaşayacağınız kusursuz bir aile konutudur. İç ve dış mekanları eğlenceli bir görünüme sahip daire bir hayli geniştir. Tasarımı öyle mükemmeldir ki adeta modern sanat ürünü gibi durur. Şık ve eklektik yapısı, hem yatay hem de dikey alanda kendini gösterir. Her bir detayı titizlikle tasarlanmış proje göz atılmayı kesinlikle hak ediyor.
Projenin sokağa bakan kısmından incelendiğinde evin büyük çelik katmanlı duvarlarının daireyi dünyanın kalanından ayırdığını hissederiz. İlk bakışta korunaklı ve güvenli bir ev izlenimi yaratılmak istenmiş. Dış mekandaki ışık ise modern ve sağlam görünümü kuvvelendirerek evin ihtişamını taçlandırıyor. Güney Afrika gibi hırsızlık olaylarının sık yaşandığı bir ülkede bu önemli bir ayrıntı.
Kloof house, farklı katmanların yatay ve dikey şekilleriyle çarpıcı bir görselliğe sahiptir. Ön cepheden bakıldığında açık planlı bir tasarım düşünüldüğünü hemen fark ederiz. Eve uzaktan bakıldığında üst üste ve düzensiz bindirilmiş kutuları andıran odaların ön cephesi geniş camlarla kaplı olup iç/dış mekan içe içeliği konusunda düşünülmüş olduğunu gösterir. Mimarlar güçlü sert hatları yumuşak ve esnek şekillerle bir arada kullanarak bir orijinal heykel görünümü elde etmişler.
Çelik, cam ve beton bu projenin üç ana malzemesi diyebiliriz. Aynı zamanda çarpıcı bir tasarım ve çapraz ışıklar modern mobilyalarla birleşince büyüleyici bir görünüm oluşturuyor. Büyük ve geniş alanda eğlenceli vakit geçirmek için bir havuz ve öğleden sonra partileri için konforlu oturma alanları bulunuyor. Işık kullanımı bu projenin tasarımını güçlendiren bir etken.
İç mekanın tasarımı sade ve sıcak olup dış mekanı yansıtan öğelere sahip. Koyu ahşap eşyalar arasında canlı turuncular dinamik bir rol oynamış. Bu açıdan bakıldığında oturma odası ile birlikte yemek odası ve mutfağı görebiliriz. Tüm odalar büyük camlı duvarlara sahip olduğundan doğal gün ışığı odaları bolca aydınlatmış. Her ne kadar duvarlarda ve mobilyalarda koyu renkler hakim olsa da turuncu detaylar ve arkalarda görünen yeşil bitkiler dekorasyonu renklendirmeye yetmiş.
Yatak odası evi çevreleyen dış mekana açıldığı için bildiğiniz yatak odası tasarımlarına hiç benzemez. Resimdeki yatak odası dışında iki adet çocuk odası, dört banyo, üst katta ana yatak odası, misafir yatak odası bulunmak üzere her türlü konfora sahip bir evden söz ediyoruz. Bu yatak odası özelinde ise bahçeye açılmasından ötürü muhteşem bir manzarası vardır. Dekor olarak çelik, cam ve beton kullanılarak yaratılan şıklık son derece çağdaş görünüyor. Siyahlar, sarılar ve beyazlar bu yatak odasının renkleri. Bu şahane evin enerji sistemi üzerine de epey titizlenilmiş. Su bazlı zemin ısıtması sayesinde yatak odası hep sıcaktır. Yani bahçeye karşı olması bir dezavantaj değil.
Dairenin üst katına göz attığımızda oyun odası, oturma alanı ve mutfağa bakan bir salon daha görürüz. Fotoğrafta gördüğünüz alan ise balkon aracılığı ile muhteşem bir manzaraya sahip oturma odasından bir karedir.
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