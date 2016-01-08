İnsanın nefesini kesen dekorasyonuyla 1100 metrekarelik malikane

Meulen Architects projesi Kloof Road House Johannesburg'da bir doğa rezervinin merkezinde inşa edilmiş bin yüz metrekarelik muhteşem bir başyapıttır.

Kuzey Johannesburg silutetini ayınlatan Kloof Road House hem iç hem de dış mekanı sonuna dek değerlendiren, içinde konforlu ve keyfi yaşayacağınız kusursuz bir aile konutudur. İç ve dış mekanları eğlenceli bir görünüme sahip daire bir hayli geniştir. Tasarımı öyle mükemmeldir ki adeta modern sanat ürünü gibi durur. Şık ve eklektik yapısı, hem yatay hem de dikey alanda kendini gösterir. Her bir detayı titizlikle tasarlanmış proje göz atılmayı kesinlikle hak ediyor.