Gösterişli bir iç mimari tasarım örneği

Tavanı ve zemini şık ve incelikli tasarlanmış bir yaşam alanının dekorasyonunu göz alıcı bir tarzla yapmak çok daha kolaydır çünkü odalarımızı ve salonlarımızı en çok görünür ve dikkat çekici kılan öğeler pek fark edilmese de tavan ve zemin ayrıntılarıdır. Bu salon da zemindeki açık renk ve kaliteli parkeler ve tavandaki sıra dışı aydınlatma uygulamasıyla öne çıkıyor.