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Gösterişli bir iç mimari tasarım örneği

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homify Klasik Yatak Odası
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Evlerin dokusunu ve atmosferini belirleyen esas unsur çoğu zaman yaşam alanlarının dekorasyonu gibi görünür. Oysa dekorasyondan önce mimari ve iç mimari tasarımların ve evin temel yapısının fonksiyonelliğinin yaşam alanlarımızın görüntüsüne ve işlevselliğine çok büyük ve birincil önemde etkisi vardır. homify sayfalarında sizlerle sık sık örnek dekorasyonları paylaşıyoruz, bu defa ise iç mimari proje tasarım ve uygulaması Teknik Sanat Mimarlık tarafından yapılan ve henüz dekore edilmemiş boş bir evi ziyaret edip iç mimarinin görünüm ve fonksiyonellik açısından önemini irdeleyeceğiz.

​Odaya ferahlık katan geniş balkon kapısı

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Salon olarak tasarlanmış olan bu yaşam alanında mekânı genişletmek ve ferahlatmak için balkon kapısı tamamen camdan sürgülü bir kapı olarak tercih edilmiş. Böylece balkon adeta odanın bir uzantısı gibi görünüyor. Balkon kapısının yan cephesindeki duvar kağıdı ise odayı hareketlendiren şık bir ayrıntı.

​Tavan ve zeminin tasarıma etkisi

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Tavanı ve zemini şık ve incelikli tasarlanmış bir yaşam alanının dekorasyonunu göz alıcı bir tarzla yapmak çok daha kolaydır çünkü odalarımızı ve salonlarımızı en çok görünür ve dikkat çekici kılan öğeler pek fark edilmese de tavan ve zemin ayrıntılarıdır. Bu salon da zemindeki açık renk ve kaliteli parkeler ve tavandaki sıra dışı aydınlatma uygulamasıyla öne çıkıyor.

​Aydınlık bir koridor

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Koridorların odaları ve yaşam alanlarını birbirine bağlama işlevlerinden ötürü iç mimari açısından da büyük bir önemleri vardır. Aydınlatma ise koridorların yapısı itibarıyla tasarım açısından en önemli unsurlardan biri.

​Geniş vestiyer ve dolap alanı

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Evin girişinde konumlanan bu geniş vestiyer ve dolap alanı hem fonksiyonellik açısından hem de girişteki dağınık görüntü kirliliğini yok etmek açısından evin dekorasyonunu ciddi ölçüde kolaylaştıracak bir ünite.

​Beyazın ahşapla dansı

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak tezgah ve dolaplarının tasarımları da ev dekorasyonundan önce dizayn edilen ve evin bütününü değiştirebilecek etkiye sahip unsurlardır. Bu mutfakta da ahşap mutfak dolapları ve beyaz mutfak dolapları harmanlanarak eklektik bir hava yaratılmış.

​Fonksiyonel dolaplar

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfaklardaki en önemli unsurların dolaplar ve raflar olduğunu hepimiz tecrübeyle biliyoruz elbette. Teknik Sanat Mimarlık tarafından dizayn edilen bu mutfakta da dolapların yerleşimi son derece etkili bir işlevsellik göz önünde tutularak uygulanmış. Açık rafların arkalarına yerleştirilmiş elektrik prizleri elektrikli küçük mutfak aletlerinin kabloları ortaya saçılmadan kullanılması açısından oldukça kullanışlı bir ayrıntı.

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​Farklı ve göz alıcı avizeler

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Duvar kağıtlarının hareketliliği ve zeminle uyumu dikkat çekerken iki farkı duvar cephesinde uyumlu ama farklı iki ayrı duvar deseninin kullanılması da odanın seçkin karakterini arttırıyor. Odanın tasarımındaki bir diğer dikkat çekici tasarım ayrıntısı da sıra dışı ve göz alıcı tasarımlarıyla avizeler.

​Sade ve şık bir banyo

homify Klasik Banyo
homify

homify
homify
homify

Uzun ince bir dikdörtgen şeklinde konumlanan banyonun en karakteristik özelliği sade ama şık bir tasarımla dizayn edilmiş olması. Çizgili ve şeffaf duşakabin tasarımı ve fayans seçimi de bu tasarım tercihini kuvvetlendiriyor.

​Çiçekli fayanslar

homify Klasik Banyo
homify

homify
homify
homify

Banyonun arka cephesine yaslanmış olan duşakabin ünitesi sade renkleriyle banyoya daha temiz ve ferah bir karakter kazandırırken aralara serpiştirilmiş çiçek desenli fayanslar da hareketlilik sağlıyor.

​Aynanın arkasına gizlenmiş aydınlatma

homify Klasik Banyo
homify

homify
homify
homify

Banyonun diğer tarafında ise şık ve dar alanda kullanışlı bir lavabo ünitesi ve arkaya gizlenmiş aydınlatmasıyla dikkat çeken ayna göz dolduruyor.

​Renkli duvar kağıtları

homify Klasik Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Duvar kağıtlarıyla süslenen duvarlar evinize her zaman ekstra bir canlılık katar. Bunun en güzel örneklerinden birini de bu odanın duvar dekorasyonunda görüyoruz. Şık ve hareketli desenlerle odada pozitif enerji hakim. Bu uygulamaya benzer hareketli duvar dekorasyonu örnekleri için Rengarenk duvarlarla enerjik yaşam alanları isimli yazımıza da göz atabilirsiniz.

Modernle gelenekselin buluştuğu en güzel ev dekorasyonları

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