Yenilikçi yapısı ve dekorasyonuyla ilham veren bir villa

Bu gösterişli ve modern villanın içine girdiğimizde de yine dış cepheyle uyum içinde çağdaş ve göz alıcı bir dekorasyon ve iç mimari tasarımla karşılaşıyoruz. Bu uzun ve geniş salon çatı katında konumlandırılmış, böylece etraftaki manzara da tasarım ve dekorasyona dahil oluyor diyebiliriz. Arka cephedeki duvar dekorasyonu yaşam alanında ilk dikkat çeken unsurlardan biri. Bunun dışında duvarların, perdelerin ve zeminin renkleri ve malzeme seçimi ahenk içinde oldukça çağdaş ve modern bir çizgide seyrediyor. Arka taraftaki şömine alanında yer alan oturma grubu ile yaşam alanı iki farklı bölüme ayrılmış. Şömine kıyısında sakin ve sade bir oturma alanı yaratılırken, odanın geri kalanında yine sade ama bir o kadar da gösterişli modern bir tasarım hakim.