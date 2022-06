Yenilikçi yapısı ve dekorasyonuyla ilham veren bir villa

Villanın dış cephesi resimde de görüldüğü üzere son derece sıra dışı ve dikkat çekici bir mimari tasarıma sahip. Yenilikçi ve modern bir anlayışla dizayn edilen dış cephe her katında uzun ve geniş balkon bölümleri ile donatılmış. Her katın ön cephesinde bulunan bu balkon alanları villanın daha da geniş bir görünüm kazanmasına sebep olurken yaşam alanlarını da ferahlatıyor ve açık havayla ve dışarıyla bağlantılarını kuruyor. Cam ve şeffaf korkuluklarla çevrili olan balkonlar aynı zamanda her katta aşamalı olarak uzayarak yapının genelinde bir merdiven görünümü sağlıyor ve bu görünüm villanın daha çağdaş bir tarza sahip olmasına neden oluyor. Dış cephe kaplamasında ise betonun dışında ahşap görünümlü fibercement kullanılmış.