Yenilikçi yapısı ve dekorasyonuyla ilham veren bir villa

Örnek ev tasarımlarını ve dekorasyonlarını ziyaret etmeye ve sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda ise hem iç dekorasyonuyla hem de mimari açıdan dış cephesi ve yapımıyla dikkat çeken ve tasarım açısından öne çıkan bir villa projesini ele alacağız. Projede imzası bulunan firma disiplinler arası çalışarak, tasarım, danışmanlık, proje geliştirme ve yönetimi, uygulama kontrol ve taahhüt hizmetleri veren Cansel Bozkurt İç Mimarlık. Yeni tasarım metodlarını estetik ve fonksiyonellikle birleştiren bir tasarım süreci benimseyen İç Mimarlık firması aşağıda ayrıntılı olarak ziyaret edip irdeleyeceğimiz villa projesinde de yaratıcı ve işlevsel bir tasarım yaratarak hem mimari hem de dekoratif olarak fark yaratmayı başarmış. Gelin bu tasarım açısından estetik ve dikkat çekici villa projesini birlikte gezelim.
Dış cephe kaplamasının uygulama sürecinden bir resim. Resimde Hekimboard firmasının ahşap görünümlü fibercement ürün uygulamasına tanıklık ediyoruz. Fibercement levhalar son teknolojiye uyumlu olarak gelişen cephe uygulamalarından biri. Sözlük anlamı “fiber çimento” demek olan bu uygulama ilk olarak yirminci yüzyılın başlarında Avusturya asıllı Hatschek tarafından geliştirilmiş ama günümüzdeki kullanımına 1990'lı yılların başında üretilen levhalarla ulaşmaya başlamış. Doksanlı yıllarda çoğunlukla çatı malzemesi olarak üretilen bu ürünler selüloz elyafı ile takviye edilmiş çimentolu levhalardan ibarettir ve geliştirmeleri tamamlandıkça evlerde iç ve dış cephe kaplama malzemesi olarak da kullanılmaya başlanmış. Tabii geliştirmelerle ve bu alanda yapılan yeniliklerle birlikte fibercement uygulamalar düz, ahşap ya da doğal taş gibi farklı görünümlere sahip olabiliyor.
Villanın dış cephesi resimde de görüldüğü üzere son derece sıra dışı ve dikkat çekici bir mimari tasarıma sahip. Yenilikçi ve modern bir anlayışla dizayn edilen dış cephe her katında uzun ve geniş balkon bölümleri ile donatılmış. Her katın ön cephesinde bulunan bu balkon alanları villanın daha da geniş bir görünüm kazanmasına sebep olurken yaşam alanlarını da ferahlatıyor ve açık havayla ve dışarıyla bağlantılarını kuruyor. Cam ve şeffaf korkuluklarla çevrili olan balkonlar aynı zamanda her katta aşamalı olarak uzayarak yapının genelinde bir merdiven görünümü sağlıyor ve bu görünüm villanın daha çağdaş bir tarza sahip olmasına neden oluyor. Dış cephe kaplamasında ise betonun dışında ahşap görünümlü fibercement kullanılmış.
Bu gösterişli ve modern villanın içine girdiğimizde de yine dış cepheyle uyum içinde çağdaş ve göz alıcı bir dekorasyon ve iç mimari tasarımla karşılaşıyoruz. Bu uzun ve geniş salon çatı katında konumlandırılmış, böylece etraftaki manzara da tasarım ve dekorasyona dahil oluyor diyebiliriz. Arka cephedeki duvar dekorasyonu yaşam alanında ilk dikkat çeken unsurlardan biri. Bunun dışında duvarların, perdelerin ve zeminin renkleri ve malzeme seçimi ahenk içinde oldukça çağdaş ve modern bir çizgide seyrediyor. Arka taraftaki şömine alanında yer alan oturma grubu ile yaşam alanı iki farklı bölüme ayrılmış. Şömine kıyısında sakin ve sade bir oturma alanı yaratılırken, odanın geri kalanında yine sade ama bir o kadar da gösterişli modern bir tasarım hakim.
Şömine alanına yakından baktığımızda koltukların çizgili yapılarının ortamın sessiz ve huzurlu atmosferine ve karakterine uyumu bir yapıda seçildiğini fark ediyoruz. Şöminenin dokusundan üzerindeki aksesuarlara, koltukların döşemelerinden odanın bu bölümüne hakim olan renklere kadar her şey özenle huzurlu bir atmosfer yaratmak için seçilmiş ve tasarlanmış. Bu tasarımdakine benzer şömine alanları yaratmak istiyorsanız Modern şömineler isimli yazımıza da uğramanızı ve farklı modelleri gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.