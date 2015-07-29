Çocuk ve genç odaları için 12 özgün fikir

Evlerin neşesi olan çocukların ve gençlerin odalarını dekore etmek belki de en zor işlerden biridir çünkü hem onların sağlıklarını ve gündelik yaşamlarını, hem zevklerini ve isteklerini, hem de estetik ve işlevliliği düşünmek zorundasınızdır. Tüm bu özelliklerin bir arada olduğu ama aynı zamanda da kendine has ve özgün çocuk ve genç odaları yaratmak ve hem çocuklarınızı mutlu etmek hem de sıra dışı dekorasyonla evinizin genel havasına ve atmosferine yaraşan bir yaşam alanı yaratmak mümkün. İşte bunu başarabilmek için 12 farklı özgün fikri sizin için derledik.
Mor renk hem sıcak ve enerji verici, hem de uysal ve ağırbaşlı bir renktir ve aynı zamanda da çocukların hayal güçlerini kuvvetlendirir. Çocuklarınızın sağlıklı gelişimine katkıda bulunacak ama aynı zamanda da çocuklarınız tarafından çok sevilecek bir oda yaratmak isterseniz mor renk kullanımından sakınmayın bizce.
ROAS 3D Visual Arts tarafından dizayn edilen bu çocuk odası ise tam anlamıyla sıradışı ve ezber bozuyor. Çatı katı estetiğini genellikle modern dekorasyonlu oturma odalarında görürüz ama bu dekorasyon evin çocukları için yaratılmış ve çok da dikkat çekici ve güzel olmuş. İki kardeşin paylaştığı bu odada köşede uyku bölümü, ortada oyun ve boş zaman alanı ve diğer köşede ise çalışma alanı bulunuyor.
Renkli ve desenli duvar kağıtları çocuk ve genç odalarının her zaman vazgeçilmez unsurlarından olmuştur çünkü çocuk odaları evin en neşeli ve hareketli bölümüdür. Çocuğunuzun odası için böyle bulut desenli masmavi bir duvar kağıdı da hem huzurlu hem eğlenceli bir ortam yaratıyor.
Tulya Evleri'nde bulunan bu çocuk odası oyun odaklı bir tarzda tasarlanmış ve çocuk için gerekli olan renkli aksesuar ve oyuncaklarla süslenmiş. Oyun ve renk çocukların hayatlarının olmazsa olmazlarıdır elbette.
Ergenlik çağındaki gençlerin odalarını dizayn etmekse çocuk odalarını dizayn etmekten çok daha zordur çünkü mahremiyet ve karakter özelliklerine uygun bir yaşam alanı yaratmanız gerekir. Origami Mobilya imzalı bu genç odası dekorasyonu ise başarılı örneklerden bir tanesi.
Çocuk odalarını dekore ederken kullanılan aksesuarlar oldukça önemlidir. Çocuklara uygun yumuşak aksesuarlar ve sevimli oyuncaklar odaya neşe katarlar.
Genç odası deyince aklınıza hep rengarenk ve uçarı dekorasyonlar geliyorsa sıradaki odayı dikkatle incelemenizi öneriyoruz. Ağırbaşlı ve estetik açıdan adeta büyüleyen bir genç odasının da mümkün olduğunu gösteren bu tasarım Sönmez Mobilya imzalı.
Çalışma masaları okul çağındaki çocuk ve gençlerin odalarının vazgeçilmez unsurudur şüphesiz. Sıradan çalışma masaları yerine böyle farklı tasarımları tercih etmek yaşam alanını çok daha pozitif enerjili ve özgün bir görünüme kavuşturuyor. Resimdeki masa ise hem ranza yatağı, hem kitaplığı hem de giysi dolabıyla fonksiyonelliğin de sınırlarını zorluyor.
İçimizi kıpır kıpır eden neşeli bebekler için etrafa mutluluk saçan işlevsel mobilyalar kullanılan renkli bir bebek odası gibisi yok. Açık renk mobilyaların üzerindeki şirin ve eğlenceli desenler renkli halı ile tamamlanıyor.
Kırmızı bütün yaşam alanlarını hareketlendiren en şık renklerden biri. Genç odalarında ise bambaşka bir etki ve fark yaratıyor. Enerjik ve estetik bir genç odası yaratmak için kırmızı mükemmel bir renk tercihi. (Renkleriyle göz kamaştıran farklı genç odaları için Birbirinden renkli genç odaları isimli yazımıza da göz atabilirsiniz.)
Boydan boya camları ve kıpkırmızı perdeleriyle dikkat çeken bu odada ise genel olarak hareketli mavi tonları ve desenleri hakim. Sıradışı aksesuarlarla özgünleşen bu genç odasında Ev Gör Mobilya imzası var.
Genç odalarını hareketlendirmenin en iyi yollarından biri de farklı, eğlenceli ve özgün duvar dekorasyonları. İndeksa İç Mimarlık tarafından tasarlanmış bu genç odasında da boydan boya New York manzaralı bir duvar kağıdı kullanılmış.