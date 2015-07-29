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Çocuk ve genç odaları için 12 özgün fikir

Homify TR Homify TR
İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Çocuk Odası
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Evlerin neşesi olan çocukların ve gençlerin odalarını dekore etmek belki de en zor işlerden biridir çünkü hem onların sağlıklarını ve gündelik yaşamlarını, hem zevklerini ve isteklerini, hem de estetik ve işlevliliği düşünmek zorundasınızdır. Tüm bu özelliklerin bir arada olduğu ama aynı zamanda da kendine has ve özgün çocuk ve genç odaları yaratmak ve hem çocuklarınızı mutlu etmek hem de sıra dışı dekorasyonla evinizin genel havasına ve atmosferine yaraşan bir yaşam alanı yaratmak mümkün. İşte bunu başarabilmek için 12 farklı özgün fikri sizin için derledik.

Mor enerji

#Ataşehirtadilat Tadilat Şirketleri Minimalist Çocuk Odası
Tadilat Şirketleri

#Ataşehirtadilat

Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri

Mor renk hem sıcak ve enerji verici, hem de uysal ve ağırbaşlı bir renktir ve aynı zamanda da çocukların hayal güçlerini kuvvetlendirir. Çocuklarınızın sağlıklı gelişimine katkıda bulunacak ama aynı zamanda da çocuklarınız tarafından çok sevilecek bir oda yaratmak isterseniz mor renk kullanımından sakınmayın bizce.

Ezber bozan bir çocuk odası

Efe' s Attic Room ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY Modern Çocuk Odası
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

Efe' s Attic Room

ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

ROAS 3D Visual Arts tarafından dizayn edilen bu çocuk odası ise tam anlamıyla sıradışı ve ezber bozuyor. Çatı katı estetiğini genellikle modern dekorasyonlu oturma odalarında görürüz ama bu dekorasyon evin çocukları için yaratılmış ve çok da dikkat çekici ve güzel olmuş. İki kardeşin paylaştığı bu odada köşede uyku bölümü, ortada oyun ve boş zaman alanı ve diğer köşede ise çalışma alanı bulunuyor.

Desenli duvar kağıtları

Uygulamalar, 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke Modern Çocuk Odası
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke

Uygulamalar

4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke

Renkli ve desenli duvar kağıtları çocuk ve genç odalarının her zaman vazgeçilmez unsurlarından olmuştur çünkü çocuk odaları evin en neşeli ve hareketli bölümüdür. Çocuğunuzun odası için böyle bulut desenli masmavi bir duvar kağıdı da hem huzurlu hem eğlenceli bir ortam yaratıyor.

Renkli aksesuar ve oyun alanları

Çocuk Odası Tulya Evleri Modern Çocuk Odası
Tulya Evleri

Çocuk Odası

Tulya Evleri
Tulya Evleri
Tulya Evleri

Tulya Evleri'nde bulunan bu çocuk odası oyun odaklı bir tarzda tasarlanmış ve çocuk için gerekli olan renkli aksesuar ve oyuncaklarla süslenmiş. Oyun ve renk çocukların hayatlarının olmazsa olmazlarıdır elbette.

Başarılı bir genç odası tasarımı

Genç Odası Projesi Origami Mobilya Eklektik Çocuk Odası
Origami Mobilya

Genç Odası Projesi

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Ergenlik çağındaki gençlerin odalarını dizayn etmekse çocuk odalarını dizayn etmekten çok daha zordur çünkü mahremiyet ve karakter özelliklerine uygun bir yaşam alanı yaratmanız gerekir. Origami Mobilya imzalı bu genç odası dekorasyonu ise başarılı örneklerden bir tanesi.

​Eğlenceli ve şık aksesuarlar

MİNİ HARF YASTIKLAR THE GROOVE Çocuk OdasıYatak & Beşikler
THE GROOVE

MİNİ HARF YASTIKLAR

THE GROOVE
THE GROOVE
THE GROOVE

Çocuk odalarını dekore ederken kullanılan aksesuarlar oldukça önemlidir. Çocuklara uygun yumuşak aksesuarlar ve sevimli oyuncaklar odaya neşe katarlar.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Ağırbaşlı bir genç odası

Domiklasik Genç Odası Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Klasik Çocuk Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Domiklasik Genç Odası

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Genç odası deyince aklınıza hep rengarenk ve uçarı dekorasyonlar geliyorsa sıradaki odayı dikkatle incelemenizi öneriyoruz. Ağırbaşlı ve estetik açıdan adeta büyüleyen bir genç odasının da mümkün olduğunu gösteren bu tasarım Sönmez Mobilya imzalı. 

​Özgün ve fonksiyonel bir tasarım

13-04 Çalışma Masalı Ranza homify Modern Çocuk Odası genç odası,çocuk odası,tırtıl genç odası,ranza,ranza modelleri,çalışma masalı ranza,çalışma masası
homify

13-04 Çalışma Masalı Ranza

homify
homify
homify

Çalışma masaları okul çağındaki çocuk ve gençlerin odalarının vazgeçilmez unsurudur şüphesiz. Sıradan çalışma masaları yerine böyle farklı tasarımları tercih etmek yaşam alanını çok daha pozitif enerjili ve özgün bir görünüme kavuşturuyor. Resimdeki masa ise hem ranza yatağı, hem kitaplığı hem de giysi dolabıyla fonksiyonelliğin de sınırlarını zorluyor.

​Neşeli bebekler için neşeli mobilyalar

Fil Büyüyebilen Çocuk Odası, Ater Bilişim Mobilya Hizmet Teknolojileri ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. Ater Bilişim Mobilya Hizmet Teknolojileri ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. Çocuk OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Ater Bilişim Mobilya Hizmet Teknolojileri ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.

Fil Büyüyebilen Çocuk Odası

Ater Bilişim Mobilya Hizmet Teknolojileri ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.
Ater Bilişim Mobilya Hizmet Teknolojileri ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.
Ater Bilişim Mobilya Hizmet Teknolojileri ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.

İçimizi kıpır kıpır eden neşeli bebekler için etrafa mutluluk saçan işlevsel mobilyalar kullanılan renkli bir bebek odası gibisi yok. Açık renk mobilyaların üzerindeki şirin ve eğlenceli desenler renkli halı ile tamamlanıyor.

​Gençlik ateşinin kırmızısı

Beykoz Tadilat Tadilat Firması Modern Çocuk Odası
Tadilat Firması

Beykoz Tadilat

Tadilat Firması
Tadilat Firması
Tadilat Firması

Kırmızı bütün yaşam alanlarını hareketlendiren en şık renklerden biri. Genç odalarında ise bambaşka bir etki ve fark yaratıyor. Enerjik ve estetik bir genç odası yaratmak için kırmızı mükemmel bir renk tercihi. (Renkleriyle göz kamaştıran farklı genç odaları için Birbirinden renkli genç odaları isimli yazımıza da göz atabilirsiniz.)

​Hareketli ve mavi

En Şık Erkek Çocuk Odaları, Ev Gör Mobilya Sanayi Tekstil ve Ticaret LTD. ŞTİ. Ev Gör Mobilya Sanayi Tekstil ve Ticaret LTD. ŞTİ. Çocuk OdasıYatak & Beşikler
Ev Gör Mobilya Sanayi Tekstil ve Ticaret LTD. ŞTİ.

En Şık Erkek Çocuk Odaları

Ev Gör Mobilya Sanayi Tekstil ve Ticaret LTD. ŞTİ.
Ev Gör Mobilya Sanayi Tekstil ve Ticaret LTD. ŞTİ.
Ev Gör Mobilya Sanayi Tekstil ve Ticaret LTD. ŞTİ.

Boydan boya camları ve kıpkırmızı perdeleriyle dikkat çeken bu odada ise genel olarak hareketli mavi tonları ve desenleri hakim. Sıradışı aksesuarlarla özgünleşen bu genç odasında Ev Gör Mobilya imzası var.

​Karakteristik duvar dekorasyonu

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Çocuk Odası
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Genç odalarını hareketlendirmenin en iyi yollarından biri de farklı, eğlenceli ve özgün duvar dekorasyonları. İndeksa İç Mimarlık tarafından tasarlanmış bu genç odasında da boydan boya New York manzaralı bir duvar kağıdı kullanılmış.

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