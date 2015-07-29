Çocuk ve genç odaları için 12 özgün fikir

Evlerin neşesi olan çocukların ve gençlerin odalarını dekore etmek belki de en zor işlerden biridir çünkü hem onların sağlıklarını ve gündelik yaşamlarını, hem zevklerini ve isteklerini, hem de estetik ve işlevliliği düşünmek zorundasınızdır. Tüm bu özelliklerin bir arada olduğu ama aynı zamanda da kendine has ve özgün çocuk ve genç odaları yaratmak ve hem çocuklarınızı mutlu etmek hem de sıra dışı dekorasyonla evinizin genel havasına ve atmosferine yaraşan bir yaşam alanı yaratmak mümkün. İşte bunu başarabilmek için 12 farklı özgün fikri sizin için derledik.