Oturma odası içine çalışma alanı yapmak için ipuçları

Evlerimizde oturma odası dekorasyonu yaparken öncelikle nasıl bir oturma odası düzenlemesi yapmak istediğimize karar vermeliyiz. Oturma odaları evlerimizin kimliği niteliğinde olduğundan etkileyici, zarif ve görenlerin beğenisini kazanacak bir düzenleme yapmalıyız. Oturma odaları düzenlemesinde, kimi kullanıcılar sadece oturma odası şeklinde, kimi kullanıcılar ise açık mutfak ile birlikte bir düzenleme yapar. Kimi ev sakinleri ise iş hayatının getirisi nedeniyle evde çalışmak zorunda kaldıklarından veya home ofis iş yaptıklarından evlerinde bir çalışma odası veya çalışma alanı oluşturmak isterler ayrıca evlerinde çalışma odaları üst katta olanlar, çalışma odası olmayanlar veya çalışma odası yerine ailesi ile birlikte oturma odasında çalışmak isteyenler için oturma odalarında bir çalışma odası havası oluşturmak, çalışma alanı oluşturmak için düzenleme yaparlar. Oturma odaları içerisinde yapılacak çalışma odası düzenlemesi yaparken oturma odasının doğal düzeninin bozulmaması, dekorasyonun kötü görünmemesi için titiz bir çalışma yapılmalıdır. Çalışma alanları sadece bir masadan oluşabileceği gibi kapsamlı bir çalışma odası mobilyalarından da meydana gelebilir. Bu nedenle oturma odanız içerisinde bir çalışma alanı oluştururken dikkat etmeniz gereken noktalar; oturma odası olarak kullandığınız odanın genişliğinin bilinmesi, oda içerisinde bulunan mobilyaların ne kadar yer kapladığı, çalışma alanı olarak oluşturulmak istenen yerin büyüklüğü, oturma odası içinde bulunan yemek masası ve büyüklüğü, pencere kenarları, oda içinde bulunan köşeler, kapı arkası gibi bütün çalışma alanı olarak kullanılacak noktalar bilinmeli ve bu duruma göre plan yaparak en uygun çalışma alanını oturma odası içinde oluşturmalıyız.

Evlerimizde çalışmak zorunda kaldığımız zaman veya rapor hazırlamak durumunda kaldığımızda çalışma alanı olarak oluşturacağımız alanın çalışmaya uygun olması, motivasyon sağlaması, sessiz bir alan olması, gün ışığını veya yapay aydınlatmayı yeteri kadar alması gereklidir. Oturma odasında yapacağımı düzenleme ile bu koşulları sağlamalıyız. Oturma odasında bulunan yemek masasını bir çalışma alanı olarak kullanabiliriz. Ancak yemek masasının üzerine özel bir aydınlatma sağlamalı, yapacağımız aydınlatma yemek masasının ve oturma odası aydınlatma düzenini bozmamalı veya oturma odasında göze bat mamalı, oturma odası dekorasyonunu gölgede bırakmamalıdır. Oturma odası içerisinde yapmak istediğimiz bir çalışma alanı için otuma odamızın içerisinde yeterli boş alan olup olmaması çok önemlidir. Eğer oturma odamız geniş ise oturma odası içerisinde bir konsol, bir antika masa, bir süs objesi teşhir alanı gibi vintage veya eskitilmiş mobilyalardan yapılmış bir masa ve sandalye ile birlikte masaya özel bir aydınlatma sağlayarak oturma odası içerisinde her hangi bir köşe de çalışma masası veya çalışma alanı oluşturabiliriz. Eğer oturma odamız geniş değilse yapacağımı işlem mevcut mobilyaları fonksiyonel bir şekilde seçmek ve gerektiğinde kullanacağımız bir çalışma masası oluşturmaktır. Bir tv ünitesinin kenarına katlanabilen bir çalışma masası, koltuk kenarını masa şeklinde kullanabileceğimiz kanepe veya oturma grupları, tercih ederek en zor şartlarda bile oturma odası içinde çalışma alanı oluşturabiliriz.

Oturma odası dekorasyonunu ve estetiğini bozmadan yapacağımız çalışma alanları için aydınlatma da çok önemidir. Salon veya oturma odası geniş bir alana sahipse mümkün olduğu kadar pencere yakınına bir masa yerleştirilmeli, gün ışığından yeterli derece de faydalanılmalıdır. Ayrıca gün ışığının olmadığı saatlerde ise çalışma masasına özel bir aydınlatma yapılmalıdır. Oturma odası içerisinde mümkün olduğunca oturma gruplarının yakınına çalışma masası yerleştirilmemeli, çalışırken dikkat dağıtılmamalıdır. Çalışma alanları oluştururken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise eşya kalabalığının olmadığı alanların çalışma alanı olarak seçilmesidir. Bir alanda ne kadar az eşya veya süs objesi olursa çalışacak kişinin dikkatinin ve motivasyonunun daha yüksek olmasını sağlar. Oturma odalarında oluşturacağınız çalışma alanları için örnek oturma odası dekorasyonlarını incelemeli, homify oturma odası dekorasyon sayfalarında yer alan çalışma alanı oluşturabileceğiniz oturma odası çalışmalarını inceleyerek evinizin ve oturma odanızın yapısına göre bir oturma odası düzenlemesi yaparak ihtiyacınız olan çalışma alanlarını oluşturabilirsiniz.



