Antre dekorasyonu deyip geçmeyin, evinizin girişini güzelleştirin

Fransızcadan dilimize giren 'antre' sözcüğü 'giriş' anlamını taşır. Evlerimizin girişi için Türkçede de uzun zamandır bu sözcük kullanılıyor. Antre dekorasyonu ise çok üzerinde durulmayan bir konu. Pek çok kişi antre hakkında yalnızca kullanacağı portmanto ya da ayakkabılık üzerine kafa yorar ancak bir evin girişi dekoratif anlamda o evin en önemli yerlerinden biri sayılabilir. Bunun sebebi bir mekana girildiğinde hissedilen atmosferin tam da antrede verilebilecek olmasıdır. Salonunuzu, mutfağınızı özene bezene dekore edebilirsiniz ancak üstünkörü yaklaşılmış bir antre yaratmak istediğiniz ambiyansa uyumlu olmadığında özen gösterdiğiniz mekanlar da sahte dekorlar halini alır. Evi bir bütün olarak ele alıp, girişini de bu bütüne göre biçimlendirmek ev dekorasyonu için doğru bir yaklaşımdır.

Dekorasyonunun dışında antrelerde günümüzde sıkça karşılaştığımız problem aslında ortada bir antre olmaması. Özellikle yeni tasarlanan binalarda daire kapısı bir antreye değil sadece minimum ölçülerde bir koridora açılabilmektedir. Bu durumsa eve girişin sıkışık olması, çıkarılan ayakkabı ve paltoların yerleşimine olanak sağlayacak birimler ve hareket edecek alan olmamasına sebep olur. Geniş antreler sanıldığı gibi yer kaybedilen alanlar değil aksine mekanın kalitesini arttıran, evin girişini rahatlatan ve depolama alanlarına izin veren bir mekandır. Yer kazanmak için daracık koridorları antre olarak pazarlayan müteaahitleri ya da emlakçıları gönül rahatlığıyla eleştirebilirsiniz. Elbette mevcut antrenizi değiştirme olanağınız olabilir, o zaman da mekanın bize verdiği olanaklar el veriyorsa antreyi bir takım dekoratif ve işlevsel müdahalelerle biraz ferahlatmak mümkün.

Gelelim antre dekorasyonu adına yapılan uygulamalara. Sıradan bir girişin dekorasyonla ne kadar etkili bir hal alabileceğini görmek için bu örnekleri inceleyelim: