Antre dekorasyonu deyip geçmeyin, evinizin girişini güzelleştirin

Fransızcadan dilimize giren 'antre' sözcüğü 'giriş' anlamını taşır. Evlerimizin girişi için Türkçede de uzun zamandır bu sözcük kullanılıyor. Antre dekorasyonu ise çok üzerinde durulmayan bir konu. Pek çok kişi antre hakkında yalnızca kullanacağı portmanto ya da ayakkabılık üzerine kafa yorar ancak bir evin girişi dekoratif anlamda o evin en önemli yerlerinden biri sayılabilir. Bunun sebebi bir mekana girildiğinde hissedilen atmosferin tam da antrede verilebilecek olmasıdır. Salonunuzu, mutfağınızı özene bezene dekore edebilirsiniz ancak üstünkörü yaklaşılmış bir antre yaratmak istediğiniz ambiyansa uyumlu olmadığında özen gösterdiğiniz mekanlar da sahte dekorlar halini alır. Evi bir bütün olarak ele alıp, girişini de bu bütüne göre biçimlendirmek ev dekorasyonu için doğru bir yaklaşımdır.
Dekorasyonunun dışında antrelerde günümüzde sıkça karşılaştığımız problem aslında ortada bir antre olmaması. Özellikle yeni tasarlanan binalarda daire kapısı bir antreye değil sadece minimum ölçülerde bir koridora açılabilmektedir. Bu durumsa eve girişin sıkışık olması, çıkarılan ayakkabı ve paltoların yerleşimine olanak sağlayacak birimler ve hareket edecek alan olmamasına sebep olur. Geniş antreler sanıldığı gibi yer kaybedilen alanlar değil aksine mekanın kalitesini arttıran, evin girişini rahatlatan ve depolama alanlarına izin veren bir mekandır. Yer kazanmak için daracık koridorları antre olarak pazarlayan müteaahitleri ya da emlakçıları gönül rahatlığıyla eleştirebilirsiniz. Elbette mevcut antrenizi değiştirme olanağınız olabilir, o zaman da mekanın bize verdiği olanaklar el veriyorsa antreyi bir takım dekoratif ve işlevsel müdahalelerle biraz ferahlatmak mümkün.
Gelelim antre dekorasyonu adına yapılan uygulamalara. Sıradan bir girişin dekorasyonla ne kadar etkili bir hal alabileceğini görmek için bu örnekleri inceleyelim:
Dubleks evlerde antre dekorasyonu içine merdivenleri de alabilir. Bu durumda merdiven altlarını dolap olarak kullanmak oldukça yaygın ve kullanışlı bir tercih. Ancak standart dolap kapakları yerine buradaki gibi dışarı sürme dolap birimleri seçildiğinde hem merdivenin tüm derinliği daha verimli kullanılabiliyor hem de yerleştirilecek dolap içi bölmeleri daha işlevsel hale geliyor. Kapandığında merdivenle hemyüz olan bu dolap antre dekorasyonunu da tamamlar nitelikte.
Hoşgeldiniz!
Duvarları kara tahta olarak kullanmayı sağlayan boyalar son dönemde oldukça revaçta. İster direkt tebeşirle yazılabilir bir duvar, ister yalnızca bu görünümü veren sabit bir illüstrasyon kullanarak misafirlerinizi hoş bir şekilde karşılamak mümkün. Elbette sadece misafirler için değil, sizin de zor bir iş gününün ardından evinize gelince gülümsemenizi sağlayacak bir detay bu. Söz konusu antrede bu karşılama duvarı aynı zamanda diğer yüzden açılan portmanto olarak kullanılmış. Siyah rengin iç karartıcı olma ihtimali ise bu antre dekorasyonu örneğinde canlı bir sarıyla kırılarak atmosfer oldukça eğlenceli hale getirilmiş. Girince elinizdeki eşyaları koyabileceğiniz sarı, dar bir masa üstünde farklı yüksekliklerde asılmış dört ampulden oluşan aydınlatma elemanıyla bütünlük arz ediyor. Sarının kullanımı bununla da bitmiyor, geride kalan koridor duvarı girişteki atmosferi devam ettirecek şekilde boyanmış.
Buradaki gibi açık renkli, mobilyalara boğulmamış ferah bir antrede yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz. BEyaz duvarların üzerinde kullanılan tipografik ve illüstratif öğeler taşıyan çerçeveler mekana seçkin bir hava katarken bisikletle hem şık hem şaşırtıcı bir sonuç elde edilmiş. Ayrıca işlevsel olduğu da su götürmez bir gerçek. Bisikletinizi ev dışında parketmek istemiyorsanız buradaki gibi antre dekorasyonu için bir obje olarak kullanabiliriniz. Tavana bir aparatla asılan bisiklet böylece zeminde de yer kaplamıyor ve kirlenmeyi önlüyor. Buna alternatif olarak duvara monte edilebilen bisiklet askıları da aklınızda bulunsun. Antrenin diğer bir köşesinde tasarım ürünü objeler görüyoruz, Kağıttan sepet diyebileceğimiz bu torbalar hem estetik olarak oldukça şık hem de gazete ya da şemsiye gibi eşyaları koyabileceğiniz bir yer olarak dikkat çekiyor.
Bu sade ve dingin antre dekorasyonu en çok aydınlatma elemanıyla dikkat çekiyor. Gri tonundaki duvar içine yerleştirilen dolap bir portmanto için yeterli genişlikte. Cam ve metalin birlikteliğinden doğan avize tasarımı şeffaf bir sadelik oluştururken mobilya ayaklarıyla da uyumlu bir şekilde dizayn edilmiş. Mekanın karakterini de bu tasarım belirliyor. Koridor ve antreye koyulan ahşap çerçeveli resimler bu dinginliği bozmayan dengeli müdahaleler. Sade, çok iddialı olmayan ama seçkin bir antre arzuluyorsanız, bu tasarım sizi tatmin edebilir.
Klasik tarzdan hoşlanıyorsanız antre dekorasyonu için de pek çok mobilya arasından seçim yapmanız mümkün. Bu örnekte açık renk zemin ve duvarlarla tasarlanmış mekan klasik mobilya ve aksesuarlarla zenginleştirilmiş ama açık olan arka plan renkleri bu yerleşimin yorucu bir hale gelmesini engelleyerek çok sofistike bir sonucu ortaya çıkarmış. Altın varaklı ve bol oymalı çerçevesiyle antreyi süsleyen ayna karşısındaki mobilyayla uyum içinde, öte yandan iki yanına yerleştirilmiş iki klasik koltuğun açık renkleri dore rengin etkisini hafifletiyor. Aplikler ve çerçeveler de altın varağı ince bir şıklıkla taşırken çini vazolar içindeki kuru otlarla mekana apayrı bir hava katmış durumda. Böyle bir antre dekorasyonu için belki de en önemli şey geniş alan, bu kadar klasik öğe ve rengin bir arada olup bu kadar ferah bir sonuç çıkarması önce sahip olunan geniş alan sayesinde, sonra da seçilen renkler.
Portmanto denince piyasada satılan ve senelerdir en çok kullanılan tarzda mobilyalar geliyor akla. Ama bu demek değil ki antreleri yalnızca bunlarla döşeyebilirsiniz. Uygun mekanınız da varsa dilediğiniz tasarıma ve ölçüye sahip dolabı portmanto olarak kullanmak mümkün, üstelik estetik olarak çok daha tatmin edici.
Gördüğümüz antre halihazırda özgün karakteri olan ve buna uygun bir stilde dizayn edilmiş bir evde. Harman tuğla duvarlara sahip bu dairenin antre dekorasyonu tarihi nitelikleri göz önünde tutularak yapılmış durumda. Zeminde kullanılan karolar ve ahşap kapı bu tarihi tarzla uyum içinde. Girişe özel tasarlanan dolapsa modern bir yaklaşımla ele alınarak ahşap ve demir kullanılarak imal edilmiş. Duvarın tamamen kapatılmaması, boşlukların da dolap tasarımında önemli yer kaplaması tuğla dokusunun da hissedilebilmesini sağlıyor. Hem palto, pardesü ve montlar, hem ayakkabılar için yeterli alanın bulunduğu dolap üzerine farklı aksesuarlar koyup sergilemeye de olanak tanıyor.
Bu basit ve sade mobilya antre dekorasyonu için dekoratif bir mobilya. Kapının önünde ayakkabı giyip çıkarmak için oturmak pek çok kişi için eve giriş çıkışı kolaylaştıran bir şey. Bunu da ev sahibinin zevkine ve evin tarzına uygun bir mobilyayla çözmek akla gelen ilk yöntem. Özellikle evde fazla ağır mobilya ve süsleme sevmeyenler için de bu bank çok ideal bir örnek. Metal borudan ayakları ve düz minderiyle birlikte çiçekli vazoların süslediği sehpası sade bir şıklık barındırıyor.
Antre dekorasyonu bazen yalnızca dekoratif yaklaşımla değil işlevsel çözümlerle kendini gösteriyor. Bu örnekteki kapı direkt antreye ayrılmış olan değil genel olarak mekana açılırken, kapının yanındaki duvara yalnızca bir mobilya koymak istenmemiş. Tasarlanan bu küçük evde, her küçük evde olduğu gibi portmanto dışında da bolca depolama alanına ihtiyaç var. Bu yüzden iki taraflı dizayn edilen duvarın bir yüzü portmanto olarak kullanılabilirken diğer yüzünde bir ayna ve iki kapaklı bir dolap tavana kadar yükseliyor. Ufak bir alanda maksimum depolama alanı kazanılmış, işlevsellikten ve estetikten de vazgeçilmemiş.
Antreyi hem portmanto hem de diğer eşyalarınız için bir depolama alanı olarak kullanmak istediğinizde mekanı daraltmamak için renk kullanımınızı ona göre yapabilirsiniz. Bu antre dekorasyonu tam da bu yaklaşımla beyaz yapılmış. Kapıdan zemine, duvardan tavan aydınlatmasına her şey beyaz. Bu beyazlığı kıran yalnızca dolap kulpları ve yerdeki seramik karoların derzleri. Bunlar da estetik olarak güzel bir etki yaratmış. Bu dolapların bize gösterdiği bir dekorasyon ipucu ise mobilyaların tavana kadar uzandığı durumlarda mekanın daralmaadığı aksine daha temiz ve ferah bir sonuç elde edildiği. Dolap tavandan otuz kırk santim bile aşağıda bittiğinde o boşluk bu ferahlık hissini yok edebilir, mekan daha dolu görünebilir.
Başta da belirttiğimiz gibi koridor genişliğinde antreler sıklıkla karşımıza çıkabiliyor. Ancak bu dezavantajı da avantaja çevirecek antre dekorasyonu yöntemleri mevcut. Kapının karşısındaki duvar taşıyıcı olmadığında ve arkadaki mekandan bir miktar depolama alanı ödünç alabiliyorsak duvarı kırıp içine bir gömme dolap yapmak mümkün. Dolap kapaklarını da aynayla kapladığımızda koridor inanılmaz ölçüde geniş ve ferah görünebiliyor. Aynayı böyle küçük mekanlarda kullanmak çoğunlukla çok tatmin edici sonuçlar doğuruyor.