Küçük ev mobilyaları ile evinizi genişletin

Küçük evler için uygun mobilyalar seçmek sandığınızdan da önemli olabilir. Örneğin çok beğendiğiniz bir koltuk takımını sırf bu beğeniniz yüzünden küçük evinize sığdırmaya kalkarsanız ufacık bir odada devasa mobilyalarla sıkış tıkış yaşamak zorunda kalabilir, yaşam alanınızı daraltırsınız. Bir süre sonra o beğendiğiniz mobilyalar gözünüze güzel de görünmez. Günümüzde yeni evlerde oldukça küçük kalan odaları da yatak odası takımlarıyla doldurmak yerine ölçüleri göz önünde bulundurarak planlamak, mobilya tercihini bu şekilde yapmak gerekir.
Bu yüzden küçük evleri mümkün olduğunca kompakt mobilyalarla döşemek, çoğunlukla koyu renklerden kaçınmak hatta olanağınız varsa evinize uygun mobilyalar yaptırmak gerekir. Elbette özellikle küçük mekanlara uygun tasarlanmış mobilyaları piyasada da bulmak mümkün. Böylece az metrekarede maksimum kullanım alanı kazanabilir ve yaşam kalitenizi arttırabilirsiniz.
Bu tip bir yaklaşım iyi bir planlama ve doğru mobilya seçimiyle küçücük evinizi inanılmaz konforlu bir hale getirebiir. Çünkü her boş alanı değerlendirmiş ama bir yandan da sıkışık alanların oluşmasını engellemiş olacaksınız.
Küçük ev mobilyaları evin her köşesi için seçenekler sunuyor. Biz de bir derleme yaparak salonda, mutfakta ya da küçük yatak odalarında bu mobilyaların nasıl mucizeler yaratabileceğini göstermek istedik.
Pencere önleri çoğunlukla kayıp alanlardır. Herhangi bir koltuğu ya da mobilyayı önüne koymakla belki kullanılır hale gelebilir ancak örneğin radyatörlerinizin önünü de kapayabilir, ısı dağılımını da engelliyor olabilirsiniz. O yüzden bu alanı boş bırakmak ama işlev vermek en doğru seçim olacaktır.
Örnekteki evde oldukça küçük bir yaşam alanı mevcut. Standart bir yaklaşımla bu eve bir üçlü, bir ikili kanepeyle iki de koltuk konduğunu düşünün. Daracık bir alana sıkıştırılan mobilyalar için yapılmış bir ev olacaktır bu. Oysa küçük ev mobilyaları bahsettiğimiz gibi ihtiyacın ve ölçünün gerektirdiklerine göre seçilir ve tasarlanırsa çok ferah bir mekanda yaşayabilirsiniz. Burada tek bir kanepe oturma işlevini yerine getiriyor, gerektiğinde buna sandalye ya da ufak bir ya da iki koltuk eklenebilir. Bu mekanı özel kılansa pencere önüne sabitlenen geniş raf. Pencerenin önündeki geniş alanın verdiği avantajla radyatörün de üstüne gelen bu ahşap eleman birden çok işlev taşıyor. Hem çalışma masası hem kitap ve aksesuar rafı olarak kullanılabilecek bu mobilya sağ tarafta taşıyıcı niteliği olan bir dolapla da destekleniyor. Küçük bir evde en küçük dolabın bile faydalı olduğunu söylemeye gerek yok elbette. Bu ahşap raf/masa, istenirse ufak minderlerle bir keyif köşesi haline bile gelebilir.
Bu odada raflar da yere konmayıp duvara sabitlenerek kullanılmış ki bu da tamamen zemindeki alanı maksimum düzeyde tutmaya yönelik akılcı bir yaklaşım. Belki hiç biri küçük ev mobilyaları olarak satılmıyorlar ancak bu eve uygun seçilmiş kompakt mobilyalar ve mekanı genişletiyorlar. Açık renkleriyle de özellikle bu duyguyu pekiştiriyorlar.
Oldukça şık, ancak metrekaresi düşük bu mekanda oturma bölümünde kullanılan sehpa tam da bahsettiğimiz küçük ev mobilyaları için uygun bir örnek. Bunu büyük bir evde kullanmak da yasak değil elbette ancak küçük evlerde ne kadar depolama alanı kazanılırsa o kadar büyük avantaj olacağı için uygun bir seçim. Köşe koltuklar da zaten küçük oturma alanları için kompakt bir tercih. İki kanepe yerine tek bir mobilyayla aynı oranda oturma alanı kazanmış oluyorsunuz. Bu mekanda siyah kullanılmış olsa dahi geniş pencereler ve koyu renklere paralel beyaz kullanımı da oldukça fazla olduğu için mekan daralmış değil.
Artık evlerde çalışmak eskisinden daha yaygın bir eylem. Kimimiz sadece evden çalışıp kendine bir ofis ortamı da yaratmaya çalışıyor, kimimiz arada bir de olsa evde çalışmak istediğinde kullanabileceği yemek masasından daha uygun, konsantrasyon sağlayabileceği bir köşe arıyor. Küçük bir evde bunu yaratmak imkansız değil. Yeter ki yeterince yaratıcı düşünülsün.
Bu evde küçük ev mobilyaları arasında mekana uygun yapılmış bir örnek görüyoruz. Çalışma masası, dolap ve kitaplık işlevlerini yerine getiren bu köşe yaşam ve yatma bölümlerinin arasında, demir doğrama ve camla ayrılmış separatörün yanında ufak bir alan. Tam olarak mekanın ölçülerine uygun, masa derinliği standardın altında ama çalışmak için yeterli bir alan sunuyor. İhtiyacın gerektirdiği alan aşılmadan optimum bir tasarım yapılmış.
Mutfak için çok az alana sahip olanlar için tasarlanmış kompakt hazır mutfaklar küçük ev mobilyaları arasında en ilgi çekici olanlardan. Bu örnekte de ikili bir ocak ve ufak bir eviyeyi bünyesinde barındıran tezgah az da olsa yeterli oranda bir çalışma alanı sunuyor. Beyaz eşyalar da akıllıca yerleştirilmiş. Buzdolabı ve bulaşık makinesi ankastre ve küçük modellerden üst üste yerleştirilmiş, ihtiyaç duyanlar için bir mikrodalga alanı bile var.
Bu tip mutfakların yalnız yaşayanlar ya da evde fazla yemek yapmayanlar için tasarlandığını düşünebilirsiniz. Ancak bir süre alıştığınızda belki de pek çok mutfaktan daha pratik gelecek, büyük olmadığı için her zaman derli toplu tutabileceğiniz, her şeyin yerli yerinde olabileceği bir tasarım.
Estetik olarak da çok modern ve şık bir görünümü olan mutfağın en sevilesi özelliklerinden biri tezgahın olduğu bölümün dahi katlanan bir kapakla tamamen kapatılabiliyor olması. Kullanılmadığı anlarda yalnızca şık bir dolap gibi görünen bir mutfak istemez miydiniz?
Herkes yemeğini büyük masalarda yemeyi tercih edebilir ama eviniz küçükse küçük ev mobilyaları ile de keyifli bir mekan kurgulayabilirsiniz. Mutfağın bir köşesine konmuş bu minik masa iki ya da üç kişi için yeterli olacaktır. Özel tasarlanmış sedir hem mutfak tezgahıyla arada sabit bir sınır oluşturuyor hem de iki kişinin oturması için daha kompakt bir mobilya olarak mekanda yerini alıyor. Zemin için kullanılan siyah beyaz damalı malzemeninse mekanı genişletici, geometrik bir etkisi olduğunu da es geçmeyelim.
Mutfakta her alan derin dolapları yerleştirmeye uygun olmayabilir. Öte yandan siz en ufak depolama alanına ihtiyaç duyabilirsiniz. Bunun için örnekteki yöntem hem şık hem de işlevsel bir sonuç doğuruyor. Metal borulara asılmış kancalar, tencere, tava, süzgeç gibi malzemelerinizi asmaya yararken çok da sevimli bir görünüm yaratıyor. Öte yandan küçük ev mobilyaları için pek çok kullanım alanı bulabileceğiniz derinliği az bir raf ünitesi kavanozlar, bardaklar ya da cezve gibi ufak kap kacak için yeterli alanı size kazandırabilir. Standart ölçülerde bir raf ünitesi almak yerine içine koyacağınız malzemelere uygun böyle bir mobilya yine alanı ekonomik kullanmayı sağlayacaktır.
Ranzalar iki çocuğun yaşadığı odalarda zaten kullanışlı bir mobilya ancak tek bir çocuk için de mekanı daha verimli kullanmak adına ranza mantığını farklı bir şekilde kullanmak mümkün. Günümüzde çocuk mobilyaları üreten pek çok firma altında çalışma ya da giysi dolabı; ya da her ikisi birden bulunan küçük ev mobilyaları üretiyor. Piyasada buna benzer pek çok örnek görebilir ya da kendiniz çocuğunuzun ihtiyacına göre mobilyayı tasarlayıp yaptırabilirsiniz.
Bir üstteki örneğe benzer şekilde bu odada da ranzanın altı yatak yerine raf ünitesi olarak kullanılmış. Ahşap ve beyazın uyumlu birlikteliğini sergileyen bu çocuk odası ikinci bir yatak da barındırıyor. Bu ikinci çocuk için olabileceği gibi oturma elamanı bir sedir olarak da kullanılabilir. Bu odada dikkatimizi çeken öğe dairesel formdaki oturma alanı. İçine koyulan minderlerle çocuklar için son derece çekici bir köşe olan bu kısım arkasına sabitlenmiş aynayla da mekanı genişletmek için bir fırsat olarak kullanılmış.
Eni dar, boyu görece uzun bir yatak odası için neredeyse ideal bir tasarımla karşı karşıyayız. Yatağı koyduktan sonra ayak ucuyla duvar arasında ancak geçişi sağlayabilen bir alan kalıyorsa, dolabı bu şekilde tasarlayarak değerlendirmek küçük ev mobilyaları açısından eşsiz bir örnek. Böylece oldukça geniş bir depolama alanı yaratılmış, ufak raf ve nişlere komodin işlevi verilmiş, aydınlatma için duvara sabitlenmiş aplikler kullanılarak yer kazanılmış. Bütün duvarı kaplayan dolap bir yatak başı estetiği yaratırcasına yatağı çevrelemiş durumda. Beyaz renk kapaklar ve başucundaki duvara asılan çerçevelerle hem ferah hem şık bir atmosfer yakalayan bu tasarım övgüye değer.
Bu yatak ve dolap kombinasyonu adeta kendi başına bir yatak odası kutusu. Buradaki örnek bir çocuğun boyutlarına uygun yapılmışsa da pekala yetişkinler ya da gençler için de benzer bir tasarım yapmak mümkün. Bu ünitenin iki katı olan bazı küçük odalara rastlamıyor değiliz. Bu tip odalar için ideal olabilecek bir tasarım karşımızdaki. Böylece yatak odasındaki temel ihtiyaçları tek bir mobilyada birleştirmek mümkün.