Küçük ev mobilyaları ile evinizi genişletin

Küçük evler için uygun mobilyalar seçmek sandığınızdan da önemli olabilir. Örneğin çok beğendiğiniz bir koltuk takımını sırf bu beğeniniz yüzünden küçük evinize sığdırmaya kalkarsanız ufacık bir odada devasa mobilyalarla sıkış tıkış yaşamak zorunda kalabilir, yaşam alanınızı daraltırsınız. Bir süre sonra o beğendiğiniz mobilyalar gözünüze güzel de görünmez. Günümüzde yeni evlerde oldukça küçük kalan odaları da yatak odası takımlarıyla doldurmak yerine ölçüleri göz önünde bulundurarak planlamak, mobilya tercihini bu şekilde yapmak gerekir.

Bu yüzden küçük evleri mümkün olduğunca kompakt mobilyalarla döşemek, çoğunlukla koyu renklerden kaçınmak hatta olanağınız varsa evinize uygun mobilyalar yaptırmak gerekir. Elbette özellikle küçük mekanlara uygun tasarlanmış mobilyaları piyasada da bulmak mümkün. Böylece az metrekarede maksimum kullanım alanı kazanabilir ve yaşam kalitenizi arttırabilirsiniz.

Bu tip bir yaklaşım iyi bir planlama ve doğru mobilya seçimiyle küçücük evinizi inanılmaz konforlu bir hale getirebiir. Çünkü her boş alanı değerlendirmiş ama bir yandan da sıkışık alanların oluşmasını engellemiş olacaksınız.

Küçük ev mobilyaları evin her köşesi için seçenekler sunuyor. Biz de bir derleme yaparak salonda, mutfakta ya da küçük yatak odalarında bu mobilyaların nasıl mucizeler yaratabileceğini göstermek istedik.