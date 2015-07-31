Evinizde çarpıcı bir dekorasyon için 10 ipucu

Evinizi dekore etmek istiyorsunuz ve bir takım fikirlere, ipuçlarına mı ihtiyacınız var? Bu sayfada göreceğiniz örnekler size çarpıcı bir dekorasyon için ilham verebilir.
Bir evi yenilerken ya da baştan dekorasyonunu yaparken bazı temel bilgiler bize yardımcı olabilir. Renk ve malzeme seçenekleri hakkında bilgi edinmek yola çıkmak için önemli bir adım. Temel renk bilgisi bize çok şey öğretir. Hangi renklerin bir arada nasıl duracağına dair bir fikir ediniriz. Malzeme bilgisi de elbette bir çok açıdan avantaj sağlamaktadır. Hangi malzemenin nasıl görüneceği, kalitesi, dayanıklılığı ve hangi malzemelerle bir arada kullanılacağına dair bilgiler yol gösterici olabilir.
Bunlar yaratıcılığımızı kullanırken faydalanabileceğimiz bilgiler olmakla birlikte, ne kadar çok örnek incelenirse insanın aklında o kadar çok fikir filizlenebilir. Dekorasyon ipuçları peşinde aşağıdaki örnekleri inceleyelim.
Duvar kağıtlarının neredeyse sonsuz çeşitlilikleriyle piyasada yer aldıklarını söylemeye gerek bile yok. İstediğiniz renk, desen ve tarzda duvar kağıdı bulmak mümkün. Duvar kağıdını seçerken kendinizi tek bir desene odaklamayın. Aynı renk tonlarında iki ayrı kağıdı da birlikte kullanmak mümkün. Bu örnekte aynı yeşil ton ve doku hem düz hem de desenli versiyonuyla kullanılmış ve son derece huzur verici bir yatak odası ortaya çıkmış. Dekorasyon, aynı rengin farklı şekillerde kullanılmasıyla da kendini gösterebiliyor.
Renk bilgisi sayesinde çok vurucu sonuçlar elde edebiliriz. Ana renkler sarı, kırmızı ve mavidir. Bunların karışımından ara renkler oluşur. Sarı ve maviden yeşil, kırmızı ve maviden mor, sarı ve kırmızıdan turuncu. Bu ana ve ara renkleri ayrıca sıcak ve soğuk renkler olarak ayrılmaktadır ancak bizi ilgilendiren zıt ya da kontrast olarak tariflenen renklerdir. Bu renkler içinde yan yana geldiğinde birbirine kontrast yaratan, dolayısıyla vurucu bir etkisi olan renkler bulunur. Bunlar sarı ve mor, yeşil ve kırmızı, mavi ve turuncudur.
İşte bu bilgi resmini gördüğümüz evin dekorasyon anlayışında kullanılmış ve çok etkileyici bir sonuç elde edilmiştir. Mavi duvar başlı başına vurucu bir etki yaratırken ona zıt renkte, turuncu bir avizeyle tamamlanmıştır. Böylece uyum, kontrastla yakalanmıştır. Dekorasyon yaparken ilk aklımıza gelen birbiriyle yumuşak bir uyum içinde olan renkler olsa da aklımızın bir köşesinde bu kontrastın etkisini tutmakta fayda var.
Elbette kontrast renklerin kullanılmasına olanak sağlayan şey aynı zamanda evdeki genel dekorasyon konsepti. 'Retro' olarak tariflenen, daha ziyade 60'ların 70'lerin dekorasyon anlayışını hatırlatan ya da direkt yansıtan mobilyalar görüldüğü üzere bu mekanda kullanılmıştır. YEmek masası ve sandalyeler retro tarzdayken o dönemde son derece popüler olan kontrast renklerin kullanılması da elbette şaşırtıcı değildir ve bununla uyum sağlamıştır.
Aynaları yalnızca işlevlerinden ibaret görmemek gerekir. Dekorasyon açısından çok farklı görsel etkiler yaratabilecek ve temel işlevinin çok daha ötesinde işlevleri yerine getirebilecek bir malzemedir çünkü ayna. Biraz önce kontrast renklerini incelediğimiz evin bir başka köşesinde de çok başarılı bir ayna kullanımıyla karşı karşıya kalıyoruz.
Duvarı aynayla kaplamak, küçük bir mekanı görsel olarak genişletebileceği gibi içeri giren ışığı da yansıtacağı için aydınlığı da arttırır. Temiz, parlak, zenginleştirici bir etkisi olan ayna duvarlar için bir kaplama malzemesi olarak çok beklenmedik bir malzeme gibi görünse de kullanılan renk ve malzemelerin de etkisiyle mekandaki sıcaklığı bile çoğaltan, kendisi de sıcak ve tanıdık bir malzeme gibi görünüyor.
Özellikle eski evlerde dekorasyon yapılıyorsa tadilata elektrik tesisatı da dahil edilir çünkü kablolar eskimiştir ve artık daha çok elektrikli alet kullanılan evlerde zaten yetersiz kalmaktadırlar. Bunun için kabloları yine yerlerden ve duvarlardan geçirmek bir yöntem ancak özellikle dokusunu da bozmak istemeyeceğiniz duvarları olan evlerde bunun için bambaşka ve aynı zamanda dekoratif bir çözüm de var. Kabloları pirinç, demir ya da da bakır boruların içinden geçirerek bütün elektrik tesisatını duvarların üstünden geçirebilir, bunu da aynı zamanda dekorasyon açısından özgün bir tarz olarak tercih edebilirsiniz.
Bu yöntem elbette yeni evlerde de kullanılabilir ancak eski dokusu olan duvarlar üzerindeki etkisi çok daha çarpıcı oluyor. Bu örnekte mobilya ve aksesuarların da bakır borularla uyum içinde olduğunu söylemek de ayrıca mümkün. Aydınlatma elemanları klasik gemi lambalarını eve taşırken ham zemin, antika mobilyalar ile birlikte hem rustik, hem antik hem de bir parça endüstriyel etki bırakıyor. Evde sıra dışı bir atmosfer yaratmak istiyorsanız böyle bir dekorasyon sizin için uygun olabilir.
Duvarlara her zaman büyük resimler asmak zorunda değiliz. Dekorasyon için bazen görece küçük ama farklı boyutlarda mütevazı çerçeveler daha hoş bir sonuç ortaya çıkarabilir. Bu mekanda bulunan konforlu kanepenin üstünde kalan duvar için de böyle bir yöntem uygulanmış. İster fotoğraflardan, ister küçük suluboya resimlerden, ister linolyum baskılardan ya da bunların baskılarından bir kompozisyon oluşturup duvara asabilirsiniz. Bunu yaparken çerçevelerin, paspartuların farklı renklerde ve boyutlarda olması: yani çerçevelerin kendi içinde boyut, renk hatta doku çeşitliliğine sahip olması oluşturulan çerçeve kompozisyonunu daha da güzelleştirecektir.
Banyo seramiklerini kare ya da dikdörtgen görmeye alışmışızdır. Oysa örneğin bu banyodaki gibi altıgen seramiklerin kullanılması bir banyo için oldukça değişik bir dekorasyon tercihi olabilir. Bu banyoda gri ve beyaz altıgen seramikler beyaz derzlerle ve vitrifiye malzemeleriyle neredeyse fütüristik bir mekan yaratılmasını sağlamış. Aslında geleneksel mozaik karolarda çok eskiden bulunan bu form şimdilerde modern seramiklerde de hayatımıza eskisinden daha çok girmiş durumda.
Renklerle pek çok şekilde oynayarak inanılmaz sonuçlar elde etmek mümkün. Eski okul binalarını, apartmanların merdiven hollerini hatırlarsınız; eskiden böyle yerlerde kolay silinip temizlenmeleri için duvarlar belli bir yüksekliğe kadar genellikle koyu sayılabilecek bir renkle, yağlıboyayla boyanırdı. Böylece silinmeleri pratik olurdu. Zamanla yağlıboya kullanımı azaldı ve bu uygulamaya veda edildi. Ancak zaman zaman bu nostaljik havanın yakalanmak istediği dekorasyon örneklerine rastlıyoruz. Siz de duvarlarınızda geçmişe dönük hoş bir etki yaratmak isterseniz bu örnekteki gibi duvarları iki renkte boyayabilirsiniz. Yüksekliğe, hangi rengin aşağıda, hangisinin yukarıda kalacağına siz karar vereceksiniz elbette, bu fotoğraf yalnızca size ilham verebilir.
Bir daktilo, eski bir hesap makinesi, saat ya da buradaki gibi eski bir çevirmeli telefon. Bu tip nostaljik objeler dekorasyon için bulunmaz nimet. Antikacıları, eskicileri hatta belki bit pazarlarını dolaşmayı seviyorsanız evinizi dekore etmek için bir cennette dolaştığınızın da farkına varın ve bu fırsatı değerlendirin. Böyle objelerle süsleyeceğiniz evin de onlar gibi eski ya da eski görünümlü eşyalarla döşenmiş olması da gerekmez hatta sade ve modern mobilyalar eski aksesuarları sergilemek için çok daha ideal.
Evinizde çok dikkat çekici mobilyalar yoksa, dingin bir atmosfer varsa bu atmosferi sıradışı bir objeyle biraz değiştirebilirsiniz. Bunun için belki de en uygun obje yemek masasıdır. Hem dikkat çekecek kadar büyük, hem ergonomik açıdan problem yaratması neredeyse imkansız, hem de kanepe gibi yaşam alanının birincil öğesi değil. Çok sıradışı bir kanepe mekanda daha baskın olacakken, bir masa dekorasyon açısından daha kendi halinde bir canlılık getirebilir.
Bu örnekteki gibi iki hatta üç ayrı işlevin birleştirildiği tasarımlar da dekorasyon açısından oldukça ilgi çekici köşeler yaratmanızı sağlayabilir. Hem lambader hem sehpa hem de gazetelik olan bu tasarım vazgeçilmeyecek işlevlere sahip olduğu için çok kulanışlı bir mobilya. Estetik açıdan da incelikli düşünülerek, olgun bir yaklaşımla tasarlanan mobilya pek çok çağdaş tasarım gibi retro çizgiler taşıyor. Evinizde böyle bir objenin varlığı hem işlevsel olarak mekanı zenginleştirecek hem de estetik olarak dekorasyana renk katacaktır.