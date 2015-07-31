Evinizde çarpıcı bir dekorasyon için 10 ipucu

Evinizi dekore etmek istiyorsunuz ve bir takım fikirlere, ipuçlarına mı ihtiyacınız var? Bu sayfada göreceğiniz örnekler size çarpıcı bir dekorasyon için ilham verebilir.

Bir evi yenilerken ya da baştan dekorasyonunu yaparken bazı temel bilgiler bize yardımcı olabilir. Renk ve malzeme seçenekleri hakkında bilgi edinmek yola çıkmak için önemli bir adım. Temel renk bilgisi bize çok şey öğretir. Hangi renklerin bir arada nasıl duracağına dair bir fikir ediniriz. Malzeme bilgisi de elbette bir çok açıdan avantaj sağlamaktadır. Hangi malzemenin nasıl görüneceği, kalitesi, dayanıklılığı ve hangi malzemelerle bir arada kullanılacağına dair bilgiler yol gösterici olabilir.

Bunlar yaratıcılığımızı kullanırken faydalanabileceğimiz bilgiler olmakla birlikte, ne kadar çok örnek incelenirse insanın aklında o kadar çok fikir filizlenebilir. Dekorasyon ipuçları peşinde aşağıdaki örnekleri inceleyelim.