​Yaratıcılığı ve eğitici çocuk odası dekorasyonu üzerine 7 tüyo

Çocuklarınız her geçen gün büyürken ihtiyaçları da farklılık gösterir. Doğduğu andan itibaren belli başlı mobilyalara sahip olması gereken çocuk odası dekorasyonu zamanla yetersiz kalabilir. Bebeklik evresini atlatıp yürüyüp konuşmaya başladığı dönemde artık dekorasyon üzerinde değişiklik yapma zamanı gelmiş demektir. Çocuk odası tasarımı ile ilgili sayısız seçenek vardır. Öncelikle çocuğunuzun odası için bir stil veya tema belirleyerek işe başlayabilirsiniz. Bu dekorasyonu yaparken çocuğunuzun fikrini de alabilir, böylece onun ilgi alanları üzerinden ilerleyerek zaman geçirmekten keyif alacağı bir dekorasyonu hayata geçirebilirsiniz. Tematik oda veya stil üzerinden gidecekseniz işiniz çok zor değil. Bu açıdan zengin seçenek sunan pek çok dekorasyon firması size kolaylık sağlar. Çocuk odası temasından kasıt renkler üzerine olabileceği gibi hayvanlar veya sportif konular da olabilir. Temayı da belirledikten sonra sıra tasarımı daha akıllıca hale getirmek kalıyor. Çocuğunuzun eğitimine yardımcı olması için dekorasyonla ilgili yapabileceğiniz şeyler var. Bunlar doğru oyuncak seçiminden çocuğunuzu düşünmeye teşvik eden ve hayal gücünü çalıştıran aktivitelere dek değişebilir. İlgi alanlarına yönelmesi ve daha yaratıcı düşünmesi için onu özgür bırakırken aynı zamanda resim yapmaya yönlendirebilirsiniz. Zira resim yapmanın çocuk psikolojisi üzerinde sayısız olumlu etkisi vardır. Bu yazıda çocuk odası dekorasyonu üzerine yapabileceğiniz bazı değişiklikleri belli başlıklar halinde toplayarak size fikir vermeye çalıştık. Dilerseniz kendi bulduğunuz yaratıcı fikirleri de ekleyerek çocuğunuza şahane bir oda hazırlayabilirsiniz.
Çocukların hem içinde yaşadığı coğrafyaya karşı merak duyması hem de dünyayı tanımasını sağlamak için kolları sıvayalım. Üstelik coğrafya bilgisi hayatın her alanında karşısına çıkacak. Başta da coğrafya dersi olmak üzere. Bunu sağlamak için yapabileceğimiz pratik bir tasarım fikri var. Bir duvarı boydan boya devasa bir dünya haritası ile kaplamak. Bu sayede çocukların kendiliğinden haritaya ilgi duyduğunu göreceksiniz. Her gün odasında gördüğü harita sayesinde bir süre sonra hangi ülkenin nerede olduğunu ezbere bilmiş olacak. Bu basit ve eğitime faydalı tasarım fikrini hayata geçirmek için duvar kağıtları güzel bir seçenek olsa da daha küçük bir harita veya küre de kullanabilirsiniz.
Fotoğraftaki çocuk odası Leviars tasarımıdır.
Çocukların yetenek ve hayal gücünün bir işareti olarak çıkan resim yapma aktivitesi sosyal eğitimin yanı sıra duygusal gelişimi de olumlu yönde etkiler. Resim yapmayı yalnızca eğlenme ve boş zaman etkinliği olarak düşünmemelisiniz. Bu eylemin çocuklar üzerinde tahmin edebileceğinizden çok daha fazla yararı vardır. Resimle uğraşan bir çocuğun öncelikle kendine güveni artar. Çünkü yeni figürler buldukça cesaretlenir. Sizden de takdir alırsa kendini daha iyi hisseder. En önemlisi bir şeyler başardığına inanır. Bu da doğrudan öz değerini olumlu yönde etkileyecektir. Resim yapmak eğlenceli olduğu kadar bir iletişim aracıdır da. Seçmiş olduğu figürlerden kullandığı renklere dek iç dünyasını yansıtır. Aynı zamanda psikolojik olarak kişiyi rahatlatan bir yönü de vardır bu faaliyetin. Kısacası resim yapmanın sayısız olumlu özelliği vardır ve çocuğunuzu resim yapmaya teşvik etmelisiniz. Çocuk odası dekorasyonunda bir duvar panosu ekleyerek, o pano sayesinde yapmış olduğu resimleri sergilemesini sağlayabilirsiniz. Böylece ailesi tarafından da beğenildiğini ve onaylandığını hissedecektir.
Çocuk odası için satın alacağınız mobilyaların fonksiyonel tasarımlara sahip olmasına özen gösterirseniz hem çocuğunuzun pratik eşyayla haşır neşir olmasından ötürü daha yaratıcı ve çözüm odaklı olmasını sağlarsınız hem de uzun vadede ekonomik açıdan sizi rahatlatır. Örneğin birden fazla çekmecesi olan bir masa, daha büyük bir yatağa dönüşebilen karyola gibi mobilyalar pratik nitelikleri sayesinde gereksiz yer kaplamayarak size de kolaylık sunacaktır. Günümüzde eşya tasarımı sayısız seçenek sunduğundan tek bir işleve sahip mobilyalar deyim yerindeyse demode kalıyor. Dolayısıyla bu konuda örnek verebileceğimiz daha pek çok mobilya bulunuyor. Fonksiyonel mobilya satın alırken göz önünde bulundurmanız gereken önemli bir husus çocuğunuzun serpilip boy attığında eşyaların hala ihtiyaçlarını karşılar nitelikte olmasıdır. Çocuğunuz henüz küçük yaşta bile olsa tedbirli davranıp dekorasyonu ona göre hazırlarsanız cüzdanınız da sıkıntı yaşamaz. Çocuk ve genç odası tasarımları içinde en başarılı örneklerden biri kompakt ünitelerdir. Hem yatak hem çalışma masası hem de dolabı bir arada bulunduran bu akıllı mobilyalar alan tasarrufu açısından da idealdir.
Çocuklar büyüyüp dolaşmaya başladıklarında dekorasyona bir çalışma masası eklemek kaçınılmaz olur. Zira yalnızca okula başlarken değil, çok daha küçük yaşta da resim yapmak ve boyama kitaplarıyla vakit geçirmek için bir masaya ihtiyaç duyarlar. Okul çağına geldiklerinde derslerine çalışmak ve ödevlerini yapmak için kendilerine ait bir masalarının olması daha sorumlu hissetmelerine neden olur. Özetle çocuğunuza küçük yaşlardan itibaren bir çalışma masası bakabilirsiniz. Çalışma masası deyince gözünüzün önünde dört ayaklı bir masa canlansa da masa tasarımları son derece zengin bir yelpazeye sahip. Örneğin duvara monte edilebilen modeller oldukça pratik bir alternatif. Ayakları da bulunmadığından yer kaplamamak açısından ideal. Bir başka alan tasarrufu sağlayan masa tasarımında çekmece ve raf yerine eşya koyma yeri bulunan ve kapakla masaya dönüşen modeller yine son derece işlevsel. Duvara monte edilen masalarda ise yine tasarımla uyumlu olarak duvar rafı da kullanılabilir. Çocuk odası küçükse ve masayı birden fazla kişi kullanacaksa orta boy bir standart masayı duvar köşesine yerleştirebilir, açıkta kalan iki yana sandalye yerleştirerek bu sorunu da pratik mobilya dizaynıyla halledebilirsiniz.
Çocuklarınız küçükse eğer muhtemelen oyuncakları sürekli dağılır ve eşyalarını derli toplu tutmak zamanla yorucu hale gelebilir. Yalnızca oyuncakla da bitmiyor, giysileri okul araç gereçleri. Çocukların da güç geçtikçe sayısı artan eşyası olur. Bu durumda yapılacak şey akıllı depolama çözümleri bulmaktan geçiyor. Depolama bakımında fonksiyonel mobilyalar standart mobilyalardan bir adım öndedir. Örnek olarak çekmecesi bulunan karyolaları sayabiliriz. Duvarlara raf monte edilmesi ile de hem raf üstlerinden hem de raf askılarından faydalanabilir. Dolap satın alırken de yine raflı modellerden tercih yapılarak dolap içerisinde boş alan bırakılmaz. Yatak yüksekse eğer alt kısma sepet, kutu gibi eşyalar yerleştirebilir. Çocuğun oyuncakları içinde tekerlekli bir kutu oldukça pratiktir, sizi de yormaz. Yük yapmaz.
Çocuk odası dekorasyonunda ilgi çekici sözler kullanmak pek alışıldık bir fikir olmasa da çocuğunuz her gün odasında göreceği için onu düşünmeye ve sorgulamaya itecektir. Motivasyonel alıntılar çocuğunuzun hoşuna giden bir hikayeden şarkı sözüne dek değişebilir. Ancak seçtiğiniz cümlelerin çocuğunuzu olumlu düşünmeye teşvik edici içeriğe sahip olmasına dikkat edin. Bir duvar panosu satın olarak bu alıntıları yerleştirebilirsiniz.
Bir çocuk için oyunlar kadar önemli olan oyuncaklar çocuğunuzun bedensel, sosyal ve de zihinsel gelişimine olumlu yönde etki eder. Eğitici oyuncaklar sayesinde hem keyifli anlar yaşatırken hem de eğitimine katkıda bulunursunuz. Normal oyuncaklardan farklı olan eğitici oyuncakları yalnızca bir vakit geçirme aracı değil, çocuğunuzun gelişimine yardımcı olan bir unsur gibi değerlendirmelisiniz.
Bu konuyla ilgili daha fazla yazı okumak isterseniz ’Hangi renk çocuğunuzun kişiliğine uygun?’ başlığını okuyabilirsiniz.