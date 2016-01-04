​Yaratıcılığı ve eğitici çocuk odası dekorasyonu üzerine 7 tüyo

Bir çocuk için oyunlar kadar önemli olan oyuncaklar çocuğunuzun bedensel, sosyal ve de zihinsel gelişimine olumlu yönde etki eder. Eğitici oyuncaklar sayesinde hem keyifli anlar yaşatırken hem de eğitimine katkıda bulunursunuz. Normal oyuncaklardan farklı olan eğitici oyuncakları yalnızca bir vakit geçirme aracı değil, çocuğunuzun gelişimine yardımcı olan bir unsur gibi değerlendirmelisiniz.

Bu konuyla ilgili daha fazla yazı okumak isterseniz ’Hangi renk çocuğunuzun kişiliğine uygun?’ başlığını okuyabilirsiniz.