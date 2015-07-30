Modern ev dekorasyon örnekleri

Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte ahşabın yerine plastik, metal, alüminyum, beton ve çimento mamulleri kullanılmasına rağmen, ev dekorasyonunda ahşabın kullanımı halen revaçta. Görsellik, izolasyon ve istenilen şeklin verilebilmesinden dolayı ahşap, her zaman tercih edilen bir materyal olmaya devam edecektir. Modern ev dekorasyonunda, ahşabın rolü halen devam ediyor. Evinize sıcak ve samimi bir hava katan ahşap detayları, yıllarca kullanabilecek, ayrıca evinize estetik bir değer katacaksınız Tavan ve döşeme kaplaması olarak kullanılmış olan ahşap malzeme, ahşap perdeler veya paravanlar olarak da değerlendirilebilir. Doğal ve modern; güneş ışığı, doğadan ahşap ve şömine ateşi. Doğaya bu kadar yakın ve iç içe yaşarken, modern çizgiyi nasıl tutturabileceğinize şahane bir örnek. Ahşabın minimal yorumlanışı. Ayrıca Modern ve klasiğin ahengi: ahşap ev dekorasyonu yazımızda, ahşap ev dekorasyonu ile ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz.