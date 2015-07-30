Modern ev dekorasyon örnekleri

Yaşam alanlarınızı zenginleştirecek, modern ev dekorasyonları hakkında tercihlerinizi yaparken yardımcı olabilecek bazı fikirlere göz atmaya ne dersiniz? Modern dekorasyon dilinin, doğru ve ölçülü kullanıldığı takdirde, mekana enerji veren, canlı tutan dingin bir etkisi olacaktır. Dekorasyonlarınıza kişisel bir dokunuş katmak, modernizmi daha yakından tanımak ve görselleştirmek üzere, örneklerimizi incelemeye başlayalım.
Sadece kendinizin belirleyeceği materyallerin kullanımını baz alarak, modern dili sürdürebilirsiniz. Beyazın asaleti ve ferahlığının yanı sıra; ahşabın doğallığı ve sizi doğada olduğunuzu hissettirmeye devam edecek bir anlatım dili. Görüldüğü üzere kullanılan deri koltuklar da doğal dokuyu sürdürmeye devam ediyor. Zemin kapalaması tercihi ve duvarların renkli dilini kullanarak, duvarsız, geçişleri vurgulayabilirsiniz. Tv grubu ve koltuğun bulunduğu alan ahşap bir zemin kaplama ile ayırt edilmiş. Açık mutfakta kullanılan beyaz renk tonları ise, ferahlık ve hijyeni hissettiriyor. Aşabın ve beyazın işlevselliğini, seçeceğiniz diğer materyallerde de yakalamak mümkün.
Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte ahşabın yerine plastik, metal, alüminyum, beton ve çimento mamulleri kullanılmasına rağmen, ev dekorasyonunda ahşabın kullanımı halen revaçta. Görsellik, izolasyon ve istenilen şeklin verilebilmesinden dolayı ahşap, her zaman tercih edilen bir materyal olmaya devam edecektir. Modern ev dekorasyonunda, ahşabın rolü halen devam ediyor. Evinize sıcak ve samimi bir hava katan ahşap detayları, yıllarca kullanabilecek, ayrıca evinize estetik bir değer katacaksınız Tavan ve döşeme kaplaması olarak kullanılmış olan ahşap malzeme, ahşap perdeler veya paravanlar olarak da değerlendirilebilir. Doğal ve modern; güneş ışığı, doğadan ahşap ve şömine ateşi. Doğaya bu kadar yakın ve iç içe yaşarken, modern çizgiyi nasıl tutturabileceğinize şahane bir örnek. Ahşabın minimal yorumlanışı. Ayrıca Modern ve klasiğin ahengi: ahşap ev dekorasyonu yazımızda, ahşap ev dekorasyonu ile ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
Son yıllarda modern ev dekorasyonlarında kitaplıklar, mobilyalar, ve hatta aksesuarların formları ciddi bir hızla değişikliğe uğradı. Özellikle modern dekorasyon çizgisini tutturmak söz konusu olduğu zaman. Yıllardır alıştığımız klasik ahşap kitaplıklar yerini, artık daha dinamik, canlı ve oldukça çarpıcı renk ve modellere bırakıyor. Yeni dönem modern dekorasyonlarında sık sık rastlayabileceğiniz bir kitaplık modeli ise gördüğünüz üzere eğrisel tasarlanmış. İşlevselliği ve estetik değer katan bu tip modelleri, kendiniz oluşturabilir, ya da alabilirsiniz. Kullanacağınız alanın şekillenmesine ve ihtiyaca hitap eden modern kitaplıklar aradığınız ölçülerde bulunabilir. Mekana enerji veren, canlı tutan ve dinamik bir etkisi olacağını unutmayın. Mekanda nasıl bir hava yaratmak istediğinize göre, farklı ve sıcak renk tonlarını tercih edebilir, duvar dekorunuza göre öne çıkabilir ya da geri planda tutabilirsiniz.
Eğer çocuklu bir evde yaşıyorsanız, onların da yetişkinler gibi kendi alanlarına ihtiyacı olduğunu unutmayın. Dolaplarınızı tasarlarken, çocuklara eğlence ve dinlence alanı oluşturmak için görüldüğü gibi duvar ya da dolap içlerine açılan oyuklar veya nişleri değerlendirebilirsiniz. Çocuklara hitap eden canlı ve sıcak renkleri rahatlıkla kullanabilmek için zemin rengi beyaz, doğru bir tercih olacaktır. Rahatlıkla renk karmaşası yapmadan, göz yormadan beyaz duvar rengi üzerine renkli materyalleri kullanabilirsiniz. Çocukların yetişmesinde ve birer birey olarak hayata katılma süreçlerinde, öğrenme ve oyun alanlarının işlevi ciddi derecede önem arz eder.
Çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız veya halihazırda çocuğunuz varsa, bir başka modern ev dekorasyonuna katkıda bulunacak fikir daha.
Çocuğunuzun büyümesini görmek yaşamınızın en önemli süreçlerinden biri olsa gerek. Formları minimal ve modern ev dekorasyonuna uyumlu bir beşik örneği. Sade ve yalın dekorasyon uyumuyla, dingin ve huzurlu bir ortam yaratmak zor değil. Siyah duvarın, beyaz mobilya ve ahşap döşemede kullanılan açık renk tonları ile,minimal ve modern çizgiyi yakalamak bu kadar kolay, fazla renk ve göz yoran obje karmaşasına gerek yok. İşte dingin ve yalın bir dekorasyon örneği.
Önemli bir unsur, mekandaki duvar renklerinin dekorasyona uyması ve geçişlerdeki pastel renklerin yarattığı ahengi yakalamak. Uyum zorunluluğunun olmadığı tarzları yakalamak da mümkünk iken, soft renklerin duruluğu ve mekana getirdiği dingin esintiyi hissetmek aşikar. Örneğin bazı mobilyalar, canlı renkteki duvar boyalarını kaldıramaz. Bazı durumlarda, ne kadar uğraşmış ve ne kadar kaliteli mobilyalar almış olursanız olun, canlı renkler kullandığınızda o büyü ve duruluk ortadan kalkacaktır. Açık renk zemin kaplaması olarak, tüm mahallerde aynı dil kullanılmış. Geçişlerde pastel durvar renkleri. Önemli olan hayal gücünüzü keşfederek, içinizdeki renkli ruhu ortaya çıkarmanızdır. Eğer dingin ve huzurlu bir mekan tasarlamayı düşünüyorsanız açık tonlarda duvar ve zemin kaplamaları, uyumlu mobilyalar ile akışı sağlayabilirsiniz.
Eski bir Çin öğretisi olan Feng Shui ile odanızı dekore etmek, odanızı pozitif bir enerji ile doldurmak ve negatiften arındırmak ister misiniz? İç mimar Meral Akçay''ın, Feng Shui’ye uygun mobilya tasarımlarına isterseniz bir bakabilirsiniz. Bu salonda beyaz ve yeşil ağırlıklı ferah ve geniş bir salon dekorasyonu görüyorsunuz. Büyük bir beyaz köşe takımı, beyaz ve yeşil tonlarının tercih edildiği koltuklar kullanılmış. Birbirine zıt enerjilerin dengeli bir biçimde bir arada kullanılmasını sağlayan Feng Shui, ayrıca kontrast renkleri de bir arada kullanmanızı sağlayacaktır. Şık ve hoş bir tercih olarak aklınızda bulunabilecek naif bir örnek. Daha fazla bilgi edinmek için FengShui ile ev dekorasyonu yazımıza bakabilirsiniz.
Beyazın asil ve yalın duruşu, göz yormayan, sade fakat minimal bir dekorasyon dili oluşturmanızı sağlıyor. Lavabo ve musluk tercihlerinde daha detaycı seçimlerden uzak durulmuş. Temizliğin ve ferahlığın etkilerini hissedebileceğiniz steril bir banyo örneği. Beyaz renk, modern ev dekorasyonu için mekanı son derece zenginleştiren ekileyici bir dokunuş. Yanında çok fazla renk ve detaya gerek bırakmıyor. Sadece uyumlu aksesuar ve elki bir saksı ve çiçek ile banyonuzun havasını değiştirebilirsiniz.
Beyaz renk, dokuyla kontrast yaratmak yerine, aldığı ışığı daha huzurlu bir atmosfer yaratmak için akıllıca kullanmanızı sağlayan bir araç olarak görülebilir. Dingin bir ev için doğru dekorasyon yaklaşımı, ışığı en işlevsel alabileceğiniz doğru noktaları yakalamak. Dar ve uzun planlı yaşam alanlarını boğmamak ve geniş algı yaratmak için, açık renkleri tercih edebilirsiniz. Dolayısıyla alabileceğiniz ışıkla işlevsel bir yaklaşım yakalayabilirsiniz. Masaların aldığı ışık ve manzaraya bakarken beyaz düşlere dalmayı kim istemez ki? Işığı ve fonksiyonu doğru tasarlanmış bir çalışma salonu örneği.
Modern ev dekorasyonunun ilkelerinden biri minimal objeler ve sade bir anlatım dili kullanımıdır. Yalınlığın inceliği ve asil duruşunu yakalayan bir başka örnek. Lavabonun formu, sadeliği ve uygun tek parça bir raf ile tamamlanmış. Beyaz dekor ile mükemmel uyum sağlayan ışıklı bir ayna. Unutmayın, az çoktur ve minimalizm etkilerini şimdiden yaşam alanlarınızda kullanmamak için hiçbir sebebiniz yok.
Dairesel formlarda yapı elemanları, dekorasyonda da fonksiyonel ipuçları yakalamanıza yardımcı oluyor. Pratik bir yaklaşım, kullanışlı ve kitaplarınızı, aksesuarlarını kullanabileceğiniz bir rafı kim reddeder ki? Doğru ışık kullanımı ile, mekana sıcak bir hava katmakla kalmayıp, estetik değeri muntazam arttırıyor. Dilerseniz siz de fonsksiyonel açıdan değerlendirebileceğiniz yapı elemanlarına bakabilirsiniz.