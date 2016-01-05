Ormanın içinde saklı bir cennet

Sektöründe öncü bir Portekiz firması olan Norma tarafından inşa edilen bu baraka, sahip olduğu çağdaş tasarımla geleneksel barakalardan alışık olduğumuz derme çatmalığın, köhneliğin aksine, ormanın içine ahşap bir mücevher gibi yerleşmiş.
Şehirdeki yoğun ve yorucu hayatlarından kaçıp sığınabilecekleri bir yer arayan bir çift için doğanın içinde onlara ayrıcalıklı bir sığınak olacak bu kulübeden daha iyi ne olabilirdi ki? Dokunulmamış bir doğanın keyfini ister baş başa ister davet ettikleri dostlarıyla çıkarmak herkesin hayali olabilir.
Ormandaki yeşilliğin ve topoğrafyanın içine oldukça doğal bir tarzda yerleşen tasarım çok başarılı. Çevreyle uyum içinde bir mekan tasarlanırken iç mekanda konfordan ödün verilmemiş. Her şey son derece rahat ve modern, güncel ihtiyaçların pratik olarak giderilmesi sağlanmış.
İlk bakışta eski kütük evleri anımsatan lineer ahşaplar ve oranlar dikkate çarpıyor. Buna rağmen elbette kütük evlerden oldukça farklı bir modern tasarım söz konusu. Ayrıca ahşap malzemenin kütük evlerdeki gibi sadece yatayda lineerliğe sahip olmadığını, eğimli çatının arasında kalan cephede dikey malzemelerin de kullanıldığını fark ediyoruz. Bu özgün bir doku oluşturarak, kulübeye kendine has bir karakter vermiş durumda.
Kulübeye doğru ilerleyen yol ve penceresiz ön cephe yapıya gizemli bir hava katıyor. Bu da onun ormanda saklı bir cennet olduğunun bir göstergesi. İçeri girmeden önce bir de bu projenin yapım aşamasına göz atalım:
Doğa içinde yapılan inşaatların mümkün olduğunca geçici nitelikte olması, kısa sürede yapılması ve çevresindeki doğal bitki örtüsüne mümkün mertebe hiç zarar vermemesi gerekir. Bu yapının inşaatı da bu açıdan oldukça ideal koşullara sahip. Modüler ahşap malzemelerden, önceden tamamen detaylandırılmış bir projenin arazide bir araya getirilmesinden ibaret.
Ön cephenin penceresiz tasarımı bu barakayı adeta bir kovuk gibi düşünmemizi sağlıyor. İçeriden dışarıya açılan geniş pencereyse barakanın bir cephesini doğayla bütünleştiriyor.
Bir önceki fotoğrafta görülen pencere bu geniş odaya ait. Hem yatağa hem de oturarak hoşça vakit geçirilebilecek mobilyalara sahip olan bu mekan görüldüğü üzere dar bir balkonla ve kayar doğramalarla dış mekana açılıyor. Dış cephedeki ahşap kaplamaların iç mekanda da aynı lineer tarzda devam ettiğini görebiliyorsunuz. Zemin, duvarlar ve tavan etkileyici bir bütünlük içinde ve eski barakaları andıran modern, temiz bir tarzda. Barakanın sahipleri, mobilyalarda da iddiasız, yalın ve samimi tercihler yaparak doğayla olan yapısal uyumu pekiştirmişler.
Bir yapının kalitesi en çok detaylarda belli olur. Bu barakanın yağmur oluklarının çatı ve duvarla birleşimi, son derece çık ve incelikli bir detay tasarımını, aynı zamanda kaliteli bir işçiliği de ortaya çıkarış durumda.
Doğanın ortasında olmanız artık bizim için standart olan bir takım konforlardan vazgeçeceimiz anlamına gelmiyor. Ahşap barakanın içinde de tertemiz ve işlevsel bir banyoya sahip olunabileceğini bu örnek de bize gösteriyor. Ahşap duvarların önüne yerleşen vitrifiyenin parlak beyazlığı hijyenduygusunu verirken hoş bir kontrast da yaratmış.
Barakanın bir odası ve banyosu dışında giriş kapısının hemen yanındaki duvardaki bu tezgah mutfak olarak tasarlanmış. Oldukça basit bu plan konforlu bir haftasonu geçirmek için yeterli. Minimalist bir yaklaşımla, yorucu detaylardan ve gereksiz dolaplardan kaçınılmış. Kısa süreli tatiller için fazlasıyla yeterli olan alt dolaplar dışında üst taraf için herhangi bir dolap kullanılmamış. Bu da mekanın eşyaya boğulmasını engelliyor elbette.
Böyle bir baraka ormanda gerçekten muhteşem bir sığınak olabilir. Hatta Alışılmışın dışında bir ahşap ev yazısındaki gibi daha donanımlı bir evi de tercih etmek mümkün, böylece sadece tatilde doğaya kaçmak değil orada yaşamak da oldukça konforlu olabilir.