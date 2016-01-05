Ormanın içinde saklı bir cennet

Sektöründe öncü bir Portekiz firması olan Norma tarafından inşa edilen bu baraka, sahip olduğu çağdaş tasarımla geleneksel barakalardan alışık olduğumuz derme çatmalığın, köhneliğin aksine, ormanın içine ahşap bir mücevher gibi yerleşmiş.

Şehirdeki yoğun ve yorucu hayatlarından kaçıp sığınabilecekleri bir yer arayan bir çift için doğanın içinde onlara ayrıcalıklı bir sığınak olacak bu kulübeden daha iyi ne olabilirdi ki? Dokunulmamış bir doğanın keyfini ister baş başa ister davet ettikleri dostlarıyla çıkarmak herkesin hayali olabilir.

Ormandaki yeşilliğin ve topoğrafyanın içine oldukça doğal bir tarzda yerleşen tasarım çok başarılı. Çevreyle uyum içinde bir mekan tasarlanırken iç mekanda konfordan ödün verilmemiş. Her şey son derece rahat ve modern, güncel ihtiyaçların pratik olarak giderilmesi sağlanmış.