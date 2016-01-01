Sofistike zevklere hitap eden 10 ikonik sandalye

Bu sayfadaki yazımızda tasarım tarihine damgasını vuran 10 ikonik sandalye modelini işledik. Tasarlanıp piyasaya sürüldükleri günden günümüze kadar hiçbir zaman modalarını yitirmemiş, ve günümüzde artık çağdaş birer klasiğe dönüşmüş bu sandalyeler rafine zevklere sahip birçok insanın evlerini süslüyor. Filmlerde, dizilerde, ünlü/zengin insanların evlerinde gördüğümüz bu ikonik sandalyeler bakalım nelermiş.
’En şık plastik sandalye modelleri’ başlıklı yazımızda bu derlemede yer almayan ancak en az bunlar kadar ünlü olan başka sandalye tasarımlarını da görebilirsiniz.
Barselona sandalye, Ludwig Mies van der Rohe ve Lilly Reich tarafında 1929 Barselona Enternasyonel Fuarı’ndaki Almaya pavyonu için tasarlanmış. Romalı yargıçların kullandığı antik tahtlardan esinlenilerek tasarlanan bu ikonik mobilya parçası başlangıçta cıvatalı paslanmaz çelik ve domuz derisinden imal edilmiş olsa da, 1950’de tasarım, modern tasarım ilkeleri çerçevesinde seri üretime uygun olacak şekilde elden geçirilmiş. 1963 yılında tasarımcısı Mies tarafından üretim hakkı Knoll’a devredilen Barselona sandalye zarif dizaynı ve her döneme ait deri ve metal yapısı ile mükemmel bir örnek. Sandalyenin oranları, zarif malzemesi ve şeklindeki basitlik onu modern endüstriyel tasarımın ikonlarından biri haline getirmeye yetiyor.
Arjantinli tasarımcılar Antonio Bonet, Juan Kurchan, Jorge Ferrari Hardoy tarafından 1938’de tasarlanmış olan, aynı zamanda Hardoy koltuk olarak da bilinen bu tasarım ince metal ayaklar üzerine geçirilmiş bez ya da deri döşemelikten oluşuyor. 12 mm. çelik borunun şekillendirdiği bu koltuğun arkalığı ve oturma yeri ise deri malzeme kaplı. El becerisini işlevsel ve modası hiç geçmeyen bir tasarımla birleştiren koltuk basitlik ve hafifliği ile neredeyse 80 yıldır popülaritesini kaybetmemiş durumda. Çağdaş tasarımın ikonik modellerinden biri olan bu koltuk aynı zamanda New York’taki ünlü modern sanatlar müzesi MoMA’nın da koleksiyonunda yer alıyor.
Bir başka ikonik tasarım ise ünlü dizaynır kardeşler Eames’lerin koltuk ve puftan oluşan bu ikili seti. Filmlerde de sıklıkla karşımıza çıkan bu set uzun bir tasarım sürecinden sonra 1956 yılında piyasaya sürülmüş. Kontrplak ve deriden imal edilen bu ikili set, hem görselliği ile hem de rahatlığı ile öne çıkan muhteşem bir tasarım örneği. Eames'lerin bir diğer ikonik ürünü olan ve erişilebilir olması öngörülen Eiffel sandalyenin aksine bu şezlong en başından itibaren lüks bir tüketim ürünü olarak tasarlanmış ve halen de bu lüks havasını sofistike zevklere sahip varlıklı insanların evinde sürdürüyor.
Dünyanın gelmiş geçmiş en çok satılan sandalye modellerinden biri olan Thonet No: 14 bistro sandalyesi olarak da bilinmektedir. (Resimde siyah gövdeli, hasır oturaklı olan) Ahşabın buharda bükülmesi ile şekli verilen Thonet No: 14'ler sekiz (ilk halinde altı idi) adet buharda bükülmüş ahşap parçası, on adet vida ve iki adet de somundan imal edilmektedir. Bu sandalye 1859 ile 1930 yılları arasında elli milyon satmıştır ve günümüzde de halen milyonlarca satmaya devam etmektedir.
LCW (Lounge Chair Wood) Ray Eames’in üç-boyutlu kalıba sokulmuş kontrplakla yaptığı deneylerin bir sonucu olarak ortaya çıkmış. Öncesinde eşi Charles Eames ve ünlü tasarımcı arkadaşı Eero Saarinen kontrplak malzeme ile tasarım yapmış ancak üretim konusunda yaşadıkları sıkıntı nedeniyle Saarinen projeyi terk etmiş. Bu esnada Charles film stüdyolarında çalışırken eşi Ray ise kontrplak deneylerine devam ederek sonuca ulaşmayı başarabilmiş. Time dergisi tarafından 20. yüzyılın en iyi tasarımı olarak gösterilen ve ilk kez 1946 yılında oluşturulan bu model, tasarımın illaki seri üretim ya da rahatlıkla zıt kutuplarda olmadığını göstermesi açısından da çok önemliydi. LCW sandalye şu anda MoMA’nın kalıcı koleksiyonunun da bir parçası durumunda.
Mobilya tasarımı ve imalatı söz konusu olduğunda İskandinavya’nın altın dönemi olarak adlandırılan 1940 – 1970 yıllarının en önemli isimlerinden biri Carl Malmsten'dir. Malsten'in ünlü tasarımı Lilla Åland sandalye ilk bakışta basit bir çalışma gibi görünse de, aslında on yedi parçadan oluşmakta ve seksen yedi ayrı üretim aşamasından geçerek imal edilmektedir. Geleneksel bir İsveç kilise sandalyelerinden esinlenilmiş olan tasarım adını bir İsveç kenti olan Åland'dan almıştır. Carl Malmsten birkaç farklı uyarlaması ile sandalyeyi sağlamlaştırmış ve seri üretime daha uygun bir hale getirmiştir. Kolçaklı ve kolçaksız modellerini tasarlamış olan Carl Malmsten bu sandalyeden yola çıkarak bir de ”Sallanan Sandalye” çizmiş ve bu çizim daha sonra Leif Burman tarafından tekrar düzenlenerek seri üretimi mümkün kılınmıştır. Lilla sallanan sandalye, benzerlerinden farklı olarak bir yemek masasında kullanılabilecek ölçüleriyle ve canlı renkleriyle kendisine her türlü düzenlemede yer bulabilmektedir.
Fin kökenli Amerikalı tasarımcı Eero Saarinen tarafından 1955 yılında tasarlanan bu sandalyeler yine tasarımcıya ait Tulip masa ile takım oluşturuyor. Modernist yapısı ile endüstriyel tasarımın ikonik çalışmalarından biri olan bu sandalyelerin üst kısmı fiberglas malzemeden imal edilmiş, ayak kısmı ise oturma yerine uyum sağlayacak şekilde plastikle kaplanmış alüminyumdan. Ergonomik yapıları, yuvarlak hatları ve tek parça döküm izlenimi veren yapıları nedeniyle futuristik bir havaya sahip olan bu sandalyeler ünlü Star Trek dizisinde de kullanılmış.
Üç boyutlu görselleştirme firması SK Architectural Visualization firmasının bu yemek odası çiziminde kullandığı sandalye modeli, Danimarkalı tasarımcı Verner Panton tarafından dizayn edilmiş ve 1965 yılında piyasaya sürülmüş ikonik Pnaton sandalye.
Panton aslında 1950’li yıllardan beri, tek parça halinde, plastik döküm bir sandalye modeli üzerinde çalışmaktaymış. Bu nedenle, Vico Magistretti tarafından 1957’de dizayn edilen Selene sandalye için de, Panton sandalyenin ilk örneği olan S sandalye için de dünyanın ilk döküm plastik sandalyesi olduğu görüşleri vardır ve hangisinin doğru olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, üretim tarihi açısında Selene daha çok kabul görmektedir.
Danimarkalı tasarımcı Hans J. Wegner tarafından 1949 yılında tasarlanan ve o gün bugündür üretimine devam edilen bu yemek sandalyesi sırtındaki Y şeklindeki ahşap kısım ile ünlü. Hafif, doğal görünümlü bu sandalye Visage Home Style tarafından dekore edilen İzmir’deki bir konutun mutfağında kullanılmış.
Acapulco 1950'li ve 60'lı yıllarda dönemin varlıklı insanlarının ve Hollywood yıdızlarının bir numaralı tatil yöresi olmasıyla ün yapmıştı. Meksika'nın en bilinen tatil yörelerinden biri olan bu kasabanın adını taşıyan Acapulco sandalye Maya işi hamaklardan esinlenilerek tasarlanmış. Ancak tasarımcısının kim olduğu bilinmiyor. Metal aksam üzerine iplerin örülmesi ile gerçekleştirilmiş olan tasarım retro ve vintage havası ile eklektik tasarıma sahip evlerin halen göz bebeği. Fotoğraftaki örnekte Ocho Workshop tarafından imal edilen, derli şeritler ile örülmüş bir Acapulco sandalye örneğini görmekteyiz.