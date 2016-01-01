Sofistike zevklere hitap eden 10 ikonik sandalye

Bu sayfadaki yazımızda tasarım tarihine damgasını vuran 10 ikonik sandalye modelini işledik. Tasarlanıp piyasaya sürüldükleri günden günümüze kadar hiçbir zaman modalarını yitirmemiş, ve günümüzde artık çağdaş birer klasiğe dönüşmüş bu sandalyeler rafine zevklere sahip birçok insanın evlerini süslüyor. Filmlerde, dizilerde, ünlü/zengin insanların evlerinde gördüğümüz bu ikonik sandalyeler bakalım nelermiş.

’En şık plastik sandalye modelleri’ başlıklı yazımızda bu derlemede yer almayan ancak en az bunlar kadar ünlü olan başka sandalye tasarımlarını da görebilirsiniz.