Sofistike zevklere hitap eden 10 ikonik sandalye

Dünyanın gelmiş geçmiş en çok satılan sandalye modellerinden biri olan Thonet No: 14 bistro sandalyesi olarak da bilinmektedir. (Resimde siyah gövdeli, hasır oturaklı olan) Ahşabın buharda bükülmesi ile şekli verilen Thonet No: 14'ler sekiz (ilk halinde altı idi) adet buharda bükülmüş ahşap parçası, on adet vida ve iki adet de somundan imal edilmektedir. Bu sandalye 1859 ile 1930 yılları arasında elli milyon satmıştır ve günümüzde de halen milyonlarca satmaya devam etmektedir.