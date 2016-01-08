Ucuz ve şık: Terk edilmiş konteynerin müthiş bir eve dönüşümü

Gördüğünüz ev tasarımını enerji verimliliği ve sürdürülebilir ev mantığında dizayn edilmiş farklı bir proje olarak sizlere sunmaktan gurur duyuyoruz. Amerika'nın Arizona eyaletinde bulunan ve deniz konteynerleriyle tasarlanmış bu ev yaklaşık olarak yüz seksen altı metrekarelik bir alanı kapsıyor.
Ev tasarımı ekolojik tasarımı öne çıkarmayı hedefleyen ve doğa dostu projelerin gelişmesini sağlayan ECOSA INSTİTUTE isimli firma tarafından yapılmış.
Gelin sizleri iklim dengesinin değiştiği ve yaşayan her canlının her gün etkilendiği dünyamıza pozitif bir unsur olarak eklemlenen sürdürülebilir ev projelerinden birini tanıtalım.
Örnek fotoğraftaki çalışma odası dekorasyonu sadece iki adet masa ve sandalyeyle çok ferah bir ortam sağlama açısından ideal. Duvarların ve tavanın beyaz olduğu oda beton kaplanmış ve cilalanmış zeminiyle yalın bir tasarımın ne denli basit olduğunu sizlere gösteriyor.
Konteynır tasarımları artık günümüzde iş yerleri ve atölye mekanları olmanın ötesine geçip geleneksel ev formatına uygun inşa edilebiliyor. Örnek fotoğraftaki doğa dostu ev tasarımı iki kat ve tek katın bir araya getirilmesiyle altı adet konteynırdan oluşmuş. Dış cephesinden de görüldüğü üzere ev projesi tıpkı bir heykel gibi hacimsel bir etkiye sahip. Açık yeşil olarak tasarlanmış konteynırler doğanın içinde ortamla bütünleşerek farklı bir ev alternatifini bizlere sunuyor. Alt katlarda mutfak, oturma odası ve çalışma alanı bulunurken üst kat kişisel alanları barındıran odalara sahip. Konteynırlar zeminden ayaklarla yükseltilerek konumlandırılarak oluşabilecek herhangi bir su baskınını önlemiş bulunuyor.
Konteynırlar gibi prefabrik yapılarda olduğu gibi iç mekanda elektrik kabloları duvarların içine gizlenerek sade ve sağlıklı bir oturma odası yaratılmış. Modern bir oturma odası dekorasyonu uygulanmış örnekte seçilen tüm detaylar rahatlık gözetilerek dizayn edilmiş. İki adet ikili gri koltuk mekanın ortasına yerleştirilerek gün ışığından daha fazla yararlanılması amaçlanmış. Tavanlardaki aydınlatmalar oturma odasına yerleştirilen ayaklı lambader tasarımlarıyla birlikte mekanın ışıl ışıl bir görünüme sahip olmasını sağlamış. İki ayrı katın birleşimi metal konstrüksiyonlu merdivenlerle sağlanmasıyla iki ayrı mekanın bütünsel bir etkide olması amaçlanmış.
Örnek mutfak dekorasyonunda çok sayıda depolama alanının varlığı içimizi rahatlatıyor. Tezgahın üst kısmındaki mutfak dolapları buzlu cam kapak tasarımlarıyla ve alt kısımlarındaki metal raflarla titizlikle dizayn edilmiş. Bir çok malzemenin bir arada bulunduğu mutfak tasarımı ahşap, seramik ve metalik elektrikli aletlerle birlikte çok hareketli görünüyor. Tavanın ortasına yerleştirilmiş çok sayıda aydınlatma istenilen yere göre konumlandırılan tasarımıyla göz alıcı mutfağın görünürlüğünü pekiştiriyor.
Ebeveyn banyosuyla birlikte tasarlanmış örnek yatak odası tasarımı az malzemeyle çok iş yapmanın güzel örneklerinden birini oluşturuyor. İki duvar arasına yerleştirilen yatak tasarımı metal ve zarif konstrüksiyonuyla dikkat çekiyor. Duvardaki mandala benzeri dekoratif resimler ise mekanın ruhuna paralel bir yapıda seçilmiş.
Işıltılı bir görünüme sahip banyo tasarımı tuvalet ve banyo kısımlarını ayıran ve seperatör işlevi gören su yeşili panelleriyle göz dolduruyor. Son derece modern bir küvet tasarımı seçilmiş banyo dekorasyonunda zemindeki gri kaplama ve ahşap oturma elemanı mekanın bütünüyle müthiş bir uyum içerisinde.
Banyonuzu çok daha yaşanır hale getirmek küçük dokunuşlarla da mümkün. Kiraladığım evde banyoyu güzelleştirmek için neler yapabilirim? adlı yazımıza göz atın, büyük adımların küçük dokunuşlarla birlikte başladığını göreceksiniz.