Ucuz ve şık: Terk edilmiş konteynerin müthiş bir eve dönüşümü

Gördüğünüz ev tasarımını enerji verimliliği ve sürdürülebilir ev mantığında dizayn edilmiş farklı bir proje olarak sizlere sunmaktan gurur duyuyoruz. Amerika'nın Arizona eyaletinde bulunan ve deniz konteynerleriyle tasarlanmış bu ev yaklaşık olarak yüz seksen altı metrekarelik bir alanı kapsıyor.

Ev tasarımı ekolojik tasarımı öne çıkarmayı hedefleyen ve doğa dostu projelerin gelişmesini sağlayan ECOSA INSTİTUTE isimli firma tarafından yapılmış.

Gelin sizleri iklim dengesinin değiştiği ve yaşayan her canlının her gün etkilendiği dünyamıza pozitif bir unsur olarak eklemlenen sürdürülebilir ev projelerinden birini tanıtalım.