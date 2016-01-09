Mutfağımı yemek yapmaya nasıl daha elverişli hale getirebilirim?

Mutfaklar evlerin temel mekanlarının başında geliyor. Peki evinizin kalbine giden yol olan mutfakları yemek yapmaya daha elverişli hale getirmek için neler yapabilirsiniz? Beraber inceleyelim. Keyifli okumalar!
Mutfakta yemek yapmak bazıları için bir hobi mahiyetinde adeta. Zorunlu olarak ya da olmayarak bir çok insan yemek yapmak durumda kalıyor bunun dışında. Her işi severek yapmaya çalışmak insanın ruh haline iyi gelen ve onu motive eden bir şey olduğuna göre yemek yaparken de mutfağın dekorasyonu oldukça önemlidir. Tabi bu dekorasyon içinde kullanılan objeler ve gereçler de bir o kadar önemli detaylar haline gelebiliyor. Bu örnekte görülen dekorasyonu incelediğimizde oldukça şık bir mutfak olduğunu söyleyebiliriz. Doğal ışık kaynağının mekana dahil olması, oldukça işlevsel dolaplar ve bölmelerin yanı sıra neredeyse tüm mekanı saran geniş tezgah ilk dikkat çeken detaylar. Tabi aynı zamanda yemek yenilebilir alan olarak düşünülen kısımın üzerine doğru sarkan üç adet avize de mekanın renklerini taşıyan uyumlu ürünler. Böylesi geniş bir tezgahta ve iyi düşünülmüş bir mutfakta yemek yapmak ayrı bir keyif haline dönüşebilir. Tabi bazı fazlalıklardan kurtulmanız gerekecek. Yemek yaparken tezgahı özgürce kullanabilmelisiniz. Bu nedenle bu fotoğrafta gördüğümüz gibi mutfağınızda çok sayıda vazo ve obje varsa ve bunlar dekorasyona değer katma amacıyla tezgahınızın çeşitli yerlerinde yan yana ya da ayrı ayrı duruyorsa, gözünüze hitap edecek bu objeler bir süre sonra sizin için büyük engel teşkil edebilir. Her yemek yapışınızdan önce bu objeleri tek tek başka bir alana taşımak da ayrı bir iş yükü getirir insana. Tabi siz bu tür bir tercihte bulunabilirsiniz. Mutfağınızda yemek yapmadığınız sürelerde bu tür objelerin tezgahınızı süslemesini istemeniz tamamen kişisel bir yaklaşım, ancak yemek yaparken daha keyifle uğraşabilmek için bu tür objelerden kurtulmanız gerekir. Yemek yaparken etrafınızda ihtiyacınız olmayan şeyler olması rahatınızı bozar. Dilediğiniz gibi tarif kitabınızı bir köşeye açarsınız ve geniş tezgahınızın her köşesini doyasıya kullanabilirsiniz. Keyifle yemek yapmak için öncelik tezgahtaki fazlalıklardan kurtulmak.
Ev dekorasyonu içerisinde bazı odalar ve bölümlerin ayrı bir hassasiyetle düzenlenmesi gerekir. Banyolar ve mutfaklar bu alanların başında geliyor. Banyolarda kullanılan karolar, duş ve küvetler, klozet gibi ürünlerin kolayca temizlenebilir ve gereken hijyeni sağlaması öngörülür. Mutfaklarda da bu durum geçerliliğini fazlasıyla koruyor. Yediğiniz yemekleri hazırladığınız ve bazen yediğiniz bu bölümün tüm alanlarının sağlıklı bir ortamı sunması gerekir. Vrlworks adlı Antalya firmasının gerçekleştirdiği bu mutfak projesi bahsettiğimiz kriterlerin hepsini barındıracak detaylara sahip görünüyor. Modern yaklaşıma klasik ve country tarzı anımsatan çizgiler barındıran detaylar eşlik ediyor bu mutfakta. Damarları ile göz kamaştıran mermerler tezgahlarda olduğu gibi duvarlarda da uygulanmış. Böylece mutfakta genel bir armoni yakalanmış. Mermer kullanımının mutfakta bir çok avantajı var. Öncelikle mermerler çok dayanıklı ürünlerdir ve evinize yerleştirilmeden önce en ince şekilde işlendiği için kolaylıkla ve içiniz rahat olacak şekilde temizlenebilir. Bu tür seçenekler yemek yaparken de huzurlu olmanızı getirecektir. Aynı şekilde tüm malzemeleriniz için yeterli dolap alanı bulunması ve ankastre ürünler mutfağın düzenini sağlayabilmeniz için hem yeterli alanı sunuyor hem de kolay temizliği. Yemek yapmak için bu mutfak oldukça ideal ve örnek alınabilecek bir tasarım. Siz de mutfağınızı yemek yapmaya elverişli hale getirmek için böyle bir düzen sağladıktan sonra özellikle tezgahınızın boş ve temiz kalmasına özen göstermelisiniz. Kaldırılması ertelenen eşyalar bir süre sonra iş yükünü fazlalaştırır ve yemek yapmaya girişirken duyduğunuz heves mutfağı toparlama sürecinde yok olur gider. Bu sebeple örnekte de görüldüğü gibi yemek yapacağınız alanı boş ve temiz tutmanız da yarar var. Sadece kolayca başka yere kaldırabileceğiniz meyve ya da atıştırmalık yiyeceklerin olduğu bir kaç tabak tezgahınızda bulunduğunda size sıkıntı vermez ve de mutfağınızın daha yaşayan bir yer olduğunu imler. Temiz ve boş bir mutfakta harika lezzetler ortaya koyabilirsiniz.
Mutfaklardan çıkan eşyalar ve yiyeceklerin ne kadar fazla olduğunu özellikle en az bir kere taşınmış olanlar bilir. Bir çok dolap ve raf ünitelerinin bulunduğu mutfaklar oldukça fazla yiyecek ve gereç depolama imkanını sunarlar. Mutfak dolaplarınızdaki tabak, bardak gibi gereçlerin yanı sıra dolaplarda muhafaza edilen yiyeceklerin sürekli bir sirkülasyonu olduğu için kolayca dolap ve raflardaki düzen bozulabiliyor. Bu sebeple mutfakta kullandığınız gereçler için sabit alanlar belirleyip, bulaşık makinesini boşaltırken bu gereçleri hep aynı yerlerine koyarsanız, yemek hazırlarken de gereksiz arayışlara girişmeniz gerekmez. Tabağınız, tencereleriniz, tavalarınız hep aynı yerlerde durursa gözünüz kapalı bu eşyalara erişebilirsiniz. Bununla birlikte mutfak dolaplarındaki yiyecekleri de sürekli tükenip yenilendikleri için arada bir tekrar düzenlemek gerekiyor. Örnek fotoğrafa baktığımızda gıdalar tıpkı bir market rafı gibi düzenli görünüyor. Sizin de böyle düzenlemelere girişmeniz elinizde var olan yiyecekleri göz önünde tutmanıza ve yemek yaparken de rahatlıkla kullanabilmenize yarar. Bunun için dolaplarınızın raf yüksekliklerini yerleştireceğiniz ürünlerin yaklaşık ölçülerine göre belirlemeniz hayatınızı kolaylaştırır. Böylelikle hem daha kolayca düzenleme imkanı doğar hem de yemek yaparken elinizdeki gıdalara daha kolayca erişebilmenizi sağlar.
Işık insanın moral ve motivasyonunu arttıran en önemli unsurlardan. Özellikle homojen aydınlatılmış ya da gün ışığının fazlasıyla tesir ettiği iç mekanlar ferah ve enerji dolu olurlar. Mutfakta vakit geçirirken daha keyifle çalışabilmeniz ve ortamı daha elverişli hale getirebilmek için ışık kaynaklarını iyi kullanmak gerekir. Bu örnekte görülen modern stildeki mutfak gün ışığının mekana işlediği iç açıcı bir mutfak. Eğer sizin de mutfağınız bahçeye bakıyorsa hiç düşünmeden zeminden tavana dek büyük pencerelerle donatın. Gün ışığı keyifle vakit geçirmenizi sağlayacaktır. Böyle bir imkanınız yoksa da endirekt ve bir kaç farklı noktadan aydınlatma elemanları kullanarak mutfağınızdaki ışık dengesini sağlamalısınız.
Günümüzde mutfak alanlarının daha geniş tutuluyor ve mutfakta vakit geçirenlerin sayısı oldukça fazla. Bu sebeple artık mutfaklar oturma odası gibi bir çok aktiviteye açık. Kitap okumak da bu aktivitelerin başında geliyor. Mutfağınızın keyfini çıkarmak ve düzenini korumak için kitaplarınız ve yemek tariflerinizi koyabileceğiniz ayrı bir alan oluşturmak oldukça faydalı bir yöntem. Kahvenizi yudumlarken yemek tarifi kitaplarınıza göz atabileceğiniz ya da pişirdiğiniz yemeği beklerken kitap okuyabileceğiniz bir mutfak sizi mutlu edecektir.
Yemek yaparken en önemli şeylerden biri de kullanacağınız gereçlerin ve malzemelerin elinizin altında olması. Bu örnekte görülen mutfak bu konuda ideal bir yaklaşımın çerçevesinde tasarlanmış. Mutfak adasının üzerinde yer alan davlumbazın yanlarına yerleştirilen raylarda kepçe gibi gereçler asılmış bu da yemek yaparken oldukça avantaj sağlar. Yine havlu ve kurulama bezlerini asabileceğiniz askı adanın yan kısmına ocağın önünde dururken elinizin atında. Bununla birlikte mutfak adasının alt kısmındaki geniş çerçevelerde gıdalarınızın yanı sıra tencere ve tavalarınızı da yerleştirebileceğiniz harika bir çözüm. Mutfaktayken daha keyifli vakit geçirmek için iyi düzenleme yapmak gerekir. Hayatı kolaylaştıran mutfak dolabı aksesuarları başlıklı yazımız da bu konuda size yardımcı olabilir.