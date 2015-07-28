Ev dekorasyonu için farklı yaklaşımlar

Ev dekorasyonunda yeniliklere, yeni fikirlere açık olmak; banyonuzdan mutfağınıza, antrenizden balkonunuza sizi tanımlayan ve içinde kendinize ait bir yerde olduğunuzu hissettiren çözümlemeler uygulamak evinizde iken iyi hissetmenizi, güzel zamanlar geçireceğiniz dinamik ortamları yaratmanızı sağlar. Zamanın ruhunu yakalamak için yeni ürünleri takip etmenin yanı sıra eklektik dekorasyon düzenlemeleriyle yaşam alanlarınızı çeşitlendirmek çok kolay. Renk uyumları, aynı mekanın farklı elemanlar ile ayrıştırılması, zemin uygulamaları, banyo ve mutfaklar için detaylar ile zenginlik oluşturacak aksesuarları kullanarak veya yeni önerileri takip ederek kendinize ve mekanınıza göre uygulayarak kişiselliği ön plana çıkarabilirsiniz.
Siyah, beyaz ve grinin uyumu her daim zerafetin, şıklığın, sedeliğin ve asaletin yansıtıcısı olarak görülür. Birçok insan için giyiminden otomobilinin rengine dek siyah, beyaz ve gri tercihleri karizmatik bir stilin sembolleri haline gelir. Tabi ki bu stilin çalıştığınız alana ve daha da önemlisi yaşadığınız yere tezahür etmesi bu zarif etkinin pekişmesinin ve evinizin kişiliğinizle bütünleşmenizi sağlayacaktır ve bu bütünleşme evinizle ilk teması kurduğunuz antrenizle başlaması kadar doğal ne olabilir? Duvarlara göre asimetrik döşenmiş, siyah beyaz karoları uzun beyaz süpürgeliklerle çevreleyerek karoların ikili renginin duvarın rengine geçişinde bir dinginlik sağlayabilirsiniz. Bir duvarda mat siyah rengi ile, belki de kara tahta boyası olarak da bilinen bir boya kullanımı ile, gri ve beyaz ile kontrastı güçlü bir uyum yaratarak modern ve şık bir etki elde edebilirsiniz. Dış kapınızda ve antrede kullanacağınız portmantonuzda beyaz tercih etmek ve ham beton rengine yakın bir gri ile oluşturacağınız monokrom yaklaşımın ferahlatıcı, sade ve stilinizin aynası karizmatik etkisi sizi kapınızda karşılayacak.
Geçmişin izlerini yansıtan elemanları modern ve doğal malzemeler ile kompoze ederek eklektik uyumu görünür hale getirmeniz mümkün. Tarihi bir yapıda oturuyorsanız ve retro stillerine ilgi duyuyorsanız mekanınıza eskiyi çağrıştıran elemanları taşımanın günümüzde bir çok farklı ve pratik yöntemleri bulunuyor. Evinizin ya da işyerinizin bir duvarında sıvayı kaldırarak altında kalan ateş tuğlaları açığa çıkarabilirsiniz. Bununla birlikte kaplama malzemesi olarak üretilen ve doğal görünümlü ateş tuğlaları bir duvarınıza kaplatabilirsiniz. Mekanın girişinde retro desenli çini karoları antre bölümü ile sınırlayıp iç kısımlarda ahşabın kendi rengini koruyacak biçimde sistre edilmiş rabıtalar yüksek beyaz süpürgelikler ve ateş tuğla duvarınız ile mükemmel bir uyum sağlayacaktır. Antrede modern çizgileri yansıtan, rabıtaya göz kırpan ahşap ve metalden alanınızın boyutlarına göre imal edilmiş bir dolap da estetiği yükseltecek bir diğer unsur. Mekana girdiğiniz kapıyı beyaz tutup tavanlarda hep aşina olduğunuz beyaz yerine siyah rengi tercih ederek modern yaklaşım ile tarihsel dokuyu sade ve şık zeminde bir araya getirmiş olacaksınız.
Çalışma odalarınız gerek sizin güvende, ait hissetmeniz anlamında olabildiğince kişiliğinizi ifade eden gerekse konsantrasyonunuzu arttıracak sadelik ve rahatlığın yüksek seviyede olması gereken mekanlardır. Çalışma masanızın yerleştirirken pencere önünü tercih etmek gün ışığı ile ilişkinizi arttırması bakımından enerjinizi yükseltecek olmasının yanı sıra mola zamanlarında da rahatlamanızı sağlayacaktır. Fotoğraftaki gibi uyumlu pastel tonların yatay parçalar halinde uygulanması da çalışma alanında hem dinginlik hem de dinamizm getirir. Çalışırken yakın olacağınız kitaplığın, masanızda otururken göz hizanıza denk gelen raflarında alüminyumdan yapılmış gizli kulplu beyaz kapaklar tercih etmenizin de çalışırken dikkatinizin dağılmamasına katkıda bulunacağı konusunda emin olabilirsiniz.
Mermerler bir çok yapıda kendi doğal damarları, dokuları ve renkleriyle başlı başına bir estetiğe sahiptir. Banyonuzda geniş bir alanınız varsa zeminden duvarlara mermerleri damar yönleri de uyum oluşturacak şekilde banyonun tamamında kullanabilirsiniz. Size yeni fikirler sunmak için örnek olarak gösterilen fotoğrafta köşeli biçimler kullanılarak modernist bir yaklaşımın şıklığı doğallığın güzelliğini imleyen mermer ile oluşturulan ambiyans öne çıkıyor. Tuvalet bölümünün yine mermer bir seperatörle ayrılması ve yine köşeli cam bir lavabo tasarımıyla sağlanan mekan bütünlüğünün rahatlatıcı etkiyi arttırdığını hissetmemek mümkün mü?
Evlerimizdeki çalışma alanları kaçtığımız, rahatladığımız ve kendimizi dışavurduğumuz yegane alanlardandır. Evinizde de kendinize ayrı bir çalışma ve hobi odası ya da profesyonel anlamda çalışmak istediğiniz bir alan yaratabilirseniz, evlerinizdeki odaların atmosferi renklenecektir. Örnekte gösterilen çalışma odası bir çalgı yapımcısının mekanını nasıl dönüştürdüğünü bize gösteriyor. Merkeze yerleştirilmiş ahşap marangoz masası başlı başına etkileyici bir görünüm sağlıyor. Pencere altlarına yerleştirilen kapalı dolaplar ise çalgı yapımcılığının gerektirdiği birbirinden farklı reçinelerle, ahşapları depolamak için mekanın içine gizlenmiş. Siz de kendiniz için buna benzer bir çalışma odanız olsun istiyorsanız, ahşabın sıcaklığını kullanmayı düşünebilirsiniz.
Günün sonuna geldiğinizde rahatlamak için ya da güne daha dinç başlamak için banyoda geçirdiğiniz zamanlar oldukça önemli. Zevkinize göre tasarlanmış ve konforunuzu arttıracak elamanlar ve aksesuarlar ile banyolarınızda geçiridiğiniz vakitler daha da keyifli hale gelebilir. Örneğin şık bir dolabın üzerine oturtulan çanak lavabonuzun bulunduğu duvarın tamamını ayna ile kaplamak mekanı daha ferah ve büyük algılamınız sağlayacaktır. Zemin ve duvarda büyük boyutlu karolar tercih etmeniz sadelik hissini verirken klozetinizin yanına ekleyeceniz bide ile kültürler arası bir yaklaşımı banyonuza taşıyabilirsiniz. Resimdeki gibi organik bir formu andıran ve neredeyse heykelsi bir küvet içinde geçireceğiniz zamanklarda ve banyoya her girişinizde sizi iyi hissettirecek.
Kış bahçeleri yılın tamamında yaşadığınız yerde dışarıda hissedeceğiniz, ağaçları, çiçekleri, yağmurun yağışını, kardaki izleri izleyebileceğiniz huzurlu ve sıcak mekanlardır. Kış bahçenizde farklı atmosferler yaratmak, kendi kullanımınıza göre düzenlemek için oldukça farklı seçeneklerle karşılaşmanız olası. Ancak eviniz çam, meşe gibi çeşitli ağaçlarla kaplı bir alana bakan bir ev ise camlarına art nouveau stiller barındıran desenler uygulamak romantizmi doruklara çıkaracaktır. Bu desenleri zarif çizgilerle tasarlanmış aydınlatma elemanları ve evinizin pencerelerinde kullanacağınız ferforjelerin desenleriyle bütünlük sağlayacak biçimde düşünebilirsiniz. Bahçenizde camlara yakın bölümlerde yetiştireceğiniz güllerin kokusu bahar aylarında romantik camlarınızdan içinize dolacak.
Fotoğrafta gördüğünüz gibi kalın duvarları olan taş bir yapıda sade tercihlerle mükemmel bir dekorasyon yaratabilirsiniz. Zeminde eskitme rabıtalar kullanmak mekanın kimliğiyle bütünleşecektir. Duvarların dokusuna çok fazla müdahale etmeden tamamen beyaza boyayarak taş dokularını kaybetmemiş olursunuz. Yatak odasında şömine varsa onu kullanmasanız da içine odun parçaları yerleştirerek dekoratif unsurları çoğaltabilirsiniz. Tavanda ve pencerelerde ahşabın dokusunu kaybetmeyen koyu renkler kullanmanızda yapının karakterini görünür kılmanıza olanak sağlayacaktır.
Ateş tuğlaların dokularının metal ile birlikte kullanılması endüstriyel estetiği anımsatan mükemmel bir bütünlük sağlar böylelikle mekanı hem sempatik hem de şık gösterirler. Sizin de bahçeye bakan köşe bir mutfağınız varsa tavandan zemine dek uzanan siyah doğramalar ile tuğlaların birlikteliğinin size ne kadar iyi geleceğini hissedeceksiniz. Lamine parkeler mekanın uyumuna katkı sağlarken mat krom malzemeler kullanılarak imal edilmiş ankastre mutfak ile mekanın genel atmosferine karizmatik ve şık bir müdahalede bulunacaktır. Size kalacak geniş alanlar yemek yemek ya da yemek yapmak dışında da bolca vakit geçireceğiniz bir mekanın göstergesi.
Geniş pencereler ile dışarısını sürekli içeride hissetmek ve içeriye taşımak gerek yaşam alanınızın atmosferinde gerekse ruh halinizde iyileştirici etkisi bakımından oldukça önemli. Örnek fotoğraftaki gibi odadaki geniş pencere ile ışığı içeriye davet ederken pencere içinde Japon estetiğini andıran sade bir yaklaşımla raf düzenlemeleri yaparak sevdiğiniz objelerinizi yerleştirebilirsiniz.