Ev dekorasyonu için farklı yaklaşımlar

Siyah, beyaz ve grinin uyumu her daim zerafetin, şıklığın, sedeliğin ve asaletin yansıtıcısı olarak görülür. Birçok insan için giyiminden otomobilinin rengine dek siyah, beyaz ve gri tercihleri karizmatik bir stilin sembolleri haline gelir. Tabi ki bu stilin çalıştığınız alana ve daha da önemlisi yaşadığınız yere tezahür etmesi bu zarif etkinin pekişmesinin ve evinizin kişiliğinizle bütünleşmenizi sağlayacaktır ve bu bütünleşme evinizle ilk teması kurduğunuz antrenizle başlaması kadar doğal ne olabilir? Duvarlara göre asimetrik döşenmiş, siyah beyaz karoları uzun beyaz süpürgeliklerle çevreleyerek karoların ikili renginin duvarın rengine geçişinde bir dinginlik sağlayabilirsiniz. Bir duvarda mat siyah rengi ile, belki de kara tahta boyası olarak da bilinen bir boya kullanımı ile, gri ve beyaz ile kontrastı güçlü bir uyum yaratarak modern ve şık bir etki elde edebilirsiniz. Dış kapınızda ve antrede kullanacağınız portmantonuzda beyaz tercih etmek ve ham beton rengine yakın bir gri ile oluşturacağınız monokrom yaklaşımın ferahlatıcı, sade ve stilinizin aynası karizmatik etkisi sizi kapınızda karşılayacak.