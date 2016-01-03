Bahçemde gölet oluşturmak için nelere dikkat etmeliyim ?

Günün stresi, iş yoğunluğunun verdiği yorgunluktan kurtulmak, ruhumuzu deşarj edip dinlendirmek için evimizin bahçesine kaçar ve bahçede yeşil ile iç içe doğal bir ortamda dinleniriz. Evimizin etrafına yaptığımız bahçeleri düzenlemek, estetik, zarif ve doğal bir hale getirmek için düzenli bakımlar yapar, mevsimine göre bitki seçimleri yaparak doğallığını ve zarifliğini yıl boyu sürdürmek için çabalarız. Bahçe estetiğini sağlamak ve artırmak için peyzaj çalışmaları dışında farklı süs aksesuarları ve havuz uygulamalarının yanında bahçe alanının büyüklüğüne göre yapay göletler oluşturarak bahçenin daha yaşanabilir bir alan olmasını ve daha doğal olmasını sağlayabilirsiniz. Bahçe peyzaj çalışmalarını ve havuz uygulamalarını birlikte yapabileceğiniz gibi sadece yapay gölet yaparak ve çevre düzenlemesini hayata geçirerek muhteşem bir bahçe ortaya çıkarabilirsiniz. Bahçenizde bir su alanı bir yapay gölet oluşturmak için planlamanız gereken bir çok etken vardır. Bu etkenlerin başında bahçe büyüklüğü ve yapay gölet için ayıracağınız alan gelir. Bahçe büyüklüğü ile yapay gölet alanı oranı çok önemlidir. Küçük bir bahçeniz var ise istediğiniz büyüklükte bir gölet yapamayacağınız için bir süs havuzu uygulaması yapabilir ve bahçenizin görselliğini korumuş olursunuz. Bahçe büyüklüğünden sonra gelen en büyük etken, bahçe içerisine yapacağınız göletin çevre düzenlemesidir. Gölet kenarları dikkat edilmediğinde çok çirkin görüntüler oluşturan, bahçe güzelliğini gölge de bırakan düzenlemelerdir. Bahçenize bir gölet yapacaksanız, gölet kenarlarında toprak olmamasına, dekoratif süsler bulunmasına ve taş, kaya parçaları ile bahçe kenarlarının süslenmesine dikkat etmelisiniz. Yapay göletin suyunu sürekli sirküle edemeyeceğiniz için olabildiğince suyun temiz kalmasını sağlamalısınız. Gölet kenarının sadece toprak olması sürekli bir bulanıklık ve suyun kirlenmesi durumunu ortaya çıkaracaktır. Bu durum sizin için daha fazla emek verilmesi gereken bir çalışma olacak ve sizi daha fazla yoracaktır. Bu olumsuz durum ile karşı karşıya kalmamanız için mutlaka yapay göletin kenarlarına bir çim alanı uygulaması veya doğal taşlardan kayalardan bir çevre düzenlemesi yapmalı, bu uygulamaları yapamıyorsanız renkli, desenli yapay plastikler ile gölet kenarını çevrelemeli ve toprağın oluşturacağı bulanıklığı, kirliliği önlemelisiniz. Böylece yapay gölet içerisinde bulunan suyun daha uzun süre temiz kalmasını sağlayacak ve bahçeniz içerisinde görsel güzelliği olan zarif bir gölet sahibi olacaksınız.

Yapay gölet planı yaparken dikkat etmeniz gereken bir diğer etken ise gölet büyüklüğü ve derinliğidir. Bahçeniz içerisinde doğal bir gölet oluşturmak istiyorsanız bahçe büyüklüğünüzü göz önüne alarak bir gölet oluşturmalı ve oranı korumalısınız. Büyük bir bahçe içinde küçücük bir gölet veya küçük bahçe içinde büyük bir gölet hem hoş olmayacak hem de görselliği bozacaktır. Gölet alanı belirlerken dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da gölet derinliğidir. Gölet derinliği ne kadar fazla olursa doğal bir yaşam alanı olma olasılığı o kadar fazla olur. Gölet içerisinde kullanacağınız su içerisinde çözünmüş olarak bulunan oksijen miktarı derinliğe göre değişir. Bu durum gölet içerisinde yetişen yeşil su bitkilerinin yaşama şanslarına doğrudan etkilidir. Bu nedenle yapacağınız göletin derinliği bahçenizin boyutları ölçüsünde fazla olmalıdır. Bu sayede bahçeniz hem doğal yeşil bitkiler hem de doğal su bitkilerinin oluşturduğu doğallıkta olacaktır.

Bahçenizde yapmak isteyeceğiniz gölet için dikkat edilmesi gereken bir diğer etken ise su sirkülasyonunu sağlamaktır. Göletin büyüklüğüne göre su sağlamak her zaman zor olacağından gölet içerisinde bulunan suyu korumak ve temiz olmasını sağlamak daha zahmetsiz olacaktır. Bu da su içerisinde oluşan kirliliği azaltan su bitkileri, yosunlar ve su algleri ile sağlanmalıdır. Göleti oluşturup içerisini su ile doldurduktan sonra su içinde çözünmüş olarak bulunan oksijen değeri ölçülmeli ve su bitkileri suya bırakılmalıdır. Bir kaç gün sonra tekrar ölçüm yapılmalı ve olması gereken oksijen değerlerine kavuşana kadar ölçüm her gün yapılmalıdır. İstenilen değerler oluştuğunda su içerisine su algleri atılmalı ve su içerisinde doğal bir yaşam başlatılmalıdır. Bu sayede yapay gölet içinde bulunan su kendiliğinden sürekli temizlenecek ve yaşam devam edecektir. Bu uygulamayı yapmadığınızda su içerisinde biriken karbondioksit, ve diğer gazlar nedeniyle hem suyun rengi değişecek hem de kötü bir koku oluşacaktır. Bu durumda sürekli gölet içindeki suyu yenilemek zorunda kalacak ve ek bir su maliyeti oluşacaktır. Dekoratif bir bahçe sahibi olmak ve bahçenizin daha estetik görünmesini sağlamak ve gölet barındıran bahçe örneklerini incelemek için homify bahçe dekorasyonları örneklerinin bulunduğu homify sayfalarını ziyaret edebilir ve dilediğiniz dekorasyonu bahçenize uygulayabilirsiniz.