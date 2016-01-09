Portekiz'in güneyinde rüya gibi bir ev

Sizi Portekiz'in güneyinde adeta cennetten çıkma bir meskene götürüyoruz. Seksenlerde inşa edilmiş bir yapı yenileme ve eklemelerle geliştirilmiş ve karşımıza mimari niteliği yükseltilmiş bir yapı haline gelmiş. Mimari müdahaleyi gerçekleşiren ekip Atelier Data hem ulusal hem uluslararası ödüller almış, 200'ten beri Lisbon'da faaliyet gösteren bir firma.

Eğer yoğun bir iş gününden sonra rahatlayabileceğiniz huzurlu bir mekan düşleyenlerdenseniz bu ev sizi büyüleyecek. Sıradan bir mekanın son derece başarılı bir projeyle ne kadar üst düzey bir mimari tasarım haline geldiğini birlikte inceleyelim…