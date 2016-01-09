Portekiz'in güneyinde rüya gibi bir ev

Sizi Portekiz'in güneyinde adeta cennetten çıkma bir meskene götürüyoruz. Seksenlerde inşa edilmiş bir yapı yenileme ve eklemelerle geliştirilmiş ve karşımıza mimari niteliği yükseltilmiş bir yapı haline gelmiş. Mimari müdahaleyi gerçekleşiren ekip Atelier Data hem ulusal hem uluslararası ödüller almış, 200'ten beri Lisbon'da faaliyet gösteren bir firma.
Eğer yoğun bir iş gününden sonra rahatlayabileceğiniz huzurlu bir mekan düşleyenlerdenseniz bu ev sizi büyüleyecek. Sıradan bir mekanın son derece başarılı bir projeyle ne kadar üst düzey bir mimari tasarım haline geldiğini birlikte inceleyelim…
Vilamoura, Loulé'de yer alan arazi oldukça cazip bir turizm bölgesinde. Bulunduğu bölge müstakil evlerden oluşuyor. Seksenlerde inşa edilmiş yapının günümüz ihtiyaçlarına cevap vermesi için nitelikli bir müdahaleye ihtiyaç duyulmuş. Bu müdahaleyle hem mimari dil güncellenmiş hem de ev büyütülmüş durumda.
Bu projede arazinin karakteri ve mevcut mimari göz önünde tutularak beş temel prensibe dayandırılan bir müdahale söz konusu. Binaya yapılan ekin özgün binanın tasarımıyla uyum halinde olacağı bir çözüm geliştirmek, evin özel ve sosyal alanları arasında belirgin bir ayrım oluşturmak, verandayı vurgulayacak şekilde iç ve dış mekanların ilişkisini belirlemek, küçük bir avluyla havalandırma ve ışıklık oluşturmak ve yapıdaki genişlemeyle doğru orantılı olarak yüzme havuzunu da büyütmek.
Bu gördüğünüz cephe L şeklindeki binanın çevresine yine aynı forma sadık kalınarak yapılan ekin bir görünümü. Yapılan ek mevcut mekanlara bir anlamda giydirilen ufak mekanlar. Çizgisel bir sınırla bahçeden ayrılan iç avlu yeni yapılan kısımda yatak odası ve banyo arasında bir avlu oluşturuyor. Böylece güneşin etkisi azaltılırken içeriye ferah bir ışıklık ve havalandırma olanağı sağlıyor. Görsel olarak da özgün yapıya son derece günce ve modern bir mimari dilin giydirildiğinin de bir göstergesi.
Biraz önce gördüğümüz cephenin içte kalan kısmında minik avluyu görüyoruz. Banyo lavabosunun baktığı bu aydınlık içeri temiz havanın güçlü güneş ışıklarını filtreleyerek girmesini sağlamış. Beyaz rengin ağırlıklı kullanımı da yine coğrafya ve iklime dair akılcı bir yaklaşım.
L formunun köşesi adeta bir menteşe gibi özel alanla sosyal alanı ayrıştırıcı bir işlev görüyor. Girişte bir ofis ve tuvalet bulunuyor. Sola döndüğünüzde sosyal alanların devam ettiğini görüyoruz, yani mutfak, yemek odası ve salonu. Bu mekanlar bahçeyle de iletişimi geçirgen olan bir lineer çizgi üstünde yer alıyorlar. Daha mahrem olan alanlarsa sağda Le formunun görece uzun kolunda sıralanıyorlar. Bu koridorun sonunda ebeveyn yatak odası yer almakta. Doğal ışığın kullanımının özenle tasarlandığını da es geçmeyelim. Beyazı yoğun kullanımı ve iyi düzenlenmiş açıklıklar yeterli ışığı içeri alıp yansıtıyorlar. Zemin ve mobilyalarla ise bu beyaz atmosfere sıcaklık katacak malzemeler tercih edilmiş.
Minimalist ve oldukça çağdaş tasarıma sahip mutfak son derece sofistike bir atmosfere sahip. Beyazın etkisi sadece mutfak aksesuarları ve mobilyalarla kırılmış.
Bahçeden önce iç mekanla sınırı oluşturan veranda, bölgenin güneşinden bir yandan korunarak faydalanmayı ve ondan keyif almayı sağlıyor. Dekorasyonun da son derece dingin ve etkileyici mobilya ve aksesuarlarla, doğal öğelerle yapılması mekanın beyazla uyumlu bir doğallığa sahip olmasını sağlıyor.
Hazır Portekiz'de bir evi incelemişken bir başkasına da göz atmak isterseniz Portekiz kırsalında taş mimarisi başlıklı yazı sizi bekliyor.