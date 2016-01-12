Mutfağım için hangi aydınlatmayı kullanmalıyım?

Ev dekorasyonunda aydınlatma oldukça önemlidir. Doğru bir şekilde aydınlatılan bir yaşam alanının dekorasyon değeri yükselirken bu konuya önem vermemek dekorasyon kalitesini olumsuz etkiler. Evlerin önemli bir bölümü olan mutfaklarda kullanabileceğiniz ışık kaynaklarını çeşitlerini derlediğimiz bu yazımız, mutfağınıza değer katacak fikir ve öneriler barındırıyor. Keyifli okumalar!
Mutfaklardaki aydınlatma elemanlarının doğru kullanımı bu ortak yaşam alanın atmosferini değiştirerek daha kaliteli zamanlar geçirmeniz için oldukça önemli. Mutfak dekorasyonuyla ilgili sayısız fikir ve proje örneklerini gözlemleyebileceğiniz sitemizde, mutfak tasarımlarının çeşitliliği içinde aydınlatma önerilerinin de geniş bir skalada geliştirildiğini görebilirsiniz. Mutfak adaları çağın mutfak tasarımı anlayışı içerisinde oldukça kabul görmüş işlevsel mekan çözümlemelerinin başında geliyor. Ankastre ocaklar ile yemek pişirme alanı olarak ya da yemekleri hazırladığınız ek tezgah ve aynı zamanda yemek yiyebileceğiniz bir alan olarak çeşitli işlevleri barındırıyor mutfak adaları. Mutfak adalarını ışıklandırmak da bu işlevsel alanların daha verimli kullanılabilmesi için dikkat edilmesi gereken kriterlerden. Mutfak adalarının aydınlatılmasında genellikle tavandan sarkıtılan lambalar kullanılmakta. Bu lambaların da bu alanda vakit geçirirken gözlerinizi yormaması, homojen dağılan, yumuşak ışık kaynağını sağlaması gerekir. Bu örnekteki mutfak adasının üst bölümünde bulunan lambaya dikkat edelim. Yansıtıcı özelliği yüksek olan parlak kromdan tasarlanmış lambanın şapkası ışığın daha güçlü bir şekilde dağılmasını sağlıyor. Lambanın tasarımında ince bir detay mevcut. Avizenin içindeki ampulün güçlü bir biçimde yansımaması için ampülün alt kısmına denk gelecek iç bükey bir krom parça daha eklenmiş. Böylelikle ampülden gelen ışık tekrar avizenin içinde dönüyor ve oradan endirekt, daha yumuşak ve homojen yansıyan bir ışık kaynağı oluşturuyor. Bu tür bir aydınlatma sayesinde de gözünüzü yormadan hem yemek hazırlayabileceğiniz hem de atıştırabileceğiniz şekilde aydınlatılmış bir alana sahip olabilirsiniz. Özellikle mutfak adasında bu tür tavandan sarkan lambalar kullandığınızda tasarımdaki bahsettiğimiz detaylara sahip ürünler seçmeniz daha sağlıklı bir ışık kaynağı edinmenizi sağlayacaktır.
Yaşam alanlarının genelinde aydınlatmanın rolü büyüktür. Aydınlatmayı gerçekleştirirken çoklu ve farklı noktalardan ışık kaynakları kullanmak mekana ambiyans katan önemli detaylardan. Geçmişte abajurlar ve avizelerle sağlanan aydınlatma seçenekleri günümüzde halen yaygın olarak kullanılsa da spot lambalar özellikle son yıllarda led modelleri ile enerji tasarrufu da sağlaması bakımından oldukça tercih edilen aydınlatma elemanlarının başında geliyor. Evin her noktasında kullanılmaya uygun spotlar bulunduğu mekanın renklerini ortaya çıkararak o alanın daha da güzel görünmesini sağlıyorlar. Özellikle modern stildeki mutfaklar için spot lambalar oldukça yerinde bir seçim olacaktır. Bu örnekte gördüğümüz modern tasarım yalın yüzeylerin öne çıktığı ve siyah beyaz kontrastının şıklığını barındıran, sade bir mutfak. Mutfaktaki yalınlığı korumak adına asma tavanın içine gizlenmiş siyah lamba raylarının içinden spotlarla sağlanan ışık kaynakları bu mekanla bütünleşen doğru bir yaklaşım. Spot lambaların yaptığı ışık vurguları mutfak dolaplarının parlak yüzeylerinde, ankastre ürünlerde ve siyah mutfak tezgahında yansımalar oluşturarak mutfağın atmosferini güçlendiriyor. Özellikle mutfağın ince uzun yapısını ve manzaraya bakan geniş pencerelerini göz önünde bulundurduğumuzda mutfakta vakit geçirirken manzara ile aranıza giren herhangi bir aydınlatma elemanının olmaması bu dekorasyonun değerini arttıran bir faktör olarak öne çıkmakta. Spot lambalar mutfağınızda ulaşmak istediğiniz sadeliği pekiştirecek ve yapısı sebebiyle mutfağınızdaki renkleri ve yüzeyleri daha iyi gösterecek bir seçim.
Mutfakta ferah bir atmosfer oluşturmak için beyaz rengin mekanda hakim olacak biçimde kullanılması yeterli değildir. Aydınlatma ile de bu atmosferi güçlendirmek gerekir. İndeksa Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahhüt Ltd. Şti. firmasının tasarladığı bu mutfak hem beyaz kullanımıyla hem de aydınlatmadaki çeşitliliğiyle ferah bir mutfağın formülünü gösteriyor. Klasik stilde tasarlanan bu mutfakta detaylardaki zenginlik klasik stilin tüm özelliklerini barındırıyor. Klasik stilde dekore edilmiş bir mutfak için de en uygun aydınlatma seçeneği hiç kuşkusuz klasik formları barındıran avizeler oluyor. Örnekte gördüğümüz açık mutfaktaki dolap kapaklarında, kulplarda, masada ve sandalyelerde yer alan detaylar ile avizenin tasarımı mükemmel bir bütünlük sağlıyor. Tabi bu tür avizeleri kullanmak için illa ki dekorasyonun tamamı klasik stilde olmak zorunda değil. Eklektik bir dekorasyon yaklaşımı içerisinde ya da modern bir mutfak tasarımında farklı renklerde ve daha gösterişli avizeler kullanmak özgün tasarımlara kapı aralayabilir. Bu tür klasik avizeler çoklu ampul kullanımı sayesinde şık bir görüntü oluştururken alt kısmında buluna masanızda güzel bir ambiyans oluştururlar.
Sarkan lambalar bir çok farklı stildeki mutfak dekorasyonuyla uyum sağlayabilen mekana hareket katan ve lokal aydınlatma olanağı sağlayan lambalardır. Bu örnekte rahat bir kişiliği temsil eden rustik stilde tasarlanmış bir mutfaktaki sarkan lamba kullanımına odaklanıyoruz. Görüldüğü gibi mutfağın genel dokusu doğal bir görünüme sahip. Ateş tuğla dokuları, ahşabın doğal halinde kullanılması, karşıdaki duvarın kara tahta boyası ile boyanması mekanın daha sıcak görünmesini sağlayan detaylardan. Kara tahta boyası interaktif bir alan oluşturduğu için son yıllarda çok kullanılan bir yöntem. Sizin de ilginizi çekiyorsa Evimde kara tahta boyasını nasıl kullanabilirim? başlıklı yazımızdan bu konuyla ilgili fikir alabilirsiniz. Mutfak tezgahının alt kısmında eski usul kumaş kullanılması ve duvarda sarkan soğanlar da mekandaki rahatlığı vurguluyor. Raydaki tavan spotlarıyla ve sarkan lambalar ile lokal ışık kaynakları sağlamak bu tür mekanların doğallığını vurgulayan ve daha sıcak görünmesini sağlayan bir çözümlemedir. Şişe formundan yola çıkılarak tasarlanan sarkan lambalar mutfaktaki tezgahın üzerini lokal biçimde aydınlatmak ve bu alanda yemek yerken mekanın diğer kısımlarından soyutlanabileceğiniz bir atmosfer oluşturmak için ideal.
Özellikle mutfak adalarının üst kısmına monte edilen metal raflar gerek tencere, tava ve kepçeler gibi mutfak gereçlerinin depolanması için gerekse bu alanda çalışırken kullanacağınız gereçlerin yakınınızda olması bakımından işlevsel ürünlerdir. Bu tür raflar mutfağın yaşayan ve sıcak bir yoğunluğa kavuşmasını sağlıyor. Mutfağınızda bu tür bir raf kullanmak istiyorsanız mutlaka ışıklı olan modellerinden seçmelisiniz. Bu raflarda bulunan aydınlatma elemanları hem altında bulunduğu alanı lokal bir biçimde aydınlatır hem de askıda bulunan eşyalarda yansımalar oluşturarak akşam görünümünü daha da güzelleştirir. Country stili yansıtan bu şirin mutfakta, mutfak adasının üzerinde bulunan askının lambalarının akşamları yandığında mekana nasıl değer katacağını hayal edin. Bu tür yaşayan mutfaklar tasarlamak için ışıklı raflar atlamamanız gereken detaylardan.
Mutfak dekorasyonunda kullanılacak aydınlatmalar içinde üst dolapların alt kısmında kullanılanlar görüntüye ve atmosfere kayda değer etki bırakan aydınlatmalardır. Dolap altında kullanılan aydınlatmalar tezgahta çalışırken yaptığınız işi daha iyi görmenizi sağlamasının yanı sıra oluşturduğu etkiyle dekorasyonu da zenginleştirir. Mutfakta tavandan ya da duvardan gelen ışıklar tezgahta çalışırken arkanızda kalacağı sebebi ile size katkı sağlayamayacağı için dolap altlarında aydınlatma kullanmanın işlevsel tarafı da bulunmakta. Bu tür aydınlatmaların oluşturduğu görüntü çok beğenildiği için genellikle mutfakta bulunulmadığı zamanlarda bile bu lambalar açık bırakılıyor. Şimdilerde bir çok mutfak mobilyasında olmazsa olmaz bir ürün olan dolap altı aydınlatmaya halen sahip değilseniz ve mutfağınıza küçük bir dokunuş yapmak istiyorsanız mutlaka bu aydınlatmalara yönelmelisiniz.