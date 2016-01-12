Mutfağım için hangi aydınlatmayı kullanmalıyım?

Mutfaklardaki aydınlatma elemanlarının doğru kullanımı bu ortak yaşam alanın atmosferini değiştirerek daha kaliteli zamanlar geçirmeniz için oldukça önemli. Mutfak dekorasyonuyla ilgili sayısız fikir ve proje örneklerini gözlemleyebileceğiniz sitemizde, mutfak tasarımlarının çeşitliliği içinde aydınlatma önerilerinin de geniş bir skalada geliştirildiğini görebilirsiniz. Mutfak adaları çağın mutfak tasarımı anlayışı içerisinde oldukça kabul görmüş işlevsel mekan çözümlemelerinin başında geliyor. Ankastre ocaklar ile yemek pişirme alanı olarak ya da yemekleri hazırladığınız ek tezgah ve aynı zamanda yemek yiyebileceğiniz bir alan olarak çeşitli işlevleri barındırıyor mutfak adaları. Mutfak adalarını ışıklandırmak da bu işlevsel alanların daha verimli kullanılabilmesi için dikkat edilmesi gereken kriterlerden. Mutfak adalarının aydınlatılmasında genellikle tavandan sarkıtılan lambalar kullanılmakta. Bu lambaların da bu alanda vakit geçirirken gözlerinizi yormaması, homojen dağılan, yumuşak ışık kaynağını sağlaması gerekir. Bu örnekteki mutfak adasının üst bölümünde bulunan lambaya dikkat edelim. Yansıtıcı özelliği yüksek olan parlak kromdan tasarlanmış lambanın şapkası ışığın daha güçlü bir şekilde dağılmasını sağlıyor. Lambanın tasarımında ince bir detay mevcut. Avizenin içindeki ampulün güçlü bir biçimde yansımaması için ampülün alt kısmına denk gelecek iç bükey bir krom parça daha eklenmiş. Böylelikle ampülden gelen ışık tekrar avizenin içinde dönüyor ve oradan endirekt, daha yumuşak ve homojen yansıyan bir ışık kaynağı oluşturuyor. Bu tür bir aydınlatma sayesinde de gözünüzü yormadan hem yemek hazırlayabileceğiniz hem de atıştırabileceğiniz şekilde aydınlatılmış bir alana sahip olabilirsiniz. Özellikle mutfak adasında bu tür tavandan sarkan lambalar kullandığınızda tasarımdaki bahsettiğimiz detaylara sahip ürünler seçmeniz daha sağlıklı bir ışık kaynağı edinmenizi sağlayacaktır.