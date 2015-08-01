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Hayallerinizi süsleyecek en güzel ev dekorasyonları

Meral Eser Meral Eser
LALTROGIORNO, Tumidei Tumidei Ev İçiDepo
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İnsanların farklı farklı bütçeleri ve kişiden kişiye değişen ihtiyaçları olduğu hepimizin malumu. Bunun sonucunda bazılarımız villa tarzı büyük evlerde yaşarken, kimimiz de şehir hayatına uygun apartman dairelerini tercih ediyoruz. Yaşamımızı sürdürdüğümüz daireye uygun olarak modern ve pratik tasarımları tercih edebileceğimiz gibi, yaşadığımız evin mimari yapısına göre klasik mobilyalar da kullanabiliyoruz. Evin mimari özellikleri, bütçemiz, kişisel zevkler vs. kadar ailemiz de önemli bir konu. Şayet evliyseniz ve çocuk sahibiyseniz bu daha büyük bir ev ve ona uygun ev dekorasyonu anlamına gelirken, bekarsanız stüdyo tarzı evler ve onlara uygun pratik çözümler sizin için ideal dekorasyon stili olabiliyor.

Kuşkusuz herkes nasıl bir hayat sürdürürse sürdürsün muhakkak ki en güzel ev dekorasyonuna sahip olmak isteyecektir. En güzel ev dekorasyonu deyince estetik kadar işlevsellik ve ferah bir tasarım da ön plana çıkan bir husus. Bu yazıda hem en güzel dekorasyon materyallerini anlatacağız hem de ufkunuzu açacak dekorasyon örneklerini işleyeceğiz.

Pastel renkler

Living Room View ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY Modern Oturma Odası
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

Living Room View

ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

Geniş bir salonunuz varsa çok fazla eşya ile boğmadan nasıl en güzel ve uygun şekilde dekore edebiliriz sorusuna yanıt olabilecek bir örnek. Bu salona göz attığımız zaman ferahlık kadar pastel renklerin şıklığı da bir o kadar göz alıcı. Geometrik televizyon ünitesi baş köşeyi alırken salonun bir köşesi de dvd için ayrılmış. Duvara gömülü olarak dizayn edilmiş görüntüsüyle mekanın ferahlığına katkıda bulunulmuş. Odanın duvarlarının bazı bölümleri eflatun ve mavi tonlarına boyanarak mobilya seçiminde de aynı renkler kullanılmış ve böylelikle çeşitli aksesuarla uyum sağlanmış.

Tablo gibi kitaplık

Karsıyaka Private Residence, Unlimited Design Unlimited Design İç Dekorasyon
Unlimited Design

Karsıyaka Private Residence

Unlimited Design
Unlimited Design
Unlimited Design

Evinizin sizin kişiliğinizi yansıtan, sıcacık bir tasarımla düzenlenmesini istemez misiniz? En güzel ev dekorasyonuna sahip olmak için kitaplığınız da dahil her türlü araç gereci fırsata dönüştürmelisiniz. Örneğin resimdeki ince tuğlalardan oluşan duvara gömülü kitaplık ne kadar da göz alıcı. Kitaplık deyince çoğu zaman çalışma odanızın bir köşesine atılmış sade dümdüz raflar hayal ederiz. Oysa bunun yerine duvara gömülü raflardan oluşmuş bir kitaplık, alandan istifade ederek evinizde gereksiz yer kaplamamış olacaktır.

Kitaplarımız bizim için çok önemli ve evimizin baş köşesinde olmasını istiyoruz. Ama salonumuz veya oturma odamız kocaman bir kitaplığı alabilecek kadar geniş değil. Şayet böyle bir eve sahipseniz aradığınız ideal kitaplık modeli tam karşınızda. Duvarın önüne yerleştirilmiş kanepe ise ayrı bir konfor ve işlevsellik de katıyor manzaraya. Böylece kitaplarınızı seçerken veya düzenlerken aynı zamanda ayakta beklememiş olup, rahatça koltuğunuza uzanarak ferah ferah okumuş olacaksınız düşünsenize. Kitaplığın hemen üzerindeki hafif loş ışıklandırma da gözünüzü yormayarak okuma keyfinizi taçlandırıyor.

Pembeler içinde bir oda

Karsıyaka Private Residence, Unlimited Design Unlimited Design İç Dekorasyon
Unlimited Design

Karsıyaka Private Residence

Unlimited Design
Unlimited Design
Unlimited Design

Ev dekorasyonunda yatak odası, genç odası, çocuk odası vs. genellikle ihmal ettiğimiz bir husus. Yetişkin yatak odasında minimal stil hakimken genç odası için pek çok alternatif mümkün. Çocuk odalarında ise renkler patlaması yaşıyor, bu örneğimizde olduğu. Genellikle kız çocukların sevdiği kırmızı ve pembe renklerin domine ettiği odada duvarlar baştan sona koyu pembeye boyanmış. Beyaz yatak örtüsüne iliştirilmiş minderler de renkleriyle duvarla eşlik ediyor. Mobilyalarda ise beyaz renk tercih edilmiş. En güzel ev dekorasyonu başlığına rahatlıkla girebilen bir örnek.

Sıcak iklim odanıza yansıyacak

Ev Tadilatları Ev TAdilatları Akdeniz Yatak Odası
Ev TAdilatları

Ev Tadilatları

Ev TAdilatları
Ev TAdilatları
Ev TAdilatları

Çocuk odasından söz etmişken yetişkin yatak odası dizaynından söz etmeden olmaz. Resimdeki yatak odası akdeniz stil bir dekorasyon örneği. Odanın geniş ve güneş alan penceresinden faydalanabilmek için alabilmek için yatak yere yakın tutulmuş. Dikkat edeceğiniz gibi oldukça basık. Yatak ucunda bulunan markiz her ne kadar fransız usulü olsa da duvar süslemeleriyle sıcak akdeniz ambiyansına hizmet etmiş. Koyu toprak renkleri, ahşap döşemesi ile tasarım ince zevklere hitap edecek şekilde sunulmuş. En güzel ev dekorasyonu tercihlerinizin başında olsun.

Canlı sarılar

An apartment of 38 square meters in Edalgo residential complex in Moscow, WOWROOM design studio WOWROOM design studio Minimalist Oturma Odası
WOWROOM design studio

An apartment of 38 square meters in Edalgo residential complex in Moscow

WOWROOM design studio
WOWROOM design studio
WOWROOM design studio

En güzel ev dekorasyonu modellerini sunmak için aynı odaların farklı tasarımlarından oluşan örneklerini seçtik sizin için. Yine bir oturma odası, yalnız bu defa daha minimalist çizgilere sahip. Eşyada ve tasarımda sadelik tercih edilirken sar neon rengi adeta patlamış odada. Gösterişli geometrik avize odanın odak noktası. Beyaz tavana paralel beyaz duvarlar ince tuğlalardan oluşmakta. Duvarlardaki göz alıcı rengarenk resimler hem tuğlanın çiğliğini alıyor hem de modern bir imaj yaratıyor. L şeklindeki alçak bej koltuk çok konforlu görünüyor, günün yorgunluğunu atmak için birebir.

Modern ve zarif

LALTROGIORNO, Tumidei Tumidei Ev İçiDepo
Tumidei

Tumidei
Tumidei
Tumidei

Şüphesiz etkileyici bir dekorasyona sahip olmak için yalnızca odanın genel havasına değil, bazı aksesuarlara da yoğunlaşmak da gerekir. Bazen evinizin bir köşesini öyle başarılı dizayn edersiniz ki odanın kalan yarısına kime dönüp bakmaz bile. Bu örnekteki modern tasarım ürünü mobilyalar tam da bahsettiğimiz şeyin ne kadar önemli olabileceğini vurgular vaziyette. Toprak ve haki renginin hakim olduğu parçalar enfes bir görünüm sağlıyor. Kusursuz bir şekilde süzülen beyaz esnek sandalyeler sanki bir uzay filminden fırlama. Hiçbir yerde göremeyeceğiniz bu modern ürünlerle en güzel ev sizinki olacak, kaçırmayın.

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Çılgın banyolar

Цокольный этаж в загородном доме, Abwarten! Abwarten! Eklektik Banyo
Abwarten!

Abwarten!
Abwarten!
Abwarten!

Bir Rus firmasına ait bu özel tasarım, eklektik stil banyo mükemmel bir ahenk içinde değil mi? En güzel ev dekorasyonu tavsiyelerine tabii ki banyolar da dahil olacak. Eğer risk almaktan hoşlanan ve çarpıcı tasarımları seven biriyseniz kaçırmamanız gereken bir model. Turunculu sarılı dev balık figürünün testere çeklindeki ağzı esprili bir manzara oluşturmuş. Balıkla uyumlu deniz kabuklarını çağrıştıran ayna çok ihtişamlı. Duvarlardaki kuş kabartmaları da tasarımı tamamlıyor. Dikdörtgen şeklindeki geniş lavabo, ihtiyaçlarınızı rahatça giderebilmeniz için ideal.

Benim adım kırmızı

homify İskandinav Mutfak
homify

homify
homify
homify

İhtişamdan sadeliğe. Beyaz ve soluk renklerin yoğunlukta olduğu mutfak modelinde gözler hemen kıpkırmızı buzdolabına kitleniyor. En güzel mutfak dekorasyonuna şahane bir örnek zira. Bulaşık makinasının kırmızı bölmeleri de buzdolabıyla yarışma çabasında. Şeffaf camlı yüksek uzun dolaplar dar alandan istifade etmeyi başarmış. Uzun genişçe bir tezgah kullanılmayarak küçük mutfak hepten daraltılmamış. Ahşap zemin ufak bir sıcaklık katıyor. Doğal ve doğadan bir materyal herkes kullanmak ister. Güzel bir ev dekorasyonuna sahip olmak istiyorsanız mutlaka mutfağınıza da el atmanız gerek, unutmayın.

Abartmayı sever misiniz?

Восток, AbcDesign AbcDesign Asyatik Oturma Odası
AbcDesign

AbcDesign
AbcDesign
AbcDesign

Asyatik stil oturma odası tüm ihtişamıyla karşınızda. Böyle bir oturma odasına sahip olduğunuzda göğsünüzü gere gere en güzel ev dekorasyonu benim diyebilirsiniz. Baştan sona ihtişam, görkem dolu parçalarla donanmış bu odada esasen az eşya kullanılmış. Ancak her bir parça diğeriyle yarışıyor. Ve yine her biri, bir diğerini tamamlar nitelikte. İçinden birini çıkarıp aldığınızda adeta son parçası tamamlanmamış puzzle etkisi yapıyor.

Afrika esintileri

Afrika, Klebefieber.de - Apalis GmbH Klebefieber.de - Apalis GmbH Modern Duvar & Zemin
Klebefieber.de – Apalis GmbH

Klebefieber.de - Apalis GmbH
Klebefieber.de – Apalis GmbH
Klebefieber.de - Apalis GmbH

En güzel dekorasyon modellerini başarıyla hayat geçirmek için mutlaka mobilyaları elden geçirmek gerek. Soluk sarı deri kaplama koltuk alabildiğine şık, göz dolduruyor. Her ne kadar Afrika esintileri taşısa da tasarım oldukça modern. Duvardaki aslan resmi bu duvar köşesi ve kanepenin göz kamaştırıcı öğesi. Ambiyansa uygun olarak her iki tarafta bulunan bitki şeklindeki süsleme, dekorasyonun sadece 4 parça ile dahi kendine özgü bir karaktere sahip olabileceğini gösteriyor.

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