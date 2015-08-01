Hayallerinizi süsleyecek en güzel ev dekorasyonları

İnsanların farklı farklı bütçeleri ve kişiden kişiye değişen ihtiyaçları olduğu hepimizin malumu. Bunun sonucunda bazılarımız villa tarzı büyük evlerde yaşarken, kimimiz de şehir hayatına uygun apartman dairelerini tercih ediyoruz. Yaşamımızı sürdürdüğümüz daireye uygun olarak modern ve pratik tasarımları tercih edebileceğimiz gibi, yaşadığımız evin mimari yapısına göre klasik mobilyalar da kullanabiliyoruz. Evin mimari özellikleri, bütçemiz, kişisel zevkler vs. kadar ailemiz de önemli bir konu. Şayet evliyseniz ve çocuk sahibiyseniz bu daha büyük bir ev ve ona uygun ev dekorasyonu anlamına gelirken, bekarsanız stüdyo tarzı evler ve onlara uygun pratik çözümler sizin için ideal dekorasyon stili olabiliyor.

Kuşkusuz herkes nasıl bir hayat sürdürürse sürdürsün muhakkak ki en güzel ev dekorasyonuna sahip olmak isteyecektir. En güzel ev dekorasyonu deyince estetik kadar işlevsellik ve ferah bir tasarım da ön plana çıkan bir husus. Bu yazıda hem en güzel dekorasyon materyallerini anlatacağız hem de ufkunuzu açacak dekorasyon örneklerini işleyeceğiz.