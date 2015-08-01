İlginç fikirlerle bezenmiş ev dekorasyonu örnekleri

Ev dekorasyonu örnekleri arasında kuşkusuz en akılda kalıcı olanlar çok slışık olmadığımız, bazen ilginç, bazen çılgın, bazen sıradışı dediğimiz örnekler. Çünkü ne kadar iyi dekore edilmiş olursa olsun bizi şaşırtan bir öğe olmadığında, pek çok dekorasyon örneği güzel ama sıradan mekanlar kümesine katılıyor. Ayırt edici bir özelliği olmadığında akılda kalıcı da olmuyor.
Evimiz mutlaka akılda kalıcı mı olmalı? Elbette hayır, böyle bir ihtiyaç olduğunu sanmıyoruz. Ancak ilginç tasarımlar ev yaşamını güzelleştirebilen, mekansal deneyimi zenginleştirebilen bir etkiye sahip. Bu yüzden, yalnızca akılda kalıcılıklarından değil, insan üzerinde olumlu bir etki de yarattıkları için ilginç fikirlerle bezenmiş ev dekorasyonu örnekleri arasında dolaşalım, ne gibi detaylarda farklı bir tasarım uygulaması yapılmış görelim. Böylece kendi evimiz için de bir fikir edinebilir, mümkünse bunlardan birini ya da bize verdiği ilhamla benzer bir tasarımı uygulamaya da koyabiliriz.
Birçoğumuz mekanları birleştirmek için duvarlarda açıklıklar yapmayı ya da bazen bir duvarı taşıyıcı değilse tamamen yıkmayı düşünüyoruz. Buradaki örnekte var olan bir duvar yıkılmış değil ancak duvar işlevi de gören bölme tasarlanırken içinde amorf bir delikle birlikte kurgulanmış. Ev dekorasyonu örnekleri arasında elbette mekanlar arası boşluklara rastlıyoruz ancak böyle bir formla pek sık karşılaştığımız söylenemez. Sonuç oldukça başarılı. Neredeyse bir ağaç kovuğu gibi davetkar bir köşe olduğu söylenebilir bu deliğin. Deliğin bir kısmı iki tarafı açık bir şömine, bu da çok özgün bir şömine tasarımına işaret ediyor. İnsan şöminenin yanında, iki mekan arasında kalan ve rahat bir bank izlenimi veren kısma da oturmak istiyor. Duvar olarak kabul edeceğimiz yüzey parlak beyazken delinmiş kısmın iç yüzeyinin siyahlığı da etkiyi keskinleştirerek zenginleştirmiş. Bu ilginç tasarım ev dekorasyonu örnekleri arasında görebileceğimiz en şaşırtıcı bölmelerden biri olmalı.
Bu merdiven sanki evin değil de doğanın, bir ağacın parçası gibi durmuyor mu? Malzemenin özüne saygıyla tasarlanmış bu merdivende basamaklar ağaç dalları, kökleri gibi uzuyor ve birbiriyle uyumlu kıvrımlar oluşturuyor. Tırabzan da bununla uyumlu tasarlanmış ve ahşapla birlikte kullanılan beyaz, bu formları iyice ortaya çıkarmayı sağlayan bir işleve sahip.
Ev dekorasyonuu özelliklerden hangisiyle olursa olsun iyi bir etki bırakan bir merdiven evin kıymetli bir mücevheri gibi oluyor. Bu mekanda da merdiven adeta bir mücevher gibi, belki bir gerdanlık. Kıvrımları ve narinliği bizde bu etkiyi yaratıyor. Elbette bunu tasarlamak da uygulamak da zor ama bu zahmete değmediğini kim söyleyebilir?
Arada sırada ev dekorasyonu örnekleri içinde rastlansa da hala çok benimsenmeyen cam duvarlı banyolar aslında mekanı çok zenginleştirici bir etkiye sahip. Özellikle mahremiyetin görece aranmadığı ebeveyn banyolarında mekanın ortaklaşa kullanıldığı bu alanı şeffaflık sayesinde ışıkla doldurmak, aynı zamanda mekana da şık dekore edilmiş bir banyonun öğelerini katmak estetik olarak çok anlamlı bir tercih. Günümüzün banyo mobilyaları ve vitrifiyeleri oldukça şık ve çeşitli, hijyen ve nem koşulları da bir oda için son derece uygun. Bu örnekte küvet de cam kabinin dışına alınmış, banyo yaparken pencereden dışarı izlemek mümkün. Küvetin yanına yerleştirilmiş tropik bitkiler de banyo deneyimini daha da keyifli hala getirecek atmosferi sağlıyor.
Ev dekorasyonu örnekleri banyolar için de pek çok fikir barındırırken ebeveyn banyolarına çok uygun olan bu şeffaf anlayışı akılda tutmakta fayda var.
Eski yapılarda yapıldığını gördüğümüz ev dekorasyonu örnekleri içinde tavan detayları da ilgimizi çekiyor. Bu özgün, işlemeli, oymalı ya da kabartmalı tavanları olduğu gibi korumak ve yenilemeyi buna göre yapmak çok önemli. Yeni yaşam biçimimizin eski evlerin yapıldığı dönemle bire bir uymadığını düşünürsek, mekansal değişimlerin bir ihtiyaç olduğunu anlayabiliriz. Bu yüzden bazen eski binalarda yeni planlamaya da gidilebiliyor. Örneğin çok büyük odalara ihtiyaç duyulmadığı ya da bu alanların farklı şekillerde kullanılmasına ihtiyaç olduğu durumlar söz konusu olunca tavanları bozmadan yeniden planlamanın çareleri aranıyor. Bu örnekte de odaya bir banyo eklenmesi gerekmiş ve odanın içinde bir nevi kabin inşa edilmiş. Tavan süslemelerinin hem görsel hem fiziksel olarak etkilenmemesi için bulunan çözüm çok çarpıcı. Bölme belli bir yüksekliğe kadar kapalı ancak daha sonra yaklaşık 50-60 cm tavana kadar tamamen camdan oluşuyor. Böylece süslemeler gizlenmeyecek, bölünmeyecek ve zarar görmeyecek şekilde korunabilmiş, banyo planlamasından da vazgeçmek gerekmemiş.
Çakıl taşlarıyla bezenmiş yerler özellikle avlu, bahçe gibi dış mekanlarda geçnmişte sıklıkla gördüğümüz bir manzaraydı. Bu tanıdık malzeme duvarda kullanılırsa da bu örnekteki gibi etkileyici bir sonuç çıkıyor. Hem renk hem doku açısından inanılmz sıcak bir atmosfer yaratmak böylece mümkün olmuş. Aslında yere uygulanan pek çok malzeme duvarda ilginç sonuçlar ortaya çıkarabilir, ev dekorasyonu örnekleri arasında zaman zaman bu tip uygulamalarla da karşılaşmak mümkün.
Lavabolar için batarya seçerken genellikle alışıldık ve görece ekonomik modeller tercih ediliyor ancak neredeyse her markanın özel tasarlanmış, sıradışı ürünleri mevcut. Çok değil biraz daha masraf yaparak banyonun atmosferini bu şekilde değiştirebilirsiniz. Ev dekorasyonu örnekleri de böyle bataryalara dair pek çok tasarım içeriyor, bu fotoğraftaki de bunlardan biri. Aynanın altından geçen bir boru ve sonunda lavaboya doğru kıvrılan gagasıyla son derece zarif. Açma kapama yine duvara sabitlenmiş parçadan yapılıyor.
Tezgahüstü lavabolar için pek çok eski, antika dolabın kullanıldığını görmüş olabilirsiniz ancak bir marangoz tezgahını kullanmak çok daha sıradışı bir tercih. Banyonun retro seramikleriyle de hoş bir uyum yakalayan bu eskimiş, ahşap tezgah ev dekorasyonu örnekleri için özgün bir uygulama olarak ilham verici bir yerde duruyor. Tezgahın alt kısmı da işlevsel kılınmış, havlular için kulllanılmasının yanıda bir de metal kutu yerleştirilen alt bölme oldukça kullanışlı.
Duvar kağıdı düz, dokulu ya da desenli örnekleriyle hayatımızda yer etmiş bir dekorasyon malzemesi. Ancak artık dijital baskı teknolojisinin gelişmesiyle ortaya çıkan, manzaraların, bahçelerin, şehirlerin, parkların, ormanların içinde olduğunuzu düşündürtebilecek duvar kağıdı uygulamaları da var. Örneğin bu duvar kağıdı hakikaten de ölçek ve baskı kalitesiyle bir orman içinde oturduğunuz hissini veriyor. Kullanılan halı da kuru yaprak rengi ve çayır dokusuyla bu hissi pekiştirmiş. Ev dekorasyonu örnekleri için görece yeni sayılabilecek bu yöntem pek çoklarının ilgisini çekebilir.
Karatahta okullarda ortadan kalkmış olabilir ama onun yerine ev dekorasyonu örnekleri içinde, kafelerde, mağazalarda sıklıkla görmeye başladık. Bu mutfak tezgahının üstünde kalan duvar da yine karatahta olarak tasarlanmış. İster not alın, bırakın, ister yemek tariflerini kolay okuyup uygulamak için kullanın; hem işlev hem estetik bakımdan bu karatahta uygulamaları çok tatmin edici.