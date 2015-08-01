İlginç fikirlerle bezenmiş ev dekorasyonu örnekleri

Ev dekorasyonu örnekleri arasında kuşkusuz en akılda kalıcı olanlar çok slışık olmadığımız, bazen ilginç, bazen çılgın, bazen sıradışı dediğimiz örnekler. Çünkü ne kadar iyi dekore edilmiş olursa olsun bizi şaşırtan bir öğe olmadığında, pek çok dekorasyon örneği güzel ama sıradan mekanlar kümesine katılıyor. Ayırt edici bir özelliği olmadığında akılda kalıcı da olmuyor.

Evimiz mutlaka akılda kalıcı mı olmalı? Elbette hayır, böyle bir ihtiyaç olduğunu sanmıyoruz. Ancak ilginç tasarımlar ev yaşamını güzelleştirebilen, mekansal deneyimi zenginleştirebilen bir etkiye sahip. Bu yüzden, yalnızca akılda kalıcılıklarından değil, insan üzerinde olumlu bir etki de yarattıkları için ilginç fikirlerle bezenmiş ev dekorasyonu örnekleri arasında dolaşalım, ne gibi detaylarda farklı bir tasarım uygulaması yapılmış görelim. Böylece kendi evimiz için de bir fikir edinebilir, mümkünse bunlardan birini ya da bize verdiği ilhamla benzer bir tasarımı uygulamaya da koyabiliriz.