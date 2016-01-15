Nasıl mükemmel bir dış mekan oluşturabilirim?

Bu yazımızda mükemmel bir dış mekana sahip olmanız için önerilerin ve örneklerin bulunduğu bir derleme yaptık. Doğayı ve doğallığı hissederken keyifli vakitler geçireceğiniz bir bahçeye sahip olmak için dikkat etmeniz gereken ve size ilham verecek detayları inceledik bu yazımızda. Keyifli okumalar!
Özene bezene bakımını yaptığınız ve detaylarına dikkat ettiğiniz rahatlama mekanı bahçenizi doyasıya yaşayabilmek için kendiniz için ve dostlarınızla ya da ailenizle güzel zamanları paylaşabilmeniz için oturma alanınızın olduğu bölüm oldukça önemlidir, değil mi? Bu ortamı sağlamak için çeşitli kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz. Örneğin bahçede kullanmak için ne tür malzemelerden hoşlandığınız, nasıl yüzeylere temas etmek istediğiniz oldukça önemli. Bir de keyfine vardığınız kişisel zevkleriniz olabilir. Bu kişisel kriterleri bir arada tutarak hareket etmeniz bahçenizde tam da sizin konforunuzu karşılayacak bir alana sahip olmanızı getirecektir. Bu örneği incelersek, ilk bahsettiğimiz kriter olarak kurmak istenilen dokunun taş gibi doğal malzemelerle oluşturulduğunu görüyoruz. Bahçde peyzajı kurgulanırken oturma alanı için dairesel bir biçim oluşturulmuş. Bu dairesel biçimi saran, taşlarla oluşturulmuş, sedire benzeyen oturma kısmı bu alanı belirleyen ve iletişime odaklayan bir yapı olarak öne çıkıyor. Sınırlarında bulunan kısımlar da çiçek yetiştirilebilir bölmeler bırakılmış. Zemin döşemesi de oturma alanının sınırlarını belirliyor ve yine doğal taş kullanılarak uygulanmış. Burada iki farklı renkte taş kullanılması da monotonluğu kırıyor. Metal konstrüksiyonlu, ergonomik koltuklar da en uygun dış mekan mobilyalarından. Konstrüksiyonu metal olan ürünler dış mekanda daha dayanıklı olurlar ve uzun yıllar kullanabilmenize olanak tanırlar. Keyfine vardığınız kişisel zevklerinize gelirsek, bu güzel oturma alanının ortasında ateş yakılabilecek bir ünite inşa edilmiş. Bir çok insan dış mekanda ateşin başına oturmanın çok güzel bir deneyim olduğunu düşünür. Ancak kamplarda ya da kumsallarda deneyimlenen bu eylemi bahçenize uygulayabilirsiniz. Oturma alanının ortasında yer alan bu ünite, loş ışıklandırmayşla ya da ışıkları tamamen kapattığınızda tadına doyulmaz uzun sohbetlerin fonunu oluşturacak hoş bir detay. Mükemel bir dış mekan oluşturmak için oturma alanlarının sıcak ve iletişimi güçlendirecek biçimde organize edilmesine özen göstermelisiniz.
Bahçenizde bir havuz varsa ya da havuz inşa edebileceğiniz kadar geniş bir alana sahipseniz bu alanı doğal malzemelerle entegre etmeniz bahçenizin güzelliğine güzellik katar. Bahçede havuz olması çok güzel bir lükstür ve suyun ve güneşin tadını çıkarabileceksiniz demektir. Havuz kadar havuzun bahçenin genel peyzajıyla örtüşmesi de bir o kadar önemlidir. Bu örnekteki proje doğal malzemelerin havuzla harmanlanmasına ve peyzaj düzenlemesine iyi bir örnek. Görüldüğü gibi havuzun etrafına ahşap zemin uygulaması yapılmış. Ahşap uygulama merdivenlerin etrafında kot farkından dolayı oluşan setlere taşınarak ek bir güneşlenme ve oturma alanına dönüştürülmüş. Sağ tarafta bir tür yer halısı bitkisiyle kaplanmış alan, ahşap kaplamanın üzerine doğru gelerek doğal bir görüntü oluşturmuş. Aynı şekilde ahşapların aralarından bite bitkiler de bu doğallığı pekiştiriyor. Ön kısımdaki taş döşeli alan ve peyzajın düzenlemesinin bir parçası olarak bahçeye serpiştirilen kayalar doğanın içinde bir köşede olduğunuzu hissettiriyor. PİL TASARIM'ın Datça'da bir konut için tasarladığı bu peyzaj projesi mükemmel bahçenin önemli ögelerinden biri olarak havuzun bahçeyle ilişkisinin güzel bir örneği. Siz de bahçenizdeki havuzun keyfini daha doğal bir atmosferde yaşamak isterseniz bu tür uygulamalara yönelmelisiniz. Havuzları doğadaki berrak göletlerin verdiği hisse yaklaştırır, doğal peyzaj düzenlemeleri.
Bazı sağlık uzmanları barbeküye karşı çıksa da bir çok insana için vazgeçilmez bir alışkanlıktır barbekü yapmak. Belki de içgüdüsel bir şeydir ateş yakarak yiyeceklerimizi pişirmek bilinmez ancak mangal başı koyu muhabbet ve etkinlik alanıdır. Bahçeler de bu hazzı yaşamak için harika bir zemin. Dış mekanınızda bahar günleri hafta sonu etkinlikleri ve ailecek vakit geçirmek için bir barbekü köşesi oluşturabilirsiniz. Günümüzde barbekü tasarımları da oldukça çeşitlenmiş durumda. Elektrikle çalışan ve dolayısıyla dumansız modellerinden tutun heykelsi formuyla bahçe dekorasyonuna değer katan tasarımlara kadar. Bu örnekte görülen tasarım da üçgen formu ile farklı işlevleri bir arada sunan bir model. Ek ekipmanları aracılıyla tencerede yemek pişirmek, yivleri sayesinde şiş yapmak ve ızgara olarak kullanmak mümkün. Barbekü yaparken komşularınıza da biraz yemek payı bırakmayı unutmayın. Her şey paylaştıkça artar, değil mi?
Dış mekanlar güzel havalarda uzun vakit geçirilen yerlerdir. Bu sebeple özellikle uzun yaz akşamlarında bahçenin keyfine daha çok varabilmek için güzel bir aydınlatma projesi geliştirmelisiniz. Bu örnekte görülen modern bahçe tasarımı yumuşak ışık kaynakları ile homojen bir aydınlatma olanağı sunuyor. Konforlu oturma biriminin arkasında yer alan duvarda bulunan iki adet aplik direkt olarak göze ışık yansıtmadığı için rahatsızlık vermez. Bunun yanı sıra sağ taraftaki blok saksının içindeki bitkilerin arkasında bulunan ışıklar da hem bitkilerin görünürlüğünü arttırıyor hem de yumuşak ışık kaynakları oluşturuyor. Bahçede kullanacağınız aydınlatmaların endirekt yansımalarına özen göstermelisiniz. Bu şekilde daha soft bir etki oluşur ve uzun yaz akşamlarının keyfine huzurla varabilirsiniz.
Mükemmel bir dış mekan oluştururken çocukları da düşünmek gerekir, değil mi? Bahçeler çocukların özgürleşebilme alanıdır. Siz de çocukların bahçedeyken kahkalarıyla size neşe vermesi için onlara özel bir alan oluşturmalısınız. Örneğin bu fotoğrafta görülen minik evler çocuklar için harika bir vakit geçirme alanı. Bu panjurlu pencereli minik evler çocuğunuzun kardeşleri ya da arkadaşlarıyla buluşacakları kendilerine ait bir mekan. Bu tür birimler çocuğun sahiplenme ve sorumluluk duygularını da geliştirir. Minik evin iç mekanını kendilerine göre düzenleyecek çocuklar, bahçede buldukları yaprak gibi doğal malzemeleri burada biriktirebilir, oyuncaklarıyla oynayabilir ve kendilerince aktiviteler yapabilir. Dış tarafında bulunan kaydırak ve yan tarafındaki salıncak da uzun uzun vakit geçirebilmesi için ideal ortamı sunuyor. Kurulumu oldukça kolay olan bu tür birimleri çocuklarınız için bahçenize dahil etmek istemez miydiniz?
Mükemmel bir dış mekana sahip olmak için bahçe düzenlemesi en temel meseledir. Bahçenizin peyzaj düzenlemesi bu başlıkta bahsettiğimiz detayların hepsinin zeminini oluşturacaktır. Bahçe peyzajını gerçekleştirmek için sevdiğiniz ve görüntüsünü beğendiğiniz bitki çeşitlerinin bir araştırmasını yapmak ve size en uygun projeleri üretebilecek bir profesyonelden yardım almak atmanız gereken ilk adımlardan. Yardım alacağınız firmanın oluşturacağı düzenlemeyi koruyup geliştirmek kalıyor geriye. Huzur bulabileceğiniz bir ilgi alanı: Bahçe düzenleme başlıklı yazımızın size bu konuda yardımı dokunacaktır. Bu örnekte görülen bahçe de uzak doğu kültüründen detaylar barındıran bir peyzaj örneği. Bahçeye suyun vereceği tazelik ve dinginlik hissini taşımak için bu tür göletler inşa etmeyi tercih edebilirsiniz. Bu bahçedeki berrak su ve üzerindeki ahşap köprü, arkada görülen kızıl yapraklı ağaç ve köprünün sağ tarafında bulunan ve genellikle zen bahçe tasarımlarında kullanılan ağaç Japon bahçelerinden ilham alındığının göstergesi. Siz de bahçenizde ciddi bir peyzaj düzenlemesi yaparken, form olarak olduğu kadar renk olarak da çeşitlilik ve uyum barındıran bitkiler kullanırsanız dışa mekanınız seyredilesi ve huzur veren bir tabloya dönüşecektir.