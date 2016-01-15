Nasıl mükemmel bir dış mekan oluşturabilirim?

Özene bezene bakımını yaptığınız ve detaylarına dikkat ettiğiniz rahatlama mekanı bahçenizi doyasıya yaşayabilmek için kendiniz için ve dostlarınızla ya da ailenizle güzel zamanları paylaşabilmeniz için oturma alanınızın olduğu bölüm oldukça önemlidir, değil mi? Bu ortamı sağlamak için çeşitli kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz. Örneğin bahçede kullanmak için ne tür malzemelerden hoşlandığınız, nasıl yüzeylere temas etmek istediğiniz oldukça önemli. Bir de keyfine vardığınız kişisel zevkleriniz olabilir. Bu kişisel kriterleri bir arada tutarak hareket etmeniz bahçenizde tam da sizin konforunuzu karşılayacak bir alana sahip olmanızı getirecektir. Bu örneği incelersek, ilk bahsettiğimiz kriter olarak kurmak istenilen dokunun taş gibi doğal malzemelerle oluşturulduğunu görüyoruz. Bahçde peyzajı kurgulanırken oturma alanı için dairesel bir biçim oluşturulmuş. Bu dairesel biçimi saran, taşlarla oluşturulmuş, sedire benzeyen oturma kısmı bu alanı belirleyen ve iletişime odaklayan bir yapı olarak öne çıkıyor. Sınırlarında bulunan kısımlar da çiçek yetiştirilebilir bölmeler bırakılmış. Zemin döşemesi de oturma alanının sınırlarını belirliyor ve yine doğal taş kullanılarak uygulanmış. Burada iki farklı renkte taş kullanılması da monotonluğu kırıyor. Metal konstrüksiyonlu, ergonomik koltuklar da en uygun dış mekan mobilyalarından. Konstrüksiyonu metal olan ürünler dış mekanda daha dayanıklı olurlar ve uzun yıllar kullanabilmenize olanak tanırlar. Keyfine vardığınız kişisel zevklerinize gelirsek, bu güzel oturma alanının ortasında ateş yakılabilecek bir ünite inşa edilmiş. Bir çok insan dış mekanda ateşin başına oturmanın çok güzel bir deneyim olduğunu düşünür. Ancak kamplarda ya da kumsallarda deneyimlenen bu eylemi bahçenize uygulayabilirsiniz. Oturma alanının ortasında yer alan bu ünite, loş ışıklandırmayşla ya da ışıkları tamamen kapattığınızda tadına doyulmaz uzun sohbetlerin fonunu oluşturacak hoş bir detay. Mükemel bir dış mekan oluşturmak için oturma alanlarının sıcak ve iletişimi güçlendirecek biçimde organize edilmesine özen göstermelisiniz.