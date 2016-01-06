Huzur veren dekorasyonu ile muhteşem bir ev!

Konut mimari projelerinde en heyecan verici kısmın, iç mekan tasarımı olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle sıfırdan ev inşa etmek kadar eski bir evi yeniden dekore etmek de keyif verici bir proje olabilir. Özellikle ev sahipleri için evin eski hali ile dekorasyondan sonraki halini kıyaslamak büyük bir mutluluk olsa gerek. Yenilenen zemin ve duvarlar, peyzajı tamamlanmış bahçe, yeni mobilya ve aksesuarlar ev sahiplerine büyük mutluluklar yaşatır. Eğer siz de eski ve bakımsız bir evi baştan dekore ederek yenilemek istiyorsanız ve bu iş için ayırabilecek bir bütçeniz varsa bir dekoratör veya uzman bir ekip yardımı ile evinize muhteşem bir dönüşüm sağlayabilirsiniz.

Bu yazımızda sizlere Portekiz'den eski bir villa evinin dönüşümünü anlatacağız. Asvs Arquitectos Associados imzalı proje, modern ve konforlu detaylarıyla başta ev sahipleri olmak üzere herkesi büyüleyecek güzellikte. Eski, kapalı ve rutubetli bir görünüme sahip olan iç mekan tamamen yenilenerek bambaşka bir eve dönüşmüş. Evin bütün odalarını detaylı bir incelemeye almak için bu yazımıza bir göz atın.