Huzur veren dekorasyonu ile muhteşem bir ev!

Konut mimari projelerinde en heyecan verici kısmın, iç mekan tasarımı olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle sıfırdan ev inşa etmek kadar eski bir evi yeniden dekore etmek de keyif verici bir proje olabilir. Özellikle ev sahipleri için evin eski hali ile dekorasyondan sonraki halini kıyaslamak büyük bir mutluluk olsa gerek. Yenilenen zemin ve duvarlar, peyzajı tamamlanmış bahçe, yeni mobilya ve aksesuarlar ev sahiplerine büyük mutluluklar yaşatır. Eğer siz de eski ve bakımsız bir evi baştan dekore ederek yenilemek istiyorsanız ve bu iş için ayırabilecek bir bütçeniz varsa bir dekoratör veya uzman bir ekip yardımı ile evinize muhteşem bir dönüşüm sağlayabilirsiniz.
Bu yazımızda sizlere Portekiz'den eski bir villa evinin dönüşümünü anlatacağız. Asvs Arquitectos Associados imzalı proje, modern ve konforlu detaylarıyla başta ev sahipleri olmak üzere herkesi büyüleyecek güzellikte. Eski, kapalı ve rutubetli bir görünüme sahip olan iç mekan tamamen yenilenerek bambaşka bir eve dönüşmüş. Evin bütün odalarını detaylı bir incelemeye almak için bu yazımıza bir göz atın.
Evin Dış cephesinde de tıpkı iç mekan tasarımında olduğu gibi modern stil çizgisi izlenmiş. Salon ve mutfak gibi alanların bahçeye açılan cephelerine geniş sürgülü cam kapılar yapılarak iç mekanın karanlık ve kasvetli görüntüsü yok edilmiş. Verandada mermer zemin ve çim halı kullanan mimarlar barbekü ve bahçe davetleri için gerekli detayları da gözden kaçırmamış. Etrafı ahşap örgü panel ile çevrilen küçük bahçede bitkilendirme için sarmaşıklar kullanılmış. Evin beyaz duvarlarına mükemmel bir uyum sağlayan sarı mermer, ahşap ve yeşil ögelerle dışarıdan bakıldığında bütün dikkatleri çekebilecek bir dış cephe oluşturulmuş.
İç mekan tasarımında modern çizgiden vazgeçilmeden ahşap ve sade özellikler kullanılmış. Beyaz renk ile ahşap malzemeyi en uygun şekilde harmanlayan tasarımcılar doğru vurgu renkleri ile de başarılı bir renk dengesi yakalamışlar. Evin aydınlatma sorunu fransız kapı ve pencerelerle büyük ölçüde çözülmüş, farklı yükseklik ve alternatiflerde ışıklandırma ögeleri ile de tamamlanmış. Modern görünümlü ve konforlu mobilyaların seçildiği dekorasyonda raf, kitaplık ve televizyon ünitesi gibi mobilyalar yerine yaratıcı duvar nişleri kullanılarak eşya ve alan tasarrufu sağlanmış.
Bembeyaz duvarlara şık ve modern bir cam şömine ile zenginlik katan tasarımcılar yemek odasına büyüleyici bir hava kazandırmışlar. Ahşap masa ile siyah iskeletli sandalyelerin kombinasyonu da ortama sıcaklık katmış. Mutfağın bahçeye bakan cephesini tamamen camekan olarak planlayarak yemek odasının aydınlığı da sağlanmış. Mutfak, yemek odası ve oturma odasının birleştiği bu mekan hem renk dengesi hem ışıklandırması hem de konforu ile görenleri hayran bırakıyor. Yemek odası dekorasyonu hakkında daha fazla örnek tasarım görmek isterseniz sitemizde arama yapabilirsiniz ya da farklı öneriler de bulabileceğiniz “Yemek odası ya da mutfağım için hangi masayı seçmeliyim?” başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.
Evin hemen her noktasında tasarımın zarafetini ortaya çıkaran detaylara rastlamak mümkün. Tıpkı mutfak ile yemek odasının kesişiminde bulunan bu şaraplık gibi. Mutfak tezgahının mermer uzantısı üzerine kurulan şaraplık siyah rengi ile dekorasyonun vurgu ögelerinden biridir. Renklendirmenin ustaca yapıldığı dekorasyonda aksesuarlar da göz alıyor. Ahşap ve mermer ögeler ile beyaz ve siyah renklerin ustaca harmanlandığı dingin ama modern bir dekorasyon.
Yatak odası dekorasyonunda kullanılan ana unsurlar evin diğer alanları ile bütünlük içerisinde düşünülmüş. Farklı renkler kullanılsa da ahşap ve beyaz gibi ana ögelerden vazgeçilmemiş. Mavi rengin canlandırıcı etkisi ile yatak odasına hareketlilik kazandırılmış. Stilinin ve konseptinin hakkını veren konforlu bir yatak odası dekore edilmiş. Ayrıca ışıklandırma ile evin beyaz ögeleri daha da vurgulanmış.