Evinizde fark yaratacak tasarım objeleri

Eskiden evlerde en az vakit geçirilen alanlar olan mutfaklar, günümüzde pratik, göz alıcı dekorasyon çözümlemeleri ve tasarımlar ile en çok vakit geçirilen yerler oldu bile. Artık yapıların genel mimarisinde mutfak için düşünülen metrekareler daha fazla ve mutfakların sadece yemek yapılan bir yer olmasının ötesinde modern yaşamın başat parametrelerinden olduğu aşikar. Siz de mutfağınıza geniş bir alan ayırmışsanız, yaptığınız yemekleri tattırdığınız dostlarınız sizi sık sık ziyaret ediyorsa ve renkli objeleri seviyorsanız şunu söylememizde yarar var: Sevdiğiniz renkleri mekanınızda daha görünür kılmak için bembeyaz duvarları bir tuval gibi kullanmalısınız. Fotoğraftaki gibi yemek yaptığınız ya da vakit geçirdiğiniz yerde farklı ebatlarda ve renklerde lambaları kompoze ederek karakterinizi yansıtmış olacaksınız. Renkli stilinizi kırmızı sandalyeler ile pekiştirirken, beyaz duvarlarınızda farklı desenlerde seramik objeler kullanarak resminizi tamamlayabilirsiniz.