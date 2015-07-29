Evinizde fark yaratacak tasarım objeleri

Hayatınızı kolaylaştıran işlevselliğe sahip olduğu için veya sadece sizin için bir anlam barındırması sebebiyle yaşam alanlarında kullanılan objeler, hayatın vazgeçilmez parçaları. Evinizin, ofisinizin veya işletmenizdeki mekanların arzu ettiğiniz karakteri yansıtan stilleri taşıması için zaman zaman sadece tek bir obje bile yeterli olabiliyor. Artık farklı tasarım ürünlerinin çeşitliliğini barındıran mağazaların yanı sıra profesyonel tasarımcılardan destek alarak da size özel, tipik objeleri tasarlatabilirsiniz. Yaşadığınız ya da çokça vakit geçirdiğiniz kişisel alanlarınızda kendinize özgü, sizi yansıtan objeleri kullandığınız dekorasyon çözümlemeleri önemlidir, çünkü hayatınız ve onun her anı önemli…
Ev dekorasyonunda geçmişe ait imgelerin kullanımı mekana sıcaklık ve samimilik getirmesi açısından sıklıkla kullanılan yöntemlerden. Hayatlarımızı ve çevremizi yalınlaştırma eğiliminde şehir insanları olarak bizler, ev dekorasyonunda da yalınlığı tercih ederek kendimizi temizliyoruz adeta. Bu yalınlığa ek olarak örnekte görülen oturma odası dekorasyonundaki gibi çeşitli tasarım objeleriyle evlerimize yeni soluklar getirebiliriz, hem de eskinin ruhuyla. Büyükannelerimizin zigon sehpaları bizim oturma odalarımıza yerleşmeye başladı bile. Fotoğrafta yeşilin tonlarından oluşan zigon sehpa, geleneksel halinden çıkıp adeta modern bir sehpa tasarımına dönüşmüş. Sehpa ayaklarının çizgisel yalınlığı iç içe geçen bu sehpaların uçucu ve sade etkisini destekleyerek geniş salonlardaki ağır mobilyaların aksine, hafif ve çok işlevli bir hale dönüşmüş. Zigonların dönüşünü hiç beklemezdiniz değil mi?
Yemek yediğiniz alanlar dostlarınızla tüm mekandan soyutlandığınız ve zamanı unutabildiğiniz yerlerdir. Uzun bir yemek masası tercih etmeniz sofralarda uzun vakitler geçirmeyi sevdiğinize ve geniş bir arkadaş çevreniz olduğuna dair ipuçları. Sizin için özel olan bu alanda olabildiğince kişisel ve sıcak bir ambiyans yaratmak istemeniz kadar doğal ne olabilir? Resimdeki gibi doğru eller tarafından uygulanacak patineler ile bir duvarınızın tamamını resme dönüştürmeniz oldukça kolay ve böylelikle bu özel alanın sıcaklığını yoğunlaştırabilrsiniz. Yemek masanızın üzerinde tercih edeceğiniz aydınlatma elemanını makara sistemine bağlayarak farklı ve esprili bir yaklaşım getirebilirsiniz. Yemek masası lambanızda ampüllerin çoklu ve asimetrik kullanımı ambiyansı arttıracak bir diğer önemli ayrıntı. Ağacın doğal formunu koruyan bir masa tercih etmeniz de atmosfere etki edecektir.
Doğru objelerle düzenlenmiş dekorasyon uygulamaları sayesinde yaşam alanınız kült bir filmin ana mekanlarından birini ya da ünlü plastik sanatçıların yaşadığı yerleri anımsatabilir. Fotoğrafta görülen mekanın da bu bahsedilen özellikleri bire bir taşıdığını söylemek doğru olacak. Yapının mimarisi büyük blok bir alandan oluşuyor. Geniş pencerelerin, tavandaki kirişlerin yansıttığı endüstriyel estetik mekanı bölen demir seperatör ile tamamlanmış. Duvarlarda kullanılan görsellerin siyah beyaz seçilmesi mekanın genel atmosferine uyum sağlarken oksit sarıya yakın geniş şapkalı avize siyah ve beyazlar ile düzenlenen alanlarda sarının ne kadar uyum gösterebileceğinin önemli bir ipucu. Penceredeki gümüş şamdan, zarif ve modern ayakları olan dinlenme koltuğu ile yanındaki sehpanın biçimi, oturma alanındaki ve zemindeki venge tercihler, halı ile mekanı kusursuzlaştıran mükemmel ayrıntılar.
Çocukluğunuzun vazgeçilmez anılarını yaşamınız boyunca evinizde hissetmeye ne dersiniz? Çocukluk anılarının düşsel atmosferi her birimizin kaçmak istediği bir alan. Şehirdeki küçük bir ağaç gölgesi bile duyularımızın daha çok çalışmasını ve geçmişe dönmemizi sağlıyor. Hepimizin yaşamlarındaki belirli imgeler yüzümüzde güzel bir tebessümü sağlamaya yetiyor. Evlerimizde kullandığımız belirli eşyalar ve renkler tam da bu tebessümü yaratacak ve geçmişi yaşamamızı sağlayacak detaylarla dolu. Örnekte gösterilen fotoğrafta, uygulanan dekorasyon salıncağın evde bir tasarım objesi olarak kullanılmasının en ilgi çekici örneklerinden. Pleksiglastan yapılmış yarım daire şeklindeki bu salıncak-koltuk tavandan asılan bir zincirle mekanda sabitlenmiş. Sıcak renkli kumaşlardan yapılmış minderler ise etraftaki boşluğun tamamlayıcısı olarak zemine serpiştirilerek ferahlık ve rahatlığın işaretlerini bizlere gösteriyor. Eğer isterseniz çocukluğunuz her daim içinizde olabilir, salıncağınızla birlikte!
Bir takım objeleri dönüştürmeyi seviyorsunuz ve zaman zaman kendinizce tasarımlar yaptığınız küçük bir çalışma bölümünüz mü var? Cevabınız evet ise malzemeleriniz için bir sürü kapaklı kutu, farklı boyutlarda kasalar, klasörler ve raflar size ait bu alanları organize etmeniz için temel gereksinimleriniz. Fotoğraftaki gibi açık rafları sayesinde elinizi attığınız anda istediğinizi bulabileceğiniz dolapların üzerine blok bir parça yerleştirerek bütünlük sağlayabilirsiniz. Bulabileceğiniz ya da edinebileceğiniz farklı boylardaki kasaları birbiriyle uyum gösterebilecek farklı pastel renklerle boyadıktan sonra bu alanın duvarına, fotoğraftaki gibi çeşitli şekillerde monte edebilirsiniz. Böylelikle malzemelerinizin çeşitliliğine uygun alanlar yaratmış olacaksınız. Raflarınız da tasarladığınız, boyadığınız objelerin sunum alanı olsun mesela!
Çalışma odalarındaki dekorasyon fikirleri önemlidir, çünkü içindeyken rahat ve kendinize ait hissetmeniz gereken odalardır bu yerler. Sadelikle şıklığı ve mükemmel uyumu sağlamak için seçtiğiniz objelerin renk ve biçim ilişkileri oldukça belirleyicidir. Örneğin bu fotoğrafta ahşap ve siyahın görselliği ne kadar yükselttiği ve seçilen objelerin uyumu görülüyor. Ham bir ağaç parçasının uygulandığı masa tablası tasarımıyla öne çıkan masa ayaklarıyla kusursuz bir sadeliğe bürünmüş. Yine ahşap ve siyah deri kullanılarak tasarlanmış koltuk zarif retro ayaklarıyla bu kusursuzluğa eşlik ediyor. Bir çantayı andıran sehpa da mekana sıcaklık katan, cam ile ahşabın doğallığını buluşturan oval çizgileriyle mekanın vazgeçilmezi olmanın en büyük adaylarından.
Diyelim ki mükemmel bir manzaranın içine taş duvarlar ve o manzaranın daha çok içinde olabilmek için geniş pencerelerin duvar görevi gördüğü bir ev inşa ettiniz, o halde bu doğallık hissini, kullanacağınız objelerle desteklemek evinizin ambiyansını arttıracaktır. Fotoğraftaki gibi manzaranın içinde hissedeceğiniz taş duvarlı, şömineli salonunuzda bir ağacın gövdesinin on santimlik bir kesitinden tasarlanmış sehpa dekorasyonunuzu tamamlayacaktır. Önde seramik vazolarla kombin edilmiş tek parça ağacın oval biçimlerde oyularak tasarlandığı el yapımı objenin heykelsi etkisi de mekanda doğallık hissini arttıracak.
Ev dekorasyonlarında koridorlar ve antreler mekan tasarımlarında doğru noktaları saptayabilmek anlamında kilit noktalardır. Hareket halinde zaman geçirdiğimiz ve evlerimizdeki sessiz alanlar olarak koridorlar, çok ayrı bir özeni gerektiriyor. Geçiş yeriniz güvenli bölgenizdir! Fotoğraftaki koridorda hakim renkler beyaz ve gri olarak seçilmiş, tıpkı bir resimdeki kompozisyon dengesi gibi siyah ve ahşabın rengi genel renge ışık tutmuş görünüyor. Aydınlatma elemanları bu koridorun dekorasyonuna uygun üslupta tasarlanmış objeler olarak öne çıkıyor. İnce metal lamalardan çerçevesi yapılmış geometrik cam lambalar tüm kadrajı kucaklamış görünüyor ve malzeme olarak cam kullanımı genel atmosferin saydamlığına göz kırpıyor adeta!
Evlerdeki dekorasyon anlayışı artık birtakım kurallara bağlı değil. Siz eğer isterseniz evinizin her alanını başka işlevler için de dekore edebilirsiniz. Mottomuzun rahatlık ve samimilik olduğu düşünülürse, evdeki odaların dekorasyonunun hiçbirinin tek bir amaçla dizayn edilmek zorunda olmadığını söyleyebiliriz. Örneğin yatak odanız sadece uyuduğunuz bir yer olmaktan çıkıp, kitaplarınızla ve sevdiğiniz aksesuarlarla dolu bir alan haline gelebilir. Fotoğrafta, birbirinden farklı tasarım objeleri kullanılarak yatak odasının sıradan mobilyalarının aşıldığını ve başka bir ruh hali yaratıldığını görüyoruz. Örneğin, fotoğraf çekimlerinde kullanılan büyük ışık spotları gündelik kullanıma uygun bir aydınlatma elemanına dönüştürülerek, yatak odanızdaki ışığın açılarını yönlendirmenizi sağlayabilir. Yatak odanızda kullandığınız aksesuarlarınızı, ara tonlardaki gardırobunuz ve yatağınızın renk uyumuna kontrast olabilecek çeşitli renklerde tercih etmeniz mekana hareketlilik sağlayabilir.
Eskiden evlerde en az vakit geçirilen alanlar olan mutfaklar, günümüzde pratik, göz alıcı dekorasyon çözümlemeleri ve tasarımlar ile en çok vakit geçirilen yerler oldu bile. Artık yapıların genel mimarisinde mutfak için düşünülen metrekareler daha fazla ve mutfakların sadece yemek yapılan bir yer olmasının ötesinde modern yaşamın başat parametrelerinden olduğu aşikar. Siz de mutfağınıza geniş bir alan ayırmışsanız, yaptığınız yemekleri tattırdığınız dostlarınız sizi sık sık ziyaret ediyorsa ve renkli objeleri seviyorsanız şunu söylememizde yarar var: Sevdiğiniz renkleri mekanınızda daha görünür kılmak için bembeyaz duvarları bir tuval gibi kullanmalısınız. Fotoğraftaki gibi yemek yaptığınız ya da vakit geçirdiğiniz yerde farklı ebatlarda ve renklerde lambaları kompoze ederek karakterinizi yansıtmış olacaksınız. Renkli stilinizi kırmızı sandalyeler ile pekiştirirken, beyaz duvarlarınızda farklı desenlerde seramik objeler kullanarak resminizi tamamlayabilirsiniz.